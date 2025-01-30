Градиент
Градиент и организации, системы, технологии, персоны:
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 5
|Новосельский Леонид 9 5
|Резникович Алексей 59 5
|Бровкин Дмитрий 55 5
|Фридман Михаил 134 5
|Малис Олег 80 5
|Шетиленко Марина 3 3
|Самойлова Инна 3 3
|Haines David - Хэйнс Дэвид - Хейнс Дэвид 12 3
|Хазин Михаил 4 2
|Белоусов Андрей 140 2
|Шохин Александр 32 2
|Кузнецов Евгений 52 2
|Черемин Сергей 17 2
|Гагарин Павел 2 2
|Данилов-Данильян Антон 5 2
|Ершов Алексей 3 2
|Бирг Григорий 2 2
|Johnsen Arve - Йохансен Арве 7 2
|Смирнов Андрей 40 1
|Иваненко Максим 3 1
|Изосимов Александр 192 1
|Страх Александр 44 1
|Go Eric - Го Эрик 2 1
|Урусов Александр 17 1
|Кунин Соломон 9 1
|Мансуров Владимир 1 1
|Кондратьев Олег 1 1
|Никитин Сергей 72 1
|Ивашов Андрей 3 1
|Lee Peter - Ли Питер 6 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Ю Ричард - Yu Richard 20 1
|Лопатик Алексей 2 1
|Ильичев Михаил 19 1
|Курилин Юрий 1 1
|Биленко Михаил 7 1
|Хасис Лев 105 1
|Тынкован Александр 51 1
|Lucas George - Лукас Джордж 34 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 4
|PhysicsWorld 90 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 998 2
|Phys.org 972 2
|ScienceDaily 400 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|DxOMark - Издание 36 1
|PhysicsWeb 180 1
|The Guardian - Британская газета 361 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|GizmoChina 134 1
|Ведомости 1004 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167214.
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