ISO 200, 400, 1600, 6400 Чувствительность фотоматериала Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity


УПОМИНАНИЯ


11.04.2012 Камера года Nikon D800: первый тест в России

е, как несложно догадаться, отстоят на 0,3 и 0,7 ступени от значения ISO 100. Кстати, значения выше ISO 6400 обозначены в той же манере: High 0.3, High 0.7, High 1 (ISO 12800) и High 2 (ISO 256
13.12.2011 Полевой обзор Panasonic Lumix DMC-G3: блеск и нищета беззеркальных камер

: center;="">ISO 1000, F5.6, 1/125, 14mm, -1EV ISO 1600, F8, 1/50, 14mm, -1EV ISO 3200,
05.08.2011 Обзор Nikon D7000: для тех, кто вырос из "игрушек"

ессора EXPEED 2. (Позднее, весной 2011 года, та же связка появилась в любительской камере D5100). Новые чипы, помимо более высокого разрешения, дали возможность расширить диапазон чувствительности до ISO 6400 и, с некоторыми оговорками, до ISO 25600; увеличить качество видео до Full HD; разрядность RAW – до 14 бит. Nikon D7000 Итак, основные свойства. Вес с аккумулятором — 780 г. Разъёмы HD
19.02.2011 Слепцам вернет зрение светочувствительная матрица

точувствительными клетками. В новом исследовании, возглавляемом профессором Эберхардом Цреннером (Eberhart Zrenner), был применен другой принцип: вместо видеокамер к нервным окончаниям подсоединялась светочувствительная матрица из 1520 светочувствительных элементов, которая располагалась непосредственно на потерявшей работоспособность сетчатке. Таким образом ход лучей оставался совершенно е
26.12.2007 Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года

ительности картинка сохраняет привлекательность вплоть до ISO 1600. Чувствительность увеличилась до ISO 6400. Работать автофокус в сравнении с А100 стал гораздо быстрее и увереннее. Пылевлагоза
14.12.2007 Максимум разрешения и стильный дизайн: тест трех топовых компактов
04.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: Лучшие фотокамеры

роводные вспышки. Canon EOS-1D Mark III имеет 10-МП матрицу с максимальным уровнем чувствительности ISO 6400. Размер сенсора — 28,1 x 18,7 мм, что больше, чем в любительских зеркалках. В камере
04.12.2007 Фотокомпакт Nikon Coolpix P5100: лучше только зеркалки

в углах кадра. Очень хорошо камера справляется со съемкой в помещении — очень пригождаются рабочее ISO 400, встроенная оптическая стабилизация, корректная работа вспышки. Качественные отпечатк
05.09.2007 Семь способов улучшить свои снимки

кой. Фокусное расстояние 300 мм, выдержка 1/1250 с Если условия съемки плохие — освещение недостаточное, то длинные выдержки приведут к нечеткости картинки, поэтому вам нужно установить более высокую светочувствительность. Но при этом нужно принимать во внимание тот факт, что с повышением светочувствительности возрастают «шумы» — цветные вкрапления, портящие фотографию. Соответственно, вам

04.09.2007 Лучшие фотокамеры с большим зумом

я четкости: система оптической стабилизации изображения Super SteadyShot и высокая чувствительность ISO 3200 (REI). Разрешение у сенсора (1/2,5") – 8,1 МП, что позволяет говорить о преимуществе
25.12.2006 Тест топового ультразума Panasonic – Lumix FZ50

о при ISO авто встроенная вспышка добьет до 5,4 м при телеположении(!) объектива. При установленной ISO 200 проверка выявила, что расстояние в 3 м вспышка покрывает спокойно, без падения освеще
27.11.2006 Тест широкоугольного фотокомпакта Panasonic Lumix FX50

без геометрических искажений в кадре не обходится В слабом освещении снимки начинают шуметь уже на ISO 200 в тенях (снимки 1а, б, в, г, д), дневная съемка показывает результаты на порядок лучш
24.11.2006 Ликбез: все о режимах съемки в цифровых фотокамерах

на компоновке кадра. Вы выбираете объект, зумируете, нажимаете наполовину кнопку спуска, камера фокусируется, определяет экспозицию (способ экспозамера, как и выдержку с диафрагмой, зону фокусировки, светочувствительность, баланс белого – камера все параметры выбирает без вашего участия), и снимок готов. Если камера сочтет, что света недостаточно, то включит вспышку. Преимущества: когда усл
10.11.2006 Ликбез: что такое диафрагма и выдержка и что от них зависит

