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Индексная книга (каталог) CNews*
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Градиент



30.01.2025 Более 220 крупных и средних предприятий в Москве проходят цифровую трансформацию вместе со Сбербанком 2
12.09.2024 ИИ-модель Сбербанка прогнозирует спрос на косметику на треть лучше статистических моделей 1
05.07.2024 Генеративные нейросети в «Яндекс Клавиатуре» помогут исправить и улучшить текст 1
19.04.2024 «Яндексу» не хватает текстов на редких языках, чтобы обучать нейросети 1
07.03.2024 «Ростелеком» поглощает гиганта виртуальных АТС «Манго телеком» 1
29.10.2023 Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов 1
13.04.2023 Выпущена новая версия российского аналога Adobe Premiere Pro 1
08.12.2022 «Яндекс 360» представил новый визуал интерфейсов сервисов 1
06.10.2022 В России начали работу мобильные системы проверки с автоматическим алкотестированием сотрудников 1
25.11.2021 Xiaomi выпустила сверхдешевую версию популярного смартфона «специально для России». Фото 1
27.04.2021 «Сбермегамаркет» — новое имя goods.ru в экосистеме «Сбера» 1
29.01.2021 Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
03.11.2020 «Вконтакте» запускает бесплатный конструктор сайтов на основе сообществ 1
04.02.2020 Начались российские продажи смартфона vivo V17 в новой расцветке 1
21.11.2019 vivo начинает российские продажи смартфона vivo V17 1
14.11.2019 Названа дата официального анонса нового смартфона vivo V17 1
01.08.2019 Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена 1
10.06.2019 Обзор BQ-6040L Magic: смартфон с NFC за 7990 рублей 1
06.06.2019 Андрей Ивашов: Более 20% отказов дата-центров происходит в момент ошибок при обслуживании 1
20.05.2019 Обзор смартфона ZTE Blade V10: 32 Мп для крутых селфи 1
13.05.2019 TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены 1
25.02.2019 TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены 1
12.02.2019 Обзор смартфона Honor View 20 1
04.12.2018 Обзор смартфона Huawei Mate 20: мощный камерофон 1
31.10.2018 Как создать общий центр обслуживания на базе ECM 1
08.10.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфона 16th в России. Цены 1
28.03.2018 Новые флагманы Huawei побили рекорд Samsung S9+ по качеству фото 1
18.07.2017 «Яндекс» выложил в открытый доступ альтернативу нейросетям 1
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 2
01.11.2016 RIW 2016: PayOnline представил обновленный платежный сервис 1
23.08.2016 Shazam и Zvooq объявили о взаимной интеграции приложений 1
13.03.2015 КРЭТ представил социально-медицинский радиокоммуникационный браслет серии «Опека» 1
05.02.2015 Обзор смартфона Lenovo Vibe X2: симпатично, но есть нюансы 1
19.11.2014 Инновационные разработки Disney Research: от роботов до видеомонтажа 1
10.10.2014 КРЭТ досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку не имеющих аналогов в мире станций радиоэлектронного подавления «Красуха-2» 1
24.12.2013 Kazakhmys Services о применении космических радарных съемок 1
29.05.2013 Карта погоды горячих Юпитеров: тысячеградусные перепады 1
21.05.2013 Nikon COOLPIX A: мал золотник, да дорог 1
08.05.2013 Adobe рассказала о новых возможностях Photoshop Creative Cloud 1

Публикаций - 90, упоминаний - 95

Градиент и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 6
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 6
Yandex - Яндекс 7364 6
Google LLC 11788 6
Microsoft Corporation 24640 5
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
Huawei 3938 3
Samsung Electronics 10269 3
Philips 2053 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 3
Ростех - КРЭТ - Градиент ВНИИ - Градиент Всероссийский научно-исследовательский институт 3 3
Прогноз 1651 3
Lenovo Group 2294 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Oracle Corporation 6694 2
8231 2
Adobe Systems 1550 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 2
MediaTek - Ralink 527 2
Leica Camera 261 2
Sony 6548 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
HP Inc. 5688 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 2
Canon 1399 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 211 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 2
Цифра ГК 2431 2
ДОК 828 2
Парус Корпорация 552 2
Broadcom - VMware 2363 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
SAP SE 5279 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Крок - Croc 1777 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Autodesk 609 1
Градиент Альфа 6 6
Альфа-Групп 697 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2356 3
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
Альфа-Банк 1772 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 357 2
Геометрия НПО 140 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 2
Россети Ленэнерго 1701 2
KPC Kohlhammer Consulting 5 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Протек - Центр внедрений 56 1
X5 Group - Перекрёсток 546 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 10 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Седьмой Континент 64 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 17 1
Лента - Сеть розничной торговли 2084 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Почта России ПАО 2116 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Porsche Design GmbH 23 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 5
Мосгордума - Московская городская Дума 143 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5924 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4106 1
ГУП КК Кавказский земельный центр 1 1
Судебная власть - Judicial power 2315 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 245 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1004 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24185 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24164 16
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2788 13
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9618 12
Контрастность 2826 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20814 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9290 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 10
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6045 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7305 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4769 7
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ScienceDaily 400 2
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
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