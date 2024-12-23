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Донцова Елена



23.12.2024 Состоялся релиз МИС qMS 24.2 1
10.07.2024 Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек 1
29.05.2024 СП.АРМ выпустил новую версию МИС qMS 1
22.11.2023 В МИС qMS стал доступен компонент «Диспансерное наблюдение» для поликлиник 1
15.11.2023 В МИС qMS стал доступен ситуационно-аналитический центр 1
08.11.2023 СП.АРМ выпустила осеннее обновление МИС qMS 1
20.06.2023 СП.АРМ обновила медицинскую информационную систему qMS 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Донцова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

СП.АРМ 47 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
КГБУЗ Красноярская краевая клиническая больница 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 7
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 265 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 407 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 26 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 16 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 168 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 127 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 307 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 56 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Microsoft Office 3734 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Черкашин Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Анестезия, анестезиология - Анальгезия, аналгезия, аналгия - Наркоз - Обезболивание - Painkillers 19 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Здравоохранение - Гинекология 35 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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