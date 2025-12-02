Смартфон realme GT 8 Pro поступил в продажу в России

Компания realme объявила о старте продаж realme GT 8 Pro. Смартфон сочетает высокую производительность благодаря чипсету Snapdragon 8 Elite Gen 5, передовые возможности фотосъемки с камерой от Ricoh GR и телеобъективом 200 Мп, высокую автономность, обеспеченную батареей на 7000 мАч, и уникальный дизайн со сменным декором камеры.

Смарфтон realme GT 8 Pro первым в России получил новейший флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, созданный по передовому 3-нанометровому техпроцессу TSMC, который дополняет нейронный чип Hyper Vision+ AI для улучшения и оптимизации изображения и графики.

Чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 оснащен процессором Qualcomm Oryon третьего поколения с тактовой частотой 4,6 ГГц, что повышает производительность на 20% и энергоэффективность на 35% по сравнению с предыдущим поколением. Дополненный чипом Hyper Vision+ AI, он обеспечивает параллельный рендеринг с графическим процессором, увеличивая разрешение изображения до 2К и частоту кадров до 144 Гц в играх. В бенчмарке AnTuTu устройство набирает более 4 млн баллов — результат, ранее недостижимый для флагманов.

Благодаря собственной технологии realme AI Gaming Super Frame realme GT 8 Pro обеспечивает максимальную частоту кадров даже при экстремальных температурах во всех основных играх, таких как, например, MLBB. Он хорошо проявляет себя даже при прогоне двух требовательных игр одновременно, например, при запуске PUBG на переднем плане и Genshin Impact на фоне, поддерживая плавную и стабильную частоту кадров в течение целого часа.

Кроме того, флагман получил сверхъемкий аккумулятор 7000 мАч, супербыструю зарядку 120 Вт и — впервые в устройствах realme за пределами Китая — беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт. Содержание кремния в аноде батареи было повышено с 10% до 16%, при этом благодаря инновациям в работе с кремний-углеродными батареями увеличение ее емкости не повлекло за собой увеличения размеров устройства.

Для защиты батареи от износа используется специальный чип, который контролирует температуру батареи. Также этот чип позволяет контролировать работу обходной зарядки, фактически устраняя избыточное тепловыделение. Благодаря этому температура смартфона в среднем на 1° ниже, чем при работе от батареи или с использованием обычной обходной зарядки.

Быстрая зарядка 120 Вт позволяет зарядить батарею емкостью 7000 мАч на 50% за 15 минут, а полностью — всего за 43 минуты. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает более 20 часов непрерывного просмотра видео, а также 8 часов непрерывного гейминга.

Основная камера realme GT 8 Pro — это результат четырехлетнего сотрудничества realme с японским брендом камер Ricoh GR, нацеленного на то, чтобы перенести эстетику и дух классической уличной фотографии в формат смартфона.

В качестве сенсора основной камеры realme GT 8 Pro используется Sony IMX906 размером 1/1,56 дюйма с размером пикселя 1 микрон, диафрагмой f/1,8 и двухосевой оптической стабилизацией. Объектив включает семь элементов сверхвысокой прозрачности с антибликовым покрытием. Это решение, сочетающее технологии realme и оптические стандарты Ricoh GR, позволило практически полностью устранить засветы и блики на фотографиях.

Специальный режим Ricoh GR воссоздает особую атмосферу компактных камер через фирменный интерфейс: кнопку, звук затвора и эксклюзивный водяной знак. Кроме того, он включает в себя режим Видоискателя, позволяющий убрать лишние элементы с экрана для лучшего погружения в процесс съемки; режим Snap Focus с возможностью зафиксировать фокусное расстояние для удобства уличной съемки; и также предлагает два классических фокусных расстояния камеры Ricoh GR — 28 мм и 40 мм.

Пять классических цветовых тонов — стандартный (Standard), позитивная пленка (Positive Film), негативная пленка (Negative Film), однотонный (Monotone) и высококонтрастный черно-белый (High-Contrast B&W) — были созданы с опорой на многолетний опыт Ricoh в области цветопередачи. Благодаря «рецептам» (Tone Recipes) пользователи могут настраивать тона под свой стиль, сохранять персональные комбинации и делиться ими как с другими владельцами realme GT 8 Pro, так и владельцами камер Ricoh GR.

Первый в устройствах realme телеобъектив с разрешением 200 Мп дополняет основную камеру, меняя представление о съемке на больших расстояниях и при любых условиях. Благодаря флагманскому сенсору Samsung ISOCELL HP5 размером 1/1,56 дюйма, одному из самых крупных на рынке, с пикселем размером 0,5 микрона с биннингом 16 в 1 до 2 микронов, диафрагмой f/2,6 и поддержкой двухосевой стабилизации, камера обеспечивает высокую светочувствительность, гарантируя четкость и яркость удаленных объектов даже при слабом освещении или ночью, а также в движении.

