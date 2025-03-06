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Sarex Сарекс
Sarex и организации, системы, технологии, персоны:
|Autodesk 612 2
|1С 8288 1
|ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
|Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
|Газпром ЦПС 27 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 2
|Бохонов Богдан 3 3
|Буцыкин Роман 2 2
|Комиссаров Дмитрий 224 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Ершов Павел 37 1
|Иванов Сергей 388 1
|Гурьев Олег 1 1
|Филиппов Сергей 35 1
|Комиссаров Валерий 24 1
|Ерофеева Татьяна 3 1
|Лоран Анна 7 1
|Терентьев Максим 4 1
|Прошин Вадим 5 1
|Боханов Богдан 1 1
|Погорелов Владислав 1 1
|Айзатуллин Артур 1 1
|Шеринов Вадим 1 1
|Forbes - Форбс 836 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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