Calltouch Колтач Солюшнс
Calltouch – это платформа омниканального маркетинга. Это единое окно, которое позволяет оптимизировать работу бизнеса по всем этапам пути клиента:
- привлечь новых клиентов;
- увеличить конверсию на сайте на каждом из этапов взаимодействия;
- проанализировать эффективность рекламы, оценить работу менеджеров и оперативно оптимизировать бизнес-процессы.
Calltouch и организации, системы, технологии, персоны:
|Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 4
|Google LLC 11775 3
|Yandex - Яндекс 7339 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
|Telegram Group 1983 2
|Ростелеком 9700 2
|Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games 12 1
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|Meta Platforms - Facebook 4438 1
|Oracle Corporation 6687 1
|Microsoft Corporation 24624 1
|Samsung Electronics 10254 1
|Apple Inc 12100 1
|Xiaomi 1732 1
|Haier Group 165 1
|Wiko 5 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
|МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
|UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|Авдеев Алексей 9 4
|Саркисян Артур 4 4
|Федоринин Михаил 2 2
|Сухоручкина Мария 1 1
|Пономарева Ирина 5 1
|Аникин Денис 33 1
|Есюнин Константин 2 1
|Власов Евгений 2 1
|Одинцова Виктория 1 1
|Пичевский Максим 1 1
|Мрыкин Павел 1 1
|Березкин Григорий 40 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Бызов Дмитрий 38 1
|Михайлова Марина 5 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
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