В МИС qMS стал доступен ситуационно-аналитический центр

Разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения компания СП.АРМ запустила в МИС qMS новый инструмент – ситуационно-аналитический центр. Это интегрированное с системой решение, использующее ПО с открытым исходным кодом. САЦ помогает принимать стратегические, управленческие, медицинские и другие решения опираясь на углубленную обработку оперативной информации в удобном визуальном формате. Инструмент предназначен для консолидации и обработки данных из разных источников в режиме реального времени.

Ситуационно-аналитический центр qMS – это комплекс рабочих мест для персональной и коллективной аналитической работы. Он состоит из хранилища и витрины данных, визуализатора сценариев и аналитической системы. В основе САЦ – метод сценариев, который определяет вероятные тенденции развития событий и возможные последствия принимаемых решений.

Вся информация в деперсонифицированном виде аккумулируется в единой базе DWH, созданной на основе технологий открытого ПО. Данные из любых СУБД медицинской организации консолидируются и очищаются, формируя единое хранилище. Все сквозные метрики могут быть доступны сразу пользователю. Это позволяет создавать различные запросы и отчеты, строить аналитические срезы, объединяющие разрозненную информацию и таким образом контролировать, и оценивать работу клиники со всех сторон.

Использование DWH дает возможность работать с большими данными и при этом уменьшить нагрузку на выполнение поисковых аналитических запросов на МИС qMS.

Визуализатор сценариев объединяет необходимые данные на заранее определенную тему, и представляет в виде сгруппированных дашбордов. Это основные показатели деятельности медицинской организации, представленные в виде графиков и диаграмм по видам медицинской помощи. По умолчанию, визуализатор поставляется с библиотекой готовых дашбордов.

Для каждого виджета в дашборде можно настроить критичные значения. Этого достаточно, чтобы сигнализировать о выходе показателя за их границы. Визуализатор позволяет быстро интерпретировать намечающиеся тенденции, которые могли быть не замечены в виде необработанных данных. Дашборды визуализатора масштабируются на планшеты, мобильные устройства и демонстрационные экраны без потери качества изображения. При необходимости дашборд можно выгрузить в pdf-формат.

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Все дашборды в САЦ разрабатываются в группе анализа данных под руководством Методического отдела СП.АРМ и при участии медицинских советников медико-аналитического отдела компании. Дашборды проходят этап макетирования и после утверждения разрабатываются технические задания на их реализацию. Кроме того, дашборды учитывают специфику медучреждений, а их библиотека постоянно пополняется.

Аналитическая система внутри САЦ дает возможность посмотреть данные в любом разрезе не только в целом по медицинской организации, но и по выбранным отделениям или врачам, а также сопоставлять их. В основе системы – ETL процесс извлечения данных. Они передаются на модель, которая создает отчеты, аналитику, прогнозирует и использует все методы статистики. Инструмент схож со сводными таблицами Excel, но с иной глубиной погружения.

Пользователи могут самостоятельно разрабатывать дашборды по тем данным, которые их интересуют. Аналитическая система помогает более полно использовать и визуализировать информацию, хранящуюся в DWH, и благодаря этому вести оперативный контроль работы медучреждения, а также принимать управленческие решения.

«Управление на основе данных позволяет сделать клинику лучше, и увидеть существующие проблемы, чтобы направить свои усилия на их устранение и улучшение работы. Поэтому, аналитика в qMS всегда востребована, но теперь, благодаря новому инструменту, ее можно обрабатывать в более удобном и быстром формате. Уверены, что такой инструмент, позволяющий в онлайн-режиме получать необходимую и достоверную аналитику, удовлетворит потребности в анализе информации каждого пользователя МИС qMS. При этом он будет удобен в использовании как с мобильного устройства, так и со стационарных компьютеров. Мы будем пополнять библиотеку визуализатора сценариев и предлагать нашим клиентам всё больше и больше новых показателей, которые можно будет анализировать с помощью САЦ», – сказала Елена Донцова, руководитель методического отдела компании СП.АРМ.