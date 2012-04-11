Получите все материалы CNews по ключевому слову
ISO 200, 400, 1600, 6400 Чувствительность фотоматериала Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity
|11.04.2012
|
Камера года Nikon D800: первый тест в России
е, как несложно догадаться, отстоят на 0,3 и 0,7 ступени от значения ISO 100. Кстати, значения выше ISO 6400 обозначены в той же манере: High 0.3, High 0.7, High 1 (ISO 12800) и High 2 (ISO 256
|13.12.2011
|
Полевой обзор Panasonic Lumix DMC-G3: блеск и нищета беззеркальных камер
: center;="">ISO 1000, F5.6, 1/125, 14mm, -1EV
|05.08.2011
|
Обзор Nikon D7000: для тех, кто вырос из "игрушек"
ессора EXPEED 2. (Позднее, весной 2011 года, та же связка появилась в любительской камере D5100). Новые чипы, помимо более высокого разрешения, дали возможность расширить диапазон чувствительности до ISO 6400 и, с некоторыми оговорками, до ISO 25600; увеличить качество видео до Full HD; разрядность RAW – до 14 бит. Nikon D7000 Итак, основные свойства. Вес с аккумулятором — 780 г. Разъёмы HD
|19.02.2011
|
Слепцам вернет зрение светочувствительная матрица
точувствительными клетками. В новом исследовании, возглавляемом профессором Эберхардом Цреннером (Eberhart Zrenner), был применен другой принцип: вместо видеокамер к нервным окончаниям подсоединялась светочувствительная матрица из 1520 светочувствительных элементов, которая располагалась непосредственно на потерявшей работоспособность сетчатке. Таким образом ход лучей оставался совершенно е
|26.12.2007
|
Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года
ительности картинка сохраняет привлекательность вплоть до ISO 1600. Чувствительность увеличилась до ISO 6400. Работать автофокус в сравнении с А100 стал гораздо быстрее и увереннее. Пылевлагоза
|14.12.2007
|Максимум разрешения и стильный дизайн: тест трех топовых компактов
|04.12.2007
|
Выбор ZOOM.CNews: Лучшие фотокамеры
роводные вспышки. Canon EOS-1D Mark III имеет 10-МП матрицу с максимальным уровнем чувствительности ISO 6400. Размер сенсора — 28,1 x 18,7 мм, что больше, чем в любительских зеркалках. В камере
|04.12.2007
|
Фотокомпакт Nikon Coolpix P5100: лучше только зеркалки
в углах кадра. Очень хорошо камера справляется со съемкой в помещении — очень пригождаются рабочее ISO 400, встроенная оптическая стабилизация, корректная работа вспышки. Качественные отпечатк
|05.09.2007
|
Семь способов улучшить свои снимки
кой. Фокусное расстояние 300 мм, выдержка 1/1250 с Если условия съемки плохие — освещение недостаточное, то длинные выдержки приведут к нечеткости картинки, поэтому вам нужно установить более высокую светочувствительность. Но при этом нужно принимать во внимание тот факт, что с повышением светочувствительности возрастают «шумы» — цветные вкрапления, портящие фотографию. Соответственно, вам
|04.09.2007
|
Лучшие фотокамеры с большим зумом
я четкости: система оптической стабилизации изображения Super SteadyShot и высокая чувствительность ISO 3200 (REI). Разрешение у сенсора (1/2,5") – 8,1 МП, что позволяет говорить о преимуществе
|25.12.2006
|
Тест топового ультразума Panasonic – Lumix FZ50
о при ISO авто встроенная вспышка добьет до 5,4 м при телеположении(!) объектива. При установленной ISO 200 проверка выявила, что расстояние в 3 м вспышка покрывает спокойно, без падения освеще
|27.11.2006
|
Тест широкоугольного фотокомпакта Panasonic Lumix FX50
без геометрических искажений в кадре не обходится В слабом освещении снимки начинают шуметь уже на ISO 200 в тенях (снимки 1а, б, в, г, д), дневная съемка показывает результаты на порядок лучш
|24.11.2006
|
Ликбез: все о режимах съемки в цифровых фотокамерах
