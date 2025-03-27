В России стартовали продажи Poco F7 Pro и F7 Ultra

27 марта 2025 г. на AliExpress стартовали продажи новинок Poco в России. Модели F7 Pro и F7 Ultra уже доступны в магазинах дистрибьюторов на платформе. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

Poco F7 Pro

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым Flow AMOLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Основная камера с технологией Light Fusion 800 и разрешением 50 МП оснащена оптической стабилизацией (OIS). Есть дополнительная 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера, а фронтальная камера имеет разрешение 20 МП.

AliExpress Poco F7 Pro

Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 90 Вт, а защита по стандарту IP68 делает устройство устойчивым к воздействию воды и пыли. Цены на модель, с учетом всех скидок, начинаются от 36 996 руб.

Poco F7 Ultra

Вторая новинка оснащена 6,67-дюймовым Flow AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Сердцем устройства является процессор Snapdragon 8 Elite, который в сочетании с технологией VisionBoost D7 Chipset оптимизирует графический рендеринг. Это снижает нагрузку на графический процессор и повышает общую производительность смартфона.

AliExpress Poco F7 Ultra

Фотомодуль включает три камеры: основной 50-мегапиксельный сенсор с системой стабилизации Light Fusion 800, ультраширокоугольный объектив на 32 мегапикселя с углом обзора 120 градусов и телеобъектив с фокусным расстоянием 60 мм и «плавающей» оптикой.

Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 5300 мАч, который поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 120 Вт через кабель и 50 Вт при использовании беспроводной зарядки. Надежность конструкции подчеркивается защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и металлическим каркасом, что делает этот смартфон устойчивым к различным внешним воздействиям.

Цены на модель, с учетом всех скидок, начинаются от 51 429 руб.