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Ростелеком Mango Cloud Systems Calltouch Колтач Солюшнс
Calltouch – это платформа омниканального маркетинга. Это единое окно, которое позволяет оптимизировать работу бизнеса по всем этапам пути клиента:
- привлечь новых клиентов;
- увеличить конверсию на сайте на каждом из этапов взаимодействия;
- проанализировать эффективность рекламы, оценить работу менеджеров и оперативно оптимизировать бизнес-процессы.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 44 дела, на cумму 2 814 820 ₽*
СОБЫТИЯ
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Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Авдеев Алексей 10 5
|Саркисян Артур 5 5
|Михайлова Марина 8 4
|Федоринин Михаил 2 2
|Солодкин Дмитрий 8 1
|Бызов Дмитрий 38 1
|Пономарева Ирина 5 1
|Сухоручкина Мария 1 1
|Шикинов Александр 28 1
|Павлов Александр 120 1
|Горник Александр 5 1
|Ежов Станислав 13 1
|Зигуля Юрий 17 1
|Есюнин Константин 2 1
|Власов Евгений 2 1
|Одинцова Виктория 2 1
|Пичевский Максим 1 1
|Мрыкин Павел 1 1
|Березкин Григорий 42 1
|Аникин Денис 33 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Wikipedia - Википедия 640 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 1
|Рустелеком ТК 305 1
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