DWH Data WareHouse Data Vault Хранилище данных
СОБЫТИЯ
DWH и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1146 4
|Kimball Ralph - Кимбэл Ральф 3 3
|Панченко Иван 172 3
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 3
|Лазаренко Дмитрий 77 3
|Сергеев Сергей 161 3
|Гольдберг Юлий 25 2
|Врацкий Андрей 165 2
|Шойтов Александр 99 2
|Первухин Дмитрий 10 2
|Поликовский Дмитрий 6 2
|Муромец Юлия 28 2
|Кожевников Дмитрий 18 2
|Усачев Сергей 3 2
|Мартынов Павел 28 2
|Смирнов Глеб 5 2
|Панферова Екатерина 7 2
|Вилков Евгений 6 2
|Граденко Михаил 42 2
|Прошин Вадим 5 2
|Чудинов Дмитрий 69 2
|Свитнева Ольга 11 2
|Фарберов Александр 15 2
|Варжавин Иван 16 2
|Летунов Илья 49 2
|Шилов Сергей 96 2
|Шпак Василий 263 2
|Натрусов Артем 312 2
|Лихницкий Павел 66 2
|Казарин Станислав 175 2
|Варов Константин 24 2
|Андрианов Павел 84 2
|Иванов Михаил 110 2
|Шляпнев Максим 11 2
|Солодилов Андрей 10 2
|Воеводин Александр 21 2
|Каримов Руслан 42 1
|Зинченко Юрий 8 1
|Plattner Hasso - Платтнер Хассо 18 1
|Гуркина Ангелина 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
