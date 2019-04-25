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Nikon Coolpix
серия компактных камер



25.04.19 Nikon COOLPIX W150 зовёт на поиски приключений 5
17.01.19 Nikon берёт широтой охвата 3
11.07.18 Nikon бьёт свой собственный рекорд, выпустив Coolpix P1000 9
10.07.18 Лучшие устройства для съемки видео в 4K. Выбор ZOOM 2
04.07.18 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM 1
02.05.17 Nikon - четырёхкратный призёр TIPA Awards 2017 1
02.02.16 Первый взгляд на фотоаппараты Fujifilm X70 и X-Pro2: между Sony и Leica 1
11.12.15 Лучшие фотокамеры 2015 года. Итоги года по версии ZOOM 5
14.09.15 Самые ожидаемые камеры. Озвучиваем слухи на год вперёд 2
30.06.15 Nikon Coolpix P900 вращает Землю 2
15.05.15 Первый взгляд на универсальную камеру Canon XC10 4
08.04.15 В поисках идеального ультразума: выбор ZOOM 7
04.03.15 Новый король гиперзумов 2
06.01.15 Лучшие фотокамеры 2014 года: выбор ZOOM 3
12.09.14 Nikon выпустил новую полнокадровую зеркалку и камеру для селфи 4
16.07.14 Большой ликбез по защищённым гаджетам: смартфоны, планшеты, фотоаппараты 1
07.02.14 Nikon представил новую флагманскую камеру и ультразум с 60-кратным объективом. ФОТО 12
04.02.14 Лучшие «компактные» фотокамеры невзирая на класс. Выбор ZOOM 9
17.12.13 Лучшие фотокамеры 2013 года. Выбор ZOOM 3
30.10.13 Первый взгляд на фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-RX10: хорошо, но дорого 1
06.09.13 Nikon представил новые компактные камеры 6
22.08.13 Canon обновил массовую флагманскую камеру и представил еще 4 новинки. ФОТО 1
08.08.13 Вспышка-малышка от Nikon 1
06.08.13 Nikon представил две новые компактные камеры. ФОТО 7
21.05.13 Nikon COOLPIX A: мал золотник, да дорог 12
15.05.13 Что взять на орбиту? Лучшие фотоаппараты для экстремального отдыха и туризма. Выбор ZOOM 13
18.03.13 Первый взгляд на Fujifilm X100S и Nikon Coolpix A: битва за фотохудожника 9
13.03.13 Компакт для настоящих эстетов: Обзор фотокамеры Fujifilm XF1 1
07.03.13 Фикс-компакт на матрице APS-C от Nikon 3
29.01.13 Nikon и Canon одновременно представили 11 новых фотокамер. ФОТО 6
04.01.13 Самые ожидаемые фотокамеры 2013 года 2
19.12.12 Лучшие фотоаппараты 2012 года по версии ZOOM.CNews 2
12.10.12 Sony готовится к бою на рынке дорогих компактов 1
11.09.12 Nikon S800c и Samsung Galaxy Camera: зачем Android фотоаппарату? 5
23.08.12 Nikon выпустил продвинутую камеру с исправленными ошибками. ФОТО 7
23.08.12 Nikon официально представил фотокамеру на Android 4
22.08.12 Новые компакты Nikon: миниатюрные, качественные, с Android 2.3 8
10.08.12 Новый фотокомпакт от Nikon использует батарейки 2
09.08.12 Nikon готовит цифровую камеру на Android 2
13.03.12 Камера со встроенным проектором: обзор Nikon Coolpix S1200pj 6

