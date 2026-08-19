Microsoft поломала штатный антивирус Windows, пытаясь закрыть в нем опасную «дыру»Microsoft поломала встроенный в Windows антивирус в попытке закрыть опасную уязвимость нулевого дня, выявленную объявившим компании войну анонимным исследователем. Microsoft Defender «разучился» проверять систему в быстром, полном и автономном режимах. Исправления, помимо отката ОС к предыдущему состоянию, пока нет.
Microsoft Defender поломан
После одного из недавних обновлений Microsoft Defender, встроенный в ОС Windows 11 инструмент безопасности, в ряде сценариев оказался неспособным выполнять одну из своих основных функций – сканировать систему на предмет вирусов, пишет Neowin.
В середине августа 2026 г. анонимный ИТ-специалист, скрывающийся под псевдонимом Nightmare Eclipse, выявил в штатном антивирусе Windows – Microsoft Defender (ранее «Защитник Windows») опасную уязвимость нулевого дня (0-day) – о ней на момент обнаружения не было известно ни специалистам из Microsoft, ни пользователям Windows.
Уязвимости было присвоено название ShieldBreak. Она затрагивала все компьютеры под управлением Windows 11 25H2 и Windows Server 2025, включая самые последние сборки. С помощью бреши хакеры могли получить права уровня SYSTEM на машине жертвы.
19 августа 2026 г. Microsoft выпустила экстренное обновление сигнатур безопасности Defender. Оно, по всей видимости, непреднамеренно нарушило работу Defender, причем пострадали от этого самые его базовые функции. В частности, пользователи Reddit, столкнувшиеся с проблемой, жалуются на невозможность провести проверку системы на предмет присутствия в ней вирусов и другого вредоносного ПО. Все они установили недавнее обновление безопасности Windows.
Симптомы
Затронуты режимы Defender «Быстрая проверка», в котором Defender проверят наиболее типичные места размещения вредоносного ПО в системе; «Полное сканирование» и «Антивирусная проверка в Microsoft Defender (автономная проверка)», используемая для выявления и устранения особо сложных угроз.
Один из пользователей Reddit утверждает, что проверка в быстром и полном режимах прерываются под самый конец – без видимой на то причины. Автономная проверка «зависает» на 91% выполнения. Примечательно то, что в режиме «Настраиваемое сканирование» – когда пользователь самостоятельно может указать файлы и папки, которые необходимо проверить, – Defender работает нормально: если вручную отметить все присутствующие в системе физические и логические диски, проверка завершается без возникновения ошибок.
Сбои на уровне системы
В оснастке «Просмотр событий» в момент внезапного завершения процедуры проверки в Defender фиксируется ошибка с кодом 0x000005 (указывает на нарушение прав доступа к памяти) в контексте динамической библиотеки mpengine.dll. Эта библиотека, как отмечает Neowin, являются частью антивирусного ядра Microsoft.
Кроме того, на протяжении нескольких дней пользователи, столкнувшиеся с проблемой, наблюдают сбои сеанса DefenderApiLoggerLowPriv, вероятно, связанные со сбоями в работе механизма логирования Defender.
По словам Арье Горецкого (Aryeh Goretsky), бывшего исследователя в сфере ИБ компании Eset и нынешнего куратора форума Neowin, сбоям подвержен Microsoft Defender версий 1.1.26070.7 и 1.26080.2 с установленными обновлениями базы данных угроз версий 1.457.222.0, 1.457.225.0, 1.457.226.0, 1.457.227.0 и 1.457.230.0.
Без официального подтверждения
В Microsoft пока не подтвердили и не опровергли информацию о проблемах с Defender, а их связь с обновлениями безопасности Windows не доказана. Косвенно она подтверждается тем, что откат Windows к предыдущей версии возвращает полную работоспособность фирменному антивирусу Microsoft.
Война Nightmare Eclipse с Microsoft
С апреля 2026 г. неизвестный ИТ-специалист Nightmare Eclipse, под которым может скрываться затаивший злобу на Microsoft экс-сотрудник корпорации, начал публиковать эксплоиты для уязвимостей нулевого дня в Windows без предварительного уведомления Microsoft – в нарушение норм этики, принятых в сфере безопасности.
Всего на момент публикации данного материала Nightmare Eclipse раскрыл 10 0-day-уязвимостей. Половина из них приходится на антивирусное ПО, в том числе на скандальную RoguePlanet, о которой ранее писал CNews.