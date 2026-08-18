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Ростех Росэлектроника Циклон ЦНИИ

СОБЫТИЯ


18.08.2026 Опоздал на 863 дня. Разработчик оштрафован на полмиллиарда за просрочку создания дисплеев для военных шлемов 1
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
04.04.2022 В России создан крошечный OLED-экран размером с монетку. Аналогов у него в стране нет 1
04.03.2020 Разработка «Росэлектроники» позволит летательным аппаратам достигать целей по звездам 1
11.06.2019 Разработка «Росэлектроники» обеспечит высокоточное видеонаблюдение в любых условиях 2
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
22.09.2016 «Ростех» выпустит российского «убийцу iPhone» за $130 1
22.10.2014 «Росэлектроника» представила мобильный пункт управления в чрезвычайных ситуациях 1
06.08.2014 В инновационное развитие холдинга «Росэлектроника» будет инвестировано более 210 млрд руб. 1
31.08.2007 Российская электроника: первый шаг к покорению заграницы 1
21.03.2007 Россия получит свои комплектующие ПК и телевизоров 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1272 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 8
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1693 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 3
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 2
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 14 2
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 8 2
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 2
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 36 2
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 496 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1916 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 485 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 234 2
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 72 2
Ростех - Радиозавод 70 2
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 82 1
Kribrum - Крибрум 35 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 13 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 1
Альтоника ПК 16 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Национальная Фаблесс Компания 2 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - Электрон-Оптроник 2 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 16 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
Ростех - Росэлектроника - Оксид НЗР - Новосибирский завод радиодеталей 9 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - ДМЗ - Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова 2 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 14 1
Компэл - Compel 7 1
Ростех - Росэлектроника - Луч БРЗ - Барнаульский радиозавод 2 1
Кулон НИИ ГУП - Кулон Научно-исследовательский институт - СКБ-885 - Кулон МКБ 9 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 16 1
Радиант ЭК - Радиант Электронные компоненты 1 1
Росимущество - КТРВ - НПО Электромеханики - Научно-производственное объединение электромеханики 1 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 2
Торий НПП 47 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Плазма НПП 2 1
Циклон-тест НПП 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1763 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1138 1
РЖД - Российские железные дороги 2098 1
НСПК - Национальная система платежных карт 952 1
Visa International 1994 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1923 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3917 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5978 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13901 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5712 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3072 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6559 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5436 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 441 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 980 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1950 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3429 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4796 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10266 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11551 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14782 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26852 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22613 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28321 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36299 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25882 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4647 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1518 2
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 266 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 457 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 674 1
SXGA - Super eXtended Graphics Array - суперрасширенная графическая матрица 112 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1672 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16302 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22974 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13264 1
Стандартизация - Standardization 2340 1
Контрастность 3044 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9667 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 275 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1196 1
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 48 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1434 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1487 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4014 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 710 1
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2808 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22752 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5295 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2888 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3071 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12282 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26334 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 92 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 177 2
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Google Android 15265 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1037 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 531 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5257 1
Зверев Андрей 59 2
Козлов Игорь 47 2
Маслов Михаил 15 1
Колесников Максим 31 1
Афанасьев Олег 49 1
Зверев Игорь 3 1
Райхман Александр 1 1
Путин Владимир 3459 1
Касперская Наталья 319 1
Евтушенко Олег 145 1
Липов Андрей 68 1
Сахненко Сергей 91 1
Терляков Олег 13 1
Логунов Владимир 15 1
Березкин Григорий 42 1
Субботин Вадим 17 1
Шпак Василий 279 1
Малафеев Андрей 52 1
Селин Владимир 14 1
Покровский Иван 137 1
Ашманов Игорь 43 1
Кучеров Кирилл 26 1
Вагнер Милош 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19177 3
Европа 24978 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47667 3
Франция - Французская Республика 8178 2
Россия - СФО - Новосибирск 4882 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 141 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5497 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4205 1
Азия - Азиатский регион 5925 1
Япония 13812 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3138 1
Финляндия - Финляндская Республика 3700 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19571 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8593 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1709 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1521 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3588 1
Китай - Тайвань 4250 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Украина 7930 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2839 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 934 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Азия Восточная 191 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 794 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 336 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 978 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57799 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33821 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6786 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3993 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3399 1
Германий 46 1
Blacklist - Чёрный список 714 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6076 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8864 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4027 1
Энергетика - Energy - Energetically 5874 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3180 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2567 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1268 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3109 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 888 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2719 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11351 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1382 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 871 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 295 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 163 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 738 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 670 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4434 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11743 1
Цензура - Свобода слово 514 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3137 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10379 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 673 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 133 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 3
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Субмикрон НИИ 9 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 6 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
Ростех - Росэлектроника - НИИВТ им.С.А.Векшинского - НИИ вакуумной техники им. С.А. Векшинского 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1226 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 462 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Dedicated

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DBaaS

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BaaS

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Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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