СП.АРМ
Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы СП.АРМ созданы на основе собственного конструктора приложений и с учетом передовых мировых практик. Они являются полностью российским программным обеспечением и зарегистрированы в Росреестре.
Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику, от частной лаборатории до целого региона, и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 20 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ. Среди клиентов СП.АРМ есть как государственные, так и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.
СП.АРМ является сертифицированным в России партнером по цифровой трансформации здравоохранения HIMSS Analytics – международного независимого эксперта качества информатизации медицинской помощи. Компания помогает медицинским организациям проходить сертификацию HIMSS и оценивать качество работы с точки зрения зрелости применения информационных технологий.
СП.АРМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Донцова Елена 7 7
|Кречетов Николай 25 5
|Жук Вадим 4 4
|Фишер Андрей 74 3
|Лебедев Георгий 54 3
|Гусев Александр 36 3
|Лебеденко Степан 10 2
|Зингерман Борис 38 2
|Анкудинов Николай 16 2
|Родионов Александр 31 2
|Нефедов Владислав 13 2
|Константинов Леонид 2 2
|Кондратенко Дмитрий 5 2
|Швырев Сергей 4 2
|Шадеркин Игорь 4 2
|Бухтояров Артем 2 2
|Суслов Константин 23 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Антипов Александр 21 2
|Абрамов Виктор 11 2
|Мартынов Александр 42 2
|Штыкова Елена 6 2
|Игнатущенко Игорь 3 2
|Шевкунов Сергей 2 2
|Лосева Олеся 2 2
|Евтушенко Олег 143 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Гузев Иван 14 1
|Балабанов Анатолий 12 1
|Федин Владимир 7 1
|Слесарев Андрей 3 1
|Петухов Максим 12 1
|Натензон Михаил 13 1
|Ворончихин Дмитрий 3 1
|Полторацкий Артем 1 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Сафронов Роман 36 1
|Островский Владимир 25 1
|Бойко Елена 152 1
|Пугачев Павел 63 1
|Инфобизнес 23 2
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