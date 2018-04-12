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Малафеев Андрей



12.04.2018 Процессоры «Байкал» появились в рознице. Цена снижена в 5 раз 1
11.01.2018 Процессоры «Байкал» начинают продаваться в рознице. Цена снижается в четыре раза 1
17.10.2017 Процессоры «Байкал» проверили огнем, заморозкой и плесенью на промышленную пригодность 1
17.08.2017 «Байкалы» приблизились на тестах к современным процессорам Intel 1
28.03.2017 Началось крупносерийное производство российских процессоров «Байкал» 2
14.12.2016 Полиция установит тысячу ПК на ОС Linux и процессорах «Байкал» 1
01.02.2016 Российские процессоры: прошлое, настоящее и будущее 1
13.09.2010 «К-Системс» не хватает компьютеров 1
29.06.2006 Samsung E300, E600, P510 – дружное фотосемейство 1
29.06.2006 RoverMedia Aria DP070FM, DP100FM и DP200FM – тройняшки российского бренда 1
11.05.2005 Тестируем новый "геймбук" от Asus 1
26.04.2005 RoverMedia: часы можно слушать 1
18.04.2005 Ноутбук MSI Megabook M620 – первый тест бумбокса 1
31.03.2005 Выбор ZOOM.CNews: MP3-плееры на картах памяти 1
24.03.2005 Panasonic выпустил мобильник-автомат 1
18.02.2005 Asus превращает десктопы в ноутбуки 1
17.02.2005 Практика: Как отправить аудиопленку в цифровой рай 1
26.01.2005 Планшет Toshiba понимает язык жестов 1
19.01.2005 CDMA в России обрел камеру 1
23.12.2004 SevenSeals TSS-717b – сотовый, но не мобильный 1
21.12.2004 Epson PhotoViewer – сундук с фотосокровищами 1
21.12.2004 Prology HDTV-808S/707S – ТВ в каждое авто 1
07.12.2004 Xoro HSD 401 Plus - DVD без ошибок 1
07.12.2004 Curitel HX-525B - CDMA-кореец с французским шармом 1
19.11.2004 Samsung SGH-C200 - телефон для небольших запросов 1
02.11.2004 Apple iPod 40 GB – яблочный джем в калифорнийской обёртке 1
26.10.2004 BBK DV985S - плеер для серьезного кинотеатра 1
19.10.2004 Практика: альтернативные способы зарядки телефона 1
15.10.2004 Creative Zen Touch – музыка в стиле Apple 1
30.09.2004 Beatsounds EMP-ZII – музыкальный фотокулон 1
14.09.2004 Рекордер Xoro HSD R545 - тяжелая артиллерия DVD 1
25.08.2004 Polar DV-3030 – DVD для тех, кто плохо знает английский 1
06.08.2004 Xoro HSD-400 Plus – немецкий многостаночник 1
29.07.2004 Creative MuVo 4 Гб - море музыки в твоем кармане 1
26.07.2004 Siemens CF62 – «раскладушка» для своих 1
14.07.2004 HP Photosmart R707 - фотокамера со справкой 1
14.07.2004 Rekam PRESTO T55 – теплый друг из холодной страны 1
09.07.2004 Fly M760 – раскладушка в корейском стиле 1
05.07.2004 Beatsounds EMP-100 - сгусток объёмного звука 1
18.06.2004 Siemens С65 - старый знакомый в новой оболочке 1

Публикаций - 48, упоминаний - 49

Малафеев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 215 2
Т-Платформы 311 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 316 2
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 2
Intel Corporation 5829 2
Baikal Electronics - Лаборатория электроники Байкал 3 2
NXP Freescale Semiconductor 128 1
K-Systems - К-Системс 61 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 989 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 87 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1662 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1758 16
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 385 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3872 8
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 213 7
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 287 5
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 46 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1933 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 340 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 7
Intel Centrino 249 5
Linux OS 5175 3
Microsoft Windows 10 8142 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 165 2
МГУ ВМК ЦОД 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 68322 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19302 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21566 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7278 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9485 1
Азия - Азиатский регион 2002 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 687 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1092 1
Китай - Тайвань 788 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2433 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 724 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 781 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 31 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 47273.
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