Телеобъектив поддерживает 3-кратный оптический зум, а также 6—12-кратный внутрисенсорный зум без потери качества. realme GT 8 Pro хорошо снимает как удаленные объекты даже при низком освещении, будь то концерт, матч на стадионе или панорама ночного города, так и хорошо подходит для портретной съемки, точно передавая нюансы освещения и самые мельчайшие детали внешности человека.

Сверхширокоугольная камера realme GT 8 Pro также обеспечивает качество флагманского уровня благодаря разрешению 50 Мп, позволяя создавать четкие и детальные групповые или пейзажные снимки.

realme GT 8 Pro поддерживает запись видео Dolby Vision 4K 120 FPS или 8К 24 FPS на основную камеру и телеобъектив, обеспечивая исключительные четкость и плавность. Для профессиональных создателей контента устройство предлагает запись в продвинутом LOG-формате 10 бит.

realme GT 8 Pro предлагает пользователям уникальный инструмент персонализации: сменный декор камеры. Ранее недоступное в премиальном сегменте, это дизайнерское решение откроет новую эпоху в области дизайна флагманских устройств.

Теперь пользователи могут просто открутить стандартную внешнюю панель на блоке камер и прикрутить на ее место новую. Можно установить декор любой формы, цвета и материала, что превратит смартфон из массового продукта «как у всех» в способ самовыражения. Смартфон по умолчанию поставляется с предустановленным круглым декором и имеет в комплекте альтернативный квадратный декор. Базовый декор камеры по форме напоминает робота и обладает контрастными по отношению к оттенку корпуса элементами.

Дизайн realme GT 8 Pro сочетает внешнюю выразительность с практичностью. Плавные изгибы корпуса, спроектированного по принципу золотого сечения, сочетаются с двойными 2.5D гранями, что обеспечивает комфортный и уверенный хват. Матовая металлическая рамка и плоский дисплей гарантируют комфорт даже при длительном использовании. Устройство представлено в двух цветах: белый и синий. В синем варианте используется специальная переработанная эко-кожа, на ощупь напоминающая бумагу, что обеспечивает высокую цепкость, а также защиту от загрязнений и истирания.

realme GT 8 Pro обеспечивает наилучшие аудиовизуальные впечатления благодаря дисплею HyperGlow с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 7000 нит для ясного изображения даже под прямыми солнечными лучами, а автояркость по всей поверхности составляет 2000 нит. Яркий и плавный экран сочетаеся с симметричным акустическим динамиком и приятным тактильным откликом, что гарантирует флагманский опыт во всех отношениях.

Новый смартфон работает под управлением realme UI 7.0 на базе Android 16. Он обладает удобным, настраиваемым интерфейсом с дизайном «Жидкое стекло», включая иконки Ice Cube и центр управления в стиле «Туманное стекло».

GT 8 Pro предлагает специальную версию realme GT 8 Pro Dream Edition, созданную совместно с командой Aston Martin Aramco F1 Team. Эта версия, пропитанная духом гонок, как и предшественник realme GT 7, создана в легендарном цвете Aston Martin Зеленый с яркими элементами оттенка Lime Essence. Смартфон получил эргономичный дизайн с аэродинамическими линиями на задней панели, серебристую эмблему Aston Martin по центру корпуса, уникальный интерфейс в стиле Формулы-1 и специальные ватермарки. Каждая деталь — от динамических обоев AMR25 до звука движка при включении режима GT — продумана до мелочей, чтобы передать настоящий дух автогонок.

Устройство поставляется в лимитированном подарочном боксе. Как и базовая модель, realme GT 8 Pro Dream Edition получил в комплекте сменный вариант декора камеры, выполненный в общей стилистике устройства.

realme GT 8 Pro доступен в магазинах DNS, а вскоре станет доступен в магазинах «М.Видео» и в официальных магазинах realme online shop на маркетплейсах «Яндекс Маркет» и Wildberries.

realme GT 8 Pro 12 + 256 Гб доступен по цене от 99999 руб.; realme GT 8 Pro 16 + 512 ГБ доступен по цене от 109999 руб; realme GT 8 Pro Dream Edition 16 + 512 ГБ доступен по цене от 119999 руб.

При покупке к каждому смартфону прилагается отдельный набор со сменным квадратным декором. В версии realme GT 8 Pro Dream Edition сменный декор уже находится внутри бокса.

Умные часы realme Watch 5, анонсированные одновременно со смартфоном, поступят в продажу 9 декабря. Цены, доступность и подробные технические характеристики будут объявлены позже.

При покупке realme GT 8 Pro Dream Edition в сети магазинов DNS пользователи могут принять участие в розыгрыше 7 фрагментов корпуса болида AMR23, на котором соревновался легендарный гонщик Фернандо Алонсо.