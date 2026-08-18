Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Росэлектроника Циклон ЦНИИ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 12
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 1
|Зверев Андрей 59 2
|Козлов Игорь 47 2
|Маслов Михаил 15 1
|Колесников Максим 31 1
|Афанасьев Олег 49 1
|Зверев Игорь 3 1
|Райхман Александр 1 1
|Путин Владимир 3459 1
|Касперская Наталья 319 1
|Евтушенко Олег 145 1
|Липов Андрей 68 1
|Сахненко Сергей 91 1
|Терляков Олег 13 1
|Логунов Владимир 15 1
|Березкин Григорий 42 1
|Субботин Вадим 17 1
|Шпак Василий 279 1
|Малафеев Андрей 52 1
|Селин Владимир 14 1
|Покровский Иван 137 1
|Ашманов Игорь 43 1
|Кучеров Кирилл 26 1
|Вагнер Милош 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.