Calltouch представила улучшенный конструктор умных обратных звонков для бизнеса

Сервис сквозной аналитики Calltouch представил усовершенствованный онлайн-конструктор обратных звонков для бизнеса. Улучшенная платформа позволяет компаниям настраивать коллбэк, кастомизировать дизайн и подключать дополнительные функции.

Ключевая особенность обновленного сервиса — это удобный конструктор для подбора визуала. Зачастую виджеты обратных звонков устроены примитивно — компании используют стандартные шаблоны и стоковые фото, не уделяя внимание кастомизации. С помощью платформы Calltouch можно настроить дизайн виджета: установить собственные изображения, добавить 3D-эффекты или использовать элементы фирменного стиля. Конструктор предлагает сотни вариантов дизайна, в том числе рамки нестандартной формы с разными визуальными акцентами. При этом настроить визуал можно в несколько кликов.

Виджеты Calltouch автоматически адаптируются под устройство посетителя сайта. Так, пользователи компьютера, ноутбука и планшета увидят десктоп-версию виджета, а пользователи разных моделей смартфонов — разные мобильные версии, адаптированные под размер экрана.

Пользователям Calltouch также доступен набор базовых функций коллбэка. Например, опция отслеживания входящих пропущенных звонков, даже если они поступали в нерабочее время. Платформа также включает модуль для управления звонками, который равномерно распределяет нагрузку между операторами колл-центра — для этого используется сразу несколько номеров. Все разговоры с клиентами записываются и маркируются тегами — это упрощает пост-обработку и анализ диалогов. Еще одна полезная функция — это интеграция формы заказа обратного звонка с социальными сетями, например, в Facebook и «Вконтакте».

Дополнительно в конструкторе можно настроить таймер промо-акции, а также позволить клиенту заказать звонок из определенного отдела — например, из отдела продаж, маркетинга или сервиса.

Конструктор обратных звонков — это не первый сервис Calltouch, который работает по модели «все включено». Ранее компания представила кастомизируемый модуль электронной коммерции, а также сервис синтеза речи в виджетах обратного звонка.

Мария Сухоручкина, продакт-менеджер (Group Head) Calltouch, сказала: «По статистике, обратный звонок на сайте увеличивает конверсию в лид до 25%. Коллбэк — это эффективный инструмент с большим потенциалом, который, к сожалению, часто недооценивают. Наш усовершенствованный онлайн-конструктор показывает, насколько эволюционировал формат обратных звонков и какие возможности для кастомизации существуют на рынке сегодня. Мы надеемся, что продукт не только улучшит конверсию и пользовательский опыт, но также напомнит бизнесу, как важно постоянно экспериментировать и повышать качество сервиса на всех уровнях».

Calltouch — это платформа сквозной аналитики, коллтрекинга и управления контекстной рекламой. Благодаря сервису, компании отслеживают звонки и другие обращения клиентов с разных рекламных площадок, определяя наиболее эффективные каналы коммуникации. Клиентами Calltouch являются крупнейшие российские автодилеры, застройщики и интернет-магазины. В 2019 г. выручка Calltouch составила 700 млн руб.