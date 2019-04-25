Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nikon Coolpix
серия компактных камер
Публикаций - 176, упоминаний - 655
Nikon Coolpix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 6
|CIPA - Camera & Imaging Products Association 43 1
|Газаров Артур 77 15
|Лаптева Марина 90 12
|Москалева Татьяна 65 6
|Поляков Анатолий 8 4
|Филатов Андрей 103 1
|Захир Максим 22 1
|Виноградов Александр 41 1
|Ефремов Александр 16 1
|Попова Мария 121 1
|Алексеев Алексей 8 1
|CNews - ZOOM.CNews 1315 20
|Thomson Reuters - Рейтер 5252 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 8235 1
|Pocket-Lint 69 1
|IDC - International Data Corporation 4473 2
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 110 1
|NPD DisplaySearch 281 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru