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EMCCD Electron Multiplication Charge Coupled Device CCD Charge Coupled Device ПЗС-матрица прибор с зарядовой связью



27.07.2022 Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям? 1
26.11.2021 Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM 1
10.02.2017 Фотокамеры, которые не хочется выпускать из рук. Выбор ZOOM 1
29.06.2016 Полный улей технологий 1
27.10.2015 Фотография диапазона УКВ с мегапиксельной детализацией 1
27.05.2014 Пан или пропал: первый взгляд на фотокамеры Sony SLT-A77 II и Sony DSC-RX100 III 1
13.02.2014 Суперзумы Sony - самые "супер" 1
22.01.2014 CMOS добрался до среднего формата 1
15.10.2013 Телескоп Kepler обнаружил 5 копий Земли 1
10.07.2013 Microtek ScanMaker i280 - говорящий умный сканер 1
01.07.2013 Обзор МФУ и принтеров Lexmark: доверьте рутину профессионалам 1
27.06.2013 Сканер-полиглот может сканировать даже самые толстые книги 1
22.03.2013 14 мегапикселей шпионажа 1
23.08.2012 Два гиперзума от Canon 1
22.08.2012 Новые компакты Nikon: миниатюрные, качественные, с Android 2.3 1
07.06.2012 Leica M-Monochrom: монохромная дальномерка за 8 тысяч долларов 1
21.05.2012 Гигантский сенсор для съёмки звёзд 1
23.04.2012 Три новинки среднего формата 1
20.04.2012 Sharp - чемпион по мегапикселям 1
10.04.2012 Ученые выяснили, почему исчезают пчелы 1
02.04.2012 Легенда дальномерок: обзор камер Leica M9 и X1 1
23.03.2012 Первый взгляд на Polaroid SC1630: фотокамера или смартфон? 1
21.02.2012 Фотоаппараты: хиты продаж второго полугодия 2011 1
26.01.2012 Кнопка для портретов 1
24.01.2012 Первый взгляд на Canon PowerShot G1 X: «незеркалка» против «беззеркалок» 1
17.01.2012 Навигация и компактные фотоаппараты: лучшие модели со встроенным GPS 1
16.01.2012 Компактный фотоаппарат Canon PowerShot SX40 HS: полевой обзор самого мощного ультразума 1
09.01.2012 Два экрана для фотоаппарата 1
27.10.2011 Fujifilm FinePix JX240 - только для японцев 1
26.09.2011 Первый взгляд на Sony Alpha SLT-A77: передел на рынке "зеркалок" близится 1
23.08.2011 Canon представил 3 новые фотокамеры. ФОТО 1
05.08.2011 Обзор видеокамеры Panasonic HDC-SD800: трёхматричный ответ видеогаджетам 1
27.07.2011 Olympus представил компактную камеру с 20-кратным зумом 1
21.07.2011 Зеркальные фотокамеры: хиты продаж июня 2011 1
20.06.2011 Фото- и видеокамеры: хиты продаж мая 2011 1
08.06.2011 Первый взгляд на Sigma SD1: ретро-камера для прогресса 1
31.03.2011 Honeywell и Aspen Avionics представят многофункциональный бортовой дисплей с открытым интерфейсом 1
10.02.2011 Фотографическая система Ricoh GXR: меняем объектив вместе с матрицей 1
09.09.2010 Глаза пилота могут видеть на расстоянии 1200 км 1
20.08.2010 Canon расширяет линейку фотокамер PowerShot 1

Публикаций - 166, упоминаний - 168

EMCCD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 6
HP Inc. 5510 1
D-Link 338 1
HP - Hewlett-Packard 3599 1
Qualcomm Atheros 58 1
Lexmark Int 287 1
Ball Aerospace & Technologies 46 1
Точка 3792 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 1
Оцифровка - Digitization 3729 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14784 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь 868 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9079 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22092 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12584 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5979 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 206 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2022 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6518 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6066 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3482 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9306 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17272 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11486 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 284 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11613 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3014 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 180 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1223 1
Сетевое оборудование - PoE - Power over Ethernet - PoE-коммутатор 380 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 308 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 1
Россия - РФ - Российская федерация 122289 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 26
Германия - Федеративная Республика 11998 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19939 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 815 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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