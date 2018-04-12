Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Малафеев Андрей
Публикаций - 48, упоминаний - 49
Малафеев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 989 2
|ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 87 2
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1662 1
|Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 7
|Intel Centrino 249 5
|Linux OS 5175 3
|Microsoft Windows 10 8142 3
|Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 165 2
|МГУ ВМК ЦОД 3 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2433 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 724 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 926441, в очереди разбора - 829217.
Создано именных указателей - 47273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 926441, в очереди разбора - 829217.
Создано именных указателей - 47273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru