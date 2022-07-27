EMCCD Electron Multiplication Charge Coupled Device CCD Charge Coupled Device ПЗС-матрица прибор с зарядовой связью
EMCCD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 6
|HP Inc. 5510 1
|D-Link 338 1
|HP - Hewlett-Packard 3599 1
|Qualcomm Atheros 58 1
|Lexmark Int 287 1
|Ball Aerospace & Technologies 46 1
|Точка 3792 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 1
|Россия - РФ - Российская федерация 122289 37
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 26
|Германия - Федеративная Республика 11998 10
|Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19939 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 1
|Экстремальная ситуация - экстремальные условия 815 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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