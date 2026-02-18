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ВКБР Владимирское КБ радиосвязи Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций Электроприбор Владимирский завод

Сегодня ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» производит спектр уникальной высокотехнологичной продукции:

  • для гражданской авиации,
  • для системы железнодорожной связи,
  • комплекс технических средств оповещения населения по радиоканалам и цифровым сетям,
  • башни и опоры связи,
  • антенно-мачтовые устройства,
  • механические решетки для очистки сточных вод.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.02.2026 Липкий след: F6 исследовала атаки группировки PseudoSticky 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ВКБР и организации, системы, технологии, персоны:

КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 2
Kribrum - Крибрум 35 2
Элкомтех - Электронные компоненты и технологии 1 1
Ростех - КРЭТ - ТНИИС - Таганрогский научно-исследовательский институт связи 1 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электроника КТЦ - Электроника Конструкторско-технологический центр 3 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 1
Росатом - Инжект НПП - Научно-производственное предприятие 10 1
Microtech - Микротех 4 1
Ахметрон 1 1
Радиоэлектроника НПО имени В. И. Шимко 3 1
Астрокупол 1 1
Астросиб 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 15 1
ЭлекКом Логистик 3 1
Завод Реконд 1 1
Павертек - Павертех 1 1
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 10 1
Execution R.D.C. - Эксикьюшин р.д.с. 1 1
Cryotrade Engineering - Криотрейд Инжиниринг 2 1
Тайбер 1 1
Амитрон-ЭК - Амитрон Электроникс 1 1
Лептон НПО 6 1
Экситон ОКБ 1 1
ЕТМ Фотоника - ЕТМ Фотоника 1 1
Росизолит 1 1
ЛСС - Лог Софт Сервис 2 1
Angry Likho - Хакерская группировка 3 1
Уралдронзавод - Уралдронвагонзавод 1 1
IQSklad - Умный склад 1 1
Ростех - КРЭТ - Техприбор 7 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
Норникель - Сфера 1 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Банк24.ру 72 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Технопарк-Мордовия 17 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Резонанс НПП 407 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 392 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 183 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 276 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 264 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 1
Night Vision - режим ночного видения 402 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Linux OS 11533 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Аметист Групп - Gaskar Group - HIVE Дронопорт 9 1
F6 - F6 XDR - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 49 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 1
FreePik 1841 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Ашманов Игорь 43 2
Костюк Евгений 1 1
Танчев Александр 1 1
Левин Николай 1 1
Ермаков Максим 2 1
Чиченев Алексей 1 1
Спиридонов Виктор 1 1
Судаков Андрей 1 1
Чаштушин Дмитрий 1 1
Габитов Марат 1 1
Климин Евгений 1 1
Куган Владислав 6 1
Реутов Игорь 1 1
Shun Lap - Шун Лап 2 1
Медковский Илья 1 1
Хохлун Андрей 1 1
Kambo Taranjeet - Камбо Тананжит 1 1
Путин Владимир 3454 1
Касперская Наталья 319 1
Липов Андрей 68 1
Терляков Олег 13 1
Логунов Владимир 15 1
Субботин Вадим 17 1
Шпак Василий 279 1
Селин Владимир 14 1
Евдокимов Дмитрий 29 1
Вагнер Милош 14 1
Анисимов Андрей 12 1
Колесников Максим 31 1
Воронков Александр 3 1
Чербов Глеб 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Украина 7928 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 2
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Канада 5082 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Венгрия 855 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Болгария - Республика 799 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Кипр - Республика 636 1
Таиланд - Королевство 926 1
Китай - Шанхай 833 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 1
Сербия - Республика 375 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 2
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Цензура - Свобода слово 514 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 137 1
РАН - Российская академия наук 2122 2
Субмикрон НИИ 9 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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