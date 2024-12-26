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СП.АРМ

СП.АРМ

Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы СП.АРМ созданы на основе собственного конструктора приложений и с учетом передовых мировых практик. Они являются полностью российским программным обеспечением и зарегистрированы в Росреестре

Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику, от частной лаборатории до целого региона, и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 20 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ. Среди клиентов СП.АРМ есть как государственные, так и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.

СП.АРМ является сертифицированным в России партнером по цифровой трансформации здравоохранения HIMSS Analytics – международного независимого эксперта качества информатизации медицинской помощи. Компания помогает медицинским организациям проходить сертификацию HIMSS и оценивать качество работы с точки зрения зрелости применения информационных технологий.

 


26.12.2024 «СП.АРМ» запустила информационные системы в медучреждениях Мариуполя и Донецка 1
23.12.2024 Состоялся релиз МИС qMS 24.2 1
19.12.2024 СП.АРМ внедрил МИС qMS в клинике «Медиаль» 1
10.12.2024 СП.АРМ разрабатывает виртуального ассистента врача на основе больших языковых моделей. 1
10.07.2024 Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек 1
02.07.2024 СП.АРМ внедрил ЛИС qMS в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии 1
11.06.2024 Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М. В. Ломоносова перешел на МИС qMS 1
29.05.2024 СП.АРМ выпустил новую версию МИС qMS 1
03.04.2024 Иркутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями перешел на МИС qMS 1
27.03.2024 Клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой прошла аккредитацию JACIE с помощью МИС qMS 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
13.03.2024 СП.АРМ выпустил на рынок новую систему для оказания услуг ранней помощи и комплексной реабилитации 1
24.01.2024 Сургутский клинический центр охраны материнства и детства внедрил МИС qMS 1
22.11.2023 В МИС qMS стал доступен компонент «Диспансерное наблюдение» для поликлиник 1
15.11.2023 В МИС qMS стал доступен ситуационно-аналитический центр 1
08.11.2023 СП.АРМ выпустила осеннее обновление МИС qMS 1
13.09.2023 Компания СП.АРМ перевела на МИС qMS частную клинику «Новая лаборатория» 1
16.08.2023 Подтверждена совместимость приложения qWARM Server и ОС Astra Linux Special Edition 1
20.06.2023 СП.АРМ обновила медицинскую информационную систему qMS 1
31.03.2023 МИС qMS упростит стационарам планирование и проведение операций 1
07.03.2023 В МИС qMS появились новые сервисы на основе технологий искусственного интеллекта 1
02.02.2023 Подтверждена совместимость клиента МИС qMS и актуальных обновлений ОС Astra Linux 1
13.01.2023 Пользователи МИС qMS смогут управлять системой с помощью голоса 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 1
11.03.2021 Специалисты «Техлаб» и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» интегрировали систему поддержки принятия решений с медицинской инфосистемой 1
09.04.2020 «Росэлектроника» разработала телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов 1
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
23.06.2017 CNews определил крупнейших поставщиков ИТ для здравоохранения 1
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 1
01.08.2016 CNews выпустил рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков для здравоохранения 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 1
08.09.2015 Казанские ИТ-шники захватывают рынок ИТ для здравоохранения 1
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 1
23.07.2014 Какие МИС появились в российских ЛПУ 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
13.06.2013 Какие МИС появятся в регионах 2
01.06.2012 Минздрав Камчатского края закупит лицензии МИС qMS на 101 млн руб. 1
14.10.2009 Разработка ПО: выигрывает тот, кто предлагает гибкие решения 1

Публикаций - 47, упоминаний - 49

СП.АРМ и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 10
БАРС Груп 545 9
InterSystems - ИнтерСистемз 134 9
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 8
Ростелеком 9701 6
Сван 26 6
Армада - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 26 6
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 5
Парус Корпорация 552 5
ФОРС - Центр разработки 636 5
8213 4
Крок - Croc 1777 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
ПрограмБанк 95 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Selectel - Селектел 385 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 2
Ростелеком - РТЛабс 178 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Agfa Gevaert 66 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
IBM Rational Software 170 2
Escape-M - Эскейп-М 7 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Microsoft Corporation 24625 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Dell EMC 5027 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
GE Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 25 1
ТехЛАБ 26 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
Программы и технологии 14 1
Эскейп 6 1
Medods - Медодс 6 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 28 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Инвитро - Invitro 70 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Технология здоровья 8 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Мать и дитя 23 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
101Hotels.com 456 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 19 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства БУ 1 1
Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства АНО ДПО 1 1
Скопинфарм 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 8 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
КГБУЗ Красноярская краевая клиническая больница 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 16
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 2
Правительство Челябинской области 63 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство Казахстана - Минздрав Казахстана - Министерство здравоохранения Казахстана - Министерство здравоохранения и социального развития Казахстана 5 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 48 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 41
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 265 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 20
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 407 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 13
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 11
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 10
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 132 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 7
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 26 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 6
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 73 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 352 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 4
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 56 26
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 13
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 6
InterSystems Cache 132 6
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 4
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 4
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 31 3
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 3
InterSystems HealthShare 26 3
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Linux OS 9937 2
Microsoft Office 3734 2
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 2
InterSystems Ensemble 58 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Microsoft Windows 15657 2
ЕМИАС Электронный рецепт 87 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 2
Минцифры РФ - Госключ 136 2
СП.АРМ - qMS МИС - Ранняя помощь и комплексная реабилитация 2 2
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 5 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
SAP Sybase 289 1
Pervasive - Btrieve СУБД 25 1
Донцова Елена 7 7
Кречетов Николай 25 5
Жук Вадим 4 4
Фишер Андрей 74 3
Лебедев Георгий 54 3
Гусев Александр 36 3
Лебеденко Степан 10 2
Зингерман Борис 38 2
Анкудинов Николай 16 2
Родионов Александр 31 2
Нефедов Владислав 13 2
Константинов Леонид 2 2
Кондратенко Дмитрий 5 2
Швырев Сергей 4 2
Шадеркин Игорь 4 2
Бухтояров Артем 2 2
Суслов Константин 23 2
Скворцова Вероника 69 2
Антипов Александр 21 2
Абрамов Виктор 11 2
Мартынов Александр 42 2
Штыкова Елена 6 2
Игнатущенко Игорь 3 2
Шевкунов Сергей 2 2
Лосева Олеся 2 2
Евтушенко Олег 143 1
Соловьев Владимир 106 1
Гузев Иван 14 1
Балабанов Анатолий 12 1
Федин Владимир 7 1
Слесарев Андрей 3 1
Петухов Максим 12 1
Натензон Михаил 13 1
Ворончихин Дмитрий 3 1
Полторацкий Артем 1 1
Карпинский Алексей 42 1
Сафронов Роман 36 1
Островский Владимир 25 1
Бойко Елена 152 1
Пугачев Павел 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 9
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 3
Россия - ЮФО - Севастополь 540 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 3
Россия - СЗФО - Псковская область 629 3
Россия - УФО - Свердловская область 1492 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Канада 4881 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Россия - УФО - Челябинская область 1210 2
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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