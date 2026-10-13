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HRM Удаленная работа сотрудников (удалёнка) Дистанционный формат работы Мониторинг удаленно работающего персонала Дистанционная работа Remote work

HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work

 

 

 

Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк "Удаленная работа 2022: Статистика, тренды, вопросы эффективности", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"
 

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13.10.2026 Удаленка становится привилегией: DevOps-инженеры и аналитики теряют ее быстрее всех, но в Москве за нее все еще доплачивают

у HR-специалистов (с 16% до 10%) и менеджеров по продажам (с 20% до 14%). Но в дефицитных ИТ-ролях удаленка остается инструментом удержания. Внутри Москвы удаленная вакансия дешевле офисной в

08.10.2026 Сотрудники на удаленке есть в 3 из 10 компаний

Доля компаний, где есть сотрудники на удаленке, по итогам сентября составила 31%, в феврале 2026 было 35%. В опросе сервиса по поис
05.10.2026 PAM Infrascope подтвердил свою эффективность для защищенного удаленного доступа к RDS-фермам

а возможность изоляции браузера для разграничения доступа к веб ресурсам. «Предложенное нами решение актуально для российских компаний, поскольку RDS остается распространенной технологией организации удаленного доступа в корпоративных Windows-средах. При работе с большим количеством RDS-ферм PAM Infrascope позволяет централизовать доступ привилегированных пользователей, не создавая для кажд
28.09.2026 «Агропромкомплектация» повысила безопасность корпоративного доступа с помощью Avanpost FAM

только одна активная сессия. Система охватывает критически важные каналы подключения, среди которых удаленные рабочие столы, корпоративные сервисы удаленного доступа (RA VPN, RDGW, RDWA), элект
24.09.2026 Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

вии с требованиями приказа №117, включая использование сертифицированных средств защиты для каналов удаленного доступа. Иными словами, частной клинике для работы по ОМС с 2026 года, нужен серти
10.09.2026 В Хабаровском крае этим летом бизнес ушел на удаленку

темп. По сути, то, что когда-то помогало преодолевать тысячи километров, теперь помогает преодолевать сезонный спад активности. Рост числа совещаний и внедрения ИИ-помощников этим летом подтверждает: удаленка становится не временным решением, а постоянной частью деловой культуры, которая делает бизнес устойчивее в любое время года», - сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер
08.09.2026 Positive Technologies: доля компаний с активностью вредоносного ПО в России и СНГ выросла в полтора раза

рых была зафиксирована активность вредоносного ПО, выросла с 46 до 70%. Чаще всего специалисты обнаруживали резидентные прокси и майнеры, также в сетевом трафике встречались вредоносные программы для удаленного управления и шпионское ПО. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Эксперты Positive Technologies изучили данные пилотных проектов PT NAD в организациях из разных
03.09.2026 Доля инцидентов с использованием удаленного доступа достигла 62%

Эксперты компании «Информзащита» выявили, что в 2026 г. средства удаленного доступа использовались в 62% киберинцидентов, не связанных с компрометацией делово
02.09.2026 Efsol развернула облачную инфраструктуру «1С» для Emil Distribution за один день

чего специалисты перенесли существующие базы данных клиента и подключили сотрудников к работе. Для удаленного доступа Efsol реализовала два сценария подключения. Пользователи могут работать с

26.08.2026 Контроллер удаленного управления и мониторинга включен в реестр Минпромторга

Контроллер удаленного управления и мониторинга (ВМС), разработанный компанией «Е-Флопс» по заказу «АМДтехнологии», включен в реестр российской продукции Министерства промышленности и торговли России (реес
20.08.2026 «Согаз-Мед» и Минздрав Камчатского края внедрят удаленный мониторинг давления для пациентов из групп риска

(ГБУЗ КК «ПКГДП№1») состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Камчатского края и Камчатским филиалом страховой компании «Согаз-Мед» по организации системы удаленного мониторинга артериального давления для пациентов из групп высокого сердечно-сосудистого риска. Внедрение удаленного мониторинга артериального давления предполагает распределен
13.08.2026 «МегаФон»: в России вырос интерес к удаленным вакансиям

бщили представители «МегаФона». Как показывают большие данные оператора, особенно заинтересованы в «удаленке» жители Сибири и северо-запада страны. Кемеровская область показала рекордный прирос
31.07.2026 Исследование Termidesk: российский рынок VDI остается неоднородным, но требования заказчиков становятся все более зрелыми

») представила результаты исследования рынка виртуальных рабочих мест (VDI), терминальных решений и удаленного доступа. В опросе приняли участие 262 представителя рынка. Исследование проводилос
28.07.2026 Российские ИТ-специалисты назвали идеальный город для удаленной работы

наличие общественных пространств и кафе для работы (31%), а также транспортную доступность (27%). «Удаленная работа изменила подход к выбору места жительства. Все чаще специалисты ориентируютс
27.07.2026 Удаленка для зумеров, парковки — для миллениалов: как меняются запросы россиян к работодателям

Молодые россияне при выборе места работы чаще других соискателей обращают внимание на удаленку, гибкий график и цифровые возможности, тогда как более опытным важнее развитая ин
17.07.2026 Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент»

Компании «Аладдин» и «Сафиб» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистент». По итогам испытаний получен сертификат, подт
14.07.2026 Система «СерчИнформ Мониторинг безопасности» получила веб-интерфейс для удаленного управления ИБ

и ИБ «СерчИнформ Мониторинг безопасности» (СерчИнформ SIEM) появился полнофункциональный веб-интерфейс. Теперь управлять системой можно через браузер с любого авторизованного устройства. Это упрощает удаленный контроль ИБ в распределенных и гибридных инфраструктурах. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». В веб-версию перенесли весь функционал десктопной консоли: от подключения

13.07.2026 Российский разработчик ПО для удаленного администрирования «АБП2Б» полностью переписал клиент МС22 на языке Rust

Компания по кибербезопасности «АБП2Б» выпустила бета-версию 3.0.0 клиента для удаленного администрирования МС22. Главным изменением стал полный переход на новую архитектуру: приложение полностью переписали на языке Rust, отказавшись от прежней реализации на NodeJS. Об эт
06.07.2026 Главный плюс удаленки — свобода передвижений, главный минус — ненормированный день

(16%). Отсутствие дресс-кода и строгого контроля руководства отметили по 8%. И только 1% не видит в удаленке никаких преимуществ. Главным недостатком удаленки остается ненормированный рабочий д
06.07.2026 DCLogic и RuDesktop объявили о стратегическом партнерстве в области решений для удаленного доступа и централизованного управления устройствами

й разработчик программного обеспечения RuDesktop объявили о начале стратегического партнерства. Компании объединят экспертизу для реализации комплексных проектов по созданию безопасной инфраструктуры удаленного доступа, централизованного администрирования и управления конфигурациями устройств под управлением любых операционных систем. Об этом CNews сообщили представители DCLogic. Сотрудниче
02.07.2026 Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk

компаниям снизить затраты на ИТ-инфраструктуру и быстрее масштабировать ресурсы при необходимости. «Удаленный доступ к рабочим местам и приложениям давно стал частью базовой ИТ-инфраструктуры,

02.07.2026 Weeek: удаленные сотрудники чаще считают себя эффективными, чем офисные

их общественных пространств. По сравнению с прошлым годом эти показатели практически не изменились. Удаленная работа наиболее востребована среди руководителей отделов – их доля среди сотруднико
29.06.2026 «Авито Работа» и «МТС Линк»: каждый четвертый россиянин может работать удаленно, а каждый пятый может договориться об удаленке с работодателем

ленку или гибридный график в летний период. Еще каждый пятый (20%) опрошенный может договориться об удаленке с работодателем. Более половины респондентов (54%) сообщили, что их работа требует п
03.06.2026 Исследование «Авито Недвижимость» и ИТ-холдинга «Т1»: каждый десятый сотрудник на удаленке переехал за город

йн-опрос проводился в мае 2026 г. среди 10 тыс. совершеннолетних россиян. По данным «Авито Работы», удаленная работа по-прежнему остается востребованной и доступной для различных профессий. Так
19.05.2026 Магистрант СПбГУТ создал волоконно-оптический датчик для удаленного контроля радиации

на любых предприятиях, где используются радиоактивные материалы: реакторы атомных станций, хранилища ядерных отходов, объекты по переработке радиоактивных веществ. Ключевое преимущество – возможность удаленного мониторинга на расстоянии до двух километров, что позволяет оперативно фиксировать выбросы без риска для персонала.
08.05.2026 Регионы оценили удаленку, в Москве и Санкт-Петербурге полюбили офис — big data T2

оставляет 49,2%. Специалисты big data T2 выявили новые паттерны трудовой жизни россиян. Еще недавно удаленка и гибридный формат работы были принадлежностью Москвы и Санкт-Петербурга, но тренд р
08.05.2026 Около 80% атак на киберфизические системы совершаются через удаленный доступ без сложного взлома

ы компании «Информзащита» выявили, что 78% атак на киберфизические системы связаны с использованием удаленного доступа к открытым интернет-ресурсам без применения сложных техник взлома. В основ
05.05.2026 Интеграция Indeed AM и продуктов UserGate NGFW и UserGate Client повышает безопасность удаленного доступа

ости от географии подключения пользователей. Компании, которые используют uUserGate NGFW для защиты удаленного доступа к ИТ-инфраструктуре, теперь получают еще более надежную защиту. Ее обеспеч
17.04.2026 Не зарплатой единой: молодежь выбирает специальность из-за интереса и удаленки

Молодые россияне чаще выбирают профессию из-за интереса к сфере, но хотят зарабатывать больше остальных, выяснили «СберНПФ» и «Работа.ру». Среди других приоритетов специалистов до 29 лет — удаленка и творческая самореализация. При этом большинство рассчитывает на доход свыше 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Исследование проходило в марте 2026 г. В опр
17.04.2026 Россияне разочаровались в удаленке: четверть специалистов готовы работать из дома, больше всего трудоголиков живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону

число специалистов, планирующих строить карьеру исключительно внутри страны, увеличилось до 58%, а удаленка перестала быть важным преимуществом при трудоустройстве для большинства соискателей.
16.04.2026 Подтверждена совместимость Bi.Zone ZTNA и Multifactor

поративной сети. Система двухфакторной аутентификации Multifactor и решение Bi.Zone ZTNA для защиты удаленного доступа по модели нулевого доверия (zero trust) корректно работают совместно и мог
15.04.2026 Подтверждена совместимость «АльтерОС» с системой «Ассистент»

истемные администраторы смогут централизованно контролировать инфраструктуру с любого узла, включая удаленные подразделения и серверные кластеры», — сказал Виталий Панкратов, заместитель генера
09.04.2026 Зарплата, которую предлагают работникам на удаленке, за пять лет выросла почти в два раза

и с удаленной занятостью и выяснили, что за пять лет медианная зарплата, предлагаемая работникам на удаленке, увеличилась практически в два раза и достигла 82 300 руб. Об этом CNews сообщили пр
24.03.2026 Подтверждена совместимость «Роса Dynamic Directory» и системы удаленного мониторинга «Ассистент»

НТЦ ИТ «Роса» и «Сафиб» объявили о завершении тестирования совместной работы системы удаленного мониторинга и управления «Ассистент» и доменной службы каталогов «Роса Dynamic Directory». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректную р
17.03.2026 Сбербанк возвращает работников из удаленки в офисы. Работники: Нас подталкивают к увольнению

роста интереса к альтернативным предложениям на рынке», — отметила эксперт. Для многих специалистов удаленка была не просто приятным бонусом, а важной частью их образа жизни, говорит руководите
10.03.2026 Удаленки становится меньше

и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Сотрудники на удаленке сегодня есть в 35% компаний, полгода назад о наличии дистанционных работников расска
04.03.2026 ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

гих странах Ближнего Востока) пока не видят необходимости вывозить сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы. Как рассказал «Коммерсанту» генеральный директор VisionLabs Дмитр
02.03.2026 Новинки от Dekraft/«Систэм Электрик»: аксессуары для удаленного мониторинга и управления состоянием автоматических выключателей BA-201 (10 кА)

или D и количество полюсов 1Р, 2Р, 3Р либо 4Р. При этом новые фирменные аксессуары для автоматических выключателей помогают сделать из любой модели ВА-201 полноценный элемент управления. АРМО-Системы Удаленная индикация состояний замыкания и размыкания (Вкл./Выкл.) автоматических выключателей семейства ВА-201 возможна при использовании дополнительных контактов серии ДК-201. Эти аксессуары д
27.02.2026 Weeek: каждый второй удаленный сотрудник отвлекается на бытовые дела

оцессов. При отсутствии прозрачной приоритизации сотрудники сталкиваются с эффектом занятости без прогресса, когда рабочее время распределяется между несистемными задачами. По мнению экспертов Weeek, удаленный сотрудник часто работает в режиме многозадачности и информационного шума – это приводит к систематическим отвлечениям и потерям времени. «Снизить потери времени помогают конкретные уп
13.02.2026 «Авито Работа» и «МТС Линк»: число откликов на вакансии с возможностью удаленной работы выросло на 57%

датели предлагали новым сотрудникам на начальных позициях в среднем около 60 420 руб. в месяц. Чаще на удаленку стали искать также логистов и менеджеров по работе с клиентами — в 2025 г. предло

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HRM и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 11091 391
Cisco Systems 5387 375
Google LLC 12843 366
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5750 344
Intel Corporation 12897 342
Apple Inc 13334 291
Broadcom - VMware 2636 283
МегаФон 11049 280
IBM - International Business Machines Corp 9722 280
SAP SE 5635 236
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 232
Oracle Corporation 7124 216
Softline - Софтлайн 3829 209
HP Inc. 5912 199
Telegram Group 3037 194
Dell EMC 5212 192
Yandex - Яндекс 9445 192
Citrix Systems 872 172
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1871 164
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 162
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 159
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 149
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 143
Крок - Croc 1972 138
Huawei 4738 134
Samsung Electronics 11176 131
ESET - ESET Software 1165 131
Dr.Web - Доктор Веб 1297 125
Meta Platforms - Facebook 4639 124
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 124
Check Point Software Technologies 841 122
Amazon Inc - Amazon.com 3319 120
Directum - Директум 1294 118
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 117
Nvidia Corp 4128 115
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1464 109
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 106
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 322
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1970 196
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 148
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 121
РЖД - Российские железные дороги 2113 119
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 104
Superjob - Суперджоб 902 102
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 96
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 88
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 85
Альфа-Банк 1997 84
Почта России ПАО 2404 79
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1919 77
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 570 69
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3022 62
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 58
ГПБ - Газпромбанк 1300 56
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 54
ПСБ - Промсвязьбанк 980 53
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 48
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 48
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 47
Газпром ПАО 1498 47
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 47
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 274 46
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 45
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 45
Газпром нефть 752 43
МКБ - Московский кредитный банк 660 43
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1097 42
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1803 40
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 40
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 38
Транснефть 338 38
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 38
Россети Ленэнерго 1699 36
Ингосстрах СПАО 487 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 33
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 32
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 466
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 318
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 235
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 205
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 183
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 134
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 123
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 117
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 116
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 113
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 108
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 107
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 87
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 86
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 85
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 84
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 80
Федеральное казначейство России 1965 78
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 76
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 74
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 66
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1013 59
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 57
Судебная власть - Judicial power 2536 49
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1219 47
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 46
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Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 366 44
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 40
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 812 37
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 37
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 501 36
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 320 36
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 31
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 30
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 124
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 47
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 46
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 33
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 22
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 21
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 19
Единая Россия - Политическая партия 321 19
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 419 15
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 448 15
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 15
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 13
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 84 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 11
OWASP - Open Web Application Security Project 157 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 10
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 9
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 8
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 8
Ассоциация менеджеров 110 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 7
TIA - Telecommunications Industry Association 91 7
ГосИнформСистемы 166 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 6
Apache Software Foundation - ASF 233 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 153 5
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 5
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 111 5
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 5
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55212 2980
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36302 2757
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 2452
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24936 1947
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37039 1846
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27222 1631
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 1497
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 1455
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14532 1372
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 1344
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13729 1320
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 1277
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 1026
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24387 1011
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13242 990
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 939
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7838 933
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 929
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 929
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18415 892
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 835
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 783
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8070 765
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 764
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 759
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10220 712
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 705
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4246 698
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 679
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 670
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 654
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15594 652
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5927 642
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14936 636
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8565 617
Microsoft Windows 17075 1087
Linux OS 11724 684
Google Android 15411 645
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5932 641
Apple iOS 8678 433
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 297
Microsoft Office 4253 238
Microsoft Windows 2000 8675 220
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1736 211
Apple macOS 2486 208
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1478 206
Apple Mac - Apple Macintosh 3130 191
Apple iPhone - серия смартфонов 7733 180
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 165
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 164
Adobe Photoshop 811 160
Microsoft Teams - MS Teams 677 156
Apple iPad 4029 156
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4211 154
Oracle Java - язык программирования 3510 151
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1952 150
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 140
Nintendo Wii - игровая консоль 760 138
Nintendo DS - игровая консоль 340 138
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 136
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2585 133
JavaScript - JS - язык программирования 1459 132
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 130
Microsoft Azure 1534 129
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2043 125
Apple - App Store 3158 120
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 120
Google Chrome - браузер 1730 117
Microsoft Outlook 1511 116
Microsoft Windows XP 2433 111
Microsoft Office 365 1058 111
Apple iPhone 6 4859 104
FreePik 1908 98
Intel x86 - архитектура процессора 2191 97
Microsoft Windows 7 2010 96
Путин Владимир 3485 82
Шадаев Максут 1243 74
Натрусов Артем 323 46
Врацкий Андрей 177 43
Чаркин Евгений 318 42
Мельникова Анастасия 442 38
Скулкин Олег 91 37
Урусов Виктор 160 37
Махлин Дмитрий 126 36
Одинцов Дмитрий 119 35
Халяпин Сергей 103 33
Паршин Максим 323 32
Казарин Станислав 175 32
Зайцев Михаил 349 30
Дягилев Василий 84 30
Мишустин Михаил 804 29
Тутаев Михаил 57 29
Данилов Михаил 35 29
Бадалов Андрей 66 28
Шпак Василий 287 28
Матвиенко Нина 29 27
Тавадзе Марина 28 27
Лигачев Глеб 120 27
Соловьев Сергей 76 27
Костин Сергей 37 27
Ушаков Анатолий 47 26
Агапкин Алексей 39 26
Наумов Максим 100 26
Козак Николай 216 26
Мацыгин Юрий 50 26
Барсуков Сергей 32 26
Смирнова Татьяна 35 26
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Касаев Сергей 28 26
Романов Кирилл 32 26
Лазарев Илья 27 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Виноградов Артём 29 26
Синельников Александр 28 26
Россия - РФ - Российская федерация 169390 5676
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48300 1574
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 662
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19865 629
Европа 25059 608
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 429
Германия - Федеративная Республика 13321 333
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Беларусь - Белоруссия 6387 260
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 12
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 661 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 614 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 528 9
РШУ - Русская школа управления 51 9
VK - Skillbox - Скилбокс 151 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 218 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 9
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 9
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 652 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 8
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 8
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 8
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 232 8
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 262 8
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 8
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 56 8
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 7
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 113 7
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 7
НЭБ - Национальная электронная библиотека 59 7
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 264 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 6
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CeBIT 614 20
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 16
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 13
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 13
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Fortinet Security Day 9 5
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Intel Developer Forum - IDF 317 5
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 4
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 4
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 87 4
РусКрипто 26 3
МТС - Телеком Идея 51 3
Microsoft Imagine Cup 60 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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