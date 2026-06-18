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Ростелеком Mango Cloud Systems Calltouch Колтач Солюшнс

Ростелеком - Mango Cloud Systems - Calltouch - Колтач Солюшнс

Calltouch – это платформа омниканального маркетинга.  Это единое окно, которое позволяет оптимизировать работу бизнеса по всем этапам пути клиента:

  • привлечь новых клиентов;
  • увеличить конверсию на сайте на каждом из этапов взаимодействия;
  • проанализировать эффективность рекламы, оценить работу менеджеров и оперативно оптимизировать бизнес-процессы.

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Судебные дела (44) на сумму 2 814 820 ₽*
в качестве истца (40) на сумму 2 272 154 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 542 667 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.06.2026 Новый голос для бизнеса: Calltouch представил «ИИ Оператора» 1
23.01.2026 Топ скиллы ИТ-специалиста 2026: искусственный интеллект, бизнес-логика и «единорог» 2
19.12.2025 Как бизнес теряет клиентов: исследование Calltouch о пропущенных звонках 4
30.10.2025 Цифровая зрелость: 85% компаний используют различные ИТ-решения 2
06.05.2025 Исследование Calltouch: почти 25% менеджеров по продажам привлекает сфера В2В 2
31.03.2025 В идеальном коллективе должно быть право на ошибку: так считают 36% работающих россиян 2
05.03.2025 В Mindbox — реорганизация и новый CEO 1
29.01.2025 Почти 50% ИТ-специалистов потратили на путь до «мидла» или «сеньора» менее пяти лет 2
13.01.2025 С какими показателями российский диджитал-рынок встречает 2025 год? 1
27.12.2024 Более 80% сотрудников технологических компаний счастливы на работе 1
27.12.2024 В Calltouch назначен генеральный директор 1
07.03.2024 «Ростелеком» поглощает гиганта виртуальных АТС «Манго телеком» 2
29.02.2024 Россияне ищут недвижимость в Telegram: мессенджер стал популярнее в 3 раза 1
25.10.2023 Calltouch стал платформой омниканального маркетинга 1
23.08.2023 Бизнес в сфере интернет-торговли восстанавливается рекордными темпами: за год обороты компаний выросли на 63% 1
24.03.2023 Mango Office подвела итоги 2022 года 1
02.09.2022 iPhone и Samsung больше не нужны. Россияне скупают смартфоны неизвестных производителей 1
31.08.2022 Каждый пятый россиянин чаще звонит и пишет SMS после блокировки соцсетей 2
26.10.2021 «ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом 1
15.06.2021 Calltouch запустил инструмент для отслеживания писем от клиентов 1
26.01.2021 Calltouch представила улучшенный конструктор умных обратных звонков для бизнеса 1
24.09.2020 «Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch 2
10.09.2020 Исследование Calltouch: конверсия уникальных звонков на рынке авторитейла выросла на 25% 1
17.08.2020 Calltouch внедрил алгоритм распознавания речи менеджера на основе ИИ 1
29.10.2018 Платформа веб-аналитики Calltouch интегрирована с Microsoft Dynamics CRM 2
11.05.2017 Calltouch выбрала СУБД от Mail.Ru Group 1
06.10.2015 Calltouch анонсировал новый инструмент для работы с контекстной рекламой 1
04.09.2015 Calltouch приобрел систему автоматизации бизнес-аналитики RO!RS 1

