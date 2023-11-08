Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

СП.АРМ выпустила осеннее обновление МИС qMS

Разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения компания СП.АРМ выпустила осенний релиз медицинской информационной системы qMS. В новой версии как обновлены уже существующие функциональности, так и добавлены новые компоненты. Изменения коснулись интерфейса «Диагноза», закладок «Стационар» и «Оперблок», а также других сервисов и инструментов. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Описание клинического диагноза – ключевая возможность любой медицинской информационной системы. В новой версии qMS полностью обновлен интерфейс данного модуля. Основной и сопутствующий диагнозы, а также осложнения, теперь выводятся на одном экране. Врач может не только видеть и заполнять их, но и максимально формализовать записи. Кроме того, расширена характеристика диагноза справочниками ФНСИ, в том числе по онкологии.

В новом релизе qMS также обновлена закладка «Стационар». Расширены возможности заполнения карты реанимации, управления коечным фондом, реагирования на сигнальные отметки по поступившим пациентам, мониторинга уходовых процедур медсестер.

МИС qMS может интегрироваться с диагностическим оборудованием, которое проводит мониторинг состояния пациента в отделениях реанимации. Данные напрямую поступают в электронную медицинскую карту, что облегчает медсестрам реанимации заполнение необходимой документации и дает возможность видеть показатели мониторинга состояния пациента из любой точки доступа в систему. Кроме того, в обновленной версии «Стационара», врачи могут настраивать окна закладки и быстро переключаться между ними, что облегчает работу при работе с конкретным пациентом.

Закладка «Оперблок» теперь подробно проработана с точки зрения всех бизнес-процессов: планирования загрузки операционных, проведения анестезии, подключения анестезиологического оборудования и аппаратуры для мониторинга состояния пациента.

Также в МИС qMS появилась возможность формировать согласие пациентов в электронном виде и подписывать документы электронной подписью с помощью технологии «Госключ» – она интегрирована в личный кабинет пациента в МИС. Чтобы подписать согласие или договор, пациент должен быть зарегистрирован на «Госуслугах», иметь СНИЛС, паспорт и регистрацию по месту жительства. Такое важное обновление избавит медучреждения от необходимости хранить в архивах бумажные версии документов.

Для перинатальных центров в новом релизе стал доступен расчет группы по классификации Робсона для операции кесарева сечения. Класс пациентки определяется автоматически, на основании медицинских данных, заполненных в протоколах. Кроме того, появились расчет возраста недоношенного новорожденного, сигнальные отметки по беременным и работа с неонатальным скринингом.

Улучшена интеграция с системой взаимодействия лекарственных препаратов «Электронный клинический фармаколог». Данные по экспертизе взаимодействия препаратов поступают в электронную медицинскую карту пациента, и при нарушении протокола врач может указать его причины.

B2B-платформа: изучаем особенности и инсайты для эффективного запуска
Цифровизация

В осеннем релизе появилась функция контроля назначения антибиотиков при выявленной антибиотикорезистентности. Также врачи могут создавать собственные схемы лечения, сгруппировать назначения и использовать их не только в рамках одного визита пациента, но и выстроить определенную последовательность в лечении, если потребуется.

Еще одна новая возможность – подбор маршрута пациента по не детализированным назначениям. Если врач рекомендует пациенту несколько различных консультаций, то с помощью закладки «Подбор» можно оптимально выстроить график их получения за одно посещение.

«Медицинская информационная система – это основной базовый инструмент врача и точка входа в цифровой мир, который позволяет улучшать его работу. Мы постоянно работаем над тем, чтобы современные технологии, интегрированные в МИС, позволяли повышать качество медицинской помощи, ее доступность, безопасность пациентов и эффективность медицинских организаций. Мы отслеживаем все тенденции, в том числе вместе с нашими постоянными клиентами, которые также заинтересованы в том, чтобы дать врачам самые современные и удобные цифровые сервисы для нового качества их рабочего места. Наша система развивается комплексно, и с осенним релизом новые инструменты также получат администраторы баз данных. Они помогут им более эффективно управлять медицинской системой», – сказала Елена Донцова, руководитель методического отдела компании СП.АРМ.

***

Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы СП.АРМ созданы с учетом мировых практик и зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 30 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры. Среди клиентов СП.АРМ — государственные и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

Телеком-оператор и ЦОД сломались, надолго оставив пользователей без интернета и электронных платежей

Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus

Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange

«Аквариус» выпустил новую линейку СХД Wareus

Минцифры больше не хочет централизованно покупать ПО для госорганов. Деньги закончились, а механизм закупок неэффективен

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Показать еще

Наука

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
Показать еще