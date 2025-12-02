Разделы

02.12.2025 Смартфон realme GT 8 Pro поступил в продажу в России 1
25.11.2025 Realme GT 8 Pro получит первый на рынке сменный декор камеры 1
19.11.2025 Мастер уличных снимков: realme GT 8 Pro получит телеобъектив 200 Мп 2
27.10.2025 OnePlus смогла. Создан флагманский смартфон с огромной батареей – он даже дешевле, чем у Xiaomi 1
10.09.2025 В «Ситилинке» стартовал предзаказ iPhone 17 и других новинок Apple 1
15.08.2025 Oppo запускает в России серию смартфонов Reno14: съемка ночью в высоком качестве, сверхъяркая ИИ вспышка, высокая автономность, защита IP69 с подводной видеосъемкой в 4K и новые возможности на базе ИИ 2
08.08.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro 1
05.08.2025 Новинка 2025 года: смартфон 8849 Tank 4 PRO с проектором и AMOLED-экраном 1
09.07.2025 В «Ситилинк» стартовал предзаказ новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE 1
07.07.2025 Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM 2
23.05.2025 Xiaomi выпустила процессор не хуже, чем в iPhone 16 Pro Max. Суперсовременный техпроцесс 3 нм, 19 млрд транзисторов. Он уже используется 1
21.05.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи камер видеонаблюдения Baseus 1
02.05.2025 Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold 1
29.04.2025 Новинки от CMF в России 1
28.04.2025 CMF by Nothing представляет CMF Phone 2 Pro, Buds 2, Buds 2 Plus и Buds 2a. Цены в России 1
24.04.2025 Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман 1
28.03.2025 Pосо F7 Ultra и Pосо F7 Pro появились в продаже в России 1
27.03.2025 В России стартовали продажи Poco F7 Pro и F7 Ultra 1
27.03.2025 Baseus представил в России новую категорию товаров — камеры видеонаблюдения 1
04.03.2025 Создатели «убийц флагманов» выпустили дешевый смартфон с «прозрачным» корпусом. Его официально привезут в Россию. Цена. Видео 1
26.02.2025 Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж 1

Samsung Electronics 10625 49
Huawei 4221 41
Apple Inc 12628 41
Xiaomi 1971 39
Sony 6634 33
Google LLC 12255 30
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 30
Leica Camera 267 29
Nikon 635 25
BBK OPPO Electronics 430 23
Canon 1422 23
Ростех - Автоматика Концерн 1744 20
Qualcomm Technologies 1909 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 13
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 12
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 12
BBK OnePlus 257 12
Lenovo Motorola 3530 11
Olympus 470 11
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 10
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 8
Kramer Electronics 16 7
ТелКо Групп 21 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 7
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 7
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 7
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 7
ProViS - Provideo Systems 9 7
Irdeto Access B.V. 38 7
Victor Hasselblad AB 54 7
Cisco - Scientific Atlanta 56 7
Сателлит ЛТД 9 7
Контур-М 13 7
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 7
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 7
Профитт 8 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 16
Carl Zeiss AG 304 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 7
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 7
Телко Медиа 11 7
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 6
Hallmark 19 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
TÜV Rheinland Group 163 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 2
Porsche Design GmbH 23 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 26 2
eBay Inc 1631 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Связной ГК 1384 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Tesla Motors 427 1
Visa International 1972 1
GFG - Lamoda - Купишуз 194 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Bayer AG - Байер 85 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 7
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 39
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 7
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 7
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 51 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 138
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 133
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 754 124
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 122
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 122
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 116
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 102
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 91
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 90
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 75
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 70
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 67
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 66
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 66
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 799 66
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1321 63
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 62
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 60
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 59
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 58
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 57
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 55
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1165 49
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 48
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 47
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 46
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1385 45
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 45
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 45
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 44
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 44
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 43
Карты памяти - Запоминающее устройство 2295 39
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 38
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 371 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 37
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 540 37
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 37
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 36
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 745 36
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 62
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 50
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 38
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 31
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 30
Google Android 14679 28
Samsung Galaxy 996 26
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 25
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 23
Huawei Mate - серия смартфонов 404 22
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 19
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 18
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 168 17
Samsung Galaxy Note 696 16
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 15
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 331 15
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 14
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 13
BBK OnePlus - Серия смартфонов 134 13
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 13
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 12
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 11
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 287 11
Honor SuperCharge 157 11
Apple iOS 8242 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 10
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 10
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 10
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 10
BBK OPPO Find - серия смартфонов 56 10
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 276 9
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 9
Honor 30 - серия смартфонов 32 9
Honor Magic 66 9
Qualcomm Snapdragon Elite Gaming 32 9
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 9
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 9
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 55 9
Xiaomi 17 - Xiaomi 16 - Xiaomi 15 - Xiaomi 14 - Xiaomi 13 41 8
Гордеева Анна 36 10
Газаров Артур 77 9
Помозов Алексей 69 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 2
Бровкин Дмитрий 55 2
Музалев Дмитрий 13 2
Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 2
Pei Carl - Пей Карл 9 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 1
Виноградов Александр 63 1
Уваров Сергей 44 1
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Лаптева Марина 114 1
Маев Ярослав 1 1
Принцевская Людмила 34 1
Башков Дмитрий 1 1
Li Sky - Ли Скай 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 99
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 40
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 20
Европа 24634 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 13
Германия - Федеративная Республика 12936 10
Южная Корея - Республика 6858 7
Япония 13547 7
Индия - Bharat 5697 7
Сатурн - Титан (спутник) 504 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 5
Франция - Французская Республика 7975 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Солнечная система - Solar system 2545 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1012 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 3
Швеция - Королевство 3715 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Израиль 2784 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Китай - Тайвань 4136 2
Испания - Каталония - Барселона 748 2
Китай - Пекин - Beijing 1051 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Европа Восточная 3121 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Испания - Королевство 3760 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 308 34
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 25
Видеокамера - Видеосъёмка 705 23
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 17
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 676 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 15
Ergonomics - Эргономика 1688 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 14
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 13
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 11
Зоология - наука о животных 2791 10
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 8
Дневной свет - Дневное освещение 144 8
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 8
Fashion industry - Индустрия моды 320 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 7
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 759 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 5
Металлы - Золото - Gold 1202 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 4
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1720 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 3
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 169 3
Английский язык 6876 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 28
DxOMark - Издание 36 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 7
National Geographic 95 7
Euronews - телеканал 52 7
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 7
РБК ТВ - телеканал 82 6
WCCFTech - Издание 87 2
Forbes - Форбс 910 1
Reddit 356 1
Tom’s Hardware 516 1
9to5Google 57 1
GSM Arena 76 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
WinFuture 13 1
OnLeaks 19 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
GizmoChina 152 1
9to5Mac 70 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
BBK OPPO Институт глобальных исследований (Шэньчжэнь) 1 1
CSTB Telecom & Media 58 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
Samsung Unpacked 33 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
Фотофорум 48 1
