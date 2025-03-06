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Sarex Сарекс


06.03.2025 СОД Sarex 2.0: инструменты календарно-сетевого планирования теперь и в среде общих данных 2
18.04.2024 Sarex представляет новый продукт «Планирование» 1
01.04.2024 Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC 2
12.03.2024 Что дает внедрение среды общих данных: опыт крупного девелопера 3
27.11.2023 Sareх собрал лидеров промышленного и гражданского строительства на конференции по цифровизации 1
10.06.2019 ГК «А101» и Sarex внедрят облачную платформу управления строительными проектами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Sarex и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 612 2
8288 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Газпром ЦПС 27 1
Инград - Ingrad 12 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 2
MR Group - МР Групп 33 2
Газпром ПАО 1346 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 134 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Уралхим ЗМУ КЧХК - Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 5
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 372 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4628 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 3
Оцифровка - Digitization 4592 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 265 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3356 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5376 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1219 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3926 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3862 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 667 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1320 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2968 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12622 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2009 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 871 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2165 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11159 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1696 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6310 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1052 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3579 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 115 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13331 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10187 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1841 1
Trigger - Триггер - триггерная система 280 1
Autodesk BIM 360 19 2
Microsoft Office 3760 1
Autodesk Revit 115 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 81 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 117 1
Autodesk Construction Cloud 9 1
Autodesk Navisworks 22 1
Бохонов Богдан 3 3
Буцыкин Роман 2 2
Комиссаров Дмитрий 224 1
Гуцериев Михаил 111 1
Ершов Павел 37 1
Иванов Сергей 388 1
Гурьев Олег 1 1
Филиппов Сергей 35 1
Комиссаров Валерий 24 1
Ерофеева Татьяна 3 1
Лоран Анна 7 1
Терентьев Максим 4 1
Прошин Вадим 5 1
Боханов Богдан 1 1
Погорелов Владислав 1 1
Айзатуллин Артур 1 1
Шеринов Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7526 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 66 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 193 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5448 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11022 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5691 1
Forbes - Форбс 836 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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