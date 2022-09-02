Разделы

Ритейл Розница Дистрибуция Техника
|

iPhone и Samsung больше не нужны. Россияне скупают смартфоны неизвестных производителей

В России наметился тренд на смартфоны неизвестных брендов и даже ноунейм-производителей. 19% россиян больше не желают покупать мобильники популярных производителей. Ритейлеры уже отреагировали на это и начали заводить смартфоны компаний, о которых в России почти никто не слышал.

Бойкот брендам

В России сформировался высокий спрос на смартфоны малоизвестных брендов, сообщили CNews представители Calltouch – сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой.

После 24 февраля 2022 г. 19% россиян полностью отказались покупать смартфоны популярных и привычных брендов. Еще 11% жителей России готовы перейти на мобильник ноунейм-производителя.

Помимо этого, наблюдается переориентация российского рынка на недорогие устройства. 20% россиян при покупке нового смартфона выберут устройство начального или среднего ценового сегмента.

Galaxy и iPhone больше не в тренде

Снижение зависимости россиян от всемирно известных брендов, по крайней мере, в сегменте средств связи, подтверждается стремительным падением спроса на смартфоны компаний Samsung и Apple. Некогда одни из основных игроков российского мобильного рынка, в настоящее время они теряют популярность среди населения России, потому что покинули ее еще полгода назад – в начале марта 2022 г. Новых устройств теперь на всех не хватает.

sm600.jpg
Россиян больше не волнует, какое название красуется на корпусе их смартфона

В связи с этим россияне все чаще покупают продукцию китайских компаний, как крупных, так и никому неизвестных. 41% опрошенных аналитиками Calltouch заявили, что теперь выбирают смартфоны из КНР.

Серый – любимый цвет

Среди респондентов нашлись и те, кто вообще не может найти подходящий им смартфон в российских онлайн- и офлайн-магазинах. Их не так уж и мало – 14%. Им приходится искать замену имеющемуся устройству за пределами России.

Изменились и способы приобретения нового гаджета взамен старому. Так, 50% россиян после 24 февраля 2022 г. стали значительно более лояльно относиться к «альтернативным» методам покупки смартфона. Под ними подразумевается все, что не имеет отношения к официальной российской рознице.

35% опрошенных то есть обратили свой взор на так называемый «вторичный» рынок. Иначе говоря, они начали покупать подержанные смартфоны. Это вполне может быть связано с ростом цен на новые устройства. CNews писал, что к началу осени 2022 г. многие из них могли подорожать на 10-15%.

10% не имеют ничего против покупки «серого» устройства, ввезенного в Россию без согласия правообладателя. Раньше такие схемы в России не приветствовались, но теперь они легализованы на уровне государства и называются «параллельным импортом».

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов?
Инновации для промышленности

9% респондентов продолжают пользоваться очень популярным способом приобретения китайских смартфонов, в особенности Xiaomi, которые очень часто продаются в российской рознице по завышенной цене. Способ заключается в заказе мобильников на иностранных сайтах с международной доставкой.

Еще 4% приобретают смартфоны в неофициальных интернет-магазинах. Но нашлись и те, кто после введения антироссийских санкций были вынуждены по тем или иным причинам отложить покупку смартфона, даже бывшего в употреблении, до лучших времен. Таковых среди опрошенных было около 30%.

Малоизвестные бренды в официальной рознице

Факт роста интереса россиян к смартфонам почти никому неизвестных брендов подтверждается их появлением в крупных российских сетях. Например, в середине августа 2022 г. на российском рынке появились смартфоны марки Wiko, о которой подавляющее большинство жителей России никогда не слышали.

sm601.jpg

«Француз», решивший завоевать Россию

Wiko не имеет никакого отношения к «Википедии». Это французский производитель смартфонов, позиционирующих свои устройства как мобильники с европейским дизайном. На деле внешне большинство устройств не отличаются от смартфонов из Китая, где продукция Wiko, вероятно, и производится.

Сергей Волков, Cloud: Как облака стали незаменимым инструментом в период неопределенности
Безопасность

Покорение сердец россиян Wiko начала с недорогой модели T3 стоимостью 13 тыс. руб. В российской рознице он продается в черном и золотом оттенках пластикового корпуса.

В аналогичном направлении движется и российский рынок ПК. В конце августа 2022 г. в Россию нагрянул Machenike – китайский производитель компьютеров. Как сообщал CNews, за месяц до него в Россию прибыл бренд игровых ноутбуков Thunderobot, принадлежащий китайской компании Haier.

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конкурент Xiaomi выпустил свой первый ноутбук. Россиянам он достанется раньше всех

В мировых продажах ПК началась самая страшная катастрофа десятилетия. Ожидать скорого восстановления не стоит

UnionPay присоединяется к санкциям против России

Qiwi заплатила 700 миллионов за платформу платежей для такси

Россиян отлучают от денег. Банкоматы в стране на пути к вымиранию

Проукраинские хакеры атаковали российские системы документооборота, чтобы оставить россиян без молока

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

Показать еще

Наука

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики
Показать еще