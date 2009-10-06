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EMCCD Electron Multiplication Charge Coupled Device CCD Charge Coupled Device ПЗС-матрица прибор с зарядовой связью
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|06.10.2009
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Нобелевскую премию дали за оптоволокно и CCD-матрицы
чшения передачи света через оптоволокно, тогда как Бойл и Смит получат по 25% премии за изобретение CCD-матриц. По сообщению Associated Press, все лауреаты имеют американское гражданство. При э
|20.12.2007
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Вышла новая универсальная IP-видеокамера Pelco
стем видеонаблюдения, анонсировала универсальные IP-видеокамеры IP3701H. Новая видеокамера оснащена CCD-матрицей с горизонтальным разрешением 480 ТВЛ и чувствительностью 0,5 лк и видеосервером,
|04.12.2007
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Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших
ии составляет до 12 кадров. Видоискатель более яркий и с расширенным охватом. Новая система шумоподавления «на матрице» позволяет получать фотографии практически без «шума». В сравнении с технологией CCD датчики CMOS отличаются более низким потреблением энергии, что увеличивает время работы от аккумулятора. По официальным данным, без подзарядки литиевый аккумулятор при температуре 23 градус
|02.11.2007
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Smartec представил компактную CCD-видеокамеру
Модельный ряд видеокамер марки Smartec пополнился новой малогабаритной CCD-видеокамерой STC-3020 «день-ночь». Новинка оснащена 1/3-дюймовой CCD-матрицей Sony
|07.09.2007
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Ключ к загадке пчелиного мора нашелся в Израиле
исследования показали, что таковым является израильский острый вирус паралича IAPV (Israeli Acute Paralysis Virus), который вызывает болезнь пчел (паралич крыльев), называемую синдромом краха колонии CCD (Colony Collapse Disorder). Как сообщает BBC, за минувшие три года от 50% до 90% коммерческих колоний пчел в США были затронуты CCD. Ульи транспортируют по стране для опыления важных
|24.04.2007
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Самые популярные фотокамеры: март 2007
жение, создание эффектов с помощью фильтров, уменьшенное изображение, наложение снимков. Разрешение CCD-матрицы – 10 МП, ЖК-дисплей – 2,5 дюйма (230 000 пикселей). Картинку D80 выдает великолеп
|19.12.2006
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Лучшая камера miniDV 2006 года - Panasonic NV-GS500
Камера Panasonic NV-GS500 обладает трехматричной системой CCD и оптическим стабилизатором изображения, что является скорее признаком профессиональных камер и выделяет ее среди множества любительских. В этой цифровой видеокамере присутствует качественн
|31.08.2006
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"Армо-Системы" представила камеру круглосуточного видеонаблюдения
купольную видеокамеру STC-3901 марки Smartec для систем круглосуточного видеонаблюдения. Благодаря CCD-матрице Sony EX-View новинка формирует качественное изображение с разрешением 460 ТВЛ при
|30.09.2004
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Sony начинает гонку за рынок КМОП
Sony является ведущим производителем устройств получения изображений на основе приборов с зарядовой связью (CCD) - корпорация занимает 41% мирового рынка. Однако в развивающемся сегменте устройств на основе КМОП-технологий (комплементарный металло-оксидный полупроводник, CMOS), корпорация находится в
|23.01.2003
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Fujifilm разработал светочувствительные матрицы нового поколения
ия Fuji Photo Film USA объявила 22 января о новом достижении в создании светочувствительных матриц (CCD) - выпуске Super CCD HR (High Resolution - высокое разрешение) и Super CCD
|23.01.2003
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Fujifilm разработал светочувствительные матрицы нового поколения
ия Fuji Photo Film USA объявила 22 января о новом достижении в создании светочувствительных матриц (CCD) - выпуске Super CCD HR (High Resolution - высокое разрешение) и Super CCD
|16.01.2003
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Fuji создает новую матрицу для цифровых камер
Сайт Finepix японской Fuji решил подогреть интерес к новой матрице из светочувствительных элементов ПЗС (CCD), который будет вскоре анонсирована. Как известно, компания активно работала с особым типом CCD, называемом Honeycom CCD, где пиксели располагаются в диагональную матрицу, а н
|05.12.2002
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На российский рынок вышел профессиональный планшетный сканер Microtek
личием этой модели является использование последнего новшества лаборатории Kodak: 14,400-элементной CCD-матрицы, которая делает возможным получить чрезвычайно высокий динамический диапазон: 4,8
|15.01.2002
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Panasonic и Leica представили новые цифровые камеры
ы Leica DC Vario-Summicron и DC Vario-Elmarit. Модели DMC-F7 и DMC-LC20 содержат 2,1-мегапиксельные CCD-матрицы (2 млн. пикселов), DMC-LC40 и DMC-LC5 содержат 4-мегапиксельные CCD-матриц
|29.10.2001
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Sharp представила миниатюрную CCD-матрицу
Sharp разработала новый CCD-матрицы, состоящей из 2 млн. сенсоров и разрешением 2,14 млн. пикселей (максимальное разр
|16.02.2001
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Sanyo будет производить ПЗС-матрицы для мобильных телефонов
nyo Electric Co., Ltd. запланировала начало продаж в марте модулей iGT99263, используемых в мобильных телефонах с возможностями записи изображения, сообщила Nikkei Electronics. В модулях используются ПЗС-матрицы (ССD, charge-coupled devices), состоящие из 110 тыс. пикселов и имеющие внешние габариты 11,2 x 11,2 x 6,7 мм (включая линзы и микросхему обработки сигналов). Цена модуля 7500 иен (
|23.08.2000
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Компания Kodak вышла на рынок CCD матриц для цифровых фотоаппаратов
вый поставщик со старой родословной. Компания Eastman Kodak Co. - производитель цифровых устройств отображения информации класса hi-end для своих фотоаппаратов, начала продавать оптовые партии матриц CCD сторонним производителям. Ранее такие компоненты поставлялись только в составе цифровых фотокамер самого производителя. Одновременно с изменением торговой политики Kodak сообщила о выпуске
EMCCD и организации, системы, технологии, персоны:
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