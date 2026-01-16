Разделы

ЕГИСЗ МЗ РФ РЭМД Федеральный реестр электронных медицинских документов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


16.01.2026 «Спарго Технологии» и Департамент здравоохранения Еврейской автономной области завершили проект цифрового импортозамещения региона программами F3 ЛЛО и F3 Tail Web 1
22.09.2025 Цифровая платформа «ЭСМО» интегрирована с информационной системой N3.Health 1
26.06.2025 «Юнилаб» автоматизирует передачу лабораторных данных с помощью N3.Health ОДЛИ 1
21.05.2025 «ЭлНетМед» расширяет функциональность сервиса «N3.Health ИЭМК» для удобства работы с региональными сегментами ЕГИСЗ 2
28.04.2025 Сеть «ЛабКвест» внедрила личный кабинет пациента на базе сервиса N3.Health MILA 1
15.04.2025 «Гемохелп» оптимизирует процесс передачи данных лабораторных исследований с помощью сервиса N3.Health ОДЛИ 2
27.03.2025 Портал врача от компании «Нетрика Медицина» приобрел новые интеллектуальные функции и полностью адаптирован к работе на отечественном системном программном обеспечении 3
21.03.2025 Компания «Автобокс» подключилась к облачному сервису для передачи персональных данных в ЕГИСЗ 2
24.02.2025 «Нетрика Медицина» разработала сервис для валидации СЭМД на региональном уровне 3
21.02.2025 Команда «Билайна» по работе с большими данными и ИИ внедрила «Единого Кардиолога» в Кировской области 1
17.02.2025 «Нетрика Медицина» разработала транскодеры для обмена данными между государственными клиниками и коммерческими лабораториями 1
08.01.2025 Власти с задержками потратили почти миллиард на цифровизацию здравоохранения 2
26.12.2024 Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации 1
19.12.2024 СП.АРМ внедрил МИС qMS в клинике «Медиаль» 1
28.11.2024 Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина» 4
21.03.2024 Удмуртский республиканский центр иммунологии и аллергологии «Аллегро» настроил передачу СЭМД в реестр с помощью модуля для «1С» 2
24.01.2024 Сургутский клинический центр охраны материнства и детства внедрил МИС qMS 1
20.12.2023 «РБС:консалтинг» завершил проект по внедрению медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница» в 4 медорганизациях Ленобласти 1
27.11.2023 Новый инструмент «Нетрики медицины» помогает решать задачи медорганизаций и пациентов в пяти регионах России 4
03.10.2023 Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной» 2
28.08.2023 МИС «Санаториум» присоединилась к облачной платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ Минздрава 1
23.08.2023 «Первый бит» за полгода перевел на МИС БИТ.УМЦ сеть медцентров «Доктор плюс» в Екатеринбурге 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
03.05.2023 Военкоматы получат доступ к ЕГИС здравоохранения, чтобы проверять призывников по электронным медкартам 1
31.01.2023 Итоги модернизации медицинской информационной системы Карелии за 2022 год 1
20.12.2022 Денис Чумаков, «Нетрика Медицина»: Именно сервисы для пациентов помогают людям увидеть на практике результаты цифровой трансформации здравоохранения 2
22.09.2022 «Юниверс-софт» стала партнером облачной платформы N3.Health 1
22.06.2022 В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка» 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
12.03.2021 К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
25.11.2020 «Смарт дельта системс» представила промежуточные результаты реализации ЕГИСЗ в Тульской области 1
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 1
03.11.2020 Портал «Инфоклиника.RU» получил официальный статус «Иная информационная система» 1
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» 1
29.07.2020 Цифровые медкарты россиян будут выложены на портале госуслуг 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 2
21.03.2019 Компания «Смарт Дельта Системс» примет участие в конференции CNews «ИТ в здравоохранении 2019» 1
11.04.2018 «К-МИС» выпустила новый продукт – региональную медицинскую информационную систему «КМИС.Регион» 1

