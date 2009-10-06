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EMCCD Electron Multiplication Charge Coupled Device CCD Charge Coupled Device ПЗС-матрица прибор с зарядовой связью

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.10.2009 Нобелевскую премию дали за оптоволокно и CCD-матрицы

чшения передачи света через оптоволокно, тогда как Бойл и Смит получат по 25% премии за изобретение CCD-матриц. По сообщению Associated Press, все лауреаты имеют американское гражданство. При э
20.12.2007 Вышла новая универсальная IP-видеокамера Pelco

стем видеонаблюдения, анонсировала универсальные IP-видеокамеры IP3701H. Новая видеокамера оснащена CCD-матрицей с горизонтальным разрешением 480 ТВЛ и чувствительностью 0,5 лк и видеосервером,
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших

ии составляет до 12 кадров. Видоискатель более яркий и с расширенным охватом. Новая система шумоподавления «на матрице» позволяет получать фотографии практически без «шума». В сравнении с технологией CCD датчики CMOS отличаются более низким потреблением энергии, что увеличивает время работы от аккумулятора. По официальным данным, без подзарядки литиевый аккумулятор при температуре 23 градус
02.11.2007 Smartec представил компактную CCD-видеокамеру

Модельный ряд видеокамер марки Smartec пополнился новой малогабаритной CCD-видеокамерой STC-3020 «день-ночь». Новинка оснащена 1/3-дюймовой CCD-матрицей Sony
07.09.2007 Ключ к загадке пчелиного мора нашелся в Израиле

исследования показали, что таковым является израильский острый вирус паралича IAPV (Israeli Acute Paralysis Virus), который вызывает болезнь пчел (паралич крыльев), называемую синдромом краха колонии CCD (Colony Collapse Disorder). Как сообщает BBC, за минувшие три года от 50% до 90% коммерческих колоний пчел в США были затронуты CCD. Ульи транспортируют по стране для опыления важных
24.04.2007 Самые популярные фотокамеры: март 2007

жение, создание эффектов с помощью фильтров, уменьшенное изображение, наложение снимков. Разрешение CCD-матрицы – 10 МП, ЖК-дисплей – 2,5 дюйма (230 000 пикселей). Картинку D80 выдает великолеп
19.12.2006 Лучшая камера miniDV 2006 года - Panasonic NV-GS500

Камера Panasonic NV-GS500 обладает трехматричной системой CCD и оптическим стабилизатором изображения, что является скорее признаком профессиональных камер и выделяет ее среди множества любительских. В этой цифровой видеокамере присутствует качественн
31.08.2006 "Армо-Системы" представила камеру круглосуточного видеонаблюдения

купольную видеокамеру STC-3901 марки Smartec для систем круглосуточного видеонаблюдения. Благодаря CCD-матрице Sony EX-View новинка формирует качественное изображение с разрешением 460 ТВЛ при
30.09.2004 Sony начинает гонку за рынок КМОП

Sony является ведущим производителем устройств получения изображений на основе приборов с зарядовой связью (CCD) - корпорация занимает 41% мирового рынка. Однако в развивающемся сегменте устройств на основе КМОП-технологий (комплементарный металло-оксидный полупроводник, CMOS), корпорация находится в
23.01.2003 Fujifilm разработал светочувствительные матрицы нового поколения

ия Fuji Photo Film USA объявила 22 января о новом достижении в создании светочувствительных матриц (CCD) - выпуске Super CCD HR (High Resolution - высокое разрешение) и Super CCD

23.01.2003 Fujifilm разработал светочувствительные матрицы нового поколения

ия Fuji Photo Film USA объявила 22 января о новом достижении в создании светочувствительных матриц (CCD) - выпуске Super CCD HR (High Resolution - высокое разрешение) и Super CCD

16.01.2003 Fuji создает новую матрицу для цифровых камер

Сайт Finepix японской Fuji решил подогреть интерес к новой матрице из светочувствительных элементов ПЗС (CCD), который будет вскоре анонсирована. Как известно, компания активно работала с особым типом CCD, называемом Honeycom CCD, где пиксели располагаются в диагональную матрицу, а н
05.12.2002 На российский рынок вышел профессиональный планшетный сканер Microtek

личием этой модели является использование последнего новшества лаборатории Kodak: 14,400-элементной CCD-матрицы, которая делает возможным получить чрезвычайно высокий динамический диапазон: 4,8
15.01.2002 Panasonic и Leica представили новые цифровые камеры

ы Leica DC Vario-Summicron и DC Vario-Elmarit. Модели DMC-F7 и DMC-LC20 содержат 2,1-мегапиксельные CCD-матрицы (2 млн. пикселов), DMC-LC40 и DMC-LC5 содержат 4-мегапиксельные CCD-матриц
29.10.2001 Sharp представила миниатюрную CCD-матрицу

