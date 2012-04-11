Камера года Nikon D800: первый тест в России е, как несложно догадаться, отстоят на 0,3 и 0,7 ступени от значения ISO 100. Кстати, значения выше ISO 6400 обозначены в той же манере: High 0.3, High 0.7, High 1 (ISO 12800) и High 2 (ISO 256

Полевой обзор Panasonic Lumix DMC-G3: блеск и нищета беззеркальных камер : center;="">ISO 1000, F5.6, 1/125, 14mm, -1EV ISO 1600, F8, 1/50, 14mm, -1EV ISO 3200,

Обзор Nikon D7000: для тех, кто вырос из "игрушек" ессора EXPEED 2. (Позднее, весной 2011 года, та же связка появилась в любительской камере D5100). Новые чипы, помимо более высокого разрешения, дали возможность расширить диапазон чувствительности до ISO 6400 и, с некоторыми оговорками, до ISO 25600; увеличить качество видео до Full HD; разрядность RAW – до 14 бит. Nikon D7000 Итак, основные свойства. Вес с аккумулятором — 780 г. Разъёмы HD

Слепцам вернет зрение светочувствительная матрица точувствительными клетками. В новом исследовании, возглавляемом профессором Эберхардом Цреннером (Eberhart Zrenner), был применен другой принцип: вместо видеокамер к нервным окончаниям подсоединялась светочувствительная матрица из 1520 светочувствительных элементов, которая располагалась непосредственно на потерявшей работоспособность сетчатке. Таким образом ход лучей оставался совершенно е

Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года ительности картинка сохраняет привлекательность вплоть до ISO 1600. Чувствительность увеличилась до ISO 6400. Работать автофокус в сравнении с А100 стал гораздо быстрее и увереннее. Пылевлагоза

Выбор ZOOM.CNews: Лучшие фотокамеры роводные вспышки. Canon EOS-1D Mark III имеет 10-МП матрицу с максимальным уровнем чувствительности ISO 6400. Размер сенсора — 28,1 x 18,7 мм, что больше, чем в любительских зеркалках. В камере

Фотокомпакт Nikon Coolpix P5100: лучше только зеркалки в углах кадра. Очень хорошо камера справляется со съемкой в помещении — очень пригождаются рабочее ISO 400, встроенная оптическая стабилизация, корректная работа вспышки. Качественные отпечатк

Семь способов улучшить свои снимки кой. Фокусное расстояние 300 мм, выдержка 1/1250 с Если условия съемки плохие — освещение недостаточное, то длинные выдержки приведут к нечеткости картинки, поэтому вам нужно установить более высокую светочувствительность. Но при этом нужно принимать во внимание тот факт, что с повышением светочувствительности возрастают «шумы» — цветные вкрапления, портящие фотографию. Соответственно, вам

Лучшие фотокамеры с большим зумом я четкости: система оптической стабилизации изображения Super SteadyShot и высокая чувствительность ISO 3200 (REI). Разрешение у сенсора (1/2,5") – 8,1 МП, что позволяет говорить о преимуществе

Тест топового ультразума Panasonic – Lumix FZ50 о при ISO авто встроенная вспышка добьет до 5,4 м при телеположении(!) объектива. При установленной ISO 200 проверка выявила, что расстояние в 3 м вспышка покрывает спокойно, без падения освеще

Тест широкоугольного фотокомпакта Panasonic Lumix FX50 без геометрических искажений в кадре не обходится В слабом освещении снимки начинают шуметь уже на ISO 200 в тенях (снимки 1а, б, в, г, д), дневная съемка показывает результаты на порядок лучш

Ликбез: все о режимах съемки в цифровых фотокамерах на компоновке кадра. Вы выбираете объект, зумируете, нажимаете наполовину кнопку спуска, камера фокусируется, определяет экспозицию (способ экспозамера, как и выдержку с диафрагмой, зону фокусировки, светочувствительность, баланс белого – камера все параметры выбирает без вашего участия), и снимок готов. Если камера сочтет, что света недостаточно, то включит вспышку. Преимущества: когда усл

Ликбез: что такое диафрагма и выдержка и что от них зависит емки и светочувствительности используемого фотоматериала. В цифровых фотокамерах экспонометры, конечно, встроены. Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. Увеличивая вдвое светочувствительность, экспозицию нужно уменьшить также вдвое. В случае с цифровыми камерами нужно не забывать о «шумах» матрицы при высоких значениях светочувствительности (ISO). Короткая выде

Тест K100D – первой зеркалки Pentax с антишейком й, подавление эффекта «красных глаз» (ручной и авто). Ведущее число импульсного источника 15,6 (для ISO 200), синхронизация происходит на выдержках от 1/180 с. Непрерывная съемка с максимальным

Тест Kodak V610 – самой маленькой камеры с 10-кратным зумом а предельно большой для данного аппарата чувствительности ISO 800 (снимки 9а, б, в, г, д). Ночью на ISO 200 возникает цветное зерно, шумы можно наблюдать на ISO 400 в тенях, на ISO 800 уже по в

Leica выпустила новые "ретро-камеры" гапиксельным сенсором, имеет 2,5-дюймовый дисплей и позволяет регулировать светочувствительность до ISO 1600. Габаритные размеры модели составляют 146 x 87 x 77 мм, вес без батареи — 530 г

Самые ожидаемые фотокамеры осени решением чувствительность можно повышать до ISO 3200, а если вас устроит пониженное разрешение – до ISO 6400 (при использовании технологии Bright Capture, разрешение 3 Мп). Технология Bright Ca

Ликбез: вся правда о высоких значениях ISO 1Ds (16 Мп), Canon EOS 5D (12 Мп). Они прекрасно справляются с ISO 800, и даже при чувствительности ISO 1600 сделанные ими снимки выглядят очень неплохо. Матрица зеркалок, таких, как, например,

Olympus повезет на Photokina 10 новинок 30. Устройство оснащено 3-дюймовым дисплей и 3-кратным зумом. Светочувствительность регулируется до ISO 1600. Стоимость камеры - $350. Модели Olympus Stylus 740 и 750 – 7-мегапиксельные камеры

Panasonic выпустил пять новых фотоаппаратов дюймовым дисплеем и имеет 3-кратный оптический зум, позволяет регулировать светочувствительность до ISO 1600 и снимать видео в VGA-разрешении. Габаритные размеры устройства составляют 94,1 x 51

Nikon D200 – профессионал в легком весе чество конвертируемого JPEG файла еще лучше. Теперь про шумы. ISO 100 – чистое и ясное изображение. ISO 200 – очень хорошо, практически не отличить на глаз от ISO 100. ISO 400 – уже немного хуж

Фотокамеры: весенние хиты продаж етру W5 может потягаться с зеркалкой. Для питания используются аккумуляторы АА. На чувствительности ISO 400 шумы практически отсутствуют, но и детализация уже немного «хромает». Объектив слабов

Фотокамера Samsung i6 PMP – лучший ультракомпакт ерно – оно не сильно разрушает детализацию, но оно, если можно так сказать, какое-то неприятное. На ISO 200 и зерно, и шумы в тенях детализации серьезно мешают; ISO 400 выдает совершенно чудови

Зеркалка Canon EOS 5D - полнокадровая сенсация а: от ISO 50 и до ISO 3200. В базовых настройках светочувствительность можно изменить от ISO 100 до ISO 1600, причем довольно гибко – шаг намного уменьшился. ISO 3200 доступна через дополнитель