на компоновке кадра. Вы выбираете объект, зумируете, нажимаете наполовину кнопку спуска, камера фокусируется, определяет экспозицию (способ экспозамера, как и выдержку с диафрагмой, зону фокусировки, светочувствительность, баланс белого – камера все параметры выбирает без вашего участия), и снимок готов. Если камера сочтет, что света недостаточно, то включит вспышку. Преимущества: когда усл
|10.11.2006
|
Ликбез: что такое диафрагма и выдержка и что от них зависит
емки и светочувствительности используемого фотоматериала. В цифровых фотокамерах экспонометры, конечно, встроены. Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. Увеличивая вдвое светочувствительность, экспозицию нужно уменьшить также вдвое. В случае с цифровыми камерами нужно не забывать о «шумах» матрицы при высоких значениях светочувствительности (ISO). Короткая выде
|31.10.2006
|
Тест K100D – первой зеркалки Pentax с антишейком
й, подавление эффекта «красных глаз» (ручной и авто). Ведущее число импульсного источника 15,6 (для ISO 200), синхронизация происходит на выдержках от 1/180 с. Непрерывная съемка с максимальным
|10.10.2006
|
Тест Kodak V610 – самой маленькой камеры с 10-кратным зумом
а предельно большой для данного аппарата чувствительности ISO 800 (снимки 9а, б, в, г, д). Ночью на ISO 200 возникает цветное зерно, шумы можно наблюдать на ISO 400 в тенях, на ISO 800 уже по в
|18.09.2006
|
Leica выпустила новые "ретро-камеры"
гапиксельным сенсором, имеет 2,5-дюймовый дисплей и позволяет регулировать светочувствительность до ISO 1600. Габаритные размеры модели составляют 146 x 87 x 77 мм, вес без батареи — 530 г
|14.09.2006
|
Самые ожидаемые фотокамеры осени
решением чувствительность можно повышать до ISO 3200, а если вас устроит пониженное разрешение – до ISO 6400 (при использовании технологии Bright Capture, разрешение 3 Мп). Технология Bright Ca
|06.09.2006
|
Ликбез: вся правда о высоких значениях ISO
1Ds (16 Мп), Canon EOS 5D (12 Мп). Они прекрасно справляются с ISO 800, и даже при чувствительности ISO 1600 сделанные ими снимки выглядят очень неплохо. Матрица зеркалок, таких, как, например,
|23.08.2006
|
Olympus повезет на Photokina 10 новинок
30. Устройство оснащено 3-дюймовым дисплей и 3-кратным зумом. Светочувствительность регулируется до ISO 1600. Стоимость камеры - $350. Модели Olympus Stylus 740 и 750 – 7-мегапиксельные камеры
|19.07.2006
|
Panasonic выпустил пять новых фотоаппаратов
дюймовым дисплеем и имеет 3-кратный оптический зум, позволяет регулировать светочувствительность до ISO 1600 и снимать видео в VGA-разрешении. Габаритные размеры устройства составляют 94,1 x 51
|16.06.2006
|
Nikon D200 – профессионал в легком весе
чество конвертируемого JPEG файла еще лучше. Теперь про шумы. ISO 100 – чистое и ясное изображение. ISO 200 – очень хорошо, практически не отличить на глаз от ISO 100. ISO 400 – уже немного хуж
|09.06.2006
|
Фотокамеры: весенние хиты продаж
етру W5 может потягаться с зеркалкой. Для питания используются аккумуляторы АА. На чувствительности ISO 400 шумы практически отсутствуют, но и детализация уже немного «хромает». Объектив слабов
|24.03.2006
|
Фотокамера Samsung i6 PMP – лучший ультракомпакт
ерно – оно не сильно разрушает детализацию, но оно, если можно так сказать, какое-то неприятное. На ISO 200 и зерно, и шумы в тенях детализации серьезно мешают; ISO 400 выдает совершенно чудови
|10.02.2006
|
Зеркалка Canon EOS 5D - полнокадровая сенсация
а: от ISO 50 и до ISO 3200. В базовых настройках светочувствительность можно изменить от ISO 100 до ISO 1600, причем довольно гибко – шаг намного уменьшился. ISO 3200 доступна через дополнитель
|27.12.1999
|
Разработана технология, позволяющая в 10 раз повысить светочувствительность фотопленки
В Южном университете Парижа группой исследователей была разработана новая технология изготовления фотопленки, которая позволяет в 10 раз повысить ее светочувствительность. Повышения светочувствительности пленки удалось добиться за счет добавления еще одного вещества к традиционному составу, покрывающему поверхность пленки. С 1840-х годов в
