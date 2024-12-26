Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы СП.АРМ созданы на основе собственного конструктора приложений и с учетом передовых мировых практик. Они являются полностью российским программным обеспечением и зарегистрированы в Росреестре.

Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику, от частной лаборатории до целого региона, и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 20 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ. Среди клиентов СП.АРМ есть как государственные, так и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.

СП.АРМ является сертифицированным в России партнером по цифровой трансформации здравоохранения HIMSS Analytics – международного независимого эксперта качества информатизации медицинской помощи. Компания помогает медицинским организациям проходить сертификацию HIMSS и оценивать качество работы с точки зрения зрелости применения информационных технологий.