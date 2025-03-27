Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов

POCO — независимый бренд, берущий начало из Xiaomi Corporation. По состоянию на июль 2021 года бренд отгрузил более 35 миллионов устройств POCO по всему миру с момента релиза первого продукта POCO F1 в 2018 году. Только в 2021 году общий объем поставок устройств POCO достиг 13 миллионов.