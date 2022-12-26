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Астрономия Космос Ракетно-космические технологии и исследования ракетостроение аэрокосмическая отрасль

Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль


26.12.2022 «Спутникс» и НИС собирают спутник для мониторинга экологической ситуации в Арктике
19.12.2022 Универсальные ИИ-чипы AMD одобрены для использования в жестких условиях открытого космоса
24.11.2022 ГК Softline оборудовала лаборатории Центра одаренных детей Смоленской области «Смоленский Олимп» на базе Лицея имени Кирилла и Мефодия
20.10.2022 «Ростех» поставил сверхвысокочастотный прибор для обеспечения работы спутника интернет-связи «СКИФ-Д»
12.10.2022 «Ростех» представил вакуумный 3D-принтер для создания деталей для авиации и космической индустрии
05.10.2022 Ученые МФТИ и Сколтеха просчитали технические и экономические возможности космической рекламы
03.10.2022 Ученые НИЯУ МИФИ предсказали свойства материала для космической электроники
08.09.2022 Бывший ИТ-директор Сбербанка встал во главе французского космического стартапа
12.08.2022 Сколтех запустил в космос два спутника
08.06.2022 Создан ИИ, работающий на ноутбуке и умеющий сбивать гиперзвуковые ракеты на подлете
27.05.2022 В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли»
20.05.2022 Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса
24.03.2022 IVA MCU связала Международную космическую станцию и Московскую городскую Думу
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
30.12.2021 Самые важные космические открытия 2021 года
27.12.2021 Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит
17.11.2021 Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
15.11.2021 Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга
06.11.2021 Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
27.10.2021 Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства
08.10.2021 НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство
07.10.2021 NASASpaceflight перешла на систему видеосвязи Trueconf для проведения онлайн-трансляций
15.09.2021 Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире
21.07.2021 «Росэлектроника» представила новое поколение СВЧ-усилителей для космоса
19.07.2021 Галактические нити вращаются – это знание меняет представления ученых о космосе
06.07.2021 Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи
04.06.2021 «Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок
06.01.2021 Хронология всех ракет Илона Маска
04.01.2021 Самые интересные космические открытия в 2020 и 2021 году
14.12.2020 Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне
08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну
03.12.2020 Предприятие «Росэлектроники» в 2,5 увеличило экспорт продукции для космоса, радиолокации и систем связи
19.11.2020 Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб
11.11.2020 Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца
06.11.2020 Ростех представил прибор для отслеживания природных катаклизмов из космоса
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску

Публикаций - 9384, упоминаний - 16732

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 377
Галактика - Корпорация 1413 341
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 216
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 155
SpaceX - Space Exploration Technologies 194 153
Google LLC 10934 152
6996 148
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 211 144
Microsoft Corporation 23487 133
Орбита 277 131
1С-ИжТиСи 6313 113
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2774 106
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 103
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 95
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 77
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 76
Intel Corporation 11666 75
DigitalGlobe 125 64
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 203 64
Совзонд - Sovzond 118 60
Kometa - Комета 158 58
IBS Platformix - СИЛА 835 58
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 57
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 935 56
Apple Inc 11185 55
РТИ Микрон - Micron 1229 55
Прогноз 1654 55
IBM - International Business Machines Corp 9192 54
Парус Корпорация 531 53
Ростех - Автоматика Концерн 1484 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 50
HP Inc. 5518 50
Eutelsat 151 50
Spirit DSP - Спирит Корп 445 49
Yandex - Яндекс 5662 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8038 44
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 100 44
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 43
EA - Electronic Arts 1273 43
Samsung Electronics 9724 42
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 769
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 545
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 386
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 358
Boeing 987 262
Lockheed Martin 750 245
Точка 3795 238
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 150
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 133
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6187 122
ЕКА Топливная компания 139 107
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 105
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 103
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 85
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 84
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 290 79
Россети Ленэнерго 2348 76
Arianespace 85 73
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 65
ILS - International Launch Services 61 59
Northrop Grumman 201 59
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 57
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 171 57
Газпром ПАО 1151 56
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 50
Роскосмос РКС - Российские космические системы 133 46
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 45
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 42
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 37
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 37
101Hotels.com 703 36
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 34
Восточный Банк 281 32
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 29
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 29
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 39 28
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 27
MODIS 55 26
Ball Aerospace & Technologies 46 26
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 1830
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 1344
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 540
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 370
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 352
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 351
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 260
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 240 174
Президент Российской Федерации 3709 165
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 156
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 155
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 112
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 91
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 90
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 80
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 78
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 77
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 75
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1642 71
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 71
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 69
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 68
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 66
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2692 65
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 64
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 55
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 53
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 52
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 48
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 480 47
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 47
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 133 46
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 45
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1037 44
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 42
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 40
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 38
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 37
Администрация Президента РФ 977 36
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 35
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 74
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 30
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 26
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 20
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 18
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 18
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 16
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 12
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 7
Единая Россия - Политическая партия 262 6
ФКР - Федерация космонавтики России 6 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 5
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 4
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 4
Аль-Каида - террористическая организация 53 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 3
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 6 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 2
Wohlers Associates 2 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 2
Австралийская группа - Международная организация по контролю за товарами военного назначения 2 2
Linux Foundation 174 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 27 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6389 1915
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25039 856
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53187 685
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79155 667
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1406 567
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38910 537
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3516 379
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24955 160
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2596 141
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8549 139
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3856 136
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 1169
Космодром Байконур 1054 972
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 448
Microsoft Windows 2000 12668 357
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 338
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 310
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 286
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 248
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 240
Роскосмос - РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 235
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 203
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 193
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 171
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 163
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 158
Age of Kings 3445 149
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 137
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 133
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 118
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 113
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 109
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 112 107
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 140 107
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 133 101
Google Earth - Google Планета Земля 455 99
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 93
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 91
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 90
Apple iPhone 6 6172 84
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 83
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 82
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 88 79
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 77
NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 95 72
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 72
NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 84 70
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 119 66
GeoEye IKONOS 110 64
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 90 63
Linux OS 8233 63
Путин Владимир 2728 153
Перминов Анатолий 130 112
Иванов Сергей 369 61
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 50
Медведев Дмитрий 1629 49
Маленченко Юрий 58 48
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 48
Гагарин Юрий 77 46
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 45
Котов Олег 49 38
Bush George - Буш Джордж 305 35
Юрчихин Федор 37 34
Волков Сергей 66 33
Кононенко Олег 39 32
Fink Michael - Финк Майкл 33 31
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 30
Левкевич Михаил 60 30
Тюрин Михаил 36 29
Рахманов Максим 47 28
Никифоров Николай 1172 27
Королев Сергей 38 26
Урличич Юрий 52 25
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 25
Виноградов Павел 31 25
Крикалев Сергей 26 25
Лончаков Юрий 25 23
Андронов Алексей 27 22
Коптев Юрий 27 22
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 22
Падалка Геннадий 22 22
Рогозин Дмитрий 94 22
Фрадков Михаил 159 21
Прохоров Юрий 49 21
Рейман Леонид 1031 21
Циолковский Константин 40 20
Tito Dennis - Тито Дэннис 19 19
Сураев Максим 19 18
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 18
Гершензон Владимир 22 18
Донской Дмитрий 35 18
Россия - РФ - Российская федерация 122701 3580
Земля - планета Солнечной системы 9700 3309
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 3004
Европа 21301 1504
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 1296
Солнце - звезда Солнечной системы 4905 1105
Солнечная система - Solar system 2450 882
Луна - спутник Земли 1316 704
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 676
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1273 626
Япония 12876 604
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17048 526
Германия - Федеративная Республика 12009 471
Франция - Французская Республика 7084 436
Индия - Республика 5068 436
Казахстан - Республика 4838 422
США - Калифорния 4665 419
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 417
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2616 370
Канада 4709 363
Италия - Итальянская Республика 4223 271
Израиль 2606 261
Украина 7266 236
Южная Корея - Республика 6283 229
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 477 218
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 208
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 201
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6298 194
Юпитер - планета Солнечной системы 532 191
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 190
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13142 190
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 182
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 541 172
Иран - Исламская Республика Иран 1004 171
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 150
Венера - планета Солнечной системы 270 148
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14932 145
США - Флорида 744 139
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 368 135
Африка - Африканский регион 3267 126
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23957 1564
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41641 1217
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7668 1116
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3129 1085
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1212 965
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4930 753
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15045 521
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1458 432
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4548 350
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 342
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 3065 306
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41932 296
Топливо - Контроль топлива 1473 282
Физика - Physics - область естествознания 2434 278
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3411 272
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4997 257
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2663 255
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 827 227
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8271 224
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8864 204
Энергетика - Energy - Energetically 4201 196
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3415 186
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 185
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14007 184
Водород - Hydrogenium - химический элемент 949 183
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1487 181
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9176 177
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4049 173
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2720 145
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3935 145
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 139
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5850 137
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 382 133
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Геология - Кратер - Crater 303 126
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1366 125
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 411
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AP - Associated Press 1994 174
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БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 14
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Aberdeen Group 48 1
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РАН - Российская академия наук 1800 179
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 124
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 223 103
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 69
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 87 61
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 61
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 54
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 50
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 63 50
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 49
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 45
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 42
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 40
РАН ИМБП - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук 54 34
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 32
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 32
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 31
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 30
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 26
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 24
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 31 23
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 22
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 21
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 21
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 189 21
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 21
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 25 20
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 20
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 19
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 198 18
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 17
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 17
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 17
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 25 16
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 16
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 118 16
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 15
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 15
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 15
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 14
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