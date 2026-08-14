Цифровой мониторинг в горах Алтая: как Sarex помогает строить курорт «Манжерок»

Горнолыжный курорт «Манжерок» — масштабный всесезонный туристический комплекс, который развивается в условиях сложного рельефа. Застройка ведется на склонах, в стесненных и труднодоступных местах, где не всегда может проехать техника или пройти человек. Возможность дистанционно контролировать ход строительства курорта дает российская цифровая платформа Sarex.

От задач к решению

Курорт «Манжерок» расположен в горной местности Алтая и занимает территорию более 300 гектаров. В 2025 году на его территории уже функционировали два отеля, четыре канатные дороги, панорамный ресторан и горнолыжные трассы протяженностью около 50 километров. В летний сезон работает байк-парк с сетью трасс общей протяженностью 6,3 км. Ежегодно «Манжерок» принимает до 700 000 гостей.

Проект развивается в условиях сложного рельефа: застройка ведется на склонах, в стесненных и труднодоступных местах, где не всегда может проехать техника или пройти человек. Возможность дистанционно контролировать ход строительства курорта предоставляет российская цифровая платформа Sarex, при этом сотрудники со стороны инвестора — ПАО «Сбербанк», могут следить за ходом строительства из Москвы, не находясь физически на объекте.

Манжерок.рф Проект развивается в условиях сложного рельефа

Применение цифровой платформы Sarex помогает проекту «Манжерок» анализировать строительные процессы, ускорять проектирование и сокращать сроки принятия решений. Для комплексного мониторинга хода строительства применяется аэромониторинг в комбинации с цифровой платформой, где и происходит основная работа с фактическими и плановыми данными.

Манжерок.рф Для комплексного мониторинга хода строительства применяется аэромониторинг

Такая комбинация технологий обеспечивает независимый контроль исполнения объемов работ и их соответствия плановым показателям. Кроме того, платформа служит средством объективного и оперативного информирования специалистов о выявленных отклонениях от проектных решений, а также инструментом фиксации замечаний и отслеживания их устранения.

Больше о цифровом подходе

Комплексный цифровой мониторинг на проекте «Манжерок» проводится с осени 2023 года командой Sarex. Каждую неделю оператор делает съемку с дронов, далее полученные данные проходят обработку: формируются облака точек, ортофотопланы, панорамы 360° и карты высот. После проверки геопривязки и точности данных материалы загружаются в платформу Sarex, где становятся доступны для последующей работы всем участникам проекта.

Манжерок.рф После проверки геопривязки материалы загружаются в платформу Sarex

Благодаря функционалу платформы проектная команда получает детализированную картину состояния площадки: анализирует рельеф местности и его изменения, измеряет высотные отметки, визуально отслеживает прогресс работ и выявляет отклонения от проектных решений.

Как работает платформа

Платформа Sarex обеспечивает доступ к данным через веб-браузер, исключая необходимость в установке дополнительного ПО или закупке мощных компьютеров. В систему загружаются облака точек и ортофотопланы, полученные в ходе еженедельного аэромониторинга. Эти материалы сопоставляются с проектными данными, что позволяет выявлять расхождения на сложном горном рельефе. При этом все участники проекта всегда имеют доступ к актуальной информации независимо от их местоположения.

«Территория курорта огромная, много объектов на горе. С Sarex можно посмотреть, что там происходит, не отходя от рабочего места», — делится Наталья Дьяченко, главный специалист-проектировщик генплана «СБД».

Кто и как работает с функционалом

Платформу Sarex активно используют более 30 самых разных специалистов проекта «Манжерок»: BIM-менеджеры, генпланисты, инженеры строительного контроля, геодезисты, руководители направлений. Они подчеркивают, что данные аэромониторинга становятся важным инструментом при возведении объектов, особенно на труднодоступных участках.

В штате технического заказчика представлены специалисты генплана, инженерных сетей, геодезии и стройконтроля — все они активно применяют данные аэромониторинга для ежедневного контроля хода строительства: следят за выполнением работ и сравнивают текущую ситуацию с проектом, применяя различный функционал платформы.

Манжерок.рф С платформой работают специалисты генплана, инженерных сетей, геодезии и стройконтроля

Генпланисты регулярно используют функцию выгрузки рельефа для эскизного проектирования, чтобы быстро понять, как разместить объекты на сложном рельефе, и передать задания геодезистам для уточняющей съемки.

«Когда нужно что-то быстро прикинуть, проще открыть платформу Sarex, чем вызывать геодезиста на местность. Это сильно ускоряет процесс», — рассказывает Наталья Дьяченко.

Подобные ситуации возникают нередко, при этом решение нужно принять в течение часа, времени на погружение в детальное проектирование нет.

«Рельеф местности сложный, строительство в самом разгаре, земляные работы идут полным ходом, проезд техники затруднен, условия стесненные. Приходится постараться, чтобы найти место даже для небольшой конструкции», — рассказывает Наталья Дьяченко.

В таких ситуациях особенно удобно прямо на платформе выгрузить рельеф местности на текущую дату, построить поверхность и сделать несколько эскизов. В противном случае потребуются дополнительные дни, чтобы геодезист подготовил топографическую съемку, при условии что такой специалист есть в штате организации.

Манжерок.рф Работы со съемками в платформе Sarex

Специалисты по инженерным сетям тоже используют Sarex — для проверки трассировки сетей накладывают проектные схемы на ортофотопланы. Кроме того, цифровое решение позволяет анализировать историю строительных процессов. Например, когда нужно понять, была ли уже проложена определенная инженерная сеть, специалист открывает архивные съемки в платформе и находит момент укладки труб или других коммуникаций. Это помогает оперативно принимать решения и исключать дублирование работ.

Геодезисты используют платформу для работы с TIFF-файлами — формируют точные подложки, которые затем применяются в инженерных расчетах и анализе. Для задач, связанных с трехмерной оценкой — например, расчета объемов выемки грунта или уточнения высотных отметок, — в системе применяются облака точек и цифровые модели рельефа. Это позволяет сократить время полевых работ, особенно в труднодоступных и опасных зонах, таких как крутые склоны.

Манжерок.рф Измерение профиля высоты в платформе Sarex

Инженеры строительного контроля с помощью платформы дистанционно фиксируют прогресс работ и выявляют отклонения от проекта, экономя часы на физические перемещения между объектами.

Манжерок.рф Работы со съемками в платформе Sarex

В платформе Sarex есть возможность наложения DWG-чертежей на ортофотопланы, а также расширенный функционал для полноценной работы c 2D и 3D-форматами: картами высот, ортофотопланами, облаками точек и т.п.

Еще одной интересной функцией является автоматическое построение разрезов рельефа — это значительно облегчает и ускоряет оценку территории.

Результат

Внедрение Sarex дало проекту «Манжерок» ряд важных преимуществ, главное из которых — ускорение проектирования и сокращение сроков принятия решений.

Комбинация сбора фактических данных с площадки методом аэромониторинга и последующая работа с ними уже в цифровой платформе позволила обнаруживать и устранять ошибки еще на ранних стадиях. Один из ярких примеров — вынос инженерных сетей.

«Зачастую сроки сжатые, и строительно-монтажные работы ведутся «с листа», а документация корректируется параллельно производству работ. Нередко возникает путаница в чертежах, или изменения не доходят до стройки своевременно. В таких случаях важно поймать ошибку на ранней стадии, сократить затраты на бросовые работы — например, при строительстве инженерных сетей можно вовремя заметить, что колодец оказался не в том месте, или что трассировка трубопровода отклонилась от проектной, увидев подготовленную для него траншею», — делится Наталья Дьяченко, главный специалист-проектировщик генплана ООО «СБД».

Подобные ситуации в горной местности особенно критичны, ведь переделки требуют не только дополнительных затрат, но и сложной логистики. Благодаря регулярному цифровому мониторингу все отклонения удается выявлять своевременно и устранять еще до начала работ.

Кроме того, использование Sarex позволило существенно сократить число выездов на площадку: в труднодоступных участках стало возможно контролировать ситуацию удаленно. В зависимости от задачи экономия времени может составлять от нескольких часов до нескольких дней по сравнению с традиционными методами работы.

Цифровой мониторинг на платформе Sarex стал важным инструментом для успешного ведения строительства на проекте «Манжерок» в сложных горных условиях. Решение объединило в себе удобный визуальный анализ, точные инженерные данные и оперативный контроль без постоянных выездов на объекты.

«Благодаря Sarex команды специалистов — от стройконтроля и проектировщиков до руководителей — могут эффективно управлять ходом работ и принимать взвешенные решения как на площадке, так и вне ее», — отмечает Наталья Дьяченко, главный специалист-проектировщик генплана «СБД»

«Поначалу коллеги скептически относились к очередному витку цифровизации в компании. Но, поняв все преимущества — в частности, снижение трудозатрат при приемке строительно-монтажных работ и экономия времени при сверке проектных решений с фактическими, что снижает необходимость выхода на стройплощадку, — почти 80% сотрудников успешно внедрили платформу в свой устоявшийся рабочий процесс. Меня, как ответственного за цифровизацию, это не может не радовать. Также хочу отметить важность коммуникации — неотъемлемого фактора продуктивной работы между заказчиком и контрагентом. Как же без проблем? Вендор оперативно устраняет замечания — будь то случайное нажатие не той кнопки или задача, требующая вмешательства в программный код», — заключает Артем Коровин, BIM-менеджер «СБД».