Sharp разработала новый CCD-матрицы, состоящей из 2 млн. сенсоров и разрешением 2,14 млн. пикселей (максимальное разр
16.02.2001 Sanyo будет производить ПЗС-матрицы для мобильных телефонов

nyo Electric Co., Ltd. запланировала начало продаж в марте модулей iGT99263, используемых в мобильных телефонах с возможностями записи изображения, сообщила Nikkei Electronics. В модулях используются ПЗС-матрицы (ССD, charge-coupled devices), состоящие из 110 тыс. пикселов и имеющие внешние габариты 11,2 x 11,2 x 6,7 мм (включая линзы и микросхему обработки сигналов). Цена модуля 7500 иен (
23.08.2000 Компания Kodak вышла на рынок CCD матриц для цифровых фотоаппаратов

вый поставщик со старой родословной. Компания Eastman Kodak Co. - производитель цифровых устройств отображения информации класса hi-end для своих фотоаппаратов, начала продавать оптовые партии матриц CCD сторонним производителям. Ранее такие компоненты поставлялись только в составе цифровых фотокамер самого производителя. Одновременно с изменением торговой политики Kodak сообщила о выпуске


Публикаций - 417, упоминаний - 468

EMCCD и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 94
Canon 1439 67
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 55
Nikon 646 48
Samsung Electronics 11065 42
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 29
JVC Kenwood 422 29
Olympus 475 27
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 27
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 27
Leica Camera 282 25
Smartec 168 24
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 21
STC 106 19
JVC Professional - Japan Victor Company 31 16
Konica Minolta 423 15
Casio 338 15
Eastman Kodak - Кодак 509 14
Sharp Corporation 1062 13
Motorola Solutions - Pelco 69 13
Microsoft Corporation 25775 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Intel Corporation 12811 11
АРМО ГК 185 10
Fujitsu 2105 10
Lenovo Motorola 3566 10
Seiko Epson Corporation 908 10
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 10
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 10
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 9
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 9
Toshiba Corporation 2980 8
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 8
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 7
HP Inc. 5883 7
Галактика - Корпорация 1545 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 6
Carl Zeiss AG 307 9
Россети Ленэнерго 1699 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Белый Ветер 365 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 3
Связной ГК 1401 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Совкомбанк Совесть 279 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Sony Center 17 2
Ball Aerospace & Technologies 49 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
Имидж.ру 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Sojitz - Nissho Iwai Corporation - Nisshō Iwai Kabushiki-gaisha - Nichimen Corporation 14 1
General Atomics 29 1
Доктор на работе 17 1
eBay Inc 1640 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Евросеть 1421 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Walt Disney Company 647 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 74
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 180
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 159
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 131
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 120
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 103
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 103
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 94
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 92
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 91
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 90
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 89
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 87
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 82
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 79
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 69
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 65
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 63
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 61
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 57
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 55
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 55
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 50
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 49
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 48
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 46
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 43
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 41
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 39
Оцифровка - Digitization 5185 37
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 35
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 35
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 35
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 35
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 34
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 33
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 33
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 32
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 31
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 33
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 31
Canon DIGIC - серия процессоров 199 30
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 29
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 27
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 27
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 23
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 23
Microsoft Windows 2000 8678 21
Fujifilm FinePix 107 19
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 19
Canon Digital IXUS 86 18
Microsoft Windows 16882 17
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 17
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 16
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Olympus xD-Picture Card 122 14
Casio Exilim 108 12
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 12
Nikon D-Lighting 38 11
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 11
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 11
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax Optio 64 11
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 57 10
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 9
Leica Dicomar 20 9
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 9
Linux OS 11533 9
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 56 8
Leica M - camera model 19 8
Panasonic - Venus Engine 58 8
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 8
Eastman Kodak EasyShare Software 73 8
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 8
JVC Kenwood Everio GZ, GR - серия видеокамер 45 7
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 7
Газаров Артур 77 9
Виноградов Александр 65 5
Ксенин Алекс 311 5
Бровкин Дмитрий 55 5
Гордеева Анна 36 3
Овсянников Денис 23 3
Haseda Katsumi - Хаседа Кацуми 2 2
Бурмистров Василий 2 2
Kao Charles - Као Чарльз 3 2
Pepple Darin - Пеппл Дарин 2 2
McCullough Peter - Макаллоу Питер 4 2
Seager Sara - Сигер Сара 3 2
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Ефремов Сергей 18 2
Voigt Christoph - Войт Кристоф 3 2
Михайлов Алексей 115 2
Лаптева Марина 114 2
Клинаичев Андрей 33 2
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Boyle Willard - Бойл Уиллард 2 2
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Борейко Андрей 2 1
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Hayakawa Tokuji - Хаякава Токуджи - Хаякава Токудзи 17 1
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Бублий Юрий 1 1
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Маковецкий Артем 1 1
Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 1
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Pietralla Jean-Tomas - Питралла Жан-Томас 3 1
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Scholes Simon - Шольс Симон 3 1
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Япония 13807 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 50
Европа 24964 31
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 29
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Южная Корея - Республика 7052 14
Солнечная система - Solar system 2569 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Швеция - Королевство 3782 7
Индия - Bharat 5870 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Нидерланды 3746 6
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 6
Нидерланды - Амстердам 630 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 5
Юпитер - планета Солнечной системы 557 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Дания - Королевство 1337 4
Европа Восточная 3138 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Канада 5082 4
Израиль 2856 4
Китай - Тайвань 4245 4
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 24
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 8
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 6
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New Scientist 1448 7
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