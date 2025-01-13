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Calltouch Колтач Солюшнс

Calltouch - Колтач Солюшнс

Calltouch – это платформа омниканального маркетинга.  Это единое окно, которое позволяет оптимизировать работу бизнеса по всем этапам пути клиента:

  • привлечь новых клиентов;
  • увеличить конверсию на сайте на каждом из этапов взаимодействия;
  • проанализировать эффективность рекламы, оценить работу менеджеров и оперативно оптимизировать бизнес-процессы.

13.01.2025 С какими показателями российский диджитал-рынок встречает 2025 год? 1
27.12.2024 Более 80% сотрудников технологических компаний счастливы на работе 1
27.12.2024 В Calltouch назначен генеральный директор 1
07.03.2024 «Ростелеком» поглощает гиганта виртуальных АТС «Манго телеком» 2
29.02.2024 Россияне ищут недвижимость в Telegram: мессенджер стал популярнее в 3 раза 1
25.10.2023 Calltouch стал платформой омниканального маркетинга 1
23.08.2023 Бизнес в сфере интернет-торговли восстанавливается рекордными темпами: за год обороты компаний выросли на 63% 1
24.03.2023 Mango Office подвела итоги 2022 года 1
02.09.2022 iPhone и Samsung больше не нужны. Россияне скупают смартфоны неизвестных производителей 1
31.08.2022 Каждый пятый россиянин чаще звонит и пишет SMS после блокировки соцсетей 2
26.10.2021 «ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом 1
15.06.2021 Calltouch запустил инструмент для отслеживания писем от клиентов 1
26.01.2021 Calltouch представила улучшенный конструктор умных обратных звонков для бизнеса 1
24.09.2020 «Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch 2
10.09.2020 Исследование Calltouch: конверсия уникальных звонков на рынке авторитейла выросла на 25% 1
17.08.2020 Calltouch внедрил алгоритм распознавания речи менеджера на основе ИИ 1
29.10.2018 Платформа веб-аналитики Calltouch интегрирована с Microsoft Dynamics CRM 2
11.05.2017 Calltouch выбрала СУБД от Mail.Ru Group 1
06.10.2015 Calltouch анонсировал новый инструмент для работы с контекстной рекламой 1
04.09.2015 Calltouch приобрел систему автоматизации бизнес-аналитики RO!RS 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Calltouch и организации, системы, технологии, персоны:

Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 4
Google LLC 11775 3
Yandex - Яндекс 7339 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Telegram Group 1983 2
Ростелеком 9700 2
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games 12 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Oracle Corporation 6687 1
Microsoft Corporation 24624 1
Samsung Electronics 10254 1
Apple Inc 12100 1
Xiaomi 1732 1
Haier Group 165 1
Wiko 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 1
Aspring Capital - Эспринг Капитал 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ Лизинг 68 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Градиент 89 1
Градиент Альфа 6 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 8 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 1
Chery Group - Omoda 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 2
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов 285 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 276 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
Data Governance - Руководство данными 117 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 3
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 2
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 1
Microsoft Dynamics 1175 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Samsung Galaxy 955 1
Haier Thunderobot 33 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
WhatsApp Messenger 1081 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Haier Machenike 11 1
Telegram Ads 10 1
Mango Talker 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 5 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Авдеев Алексей 9 4
Саркисян Артур 4 4
Федоринин Михаил 2 2
Сухоручкина Мария 1 1
Пономарева Ирина 5 1
Аникин Денис 33 1
Есюнин Константин 2 1
Власов Евгений 2 1
Одинцова Виктория 1 1
Пичевский Максим 1 1
Мрыкин Павел 1 1
Березкин Григорий 40 1
Брюквин Юрий 299 1
Бызов Дмитрий 38 1
Михайлова Марина 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Европа 21767 1
Кипр - Республика 550 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
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Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Long read - Long-form journalism - Лонгрид 13 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Wikipedia - Википедия 502 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Рустелеком ТК 304 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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