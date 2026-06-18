Ростелеком Mango Cloud Systems Calltouch Колтач Солюшнс

Calltouch – это платформа омниканального маркетинга. Это единое окно, которое позволяет оптимизировать работу бизнеса по всем этапам пути клиента: привлечь новых клиентов;

увеличить конверсию на сайте на каждом из этапов взаимодействия;

проанализировать эффективность рекламы , оценить работу менеджеров и оперативно оптимизировать бизнес-процессы.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 44 дела, на cумму 2 814 820 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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