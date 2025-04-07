JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» лючая книги, каталоги, техническую литературу и периодику. Это EPUB, PDF, MOBI, DJVU, FB2, DOC, DOCX, HTML, RTF, TXT, CHM, и, возможно, другие. Без установки сторонних приложений можно просматривать JPG, BMP, PNG изображения. Что же касается музыки и аудиокниг, основные форматы также поддерживаются нативно. А это — MP3, FLAC, WAV, OGG, AAC. Предустановлены приложения ЛитРес, RuStore, Янд

В Windows 11 появилась полноценная поддержка «убийцы JPEG» с прозрачностью, анимацией и лучшим сжатием Поддержка JPEG XL в Windows 11 Пользователи операционной системы Microsoft Windows 11 получили возможно

Уязвимости в библиотеке для обработки JPEG ставят под удар большинство серверов VR обнаружила уязвимости в библиотеке изображений Kakadu, которая используется для обработки файлов JPEG 2000. Об этом в середине сентября 2024 г. говориться в опубликованном материале на Googl

Изменен популярнейший формат JPEG. Картинки станут «легче» на треть Новая библиотека кодирования JPEG Google создала новую библиотеку для кодирования изображений в формате JPEG. Об эт

Северокорейские хакеры рассылают JPEG-картинки, способные взломать Windows исьма, которые эксплуатировали старую уязвимость в текстовом процессоре Hangul (CVE-2017-8291). Используемый операторами атак эксплойт запускает шелл-код, который скачивает графический файл в формате JPEG, и запускает скрытый в нем вредонос. Фото: © accept001 / Фотобанк Фотодженика Северокорейские хакеры спрятали опасный код в безобидных JPEG-картинках Код вредоноса выгружается в сис

Google и Mozilla создали «убийцу» JPEG zilla и ряд других компаний, объединенных в организацию Alliance for Open Media, разработали новый формат изображения, который предлагает несравненно лучшее сжатие фотографии без потери качества, чем JPEG, и даже лучшее, чем недавно изобретенный Apple формат HEIC. Новинка находится на стадии тестирования, сообщает ресурс CNet. У формата, созданного на базе технологии сжатия видео AV1, пока

Найден способ уменьшения файлов JPEG на треть Медленный, но качественный Компания Google анонсировала новый алгоритм сжатия файлов с расширением JPEG, основанный на открытом исходном коде. Как отмечает Internationa lBusiness Times, алгори

Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk огласованию с Минкомсвязи. Этот приказ, в частности, для подаваемых на экспертизу текстовых документов утверждает форматы .pdf, .rtf, .doc, . docx, .xls, .xlsx, а для графических — .pdf, .dwg, .dwx, .jpeg. В профсообществе уверены, что это, по сути, является узаконенной поддержкой зарубежных вендоров, среди которых Microsoft и Autodesk. Кроме того, большая часть этих форматов не обладает св

Авторы формата JPEG хотят защитить пользователей от спецслужб Защита JPEG «Объединенная группа экспертов по фотографии» (Joint Photographic Experts Group — JPE

Представлен экономный и качественный формат - «убийца» JPEG Известный французский программист Фабрис Беллар (Fabrice Bellard) разработал новый формат цифрового растрового изображения, обеспечивающий более высокое качество в сравнении с JPEG при почти одинаковом размере файла. «Задача нового формата — заменить JPEG, когда важны качество или размер файла», — написал Беллар на странице своего сайта, которую посвятил новом

Троян-похититель паролей маскируется под .jpg-файл Международная антивирусная компания Eset сообщила о распространении троянского ПО под видом файлов .jpg в сообщениях электронной почты. Атака направлена на пользователей из стран Восточной Евро

Google+ любит RAW и JPG В социальной сети Google+ появился встроенный конвертор фотографий, снятых в «сыром» формате RAW в JPG. Google+ изначально очень лояльно относится к пользователям-фотографам, позволяя загружать на свои страницы полноформатные изображения, в том числе и в формате RAW. Теперь же владельцы фото

«Фаствидео» разработала сверхбыстрый кодек JPEG, оптимизированный для CUDA Компания «Фаствидео» разработала новый оптимизированный для CUDA кодек JPEG, который позволяет добиться сверхвысокой скорости кодирования и декодирования изображений. «Быстрое кодирование и декодирование изображений в формате JPEG имеет широкий спектр приме

Обзор effire ColorBook TR801: долгожитель среди медиаридеров жения диктофон, чтение электронных книг, воспроизведение аудио- и видеофайлов, игры, калькулятор, календарь, словарь Текстовые форматы TXT, FB2, EPUB, PDF, RTF, PalmDOC, LRC, HTML Графические форматы JPEG, BMP, GIF, PNG Звуковые форматы MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, FLAC, APE Видео-форматы AVI, MP4, MPG, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP, VOB, DAT, ASF Аккумулятор литий-ионный, емкость 2800мАч, продо

Google предложил замену JPEG Google предложила использовать новый графический формат - WebP (.webp), позволяющий сжимать изображения более эффективно по сравнению с наиболее популярным на сегодняшний день форматом - JPEG. WebP использует кодирование с предсказанием, метод, который используется в видеокодеке VP8 для сжатия кадров, выпущенный компанией On2 Technologies в 2008 г. В процессе обработки компьюте

Nikon D3000: как не разориться при покупке «зеркалки» увствительность, ISO 3200 лучше не использовать никогда, а значение в 1600 единиц стоит использовать с осторожностью из-за значительного количества шума в тенях. Тестовые снимки Nikon D3000 (съемка в JPEG) Тестовые снимки Nikon D3000 (съемка в RAW, обработка в Adobe Photoshop Lightroom) Заключение Nikon D3000 - отличная камера начального уровня, весьма доступная по цене. На момент публикац

Axis представила миниатюрный ip-видеосервер с поддержкой M-JPEG и Н.264 ния процессора ARTREC-3, который осуществляет преобразование аналогового видео в цифровые форматы M-JPEG и Н.264. Способность трансляции по IP-сети одновременно двух видеопотоков в M-JPEG

Стиль превыше всего т апскейлирование до Full HD разрешения, прогрессивную развертку сигнала, сенсорное управление, HDMI, USB Plus порт (2.0, конечно же) и поддержку множества сжатых медиаформатов, типа DivX, MP3, WMA и JPEG. DVD проигрыватели уже продаются в Корее (Южной) и Объединенных Арабских Эмиратах. До нас цена пока не дошла.

Pelco представила поворотные видеокамеры Spectra IV IP «день-ночь» передает по сети одновременно два видеопотока в формате MPEG-4 с разрешением 4CIF при 30 к/с и в M-JPEG при CIF и 15 к/с. Для работы в уличных условиях будет выпускаться специальная модель в с

Picture Resizer 3.0: пакетное изменение размеров JPG-изображений Picture Resizer - небольшая бесплатная утилита для пакетного изменения размеров JPG-изображений. Для того чтобы изменить размер требуемых картинок или фотографий, необходимо

Shinco SDP-1720 - с кино любимым не расставайтесь – не всякий бытовой DVD-проигрыватель справится с таким набором. Помимо традиционных и естественных для такого класса устройств форматов DVD, DVD-R и обыкновенных CD и МР3, а также просмотра картинок JPEG, эта маленькая серебристая коробочка оказалась способна на гораздо большее. Такие форматы, как DVD+R/+RW или HDCD, не говоря уже о MPEG4 доступны не всем стационарным проигрывателям. Со вс

DVD-проигрыватели Технологии и тенденции 2007 года ны. Самый дешевый на сегодняшний день BD-плеер стоит около пятнадцати тысяч рублей – это модель Sharp BD-HP20RU. Его аппетиты ограничены дисками форматов Blu-Ray, DVD-Video и CD-Audio, но о MP3, MP4, JPEG и уж тем более SACD и DVD-Audio можно и не мечтать. Такую тенденцию к ограничению функциональности HD проигрывателей пока поддерживают большинство производителей, что отчасти вызвано стрем

Лучшие фотонакопители мые карты: CompactFlash Type I/II, SD, Memory Stick, Memory Stick PRO. Поддерживаемые форматы: MP3, JPG, Motion-JPEG Transcend Digital Album, несмотря на мультимедийные функции, предназначен им

Выбор ZOOM.CNews: Лучшие фотокамеры для репортеров. Он оснащен двумя (!) процессорами DIGIC III (напо-добие серверных станций), что позволяет снимать и обрабатывать фотографии на очень большой скорости: до 10 кадров в секунду в формате JPEG. Причем длина серии составляет до 110 кадров. Кроме того, модель отличается наличием WLAN-модуля, с его помощью можно подключить и дополнительные беспроводные вспышки. Canon EOS-1D Mark II

Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших стема самоочистки матрицы. Качество обработки и скорость (5 кадров в секунду в серии до 56 кадров в JPG) обеспечивают два процессора DIGIC III. В формате RAW длина серии составляет до 12 кадров

Panasonic FZ18: компакт с рекордной кратностью зума о точности баланса белого, правильных настройках резкости и прочих «мелочах». К минусам RAW прежде всего относится трудоемкость процесса и большой объем получаемых файлов по сравнению со стандартным JPEG. «Вытянуть» из RAW-формата FZ18 действительно удалось несколько больше, чем «отдал» JPEG максимального качества. Наличие RAW — хорошая новость для энтузиастов. Качество снимков При

Fast Image Resizer 0.95: пакетное изменение размеров JPEG-изображений Fast Image Resizer 0.95 от компании adionSoft – это бесплатная программа для пакетного изменения размеров JPEG-изображений. Fast Image Resizer может использовать EXIF-информацию для правильной ориентации фотографий, автоматически обрезать изображения, интегрироваться в меню Проводника и др. Fast Im

Приемником стандарта JPEG станет формат от Microsoft рафии (Joint Photographic Experts Group), объявила, что следующим поколением графического стандарта JPEG станет формат HD Photo от Microsoft, который будет называться JPEG XR, сообщает E

Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели eer, но, тем не менее, она поддерживает все основные форматы: DVD, SVCD, VideoCD, CD-DA, DivX, MP3, JPEG и HD JPEG, включая и родной SACD. Набор выходов Sony DVP-NS78H несколько упрощен.

Гаджеты: самые причудливые и полезные новинки лненный в виде обычных наручных часов. На 1,5-дюймовом экране устройство воспроизводит видеофайлы, хранящиеся в его 2-гигабайтной памяти. Кроме того гаджет понимает форматы MP3, WMA и WAV, картинки в JPG, имеет eBook-ридер и поддерживает Bluetooth. Однако главное отличие устройства от аналогичных – отменные материалы корпуса, в частности, нержавеющая сталь. Андрей Сорокин

«Сатро-Паладин» представил видеорегистраторы с новым форматом сжатия Jpeg2000 обладает следующими основными преимуществами: более высокая степень сжатия по сравнению с JPEG в среднем на 20%; отношение сигнал/шум: Jpeg2000 обеспечивает эффективную организацию ко

Демоверсия Bladestorm в Xbox Live смущает размер "дистрибутива" - 1,9 Гб. Дабы подогреть интерес к игре, публикуем набор новых скриншотов. Версия для PS3: Версия для Xbox 360: [img]//games.cnews.ru/trophy/screens/bladestorm/acb.thumb.jpg]В проекте Bladestorm: The Hundred Year' S War рассказывается обо всех ужасах и проблемах разорванной Европы 14 века. Авторы обещают массу легендарных персонажей, включая Жанна д'Арк

Особенности ночной фотосъемки усмотрена возможность использования гистограммы, то не забудьте включить эту опцию. Также, если камера записывает файлы в формате RAW, то полезно будет включить этот режим совместно с записью файла в JPG. А затем обработайте RAW-файл на компьютере и сравните результаты. «Вытянуть» недоэкспонированный снимок из RAW проще, чем из JPG. В «сыром» формате проще внести поправку экспозиции,

Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру елей эти камеры зачастую позволяют записывать файлы в формате RAW. Разница между качеством снимка в JPG и RAW при грамотной обработке довольно большая. [pagebreak] Ультразумы Это особый класс к

Выбор ZOOM.CNews: лучшие накопители ewer — это великолепный фотоальбом, который позволяет не только хранить фотографии, но также обладает множеством мультимедийных возможностей На экране можно просмотреть фотографии не только в формате JPG, но и RAW. Совместимость обеспечивается с «сырыми» файлами RAW для большинства зеркальных камер. Емкости встроенного 80-гигабайтного диска хватает для одновременного хранения около 17 000 ф