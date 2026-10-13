HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work

Удаленка становится привилегией: DevOps-инженеры и аналитики теряют ее быстрее всех, но в Москве за нее все еще доплачивают у HR-специалистов (с 16% до 10%) и менеджеров по продажам (с 20% до 14%). Но в дефицитных ИТ-ролях удаленка остается инструментом удержания. Внутри Москвы удаленная вакансия дешевле офисной в

Сотрудники на удаленке есть в 3 из 10 компаний Доля компаний, где есть сотрудники на удаленке, по итогам сентября составила 31%, в феврале 2026 было 35%. В опросе сервиса по поис

PAM Infrascope подтвердил свою эффективность для защищенного удаленного доступа к RDS-фермам а возможность изоляции браузера для разграничения доступа к веб ресурсам. «Предложенное нами решение актуально для российских компаний, поскольку RDS остается распространенной технологией организации удаленного доступа в корпоративных Windows-средах. При работе с большим количеством RDS-ферм PAM Infrascope позволяет централизовать доступ привилегированных пользователей, не создавая для кажд

«Агропромкомплектация» повысила безопасность корпоративного доступа с помощью Avanpost FAM только одна активная сессия. Система охватывает критически важные каналы подключения, среди которых удаленные рабочие столы, корпоративные сервисы удаленного доступа (RA VPN, RDGW, RDWA), элект

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры вии с требованиями приказа №117, включая использование сертифицированных средств защиты для каналов удаленного доступа. Иными словами, частной клинике для работы по ОМС с 2026 года, нужен серти

В Хабаровском крае этим летом бизнес ушел на удаленку темп. По сути, то, что когда-то помогало преодолевать тысячи километров, теперь помогает преодолевать сезонный спад активности. Рост числа совещаний и внедрения ИИ-помощников этим летом подтверждает: удаленка становится не временным решением, а постоянной частью деловой культуры, которая делает бизнес устойчивее в любое время года», - сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер

Positive Technologies: доля компаний с активностью вредоносного ПО в России и СНГ выросла в полтора раза рых была зафиксирована активность вредоносного ПО, выросла с 46 до 70%. Чаще всего специалисты обнаруживали резидентные прокси и майнеры, также в сетевом трафике встречались вредоносные программы для удаленного управления и шпионское ПО. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Эксперты Positive Technologies изучили данные пилотных проектов PT NAD в организациях из разных

Доля инцидентов с использованием удаленного доступа достигла 62% Эксперты компании «Информзащита» выявили, что в 2026 г. средства удаленного доступа использовались в 62% киберинцидентов, не связанных с компрометацией делово

Efsol развернула облачную инфраструктуру «1С» для Emil Distribution за один день чего специалисты перенесли существующие базы данных клиента и подключили сотрудников к работе. Для удаленного доступа Efsol реализовала два сценария подключения. Пользователи могут работать с

Контроллер удаленного управления и мониторинга включен в реестр Минпромторга Контроллер удаленного управления и мониторинга (ВМС), разработанный компанией «Е-Флопс» по заказу «АМДтехнологии», включен в реестр российской продукции Министерства промышленности и торговли России (реес

«Согаз-Мед» и Минздрав Камчатского края внедрят удаленный мониторинг давления для пациентов из групп риска (ГБУЗ КК «ПКГДП№1») состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Камчатского края и Камчатским филиалом страховой компании «Согаз-Мед» по организации системы удаленного мониторинга артериального давления для пациентов из групп высокого сердечно-сосудистого риска. Внедрение удаленного мониторинга артериального давления предполагает распределен

«МегаФон»: в России вырос интерес к удаленным вакансиям бщили представители «МегаФона». Как показывают большие данные оператора, особенно заинтересованы в «удаленке» жители Сибири и северо-запада страны. Кемеровская область показала рекордный прирос

Исследование Termidesk: российский рынок VDI остается неоднородным, но требования заказчиков становятся все более зрелыми ») представила результаты исследования рынка виртуальных рабочих мест (VDI), терминальных решений и удаленного доступа. В опросе приняли участие 262 представителя рынка. Исследование проводилос

Российские ИТ-специалисты назвали идеальный город для удаленной работы наличие общественных пространств и кафе для работы (31%), а также транспортную доступность (27%). «Удаленная работа изменила подход к выбору места жительства. Все чаще специалисты ориентируютс

Удаленка для зумеров, парковки — для миллениалов: как меняются запросы россиян к работодателям Молодые россияне при выборе места работы чаще других соискателей обращают внимание на удаленку, гибкий график и цифровые возможности, тогда как более опытным важнее развитая ин

Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент» Компании «Аладдин» и «Сафиб» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистент». По итогам испытаний получен сертификат, подт

Система «СерчИнформ Мониторинг безопасности» получила веб-интерфейс для удаленного управления ИБ и ИБ «СерчИнформ Мониторинг безопасности» (СерчИнформ SIEM) появился полнофункциональный веб-интерфейс. Теперь управлять системой можно через браузер с любого авторизованного устройства. Это упрощает удаленный контроль ИБ в распределенных и гибридных инфраструктурах. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». В веб-версию перенесли весь функционал десктопной консоли: от подключения

Российский разработчик ПО для удаленного администрирования «АБП2Б» полностью переписал клиент МС22 на языке Rust Компания по кибербезопасности «АБП2Б» выпустила бета-версию 3.0.0 клиента для удаленного администрирования МС22. Главным изменением стал полный переход на новую архитектуру: приложение полностью переписали на языке Rust, отказавшись от прежней реализации на NodeJS. Об эт

Главный плюс удаленки — свобода передвижений, главный минус — ненормированный день (16%). Отсутствие дресс-кода и строгого контроля руководства отметили по 8%. И только 1% не видит в удаленке никаких преимуществ. Главным недостатком удаленки остается ненормированный рабочий д

DCLogic и RuDesktop объявили о стратегическом партнерстве в области решений для удаленного доступа и централизованного управления устройствами й разработчик программного обеспечения RuDesktop объявили о начале стратегического партнерства. Компании объединят экспертизу для реализации комплексных проектов по созданию безопасной инфраструктуры удаленного доступа, централизованного администрирования и управления конфигурациями устройств под управлением любых операционных систем. Об этом CNews сообщили представители DCLogic. Сотрудниче

Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk компаниям снизить затраты на ИТ-инфраструктуру и быстрее масштабировать ресурсы при необходимости. «Удаленный доступ к рабочим местам и приложениям давно стал частью базовой ИТ-инфраструктуры,

Weeek: удаленные сотрудники чаще считают себя эффективными, чем офисные их общественных пространств. По сравнению с прошлым годом эти показатели практически не изменились. Удаленная работа наиболее востребована среди руководителей отделов – их доля среди сотруднико

«Авито Работа» и «МТС Линк»: каждый четвертый россиянин может работать удаленно, а каждый пятый может договориться об удаленке с работодателем ленку или гибридный график в летний период. Еще каждый пятый (20%) опрошенный может договориться об удаленке с работодателем. Более половины респондентов (54%) сообщили, что их работа требует п

Исследование «Авито Недвижимость» и ИТ-холдинга «Т1»: каждый десятый сотрудник на удаленке переехал за город йн-опрос проводился в мае 2026 г. среди 10 тыс. совершеннолетних россиян. По данным «Авито Работы», удаленная работа по-прежнему остается востребованной и доступной для различных профессий. Так

Магистрант СПбГУТ создал волоконно-оптический датчик для удаленного контроля радиации на любых предприятиях, где используются радиоактивные материалы: реакторы атомных станций, хранилища ядерных отходов, объекты по переработке радиоактивных веществ. Ключевое преимущество – возможность удаленного мониторинга на расстоянии до двух километров, что позволяет оперативно фиксировать выбросы без риска для персонала.

Регионы оценили удаленку, в Москве и Санкт-Петербурге полюбили офис — big data T2 оставляет 49,2%. Специалисты big data T2 выявили новые паттерны трудовой жизни россиян. Еще недавно удаленка и гибридный формат работы были принадлежностью Москвы и Санкт-Петербурга, но тренд р

Около 80% атак на киберфизические системы совершаются через удаленный доступ без сложного взлома ы компании «Информзащита» выявили, что 78% атак на киберфизические системы связаны с использованием удаленного доступа к открытым интернет-ресурсам без применения сложных техник взлома. В основ

Интеграция Indeed AM и продуктов UserGate NGFW и UserGate Client повышает безопасность удаленного доступа ости от географии подключения пользователей. Компании, которые используют uUserGate NGFW для защиты удаленного доступа к ИТ-инфраструктуре, теперь получают еще более надежную защиту. Ее обеспеч

Не зарплатой единой: молодежь выбирает специальность из-за интереса и удаленки Молодые россияне чаще выбирают профессию из-за интереса к сфере, но хотят зарабатывать больше остальных, выяснили «СберНПФ» и «Работа.ру». Среди других приоритетов специалистов до 29 лет — удаленка и творческая самореализация. При этом большинство рассчитывает на доход свыше 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Исследование проходило в марте 2026 г. В опр

Россияне разочаровались в удаленке: четверть специалистов готовы работать из дома, больше всего трудоголиков живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону число специалистов, планирующих строить карьеру исключительно внутри страны, увеличилось до 58%, а удаленка перестала быть важным преимуществом при трудоустройстве для большинства соискателей.

Подтверждена совместимость Bi.Zone ZTNA и Multifactor поративной сети. Система двухфакторной аутентификации Multifactor и решение Bi.Zone ZTNA для защиты удаленного доступа по модели нулевого доверия (zero trust) корректно работают совместно и мог

Подтверждена совместимость «АльтерОС» с системой «Ассистент» истемные администраторы смогут централизованно контролировать инфраструктуру с любого узла, включая удаленные подразделения и серверные кластеры», — сказал Виталий Панкратов, заместитель генера

Зарплата, которую предлагают работникам на удаленке, за пять лет выросла почти в два раза и с удаленной занятостью и выяснили, что за пять лет медианная зарплата, предлагаемая работникам на удаленке, увеличилась практически в два раза и достигла 82 300 руб. Об этом CNews сообщили пр

Подтверждена совместимость «Роса Dynamic Directory» и системы удаленного мониторинга «Ассистент» НТЦ ИТ «Роса» и «Сафиб» объявили о завершении тестирования совместной работы системы удаленного мониторинга и управления «Ассистент» и доменной службы каталогов «Роса Dynamic Directory». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректную р

Сбербанк возвращает работников из удаленки в офисы. Работники: Нас подталкивают к увольнению роста интереса к альтернативным предложениям на рынке», — отметила эксперт. Для многих специалистов удаленка была не просто приятным бонусом, а важной частью их образа жизни, говорит руководите

Удаленки становится меньше и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Сотрудники на удаленке сегодня есть в 35% компаний, полгода назад о наличии дистанционных работников расска

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию гих странах Ближнего Востока) пока не видят необходимости вывозить сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы. Как рассказал «Коммерсанту» генеральный директор VisionLabs Дмитр

Новинки от Dekraft/«Систэм Электрик»: аксессуары для удаленного мониторинга и управления состоянием автоматических выключателей BA-201 (10 кА) или D и количество полюсов 1Р, 2Р, 3Р либо 4Р. При этом новые фирменные аксессуары для автоматических выключателей помогают сделать из любой модели ВА-201 полноценный элемент управления. АРМО-Системы Удаленная индикация состояний замыкания и размыкания (Вкл./Выкл.) автоматических выключателей семейства ВА-201 возможна при использовании дополнительных контактов серии ДК-201. Эти аксессуары д

Weeek: каждый второй удаленный сотрудник отвлекается на бытовые дела оцессов. При отсутствии прозрачной приоритизации сотрудники сталкиваются с эффектом занятости без прогресса, когда рабочее время распределяется между несистемными задачами. По мнению экспертов Weeek, удаленный сотрудник часто работает в режиме многозадачности и информационного шума – это приводит к систематическим отвлечениям и потерям времени. «Снизить потери времени помогают конкретные уп