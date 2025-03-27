Разделы

Техника
|

В России стартовали продажи Poco F7 Pro и F7 Ultra

27 марта 2025 г. на AliExpress стартовали продажи новинок Poco в России. Модели F7 Pro и F7 Ultra уже доступны в магазинах дистрибьюторов на платформе. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

Poco F7 Pro

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым Flow AMOLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Основная камера с технологией Light Fusion 800 и разрешением 50 МП оснащена оптической стабилизацией (OIS). Есть дополнительная 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера, а фронтальная камера имеет разрешение 20 МП.

p1.jpg

AliExpress
Poco F7 Pro

Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 90 Вт, а защита по стандарту IP68 делает устройство устойчивым к воздействию воды и пыли. Цены на модель, с учетом всех скидок, начинаются от 36 996 руб.

Poco F7 Ultra

Вторая новинка оснащена 6,67-дюймовым Flow AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Сердцем устройства является процессор Snapdragon 8 Elite, который в сочетании с технологией VisionBoost D7 Chipset оптимизирует графический рендеринг. Это снижает нагрузку на графический процессор и повышает общую производительность смартфона.

p2.jpg

AliExpress
Poco F7 Ultra

Фотомодуль включает три камеры: основной 50-мегапиксельный сенсор с системой стабилизации Light Fusion 800, ультраширокоугольный объектив на 32 мегапикселя с углом обзора 120 градусов и телеобъектив с фокусным расстоянием 60 мм и «плавающей» оптикой.

Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 5300 мАч, который поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 120 Вт через кабель и 50 Вт при использовании беспроводной зарядки. Надежность конструкции подчеркивается защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и металлическим каркасом, что делает этот смартфон устойчивым к различным внешним воздействиям.

Цены на модель, с учетом всех скидок, начинаются от 51 429 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Infinix выпустила сверхдешевый смартфон с процессором как в iPhone 14 Pro Max. Видео

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

Google прекращает открытую разработку Android. Опрос

Власти просят «Яндекс» и Сбербанк создать единое ПО для российских промышленных роботов

МВД предупреждает о новом ИТ-обмане. Мошенники обещают подарить технику и отбирают деньги

ЕС откажется от Windows ради независимости от США. Ее заменят на американский Linux, похожий на Windows

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153