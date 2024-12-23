Донцова Елена
|23.12.2024
|Состоялся релиз МИС qMS 24.2 1
|10.07.2024
|Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек 1
|29.05.2024
|СП.АРМ выпустил новую версию МИС qMS 1
|22.11.2023
|В МИС qMS стал доступен компонент «Диспансерное наблюдение» для поликлиник 1
|15.11.2023
|В МИС qMS стал доступен ситуационно-аналитический центр 1
|08.11.2023
|СП.АРМ выпустила осеннее обновление МИС qMS 1
|20.06.2023
|СП.АРМ обновила медицинскую информационную систему qMS 1
Донцова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
|Казахстан - Республика 5526 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 1
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