DWH Data WareHouse Data Vault Хранилище данных

DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


05.12.2025 Lamoda и GlowByte внедряют решение Data Ocean Nova вендора Data Sapience 1
04.12.2025 «Рег.облако» запустил платформу для управления и анализа данных 1
03.12.2025 Globus IT и ANG Platform заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 2
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
26.11.2025 «ДАР» выводит на рынок ИИ-ассистента для ревью кода 1
31.10.2025 Николай Голов назначен директором по продукту в Postgres Professional 1
30.10.2025 AstraZeneca внедрит российскую платформу управления данными TData 1
16.10.2025 Может ли импортозамещение быть экономически выгодным 1
08.10.2025 Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая 1
01.10.2025 Система управления доступом NS.IDM включена в реестр отечественного ПО 1
Владимир Верещагин, ИТ-холдинг T1: Совместимость решений — один из главных вызовов при внедрении заказного ПО 1
Как начать работать с большими данными без капитальных затрат 1
04.09.2025 Как построить BI-систему с нуля, если нет готового решения: опыт аналитика Филиппа Папаянова 1
22.08.2025 Axenix предлагает рынку услугу диагностики готовности бизнеса к переходу на российские системы IBP 1
14.08.2025 Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд 1
04.08.2025 Neoflex и «МТС Web Services» объединят усилия для внедрения облачных решений 1
28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
21.07.2025 MWS Cloud запустила платформу хранения больших данных для обучения ИИ 1
09.07.2025 Что тормозит использование искусственного интеллекта 1
08.07.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «Конвергентные СУБД 2025» 1
01.07.2025 «Штурвал» стал контейнерной платформой для продуктов Data Sapience 1
17.06.2025 Alpha BI примет участие в CNews Forum Кейсы 2025 1
04.06.2025 Эволюция бизнес-процессов движется в сторону IBP 1
02.06.2025 Datapulse подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
29.05.2025 «DатаРу Консалтинг» автоматизировала управление денежными потоками в «КАМИ-Групп» с помощью отечественной EPM-системы 1
15.05.2025 ITPOD сравнил TLC или QLC накопители и выявил лучший вариант 1
25.04.2025 Опрос Arenadata: почти 90% компаний заинтересованы во внедрении ИИ 1
14.04.2025 Исследование Axenix: инструменты китайских вендоров для анализа больших данных оказались производительнее решений на базе open source 2
14.03.2025 Axenix открывает лабораторию данных Data Lab 1
07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
17.02.2025 VK Tech запустила облачный Data Lakehouse 1
27.01.2025 Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15% 1
25.12.2024 «Корус Консалтинг» создал курс по управлению данными для слушателей программы Executive MBA бизнес-школы ИМИСП 1
20.12.2024 В СУБД «Яндекса» реализована поддержка аналитической обработки данных 1
06.12.2024 «Сравни» и Бауманка запустили курс по оптимизации аналитических запросов 1
29.11.2024 Как удалось изменить подход к данным в крупной российской агрокомпании «Агроном-Сад» 1
25.10.2024 RuTube нанял ИТ-студентов по итогам стажировки при поддержке Минобрнауки 1
22.10.2024 MR Group заменила 70% функциональности своей CRM благодаря переходу на отечественную систему BPMSoft 1
19.09.2024 Группа «Самолет» построила аналитическую платформу для работы с данными на базе концепции LakeHouse 1
17.09.2024 Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft 1

Публикаций - 176, упоминаний - 193

DWH и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6867 36
SAP SE 5426 24
Microsoft Corporation 25236 20
IBM - International Business Machines Corp 9551 19
8983 17
Yandex - Яндекс 8434 12
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 141 11
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 10
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 161 10
Teradata - Терадата 219 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 8
HP Inc. 5761 8
Salesforce - Informatica 135 8
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 8
SAS Institute 1032 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 7
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 6
Amazon Inc - Amazon.com 3132 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 6
МегаФон 9892 5
Naumen - Наумен 684 5
Diasoft - Диасофт 1021 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 4
Oracle Siebel Systems 515 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 4
Neoflex - Неофлекс 244 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
Корус Консалтинг ГК 1334 4
Крок - Croc 1814 4
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 176 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
MicroStrategy 66 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 3
Optimacros - Оптимакрос 82 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 188 3
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 39 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 3
HP - Hewlett-Packard 3644 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 15
ГПБ - Газпромбанк 1174 9
Альфа-Банк 1868 7
Лента - Сеть розничной торговли 2267 7
ВТБ - ВТБ24 668 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 5
РЖД - Российские железные дороги 2001 5
МКБ - Московский кредитный банк 618 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 4
Русагро Группа Компаний 339 4
ПСБ - Промсвязьбанк 901 4
Почта России ПАО 2245 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 4
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 16 3
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 3
X5 Group - Перекрёсток 605 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 3
MR Group - МР Групп - MR Office 41 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 41 2
Becar Asset Management - NAI Becar - NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group - Групп компаний Бекар 12 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 46 2
Силовые машины 142 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
КУМЗ - Каменск-Уральский металлургический завод 5 2
Агропромкредит 20 2
Разгуляй 40 2
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 2
Аконит НПО 17 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 260 2
Связной ГК 1384 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 11
Федеральное казначейство России 1879 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 18 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 21 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 106
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 88
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 79
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 63
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 56
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 54
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 44
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 34
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 33
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 32
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 32
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 480 31
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 28
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 25
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 24
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 343 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 22
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 545 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 20
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2430 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 16
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 15
DevOps - Development и Operations 1067 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 13
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 322 13
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 13
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 19
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 18
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 18
Microsoft Office 3952 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 11
Apache Hadoop 447 10
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 8
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 8
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 200 8
Linux OS 10896 7
Oracle Java - язык программирования 3328 6
Apple iPhone 6 4862 6
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 5
Apple iOS 8242 5
SAP Sybase 291 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 5
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 490 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 5
Microsoft Windows 2000 8662 4
Microsoft Azure 1460 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 4
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 4
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 217 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 209 4
Google Android 14679 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 4
Microsoft Office 365 981 4
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 4
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 8 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 4
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB - Yandex Managed Service for Spark 19 3
IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 189 3
Meta Platforms - Facebook - Trino 24 3
IT Pro - BI.Qube 8 3
Шадаев Максут 1146 4
Kimball Ralph - Кимбэл Ральф 3 3
Панченко Иван 172 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 3
Лазаренко Дмитрий 77 3
Сергеев Сергей 161 3
Гольдберг Юлий 25 2
Врацкий Андрей 165 2
Шойтов Александр 99 2
Первухин Дмитрий 10 2
Поликовский Дмитрий 6 2
Муромец Юлия 28 2
Кожевников Дмитрий 18 2
Усачев Сергей 3 2
Мартынов Павел 28 2
Смирнов Глеб 5 2
Панферова Екатерина 7 2
Вилков Евгений 6 2
Граденко Михаил 42 2
Прошин Вадим 5 2
Чудинов Дмитрий 69 2
Свитнева Ольга 11 2
Фарберов Александр 15 2
Варжавин Иван 16 2
Летунов Илья 49 2
Шилов Сергей 96 2
Шпак Василий 263 2
Натрусов Артем 312 2
Лихницкий Павел 66 2
Казарин Станислав 175 2
Варов Константин 24 2
Андрианов Павел 84 2
Иванов Михаил 110 2
Шляпнев Максим 11 2
Солодилов Андрей 10 2
Воеводин Александр 21 2
Каримов Руслан 42 1
Зинченко Юрий 8 1
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 18 1
Гуркина Ангелина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 18
Европа 24634 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 6
Украина 7793 6
Казахстан - Республика 5792 4
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Россия - СФО - Новосибирск 4650 4
Азия - Азиатский регион 5748 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Америка - Американский регион 2188 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 3
Европа Восточная 3121 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 2
Россия - ПФО - Пензенская область 622 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 2
Швеция - Королевство 3715 2
Грузия 1282 2
Ирландия - Республика 1025 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 2
Армения - Республика 2368 2
Кения - Найроби 22 1
Малайзия - Куала-Лумпур 65 1
Нигерия - Лагос 17 1
Канада - Онтарио 83 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 80
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 25
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 13
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 11
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 9
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 9
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 7
Аудит - аудиторский услуги 3111 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 5
Independent 111 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
23ABC News 173 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Wikipedia - Википедия 585 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
ZDnet 662 1
NYT - The New York Times 1086 1
Gartner - Гартнер 3608 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 8
CNews Инновация года - награда 133 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Ventana Research 7 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Aberdeen Group 48 1
Gartner Magic Quadrant WMS - Data Warehouse and Data Management Solutions for Analytics 2 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Forrester Research 828 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 10 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
МАИ - МАТИ ФГБОУ ВПО - Российский Государственный Технологический Университет имени К. Э. Циолковского 7 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 19 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 40 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 5
День молодёжи - 27 июня 998 3
CNews AWARDS - награда 549 3
CNews FORUM Кейсы 280 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
ТТК - ТелекомТранс - конференция 6 1
1С:Проект года 28 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
Oracle OpenWorld 65 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

