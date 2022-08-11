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В России тотальная нехватка iPhone и смартфонов Samsung

Ввоз смартфонов Apple и Samsung упал на 90% по сравнению с январем 2022 г. Параллельный импорт не обеспечивает нужного объема поставок. Компании стремительно теряют позиции на российском мобильном рынке – россияне все чаще покупают смартфоны китайских вендоров, еще и экономя на этом деньги. Средняя цена смартфона всего за месяц упала на 6%.

Премиальный сегмент смартфонов рискует исчезнуть

Поставки смартфонов Apple и Samsung в Россию с начала 2022 г. сократились почти на 90%, пишет «Коммерсант». Обе компании перестали ввозить в Россию свою технику еще в первых числах марта 2022 г. из-за конфликта России и Украины.

Но нехватка смартфонов корейского и американского вендоров пока не означает, что в России скоро начнется их дефицит. И дело не в параллельном импорте, который, по словам собеседников издания, за два с половиной месяца своей работы так и не смог обеспечить нужный объем поставок iPhone и Galaxy.

Россияне почти перестали покупать эти устройства, переключившись на продукцию других брендов. Так, китайская компания Realme, основанная в 2018 г. и входящая в холдинг ВВК вместе с Oppo и Vivo, по итогам июля 2022 г. заняла второе место по продажам смартфонов в России в натуральном выражении.

Доля Realme на российском мобильном рынке достигла 17%, тогда как Samsung, державшая лидерство много лет подряд, откатилась до 8,5%. То же происходит и с Apple – у нее лишь 7% рынка (статистика МТС).

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Apple и Samsung больше не властвуют на российском мобильном рынке

Если параллельный импорт не выйдет на более высокие объемы ввоза техники Apple и Samsung, то они и рискуют уже к концу 2022 г. превратиться из лидеров среди поставщиков смартфонов на российский рынок, в тотальных аутсайдеров. По оценке источников издания, если в плане импорта ничего не изменится, то через несколько месяцев на Apple и Samsung будет приходиться не более чем 10% рынка.

Китай заменит всех

Realme всего за месяц нарастила свою долю с 13,4% до 17%. Samsung за тот же период времени откатилась с 10,9%, Apple – с 9,7%. Притом последнюю по объемам продаж обошел еще один китайский вендор смартфонов – компания Tecno, доля которой составила 7,5% против 7% у Apple. Этого результата Tecno добилась за четыре года присутствия на мобильном рынке России.

Но, несмотря на значительный прорыв, Realme пока еще не может считаться лидером российского рынка. Победив и Apple, и Samsung, некогда весьма сильных противников, она столкнулась с еще более опасным соперником – Xiaomi.

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Poco F4 GT - один из смартфонов, который помог Xiaomi вырваться в лидеры

Эта компания, заручившись поддержкой всех своих «дочек», заняла 42% рынка смартфонов по объемам поставок в натуральном выражении. В этом ей помогли бренды Poco и Redmi (не путать с Realme).

iPhone – это все еще очень дорого

Проиграв Realme и Tecno битву за рынок России по объемам поставок смартфонов в штуках, она обошла их в денежном выражении, поскольку iPhone стоят дороже, чем большинство аппаратов этих марок. В данном случае доля Apple составила 25% и это второе место.

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Тройку лидеров замыкает Realme (12,5%), на четвертом месте Samsung с 11%, а в хвосте топ-5 находится Tecno с 4%). Первое место, не без помощи Poco и Redmi, удержала компания Xiaomi (35%).

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Realme 9i - одна из бюджетных новинок лета 2022 года

За счет падения продаж смартфонов Apple и Samsung средняя стоимость мобильника по итогам июля 2022 г. в российской рознице упала на 6%. Она составила 16,1 тыс. руб. Это говорит о том, что россияне «распробовали» недорогие смартфоны на базе Android.

Смартфоны Apple почти бесполезны в России

По оценке опрошенных «Коммерсантом» экспертов, падение продаж iPhone может быть связано с потерей части их функциональности. Уйдя из России, Apple закрыла россиянам доступ к своей платежной системе, которая работала в стране с осени 2016 г.

Это, считают эксперты, мешает пользоваться столь развитой экосистемой Apple. Однако именно эта экосистема мешает пользователям отказаться от замены имеющихся у них смартфонов Apple на новые того же производителя – многие аспекты их жизни завязаны на нее. Это влияет и на более медленное падение продаж iPhone в сравнении с телефонами Samsung.

«Серый» импорт не работает

Параллельный импорт (тот же «серый», только легализованный государством на фоне бегства иностранных компаний из России) заработал в конце мая 2022 г. Как сообщал CNews, поначалу он не распространялся на технику Apple – импортеры по разным причинам отказывались ввозить ее.

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Позже появилась информация, что «серые» смартфоны Samsung могут быть заблокированы при попытке их активации на территории России. К тому же некоторые мобильники, ввезенные на условиях параллельного импорта, подорожали на 20%.

Что до «белого» импорта смартфонов Apple и Samsung, то в настоящее время он полностью прекращен, сообщил CNews исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов. Он подтвердил также, что запасы мобильников этих брендов на складах ритейлеров заканчиваются.

Эльяс Касми

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