Публикаций - 40, упоминаний - 58

ЕГИСЗ МЗ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 167 11
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 10
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 5
Ростелеком 10367 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 914 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 3
9054 3
БАРС Груп 561 3
СП.АРМ 50 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 58 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 51 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 30 2
Восход ФГБУ НИИ 686 2
Ред Софт - Red Soft 1026 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2537 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 2
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
SofTrust - СофТраст 5 1
ИИ-Технологии 234 1
Программы и технологии 14 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 405 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 20 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 158 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 1
Санаториум 3 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
МедТех ИИ 6 1
РБС:Консалтинг 1 1
Корус Консалтинг ГК 1352 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 1
Telegram Group 2605 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 397 1
Schneider Electric 592 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Selectel - Селектел 450 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 391 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 5
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 5
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 13 1
Силовые машины 146 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Доктор плюс 2 1
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 6 1
Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства БУ 1 1
Автобокс 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3010 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1801 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 154 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 12
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 8
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 7
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 3
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство Челябинской области 75 1
Правительство Кировской области 21 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3389 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4975 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 26
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 22
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 381 20
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1747 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 11
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 10
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 178 10
MedTech - ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 18 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18420 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1320 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8770 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2489 7
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 33 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 6
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 72 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4687 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 5
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 49 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 171 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 5
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 416 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 4
Электронный документ - Electronic document 1531 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 4
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 157 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4295 4
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 599 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 20
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 426 11
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 49 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 8
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 54 8
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 5
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.ОДЛИ - Обмен данными лабораторных исследований 9 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - ФИЭМК - Федеральная интегрированная электронная медицинская карта 4 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2368 3
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 35 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 2
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 23 2
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 63 2
1С Первый Бит - БИТ.УМЦ - БИТ.Управление медицинским центром 8 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 32 2
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 5 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Samsung SVR-диктофон 461 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
CGM - Netraad PACS РИС 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 1
VK RuStore - Рустор 518 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 35 1
Axiom JDK СЗИ 135 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 14 1
1С Первый Бит - БИТ.Мед - БИТ.Медицина 365 7 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
Лебеденко Степан 10 5
Пугачев Павел 63 4
Дикий Дмитрий 4 2
Мишустин Михаил 746 2
Соловьев Владимир 108 2
Мурашко Михаил 13 2
Башков Игорь 18 2
Варфоломеев Владимир 3 1
Чернов Георгий 5 1
Стоянов Алексей 53 1
Кабанцов Александр 3 1
Толокольников Александр 8 1
Драгунов Алексей 25 1
Потишний Роман 11 1
Ткаченко Вадим 4 1
Кузнецов Олег 17 1
Туманов Юрий 7 1
Гаврилов Евгений 55 1
Никитинский Андрей 2 1
Зудин Сергей 4 1
Карпов Роман 76 1
Полищук Никита 4 1
Маркова Светлана 43 1
Ульянычев Матвей 47 1
Тятюшев Максим 160 1
Тимошков Виталий 1 1
Рогожников Евгений 3 1
Стекцер Борис 2 1
Долгов Александр 44 1
Рожков Роман 1 1
Сергеева Наталья 50 1
Приндуль Олеся 5 1
Сазонов Максим 40 1
Лукавенко Олег 47 1
Гуренков Михаил 41 1
Сельдемиров Александр 55 1
фон Розен Александр 45 1
Естенков Дмитрий 1 1
Кудринских Ирина 1 1
Иванец Евгений 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1360 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 3
Россия - СФО - Кемеровская область 999 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 669 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 998 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2088 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1705 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1026 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 729 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 772 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
Россия - ПФО - Кировская область 78 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 57 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1302 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 1
Россия - УФО - Свердловская область 1769 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4305 1
Израиль 2785 1
Франция - Французская Республика 7985 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1715 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 838 1
Россия - ЦФО - Курская область 701 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1604 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1659 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 997 1
Россия - УФО - Челябинская область 1405 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1553 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 864 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1246 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1257 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 695 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 554 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 37
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 26
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 13
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 7
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 6
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 30 6
Здравоохранение - Гинекология 38 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 5
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10376 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
Здравоохранение - Реабилитация 418 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
КДЦ - Консультативно-диагностический центр 14 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 91 1
ФСЛИ - Федеральный справочник лабораторных исследований 2 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2179 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 14 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 101 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1280 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 232 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 5
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413036, в очереди разбора - 730666.
Создано именных указателей - 188738.
