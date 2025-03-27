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Xiaomi Poco F Xiaomi Pocophone F Серия смартфонов

Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов

POCO — независимый бренд, берущий начало из Xiaomi Corporation. По состоянию на июль 2021 года бренд отгрузил более 35 миллионов устройств POCO по всему миру с момента релиза первого продукта POCO F1 в 2018 году. Только в 2021 году общий объем поставок устройств POCO достиг 13 миллионов.


27.03.2025 В России стартовали продажи Poco F7 Pro и F7 Ultra 4
13.06.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6 5
11.08.2022 В России тотальная нехватка iPhone и смартфонов Samsung 1
24.05.2022 МТС начала торговать подержанными смартфонами Samsung, Xiaomi и Realme по сниженным ценам 1
13.05.2022 До России добрался дешевый «народный» суперфлагман Xiaomi с топовым «железом». Цена, видео 2
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
07.10.2021 Лучшие смартфоны с экранами 90-120 Гц: выбор ZOOM 3
18.08.2021 Аналитики IDC: Xiaomi впервые лидирует на российском рынке смартфонов 1
25.11.2020 Легендарный бренд Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с рекордной батареей и объявил о своей независимости. Видео 2
05.11.2020 Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM 1
07.07.2020 Смартфон Poco F2 Pro поступает в продажу в России. Цена 2
19.05.2020 Xiaomi представила новую прошивку MIUI 12 для смартфонов 3
04.02.2020 Вышел сверхдешевый смартфон Xiaomi с дисплеем лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цена, видео 2
28.05.2019 Xiaomi выпустила флагманские смартфоны в разы дешевле конкурентов-грандов. Цена 1
14.05.2019 Xiaomi выпускает дешевого и мощного «убийцу» смартфонов-флагманов. Рассекречены все характеристики 4
30.04.2019 Дыра в процессорах Qualcomm позволяет воровать ключи шифрования. Под угрозой масса популярных смартфонов на Android 1
08.04.2019 Huawei готовит дешевый смартфон с мощным флагманским «железом». Цена. 1
04.04.2019 Xiaomi выпускает радикально дешевый смартфон с суперсовременным процессором 3
06.03.2019 Xiaomi прекратит выпускать дешевые флагманские смартфоны 2
04.03.2019 Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7 1
01.03.2019 «Яндекс» резко снизил цену на свой фирменный смартфон 2
08.02.2019 Xiaomi сильно завысила стоимость флагмана Mi Mix 3 в России. Цена 4
29.12.2018 Xiaomi готовит сверхдешевый смартфон с топовыми характеристиками. Фото 6
29.12.2018 Обзор смартфона Xiaomi Pocophone F1: “убийца” флагманов? 3
20.12.2018 OnePlus выпускает нового «убийцу флагманов» с суперкамерой 1
30.08.2018 POCOPHONE начинается с флагмана 2
27.08.2018 Xiaomi выпускает в России новый дешевый флагман. Цена 2
27.08.2018 Xiaomi представила новый суббренд Pocophone 3

Публикаций - 28, упоминаний - 64

Xiaomi Poco F и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1773 25
Samsung Electronics 10316 14
Apple Inc 12197 11
BBK OnePlus 218 10
Huawei 3978 9
Qualcomm Technologies 1838 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 411 5
BBK OPPO Electronics 386 4
Google LLC 11878 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 4
X Corp - Twitter 2872 3
BBK Electronics Corp 314 3
LiquidCool Solutions 7 3
Xiaomi Poco Global 12 3
МегаФон 9086 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 2
MediaTek - Ralink 531 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 625 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 302 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12961 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1463 1
Yandex - Яндекс 7529 1
Lenovo Group 2299 1
LG Electronics 3627 1
Intel Corporation 12246 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8811 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 914 1
Sony 6560 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 72 1
NCC Group 17 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 1
Ракурс НПФ 162 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
BBK vivo iQOO 16 1
Blizzard Entertainment 328 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 234 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Ланит - diHouse - Дихаус 200 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 472 1
Victor Hasselblad AB 52 1
Связной ГК 1372 3
TÜV Rheinland Group 147 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2436 1
Евросеть 1412 1
Carl Zeiss AG 304 1
DuPont - Дюпон 100 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Лента - Сеть розничной торговли 2103 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4851 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24436 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9728 19
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20982 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9428 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12576 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7707 14
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4763 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6086 10
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2111 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25689 10
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2369 10
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1218 9
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2511 8
Наушники - Headphones 4062 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7971 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12630 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2209 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 1960 6
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1032 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14159 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17213 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10856 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6061 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28090 5
Моноблок - Monoblock PC 971 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2808 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 542 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1820 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3522 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7366 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4956 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4835 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9520 4
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 707 4
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3455 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7450 4
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