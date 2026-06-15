Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 315, упоминаний - 327
TIFF и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаптева Марина 114 17
|Принцевская Людмила 34 8
|Гордеева Анна 36 5
|Газаров Артур 77 5
|Зубарев Яков 24 3
|Москалева Татьяна 73 3
|Орлик Сергей 83 3
|Егоров Михаил 28 2
|Щеглов Петр 85 2
|Андренюк Вадим 12 2
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 2
|Макаров Станислав 118 2
|Храмцовская Наталья 48 2
|Бушуева Светлана 8 2
|Ализар Анатолий 6 2
|Шарапов Антон 3 2
|Иванов Герман 3 2
|Дергачева Светлана 63 2
|Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 2
|Nelson Mike - Нельсон Майк 6 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Комиссаров Дмитрий 248 2
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Веригин Илья 38 1
|Акимов Александр 27 1
|Комиссаров Александр 16 1
|Давидан Александр 16 1
|Потапов Александр 29 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Доброхотов Алексей 18 1
|Кулешов Алексей 32 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Соколов Андрей 22 1
|Добровольский Николай 14 1
|Пирогов Николай 8 1
|Фролов Антон 31 1
|Романов Дмитрий 69 1
|Кривенко Виталий 23 1
|Тимошенко Сергей 6 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 12
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 3
|Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 2
|AP - Associated Press 2007 1
|Газета Гатцука 1 1
|Из рук в руки - irr.ru 73 1
|Pocket-Lint 71 1
|CNews TV 747 1
|DarkReading.com 105 1
|Vnunet 224 1
|NewsFactor 127 1
|IDG - CSO 36 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
|The Verge - Издание 619 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Ведомости 1466 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.