емки и светочувствительности используемого фотоматериала. В цифровых фотокамерах экспонометры, конечно, встроены. Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. Увеличивая вдвое светочувствительность, экспозицию нужно уменьшить также вдвое. В случае с цифровыми камерами нужно не забывать о «шумах» матрицы при высоких значениях светочувствительности (ISO). Короткая выде
31.10.2006 Тест K100D – первой зеркалки Pentax с антишейком

й, подавление эффекта «красных глаз» (ручной и авто). Ведущее число импульсного источника 15,6 (для ISO 200), синхронизация происходит на выдержках от 1/180 с. Непрерывная съемка с максимальным
10.10.2006 Тест Kodak V610 – самой маленькой камеры с 10-кратным зумом

а предельно большой для данного аппарата чувствительности ISO 800 (снимки 9а, б, в, г, д). Ночью на ISO 200 возникает цветное зерно, шумы можно наблюдать на ISO 400 в тенях, на ISO 800 уже по в
18.09.2006 Leica выпустила новые "ретро-камеры"

гапиксельным сенсором, имеет 2,5-дюймовый дисплей и позволяет регулировать светочувствительность до ISO 1600. Габаритные размеры модели составляют 146 x 87 x 77 мм, вес без батареи — 530 г
14.09.2006 Самые ожидаемые фотокамеры осени

решением чувствительность можно повышать до ISO 3200, а если вас устроит пониженное разрешение – до ISO 6400 (при использовании технологии Bright Capture, разрешение 3 Мп). Технология Bright Ca
06.09.2006 Ликбез: вся правда о высоких значениях ISO

1Ds (16 Мп), Canon EOS 5D (12 Мп). Они прекрасно справляются с ISO 800, и даже при чувствительности ISO 1600 сделанные ими снимки выглядят очень неплохо. Матрица зеркалок, таких, как, например,
23.08.2006 Olympus повезет на Photokina 10 новинок

30. Устройство оснащено 3-дюймовым дисплей и 3-кратным зумом. Светочувствительность регулируется до ISO 1600. Стоимость камеры - $350. Модели Olympus Stylus 740 и 750 – 7-мегапиксельные камеры

19.07.2006 Panasonic выпустил пять новых фотоаппаратов

дюймовым дисплеем и имеет 3-кратный оптический зум, позволяет регулировать светочувствительность до ISO 1600 и снимать видео в VGA-разрешении. Габаритные размеры устройства составляют 94,1 x 51
16.06.2006 Nikon D200 – профессионал в легком весе

чество конвертируемого JPEG файла еще лучше. Теперь про шумы. ISO 100 – чистое и ясное изображение. ISO 200 – очень хорошо, практически не отличить на глаз от ISO 100. ISO 400 – уже немного хуж
09.06.2006 Фотокамеры: весенние хиты продаж

етру W5 может потягаться с зеркалкой. Для питания используются аккумуляторы АА. На чувствительности ISO 400 шумы практически отсутствуют, но и детализация уже немного «хромает». Объектив слабов
24.03.2006 Фотокамера Samsung i6 PMP – лучший ультракомпакт

ерно – оно не сильно разрушает детализацию, но оно, если можно так сказать, какое-то неприятное. На ISO 200 и зерно, и шумы в тенях детализации серьезно мешают; ISO 400 выдает совершенно чудови
10.02.2006 Зеркалка Canon EOS 5D - полнокадровая сенсация

а: от ISO 50 и до ISO 3200. В базовых настройках светочувствительность можно изменить от ISO 100 до ISO 1600, причем довольно гибко – шаг намного уменьшился. ISO 3200 доступна через дополнитель
27.12.1999 Разработана технология, позволяющая в 10 раз повысить светочувствительность фотопленки

В Южном университете Парижа группой исследователей была разработана новая технология изготовления фотопленки, которая позволяет в 10 раз повысить ее светочувствительность. Повышения светочувствительности пленки удалось добиться за счет добавления еще одного вещества к традиционному составу, покрывающему поверхность пленки. С 1840-х годов в


