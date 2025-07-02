Разработан REST API протокол для подключения к сервису распознавания Panorama Vision из веб-приложений

В КБ «Панорама» разработан сервис автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision версии 1.5.0. В новой версии добавлена поддержка REST API протокола для доступа к комплексу. Использование REST API позволит встраивать сервис в веб-приложения и настольные программы. Работа с сервисом производится по модели заявок. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Поддерживаются следующие методы: получение списка доступных моделей, получение списка доступных пользователю заявок, запрос информации о заявке, отправка заявки и другие. Для работы с REST API необходимо получить регистрационный ключ.

Комплекс поддерживает обработку снимков местности в форматах RSW, JPG, TIFF, PNG, а также данных из открытых геопорталов. Panorama Vision способен распознавать контуры участков полей, объектов гидрографии (рек, прудов, озер и других), здания и сооружения, дороги, высокоствольные леса, поросль (молодые древесные насаждения, кустарники), вырубки (участки с недавно удаленным лесом). Результаты обработки передаются пользователю в виде векторной карты, доступной для загрузки по протоколу WFS. Комплекс реализован в виде сервисов, предоставляющих удаленный доступ к дешифрированию данных. Он расположен в сети Интернет на серверах КБ «Панорама». Доступ к комплексу осуществляется из списка прикладных задач ГИС «Панорама» или с помощью REST API.

Актуальная версия ГИС «Панорама» доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».