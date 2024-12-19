СП.АРМ внедрил МИС qMS в клинике «Медиаль»

Компания СП.АРМ, разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, внедрила МИС qMS в ижевском «Клиническом центре «Медиаль». Внедрение позволило центру автоматизировать процессы в амбулаторной клинике, дневном и круглосуточном стационарах, оперблоке, лаборатории и в отделе по работе с клиентами, а также начать переход на медицинский электронный документооборот. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Ижевский хирургический центр высоких технологий «Медиаль» более 12 лет принимает пациентов со всей России. Ежегодно клиника проводит более 4 тыс. операций в области урологии, хирургии, гинекологии, флебологии. Для оптимизации и автоматизации процессов центру требовалась современная медицинская информационная система. После изучения представленных на рынке решений, руководством центра было принято решение внедрить МИС qMS. Ключевым фактором при выборе системы стало наличие электронных медицинских карт и возможность передавать СЭМД в федеральные регистры. Проект по внедрению МИС был реализован за шесть месяцев.

На первом этапе команда СП.АРМ провела обследование процессов заказчика, опираясь на анкетирование и очные интервью специалистов центра. Далее были проведены настройка конфигурации базы qMS с учетом задач «Медиаль», обучение сотрудников работе с новой МИС, сбор обратной связи и коррекция настроек системы. Через два месяца после внедрения qMS начался этап сопровождения.

Сейчас в системе работают 113 сотрудников центра, в МИС переведены бизнес-процессы всех подразделений, настроены функциональности для оказания платных медицинских услуг и разработаны реестры по услугам ОМС. Подключены авторассылки SMS пациентам о предстоящем приеме и готовности лабораторных результатов.

Для трех главных складов и 19 складов отделений загружены данные по номенклатуре, поставщикам, остаткам, контрактам без спецификации. Настроены прием товаров от поставщиков, вывод из оборота через регистратор выбытия, формирование требований от отделений и выдача товаров по ним, а также передача между складами отделений и персонифицированный учет.

В ближайшее время будет завершена настройка функциональности по проведению телемедицинских консультаций и брендированного личного кабинета пациента с интернет-эквайрингом и авторизацией через ЕСИА.

Обучение специалистов «Медиаль» проходило как онлайн, на платформе СДО, где практически 90% сотрудников центра завершили все назначенные курсы, так и очно. С учетом вопросов, возникавших во время обучения, все необходимые процессы в МИС были скорректированы еще до этапа внедрения системы.

«Мы ежегодно проводим много различных операций, и нам было важно наличие в МИС стационарной карты пациента. Также требовалось автоматизировать контроль качества, проведение врачебных комиссий, полностью уйти от бумаги и перейти на электронный документооборот, начать автоматически выгружать СЭМД на федеральный уровень. Все это возможно только при автоматизации всех бизнес-процессов центра, поэтому мы приняли решение перейти на МИС qMS, которая предоставляет весь необходимый функционал. Мы благодарны команде СП.АРМ за грамотное внедрение и обучение, готовность отвечать на все вопросы и решать задачи в любое время. Безусловно, сотрудникам непросто перестраиваться на новую систему и фиксировать в ней каждое действие, но мы уверены, что этап привыкания скоро закончится и наши специалисты начнут использовать все возможности qMS», – сказал Роман Лавинский, директор «Клинического центра «Медиаль».

«В процессе внедрения мы за два месяца автоматизировали все ключевые бизнес-процессы клиники. Это стало возможно, в том числе, благодаря профессионализму и вовлеченности руководителя и всех сотрудников ″Медиаль″. В ближайших планах – запуск телемедицинских консультаций, настройка электронных листов нетрудоспособности, отслеживание инцидентов, новых функций для аптеки и складов, выгрузка СЭМД в РЭМД, развитие направления лабораторных услуг и подключение к МИС оборудования, а также второй этап разработки итоговых реестров и их отправка в ТФОМС. Все это поможет клинике в дальнейшем развитии и оказании качественных медицинских услуг пациентам», – отметила Ольга Замуленко, руководитель группы внедрения компании СП.АРМ.