Публикаций - 31, упоминаний - 44

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 7
Ростелеком 10842 4
Google LLC 12581 3
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Developer - М.Девелопер 3 3
Telegram Group 2867 3
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 26 2
Yandex - Яндекс 9059 2
Microsoft Corporation 25670 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15487 2
Naumen - Наумен 743 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4846 2
VK - YClients - УайКлаентс 66 2
Voximplant - Фастком 30 2
STC 107 1
Haier Group 225 1
Roistat 17 1
Mindbox - Майндбокс 31 1
НППКТ - Кибертехника НПП - Kibertechnika 55 1
Системы и Технологии ГК 126 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик 42 1
Sipnet - Сипнет 80 1
SalesPlatform 4 1
Zingaya 14 1
Wiko 5 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 108 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 339 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 127 1
Samsung Electronics 10978 1
МегаФон 10562 1
Xiaomi 2177 1
Apple Inc 13042 1
Meta Platforms - Facebook 4602 1
Softline - Софтлайн 3649 1
9463 1
Oracle Corporation 7046 1
VK - Mail.ru Group 3586 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9446 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1323 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 427 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
LabQuest - ЛабКвест - ЛабКвест-Генетика - Медицинская лаборатория 11 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 60 1
Aspring Capital - Эспринг Капитал 8 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 46 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 1
Автодом - АВТОDOM 38 1
Chery Group - Omoda 29 1
Градиент Альфа 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1192 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 1
ВТБ Лизинг 73 1
Superjob - Суперджоб 819 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13583 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8487 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21472 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17896 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63907 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8115 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35609 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2635 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6643 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12038 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60795 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25046 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24060 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11649 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4449 4
MarTech - Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 76 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1076 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13454 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3526 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6123 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1291 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1270 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12769 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13597 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3063 3
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MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 381 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9195 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26463 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7769 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5554 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9116 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2696 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1855 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4171 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2083 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4257 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5908 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22684 2
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 312 2
Оповещение и уведомление - Notification 5777 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 336 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1004 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1254 2
Qsoft - amoCRM 150 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 342 2
Apache Cassandra 59 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 38 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 165 1
МегаФон Наши люди 49 1
YUcrm - Ю-СРМ 4 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 10 1
Haier Thunderobot 44 1
Haier Machenike 16 1
Softline - Sl Soft - Robin AI 31 1
Telegram Ads 36 1
МСН Телеком - MCN Софтфон 4 1
Минцифры РФ - Национальная система подтверждения ИТ-компетенций 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 2978 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7555 1
Apple iOS 8523 1
Samsung Galaxy 1025 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6161 1
JavaScript - JS - язык программирования 1396 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 738 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 185 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 250 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 253 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 292 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 235 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 109 1
Microsoft Dynamics 1195 1
Mango Talker 12 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 349 1
Авдеев Алексей 10 5
Саркисян Артур 5 5
Михайлова Марина 8 4
Федоринин Михаил 2 2
Солодкин Дмитрий 8 1
Бызов Дмитрий 38 1
Пономарева Ирина 5 1
Сухоручкина Мария 1 1
Шикинов Александр 28 1
Павлов Александр 120 1
Горник Александр 5 1
Ежов Станислав 13 1
Зигуля Юрий 17 1
Есюнин Константин 2 1
Власов Евгений 2 1
Одинцова Виктория 2 1
Пичевский Максим 1 1
Мрыкин Павел 1 1
Березкин Григорий 42 1
Аникин Денис 33 1
Брюквин Юрий 300 1
Россия - РФ - Российская федерация 164123 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47203 4
Европа 24890 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18915 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54377 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8465 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4441 1
Германия - Федеративная Республика 13137 1
Франция - Французская Республика 8127 1
Венгрия 855 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 1
Кипр - Республика 634 1
Австрия - Австрийская Республика 1353 1
Словакия - Словацкая Республика 481 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12143 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15807 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52868 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17966 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5532 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8004 4
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6433 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3000 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4773 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10785 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8146 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6563 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3417 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11346 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 444 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2629 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 677 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3533 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 66 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1111 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 64 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6521 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1507 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56995 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 962 1
Английский язык 6989 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5959 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3810 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33268 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3003 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8751 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6126 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2826 1
Wikipedia - Википедия 640 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 1
Рустелеком ТК 305 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1424 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 94 1
День молодёжи - 27 июня 1061 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451061, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196322.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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