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Индексная книга (каталог) CNews*
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TIFF Tagged Image File Format формат хранения растровых графических изображений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.06.2026 «ГрафТех» представил «ГрафДок» — российскую систему согласования технической документации 1
09.06.2026 «Кит-Софт» представил решение InterView 2D для безопасного мобильного доступа к конструкторской и технологической документации 1
22.04.2026 Сканирование и СЭД в единой системе: «АйДи – Технологии управления» и «Элар» подтвердили совместимость решений для работы с документами 1
22.04.2026 Технологии распознавания Content AI легли в основу IGS Comparator — сервиса для автоматического сравнения документов 1
17.04.2026 «АйДи – Технологии управления» и «Элар» подтвердили совместимость решений для работы с документами 1
01.04.2026 «Элар» заместила импорт в нише высокоскоростной оцифровки: документный сканер «Элар Скамакс 1000/2000» включен в реестр РЭП 1
17.03.2026 Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России 1
09.12.2025 Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков 1
03.12.2025 «Геоскан» и РАН разработали первую отечественную односенсорную мультиспектральную SWIR-камеру для БАС 1
12.11.2025 «Инферит ОС» и «Риман» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и ПО RiDocLNX 1
18.09.2025 В «ГИС Панорама» для Linux расширены средства организации и отбора больших массивов пространственных данных 1
18.09.2025 ActiveCloud запускает ActiveDisk — локальное облачное хранилище для комфортной работы без риска отключения 1
03.09.2025 Комплекс Panorama Vision автоматически за один шаг формирует детальную карту местности с основными слоями 1
01.09.2025 Москва строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL 1
01.08.2025 ГИС «Панорама» повышает степень автоматизации создания карт с помощью нейросетевых моделей» 1
02.07.2025 Разработан REST API протокол для подключения к сервису распознавания Panorama Vision из веб-приложений 1
21.04.2025 В ГИС «Панорама» расширен список подключаемых геопорталов и форматов передачи данных 1
14.01.2025 Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4 1
23.12.2024 «Ред Софт» выпустила большое обновление для «Ред ОС» версий 8 и 7.3 1
05.11.2024 Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества 1
10.09.2024 ГИС «Панорама» совместно с комплексом Panorama Vision распознает здания и сооружения на спутниковых снимках и аэрофотоснимках 1
05.08.2024 Content AI интегрирует IDP-технологии в модульную платформу DocTrix от вендора i-Sys 1
14.05.2024 ГК «Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
04.12.2023 X5 Group внедрила российские ИИ-технологии для анализа неструктурированных данных 1
21.11.2023 10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM 1
22.02.2023 «Элар» оцифровал для Русского музея тысячи книг и экспонатов из разных фондов 1
07.02.2023 Умер ученый, подаривший миру архивацию данных. Без него не было бы ZIP, PDF и MP3 1
04.07.2022 Суперпроект российских ядерщиков за 50 миллионов переедет с Microsoft SharePoint на независимое ПО 1
25.05.2022 «ТЭК Торг» автоматизировала обработку закупочной документации с помощью платформы для потокового ввода данных 1
21.04.2022 В России создана уникальная технология маркировки для поиска источника при инсайдерской утечке 1
11.04.2022 «Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft 1
22.11.2021 Группа компаний АЛМИ начинает сотрудничество с компанией ТКР в Сибирском федеральном округе 1
19.08.2021 Данные EXIF и другие способы найти место, где было сделано фото 1
25.03.2021 Переход на цифровизацию с KYOCERA: как упростить и оптимизировать электронный документооборот 1
09.01.2021 Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа 1
21.10.2020 Обзор МФУ Sharp MX-2651EU 1
15.04.2020 Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях 1
31.07.2019 «Промт» и «Ред софт» подтвердили совместимость Translation Server DE и РЕД ОС 1
23.07.2019 Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac 1
07.11.2018 Parallels представила Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac 1

Публикаций - 315, упоминаний - 327

TIFF и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 25
Nikon 646 23
Canon 1439 22
Sony 6739 20
Apple Inc 13156 18
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 18
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 17
Samsung Electronics 11065 16
Olympus 475 16
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 15
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 13
Xerox - The Haloid Company 1168 13
Google LLC 12690 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Konica Minolta 423 11
Eastman Kodak - Кодак 509 10
Dropbox 527 10
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 9
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 8
HP Inc. 5883 8
Adobe Systems 1597 8
АйТи 1519 8
Wacom 143 7
PocketBook International 98 6
Casio 338 6
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 6
ONYX International 158 5
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 5
Fujitsu 2105 5
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 5
Leica Camera 282 5
Seiko Epson Corporation 908 5
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 4
Системы документооборота 522 4
X Corp - Twitter 2938 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Intel Corporation 12811 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
Монолит-Инфо 138 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
Carl Zeiss AG 307 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Совкомбанк Совесть 279 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Белый Ветер 365 2
Имидж.ру 12 2
WORX 6 2
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
Почта России ПАО 2370 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Bayer AG - Байер 85 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
TripAdvisor 41 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Caterpillar - 93 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Полиметалл Инжиниринг 2 1
101Hotels.com 456 1
Еврокоммерцбанк 13 1
Государственный мемориальный музыкальный музей‑заповедник П.И. Чайковского 5 1
Роллтон ТД 11 1
Маревен Фуд Сэнтрал - Mareven Food Central 6 1
АХК - Алексинский химический комбинат 2 1
Кредитлаб - Кредитная лаборатория 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
РГВА - Российский государственный военный архив 8 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 18 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 44
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 239
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 97
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 81
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 77
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 67
Оцифровка - Digitization 5185 67
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 66
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 64
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 64
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 63
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 62
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 57
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 51
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 50
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 47
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 46
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 44
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 43
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 43
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 41
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 40
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 39
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 38
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 37
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 35
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 33
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 33
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 33
Контрастность 3042 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 31
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 30
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 28
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 147
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 93
Microsoft Windows 16882 47
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 34
Microsoft Office 4170 27
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 26
Google Android 15244 25
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 24
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 22
Linux OS 11533 22
Apple iOS 8583 21
Microsoft Windows 2000 8678 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 16
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 16
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 16
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 15
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 14
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 14
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 12
Microsoft Windows XP 2431 12
Apple iPhone 6 4861 12
Adobe Photoshop 804 12
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 11
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 10
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 10
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 10
Apple macOS 2419 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 10
Fujifilm FinePix 107 9
Adobe PostScript 117 9
Casio Exilim 108 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Apple iPad 4012 9
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 9
Apple iTunes Store 1118 8
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 8
Лаптева Марина 114 17
Принцевская Людмила 34 8
Гордеева Анна 36 5
Газаров Артур 77 5
Зубарев Яков 24 3
Москалева Татьяна 73 3
Орлик Сергей 83 3
Егоров Михаил 28 2
Щеглов Петр 85 2
Андренюк Вадим 12 2
Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 2
Макаров Станислав 118 2
Храмцовская Наталья 48 2
Бушуева Светлана 8 2
Ализар Анатолий 6 2
Шарапов Антон 3 2
Иванов Герман 3 2
Дергачева Светлана 63 2
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 2
Nelson Mike - Нельсон Майк 6 2
Рустамов Рустам 548 2
Комиссаров Дмитрий 248 2
Подбуцкий Георгий 44 1
Чеглаков Андрей 63 1
Веригин Илья 38 1
Акимов Александр 27 1
Комиссаров Александр 16 1
Давидан Александр 16 1
Потапов Александр 29 1
Кирсанов Алексей 24 1
Доброхотов Алексей 18 1
Кулешов Алексей 32 1
Воронцов Алексей 15 1
Соколов Андрей 22 1
Добровольский Николай 14 1
Пирогов Николай 8 1
Фролов Антон 31 1
Романов Дмитрий 69 1
Кривенко Виталий 23 1
Тимошенко Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 96
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Германия - Федеративная Республика 13221 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Япония 13807 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Европа 24964 9
Франция - Французская Республика 8177 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Украина 7928 5
Куба - Республика 417 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
Испания - Королевство 3840 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 3
Казахстан - Республика 6048 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Ближний Восток 3154 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Колумбия - Республика 551 2
Канада - Британская Колумбия 81 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Армения - Республика 2449 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Китай - Тайвань 4245 2
Германия - Бавария - Мюнхен 485 2
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