Публикаций - 176, упоминаний - 655

Nikon Coolpix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nikon 554 135
Sony 5532 61
Canon 1274 58
Olympus 423 40
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2410 30
Samsung Electronics 8872 22
Konica Minolta 304 21
Fujifilm 257 18
Zoom Int - Zoom Video Communications 919 15
Casio 290 14
Leica Camera 223 14
Ricoh Pentax 190 13
BSS - Банк Софт Системс - БСС 406 11
Eastman Kodak 456 8
Apple Inc - Эппл Рус 10040 5
Fujitsu 1599 4
Nokia Corporation 5208 3
Терем 47 3
Toshiba Corporation 2716 3
Google LLC 9192 3
Seiko Epson Corporation 798 3
JVC Kenwood 373 2
Polaroid 59 2
Meta - Facebook 4076 2
Ростех - Автоматика Концерн 410 2
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 215 2
Qisda BenQ 364 1
Sony Ericsson 1029 1
Navteq 123 1
Sanyo Electric 326 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 133 1
Huawei 3103 1
iriver 152 1
HP - palmOne - Handspring 282 1
Grafitec - Графитек 96 1
VAIO 175 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 33 1
Панорама КБ 51 1
Trinity - Тринити ГК 53 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1272 1
Dixis - Диксис 341 19
Carl Zeiss 272 8
Белый Ветер 207 8
Связной ГК 1081 7
Евросеть 1342 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 76 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1541 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 550 1
Техносила 225 1
Виктория - Сеть супермаркетов 67 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 118 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 1
Беталинк 99 1
Пентагон - Министерство обороны США 886 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 6
CIPA - Camera & Imaging Products Association 43 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3904 63
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4841 48
RAW - Формат цифровых файлов изображения 492 45
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 229 35
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3477 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9988 32
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9107 26
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 199 23
Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка 153 19
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2961 15
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2007 8
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 245 8
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 252 8
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 88 7
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 498 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1324 6
AVI - Audio Video Interleave 392 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3126 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 457 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1221 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1408 5
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 548 5
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 660 5
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1021 5
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1329 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6189 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 967 4
3G - Стандарт мобильной связи 5047 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11942 3
Фотокамеры - Фотоаппараты 31 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2029 3
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 66 3
ARM64 - Архитектура процессора 1203 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 523 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 416 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 878 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1017 2
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 108 2
Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка 42 2
WMA - Windows Media Audio 927 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 151 26
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 181 24
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 155 21
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 445 12
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1060 12
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 10
Google Android 11556 10
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 59 9
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 41 8
VK - Mail.ru Одноклассники 956 8
Nikon 1 - серия цифровых беззеркальных камер 43 8
Sony Electronics Alpha - Серия цифровых фотоаппаратов 61 6
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1222 5
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 58 4
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 12 3
Sony E-mount байонет 28 3
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 47 3
Canon Dual Pixel CMOS AF 14 3
Canon EF - серия объективов 47 2
Adobe Photoshop 604 2
Samsung Galaxy Camera 12 2
Apple iPhone 4 727 2
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 202 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 94 2
Microsoft Office 2874 2
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 63 2
Google Play - Google Store - Android Market 2619 2
Canon PowerShot SX 5 2
Canon PowerShot D - серия цифровых фотоаппаратов 3 2
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 19 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5776 2
Google YouTube - Видеохостинг 2139 2
Canon XC - серия видеокамер 3 1
Faceit 9 1
NEC Display OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 30 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 164 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1357 1
Nokia 8800 40 1
Rovio Mobile - Angry Birds 108 1
Nikon KeyMission 360 8 1
Газаров Артур 77 15
Лаптева Марина 90 12
Москалева Татьяна 65 6
Поляков Анатолий 8 4
Филатов Андрей 103 1
Захир Максим 22 1
Виноградов Александр 41 1
Ефремов Александр 16 1
Попова Мария 121 1
Алексеев Алексей 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29679 22
Россия - Российская федерация - РФ 78285 14
Япония 7208 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10917 7
Европа 6754 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25650 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8456 3
Азия - Азиатский регион 2957 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11827 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 75 1
Бельгия - Брюссель 165 1
Европа Западная 1217 1
Германия - Берлин 517 1
Япония - Токио 820 1
Северная Америка 2384 1
Испания - Королевство 2294 1
Южная Корея - Республика 2986 1
Луна 501 1
Германия - Саксония - Лейпциг 51 1
Русский язык 1443 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2205 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 144 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 1
CNews - ZOOM.CNews 1315 20
Thomson Reuters - Рейтер 5252 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8235 1
Pocket-Lint 69 1
IDC - International Data Corporation 4473 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 110 1
NPD DisplaySearch 281 1
Photokina 56 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 175 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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