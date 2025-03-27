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Xiaomi Poco F Xiaomi Pocophone F Серия смартфонов
POCO — независимый бренд, берущий начало из Xiaomi Corporation. По состоянию на июль 2021 года бренд отгрузил более 35 миллионов устройств POCO по всему миру с момента релиза первого продукта POCO F1 в 2018 году. Только в 2021 году общий объем поставок устройств POCO достиг 13 миллионов.
Xiaomi Poco F и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4851 6
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 45 2
|Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 2
|Мельникова Анастасия 400 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
|Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 1
|Шитова Татьяна 7 1
|Weibing Lu - Вейбинг Лу 4 1
|Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
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