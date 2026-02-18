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ВКБР Владимирское КБ радиосвязи Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций Электроприбор Владимирский завод
Сегодня ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» производит спектр уникальной высокотехнологичной продукции:
- для гражданской авиации,
- для системы железнодорожной связи,
- комплекс технических средств оповещения населения по радиоканалам и цифровым сетям,
- башни и опоры связи,
- антенно-мачтовые устройства,
- механические решетки для очистки сточных вод.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
ВКБР и организации, системы, технологии, персоны:
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
|Ашманов Игорь 43 2
|Костюк Евгений 1 1
|Танчев Александр 1 1
|Левин Николай 1 1
|Ермаков Максим 2 1
|Чиченев Алексей 1 1
|Спиридонов Виктор 1 1
|Судаков Андрей 1 1
|Чаштушин Дмитрий 1 1
|Габитов Марат 1 1
|Климин Евгений 1 1
|Куган Владислав 6 1
|Реутов Игорь 1 1
|Shun Lap - Шун Лап 2 1
|Медковский Илья 1 1
|Хохлун Андрей 1 1
|Kambo Taranjeet - Камбо Тананжит 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Касперская Наталья 319 1
|Липов Андрей 68 1
|Терляков Олег 13 1
|Логунов Владимир 15 1
|Субботин Вадим 17 1
|Шпак Василий 279 1
|Селин Владимир 14 1
|Евдокимов Дмитрий 29 1
|Вагнер Милош 14 1
|Анисимов Андрей 12 1
|Колесников Максим 31 1
|Воронков Александр 3 1
|Чербов Глеб 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.