iPhone и Samsung больше не нужны. Россияне скупают смартфоны неизвестных производителей

В России наметился тренд на смартфоны неизвестных брендов и даже ноунейм-производителей. 19% россиян больше не желают покупать мобильники популярных производителей. Ритейлеры уже отреагировали на это и начали заводить смартфоны компаний, о которых в России почти никто не слышал.

Бойкот брендам

В России сформировался высокий спрос на смартфоны малоизвестных брендов, сообщили CNews представители Calltouch – сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой.

После 24 февраля 2022 г. 19% россиян полностью отказались покупать смартфоны популярных и привычных брендов. Еще 11% жителей России готовы перейти на мобильник ноунейм-производителя.

Помимо этого, наблюдается переориентация российского рынка на недорогие устройства. 20% россиян при покупке нового смартфона выберут устройство начального или среднего ценового сегмента.

Galaxy и iPhone больше не в тренде

Снижение зависимости россиян от всемирно известных брендов, по крайней мере, в сегменте средств связи, подтверждается стремительным падением спроса на смартфоны компаний Samsung и Apple. Некогда одни из основных игроков российского мобильного рынка, в настоящее время они теряют популярность среди населения России, потому что покинули ее еще полгода назад – в начале марта 2022 г. Новых устройств теперь на всех не хватает.

Россиян больше не волнует, какое название красуется на корпусе их смартфона

В связи с этим россияне все чаще покупают продукцию китайских компаний, как крупных, так и никому неизвестных. 41% опрошенных аналитиками Calltouch заявили, что теперь выбирают смартфоны из КНР.

Серый – любимый цвет

Среди респондентов нашлись и те, кто вообще не может найти подходящий им смартфон в российских онлайн- и офлайн-магазинах. Их не так уж и мало – 14%. Им приходится искать замену имеющемуся устройству за пределами России.

Изменились и способы приобретения нового гаджета взамен старому. Так, 50% россиян после 24 февраля 2022 г. стали значительно более лояльно относиться к «альтернативным» методам покупки смартфона. Под ними подразумевается все, что не имеет отношения к официальной российской рознице.

35% опрошенных то есть обратили свой взор на так называемый «вторичный» рынок. Иначе говоря, они начали покупать подержанные смартфоны. Это вполне может быть связано с ростом цен на новые устройства. CNews писал, что к началу осени 2022 г. многие из них могли подорожать на 10-15%.

10% не имеют ничего против покупки «серого» устройства, ввезенного в Россию без согласия правообладателя. Раньше такие схемы в России не приветствовались, но теперь они легализованы на уровне государства и называются «параллельным импортом».

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9% респондентов продолжают пользоваться очень популярным способом приобретения китайских смартфонов, в особенности Xiaomi, которые очень часто продаются в российской рознице по завышенной цене. Способ заключается в заказе мобильников на иностранных сайтах с международной доставкой.

Еще 4% приобретают смартфоны в неофициальных интернет-магазинах. Но нашлись и те, кто после введения антироссийских санкций были вынуждены по тем или иным причинам отложить покупку смартфона, даже бывшего в употреблении, до лучших времен. Таковых среди опрошенных было около 30%.

Малоизвестные бренды в официальной рознице

Факт роста интереса россиян к смартфонам почти никому неизвестных брендов подтверждается их появлением в крупных российских сетях. Например, в середине августа 2022 г. на российском рынке появились смартфоны марки Wiko, о которой подавляющее большинство жителей России никогда не слышали.

«Француз», решивший завоевать Россию

Wiko не имеет никакого отношения к «Википедии». Это французский производитель смартфонов, позиционирующих свои устройства как мобильники с европейским дизайном. На деле внешне большинство устройств не отличаются от смартфонов из Китая, где продукция Wiko, вероятно, и производится.

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Покорение сердец россиян Wiko начала с недорогой модели T3 стоимостью 13 тыс. руб. В российской рознице он продается в черном и золотом оттенках пластикового корпуса.

В аналогичном направлении движется и российский рынок ПК. В конце августа 2022 г. в Россию нагрянул Machenike – китайский производитель компьютеров. Как сообщал CNews, за месяц до него в Россию прибыл бренд игровых ноутбуков Thunderobot, принадлежащий китайской компании Haier.