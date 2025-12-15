Получите все материалы CNews по ключевому слову
Прошин Вадим
Прошин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 192 2
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2356 1
|Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 1
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 1
|ЦМД-Софт - WordMerger 2 1
|Иванов Сергей 398 1
|Востриков Юрий 80 1
|Буцыкин Роман 2 1
|Шеринов Вадим 1 1
|Айзатуллин Артур 1 1
|Погорелов Владислав 1 1
|Боханов Богдан 1 1
|Комиссаров Дмитрий 238 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157052 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
