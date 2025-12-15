Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187413
ИКТ 14511
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26519
Персоны 80966
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Прошин Вадим


СОБЫТИЯ


15.12.2025 В составе ИТ-департамента MR появился ИИ-блок 1
22.10.2024 MR Group заменила 70% функциональности своей CRM благодаря переходу на отечественную систему BPMSoft 1
04.04.2024 MR Group завершила миграцию на CRM-систему BPMSoft 1
27.11.2023 Sareх собрал лидеров промышленного и гражданского строительства на конференции по цифровизации 1
15.08.2023 MR Group внедряет новые цифровые механизмы, сокращающие время при сделках с недвижимостью 1
14.03.2023 MR Group внедрит цифровые сервисы по управлению бизнес-процессами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Прошин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
ЦМД-Софт 43 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 90 1
Sarex - Сарекс 9 1
Газпром ЦПС 33 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
Уралхим ЗМУ КЧХК - Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината 2 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Газпром ПАО 1416 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 1
Инград - Ingrad 13 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Северсталь ПАО - Severstal 561 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 5
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73353 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18227 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1607 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 177 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 429 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 110 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1376 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1705 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 438 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5663 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1474 1
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 25 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 19 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 693 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4489 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5607 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 627 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 515 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 234 1
Оцифровка - Digitization 4938 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3529 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 964 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3352 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 192 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2356 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 1
ЦМД-Софт - WordMerger 2 1
Иванов Сергей 398 1
Востриков Юрий 80 1
Буцыкин Роман 2 1
Шеринов Вадим 1 1
Айзатуллин Артур 1 1
Погорелов Владислав 1 1
Боханов Богдан 1 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Россия - РФ - Российская федерация 157052 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6247 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407652, в очереди разбора - 732485.
Создано именных указателей - 187413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще