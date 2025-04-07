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JPG JPEG Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат

JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

лючая книги, каталоги, техническую литературу и периодику. Это EPUB, PDF, MOBI, DJVU, FB2, DOC, DOCX, HTML, RTF, TXT, CHM, и, возможно, другие.  Без установки сторонних приложений можно просматривать JPG, BMP, PNG изображения.  Что же касается музыки и аудиокниг, основные форматы также поддерживаются нативно. А это — MP3, FLAC, WAV, OGG, AAC.  Предустановлены приложения ЛитРес, RuStore, Янд
06.03.2025 В Windows 11 появилась полноценная поддержка «убийцы JPEG» с прозрачностью, анимацией и лучшим сжатием

Поддержка JPEG XL в Windows 11 Пользователи операционной системы Microsoft Windows 11 получили возможно
17.12.2024 Андрей Максимов, «Гринатом»: Наше ИИ-решение позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца
30.09.2024 Что происходит на рынке ЦОД: взгляд дистрибьютора и вендора инженерного оборудования
12.09.2024 Уязвимости в библиотеке для обработки JPEG ставят под удар большинство серверов

VR обнаружила уязвимости в библиотеке изображений Kakadu, которая используется для обработки файлов JPEG 2000. Об этом в середине сентября 2024 г. говориться в опубликованном материале на Googl
05.04.2024 Изменен популярнейший формат JPEG. Картинки станут «легче» на треть

Новая библиотека кодирования JPEG Google создала новую библиотеку для кодирования изображений в формате JPEG. Об эт
12.04.2023 Северокорейские хакеры рассылают JPEG-картинки, способные взломать Windows

исьма, которые эксплуатировали старую уязвимость в текстовом процессоре Hangul (CVE-2017-8291). Используемый операторами атак эксплойт запускает шелл-код, который скачивает графический файл в формате JPEG, и запускает скрытый в нем вредонос. Фото: © accept001 / Фотобанк Фотодженика Северокорейские хакеры спрятали опасный код в безобидных JPEG-картинках Код вредоноса выгружается в сис
23.03.2023 Мария Глазырина, Александр Добровинский, Алексей Стоянов -

В «Шереметьево Хэндлинг» запустили ERP-систему на базе 1С
25.01.2018 Google и Mozilla создали «убийцу» JPEG

zilla и ряд других компаний, объединенных в организацию Alliance for Open Media, разработали новый формат изображения, который предлагает несравненно лучшее сжатие фотографии без потери качества, чем JPEG, и даже лучшее, чем недавно изобретенный Apple формат HEIC. Новинка находится на стадии тестирования, сообщает ресурс CNet. У формата, созданного на базе технологии сжатия видео AV1, пока

20.03.2017 Найден способ уменьшения файлов JPEG на треть

Медленный, но качественный Компания Google анонсировала новый алгоритм сжатия файлов с расширением JPEG, основанный на открытом исходном коде. Как отмечает Internationa lBusiness Times, алгори
14.11.2016 Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk

огласованию с Минкомсвязи. Этот приказ, в частности, для подаваемых на экспертизу текстовых документов утверждает форматы .pdf, .rtf, .doc, . docx, .xls, .xlsx, а для графических — .pdf, .dwg, .dwx, .jpeg. В профсообществе уверены, что это, по сути, является узаконенной поддержкой зарубежных вендоров, среди которых Microsoft и Autodesk. Кроме того, большая часть этих форматов не обладает св
15.10.2015 Авторы формата JPEG хотят защитить пользователей от спецслужб

Защита JPEG «Объединенная группа экспертов по фотографии» (Joint Photographic Experts Group — JPE
16.12.2014 Представлен экономный и качественный формат - «убийца» JPEG

Известный французский программист Фабрис Беллар (Fabrice Bellard) разработал новый формат цифрового растрового изображения, обеспечивающий более высокое качество в сравнении с JPEG при почти одинаковом размере файла. «Задача нового формата — заменить JPEG, когда важны качество или размер файла», — написал Беллар на странице своего сайта, которую посвятил новом
15.05.2014 Троян-похититель паролей маскируется под .jpg-файл

Международная антивирусная компания Eset сообщила о распространении троянского ПО под видом файлов .jpg в сообщениях электронной почты. Атака направлена на пользователей из стран Восточной Евро
26.09.2013 Google+ любит RAW и JPG

В социальной сети Google+ появился встроенный конвертор фотографий, снятых в «сыром» формате RAW в JPG. Google+ изначально очень лояльно относится к пользователям-фотографам, позволяя загружать на свои страницы полноформатные изображения, в том числе и в формате RAW. Теперь же владельцы фото
12.09.2013 «Фаствидео» разработала сверхбыстрый кодек JPEG, оптимизированный для CUDA

Компания «Фаствидео» разработала новый оптимизированный для CUDA кодек JPEG, который позволяет добиться сверхвысокой скорости кодирования и декодирования изображений. «Быстрое кодирование и декодирование изображений в формате JPEG имеет широкий спектр приме
17.01.2013 Обзор effire ColorBook TR801: долгожитель среди медиаридеров

жения диктофон, чтение электронных книг, воспроизведение аудио- и видеофайлов, игры, калькулятор, календарь, словарь Текстовые форматы TXT, FB2, EPUB, PDF, RTF, PalmDOC, LRC, HTML Графические форматы JPEG, BMP, GIF, PNG Звуковые форматы MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, FLAC, APE Видео-форматы AVI, MP4, MPG, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP, VOB, DAT, ASF Аккумулятор литий-ионный, емкость 2800мАч, продо
01.10.2010 Google предложил замену JPEG

Google предложила использовать новый графический формат - WebP (.webp), позволяющий сжимать изображения более эффективно по сравнению с наиболее популярным на сегодняшний день форматом - JPEG. WebP использует кодирование с предсказанием, метод, который используется в видеокодеке VP8 для сжатия кадров, выпущенный компанией On2 Technologies в 2008 г. В процессе обработки компьюте
06.10.2009 Nikon D3000: как не разориться при покупке «зеркалки»

увствительность, ISO 3200 лучше не использовать никогда, а значение в 1600 единиц стоит использовать с осторожностью из-за значительного количества шума в тенях. Тестовые снимки Nikon D3000 (съемка в JPEG) Тестовые снимки Nikon D3000 (съемка в RAW, обработка в Adobe Photoshop Lightroom)  Заключение Nikon D3000 - отличная камера начального уровня, весьма доступная по цене. На момент публикац
27.03.2009 Axis представила миниатюрный ip-видеосервер с поддержкой M-JPEG и Н.264

ния процессора ARTREC-3, который осуществляет преобразование аналогового видео в цифровые форматы M-JPEG и Н.264. Способность трансляции по IP-сети одновременно двух видеопотоков в M-JPEG

26.01.2009 Стиль превыше всего

т апскейлирование до Full HD разрешения, прогрессивную развертку сигнала, сенсорное управление, HDMI, USB Plus порт (2.0, конечно же) и поддержку множества сжатых медиаформатов, типа DivX, MP3, WMA и JPEG. DVD проигрыватели уже продаются в Корее (Южной) и Объединенных Арабских Эмиратах. До нас цена пока не дошла.
26.09.2008 Pelco представила поворотные видеокамеры Spectra IV IP «день-ночь»

передает по сети одновременно два видеопотока в формате MPEG-4 с разрешением 4CIF при 30 к/с и в M-JPEG при CIF и 15 к/с. Для работы в уличных условиях будет выпускаться специальная модель в с
15.04.2008 Picture Resizer 3.0: пакетное изменение размеров JPG-изображений

Picture Resizer - небольшая бесплатная утилита для пакетного изменения размеров JPG-изображений. Для того чтобы изменить размер требуемых картинок или фотографий, необходимо
09.04.2008 Shinco SDP-1720 - с кино любимым не расставайтесь

– не всякий бытовой DVD-проигрыватель справится с таким набором. Помимо традиционных и естественных для такого класса устройств форматов DVD, DVD-R и обыкновенных CD и МР3, а также просмотра картинок JPEG, эта маленькая серебристая коробочка оказалась способна на гораздо большее. Такие форматы, как DVD+R/+RW или HDCD, не говоря уже о MPEG4 доступны не всем стационарным проигрывателям. Со вс
16.01.2008 DVD-проигрыватели Технологии и тенденции 2007 года

ны. Самый дешевый на сегодняшний день BD-плеер стоит около пятнадцати тысяч рублей – это модель Sharp BD-HP20RU. Его аппетиты ограничены дисками форматов Blu-Ray, DVD-Video и CD-Audio, но о MP3, MP4, JPEG и уж тем более SACD и DVD-Audio можно и не мечтать. Такую тенденцию к ограничению функциональности HD проигрывателей пока поддерживают большинство производителей, что отчасти вызвано стрем
04.12.2007 Лучшие фотонакопители

мые карты: CompactFlash Type I/II, SD, Memory Stick, Memory Stick PRO. Поддерживаемые форматы: MP3, JPG, Motion-JPEG Transcend Digital Album, несмотря на мультимедийные функции, предназначен им
04.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: Лучшие фотокамеры

для репортеров. Он оснащен двумя (!) процессорами DIGIC III (напо-добие серверных станций), что позволяет снимать и обрабатывать фотографии на очень большой скорости: до 10 кадров в секунду в формате JPEG. Причем длина серии составляет до 110 кадров. Кроме того, модель отличается наличием WLAN-модуля, с его помощью можно подключить и дополнительные беспроводные вспышки. Canon EOS-1D Mark II
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших

стема самоочистки матрицы. Качество обработки и скорость (5 кадров в секунду в серии до 56 кадров в JPG) обеспечивают два процессора DIGIC III. В формате RAW длина серии составляет до 12 кадров
28.11.2007 Panasonic FZ18: компакт с рекордной кратностью зума

о точности баланса белого, правильных настройках резкости и прочих «мелочах». К минусам RAW прежде всего относится трудоемкость процесса и большой объем получаемых файлов по сравнению со стандартным JPEG. «Вытянуть» из RAW-формата FZ18 действительно удалось несколько больше, чем «отдал» JPEG максимального качества. Наличие RAW — хорошая новость для энтузиастов. Качество снимков При

21.11.2007 Fast Image Resizer 0.95: пакетное изменение размеров JPEG-изображений

Fast Image Resizer 0.95 от компании adionSoft – это бесплатная программа для пакетного изменения размеров JPEG-изображений. Fast Image Resizer может использовать EXIF-информацию для правильной ориентации фотографий, автоматически обрезать изображения, интегрироваться в меню Проводника и др. Fast Im
06.11.2007 Приемником стандарта JPEG станет формат от Microsoft

рафии (Joint Photographic Experts Group), объявила, что следующим поколением графического стандарта JPEG станет формат HD Photo от Microsoft, который будет называться JPEG XR, сообщает E
31.10.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели

eer, но, тем не менее, она поддерживает все основные форматы: DVD, SVCD, VideoCD, CD-DA, DivX, MP3, JPEG и HD JPEG, включая и родной SACD. Набор выходов Sony DVP-NS78H несколько упрощен.
18.10.2007 Гаджеты: самые причудливые и полезные новинки

лненный в виде обычных наручных часов. На 1,5-дюймовом экране устройство воспроизводит видеофайлы, хранящиеся в его 2-гигабайтной памяти. Кроме того гаджет понимает форматы MP3, WMA и WAV, картинки в JPG, имеет eBook-ридер и поддерживает Bluetooth. Однако главное отличие устройства от аналогичных – отменные материалы корпуса, в частности, нержавеющая сталь. Андрей Сорокин
17.10.2007 «Сатро-Паладин» представил видеорегистраторы с новым форматом сжатия

Jpeg2000 обладает следующими основными преимуществами: более высокая степень сжатия по сравнению с JPEG в среднем на 20%; отношение сигнал/шум: Jpeg2000 обеспечивает эффективную организацию ко
08.10.2007 Демоверсия Bladestorm в Xbox Live

смущает размер "дистрибутива" - 1,9 Гб. Дабы подогреть интерес к игре, публикуем набор новых скриншотов. Версия для PS3: Версия для Xbox 360: [img]//games.cnews.ru/trophy/screens/bladestorm/acb.thumb.jpg]В проекте Bladestorm: The Hundred Year' S War рассказывается обо всех ужасах и проблемах разорванной Европы 14 века. Авторы обещают массу легендарных персонажей, включая Жанна д'Арк
01.10.2007 Особенности ночной фотосъемки

усмотрена возможность использования гистограммы, то не забудьте включить эту опцию. Также, если камера записывает файлы в формате RAW, то полезно будет включить этот режим совместно с записью файла в JPG. А затем обработайте RAW-файл на компьютере и сравните результаты. «Вытянуть» недоэкспонированный снимок из RAW проще, чем из JPG. В «сыром» формате проще внести поправку экспозиции,
13.09.2007 Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру

елей эти камеры зачастую позволяют записывать файлы в формате RAW. Разница между качеством снимка в JPG и RAW при грамотной обработке довольно большая. [pagebreak] Ультразумы Это особый класс к
11.09.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие накопители

ewer — это великолепный фотоальбом, который позволяет не только хранить фотографии, но также обладает множеством мультимедийных возможностей На экране можно просмотреть фотографии не только в формате JPG, но и RAW. Совместимость обеспечивается с «сырыми» файлами RAW для большинства зеркальных камер. Емкости встроенного 80-гигабайтного диска хватает для одновременного хранения около 17 000 ф
05.09.2007 Семь способов улучшить свои снимки

хранение изображения в формате RAW, то лучше использовать эту возможность. Формат RAW дает намного больше свободы для последующей обработки снимка. Если сравнить два снимка, сделанных в формате RAW и JPG, то на снимке RAW можно заметить большую детализацию, более плавные тональные переходы. Обрабатывая RAW-файл, вы всегда сможете установить правильно баланс белого — при съемке на этот парам

Публикаций - 1764, упоминаний - 1966

JPG и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 191
Canon 1439 137
Samsung Electronics 11064 125
Nikon 646 115
Microsoft Corporation 25775 112
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 106
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 98
Apple Inc 13154 76
Olympus 475 72
Google LLC 12688 68
LG Electronics 3735 51
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 47
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 45
Xoro Eectronics 81 44
Philips 2099 44
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 41
Eastman Kodak - Кодак 509 40
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 40
Leica Camera 282 38
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 33
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 32
Adobe Systems 1597 32
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 31
BBK Electronics Corp 332 31
Intel Corporation 12811 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 29
Meta Platforms - Facebook 4621 28
JVC Kenwood 422 26
Toshiba Corporation 2980 25
Konica Minolta 423 25
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 25
Fly - Explay - Эксплей 243 23
iRiver 182 22
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 22
Seiko Epson Corporation 908 22
Yandex - Яндекс 9216 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
HP Inc. 5883 20
Xerox - The Haloid Company 1168 20
Prology 72 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
Россети Ленэнерго 1699 23
Carl Zeiss AG 307 23
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 20
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Белый Ветер 365 11
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 11
Совкомбанк Совесть 279 11
Dixis - Диксис - Dиксис 371 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Почта России ПАО 2370 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Композит 99 5
Эра HD - Эра ХД 54 5
101Hotels.com 456 5
eBay Inc 1640 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Hyundai Motor Company 436 5
Резонанс НПП 407 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Связной ГК 1401 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
Yamaha - Ямаха 110 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 4
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 3
Boeing 1031 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 229
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 54
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 41
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 10
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 4
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 3
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 3
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Электрокабель 13 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 532
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 497
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 448
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 429
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 399
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 389
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 368
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 358
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 357
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 351
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 334
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 323
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 307
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 307
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 303
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 283
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 279
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 267
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 263
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 240
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 240
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 239
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 315 239
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 233
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 223
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 219
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 213
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 212
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 210
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 203
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 199
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 199
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 198
Контрастность 3042 192
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 191
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 189
Наушники - Headphones 4478 181
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 172
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 167
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 165
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 309
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 300
Microsoft Windows 16882 195
Google Android 15243 121
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 106
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 90
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 88
Linux OS 11533 83
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 80
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 79
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 77
Apple iOS 8583 76
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 74
Samsung SVR-диктофон 464 73
Microsoft Windows 2000 8678 73
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 72
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 71
Microsoft Office 4170 68
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 64
Canon DIGIC - серия процессоров 199 61
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 58
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 57
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 55
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 48
Microsoft Windows XP 2431 48
Adobe Photoshop 804 47
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 45
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 44
Apple iPod 1553 43
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 43
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 42
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 40
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 40
Google YouTube - Видеохостинг 3002 40
Eastman Kodak Picture CD 43 37
Oracle Java - язык программирования 3469 37
Microsoft Outlook 1506 37
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 37
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 36
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 36
Гордеева Анна 36 27
Лаптева Марина 114 25
Газаров Артур 77 24
Сергеев Иван 74 19
Ширшов Павел 76 11
Принцевская Людмила 34 11
Наумов Максим 100 10
Овсянников Денис 23 9
Речменский Игорь 21 8
Малафеев Андрей 52 8
Мельникова Анастасия 440 6
Бровкин Дмитрий 55 5
Николаев Григорий 10 5
Ксенин Алекс 311 4
Иванов Кирилл 20 4
Орлов Сергей 29 4
Урусов Александр 17 4
Мамонтова Евгения 6 4
Дергачева Светлана 63 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Липич Григорий 65 3
Зенкин Денис 263 3
Курникова Анна 27 3
Музалев Дмитрий 13 3
Евстигнеев Денис 9 3
Вартанян Артём 25 3
Генина Надежда 6 3
Павлов Никита 146 3
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
Balch Tucker - Болч Таккер 4 3
Yoshida Kazuo - Йошида Казуо 4 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Зубарев Яков 24 3
Купреев Олег 18 3
Чебатко Алексей 7 2
Мякишева Марина 84 2
Симонов Игорь 103 2
Spears Britney - Спирс Бритни 65 2
Константинов Константин 32 2
Клинаичев Андрей 33 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 566
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 131
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 126
Япония 13807 111
Европа 24964 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 81
Южная Корея - Республика 7052 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 66
Германия - Федеративная Республика 13221 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 55
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 38
Франция - Французская Республика 8177 31
Азия - Азиатский регион 5920 29
Земля - планета Солнечной системы 10865 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Украина 7928 23
Китай - Тайвань 4245 21
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Солнечная система - Solar system 2569 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Испания - Королевство 3840 15
Казахстан - Республика 6048 14
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
Америка - Американский регион 2206 13
США - Калифорния 4829 11
Польша - Республика 2031 9
Израиль 2856 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Швеция - Королевство 3782 8
Европа Восточная 3138 8
Канада 5081 8
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 7
Ближний Восток 3154 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Индия - Bharat 5869 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 196
Ergonomics - Эргономика 1755 155
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 148
Видеокамера - Видеосъёмка 720 108
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 91
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 87
Английский язык 7030 86
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 86
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 82
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 80
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 77
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 76
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 68
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 62
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 62
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 50
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 50
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 50
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 42
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 40
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 39
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 34
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 33
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 33
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 30
Дневной свет - Дневное освещение 146 29
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 29
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 27
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 23
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 22
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 22
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 22
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 22
CNews - ZOOM.CNews 1866 90
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
NE Asia Online 313 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
BleepingComputer - Издание 458 5
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 5
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 4
Computer Weekly 376 4
Times 661 4
Wikipedia - Википедия 650 4
Чудо техники 60 4
AP - Associated Press 2007 4
Silicon.com 364 3
allNetDevices 160 3
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 3
Ведомости 1466 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
DigiTimes - Издание 1331 3
New Scientist 1448 2
Electronista 166 2
heise online - heise security 122 2
Phys.org 972 2
Newsbytes News Network 379 2
Cellular News 234 2
Future - Space.com 200 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
HPC.ru 117 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Japan Today 47 2
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Tom’s Hardware 600 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Ars Technica 450 2
Известия ИД 770 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 88
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Gartner - Гартнер 3658 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
In-Stat/MDR 74 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Forrester Research 834 2
MalwareHunterTeam 14 2
Harris Interactive 81 1
NPD Group 140 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
In-Stat 115 1
Mobile Research Group 87 1
Aberdeen Group 53 1
Redshift Research 7 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
Harvey Spencer Associates 16 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Fortune Global 500 295 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Mercury Research 73 1
HFS Research 49 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
Keio University - Университет Кэйо 39 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 3
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Информзащита Учебный центр 38 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
Государственный Русский музей 52 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
День молодёжи - 27 июня 1087 11
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 11
Photokina 60 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 7
CeBIT 614 6
Международный женский день - 8 марта 418 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
Intel Developer Forum - IDF 317 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Связь-Экспокомм 276 3
MacWorld Expo 35 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Docflow 148 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
LinuxWorld 52 1
PC Expo 36 1
GeoВласть 45 1
День знаний - 1 сентября 42 1
Infosecurity - выставка 63 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
DigiPrintMedia - Международная выставка цифровых технологий для дизайна, полиграфии, фото индустрии и рекламы 5 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
Битва роботов 14 1
Adobe MAX 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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