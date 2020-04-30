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Shuttleworth Mark Шаттлворт Марк
СОБЫТИЯ
|30.04.2020
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Разработчики Ubuntu впервые за 16 лет вышли на самоокупаемость
работчик ОС Linux Ubuntu, вышла на самоокупаемость. Об этом 23 апреля 2020 г. сообщил ее основатель Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) в рамках видеообращения, посвященного релизу Ubuntu 20.04.
|06.04.2017
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Ubuntu возвращается к корням Linux
. Об этом сообщил в своем официальном заявлении основатель компании Canonical, разработчика Ubuntu, Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth).Первой после долгого перерыва версией системы, куда по умо
|29.10.2013
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Основатель Ubuntu Марк Шаттлворт получил антипремию за слежку за пользователями
Основатель Canonical и глава проекта Ubuntu Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) получил «Премию Большого брата» (Big Brother Awards). Этой
|26.04.2012
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Ubuntu поразит пользователей новым дизайном
блоге markshuttleworth.com глава проекта Linux Ubuntu и основатель компании-разработчика Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth). Рассказывая об Ubuntu 14.04, которая станет известна под
|22.02.2012
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Создан «Linux Ubuntu для Android»
Глава компании Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) объявил в своем блоге о намерении выпустить приложение для
|26.01.2012
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В новом Linux Ubuntu появится революционный элемент интерфейса. ВИДЕО
Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth), основатель и глава компании Canonical, разработчика Linux-дистрибутива Ub
|14.06.2011
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Шаттлворт: Ubuntu перейдет на Chrome
В интервью изданию NetworkWorld глава компании Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) поделился планами о замене браузера по умолчанию в операци
|13.04.2011
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Создатель Ubuntu рекомендует российскому правительству не изолироваться от мира
в Москве. Символично, что выступление состоялось в юбилейную годовщину полета Ю. Гагарина в космос: Марк Шаттлворт – второй в истории человечества космический турист, совершивший полет на Между
|11.01.2011
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Марк Шаттлворт хочет сделать Ubuntu национальной операционной системой КНР
Shuttleworth), главой компании Canonical, ведущей разработку популярного дистрибутива Ubuntu Linux. Марк Шаттлворт сообщил, что собирается посетить Китай в 2011 году, представить новые проекты
|25.02.2009
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Марк Шаттлворт обозначил цели следующего релиза Ubuntu
Основатель Ubuntu Марк Шаттлворт объявил о том, что готовящийся увидеть свет в октябре 2009 г. релиз свободной
|12.09.2008
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Марк Шаттлворт анонсировал планы по улучшению графического интерфейса Linux
Основатель дистрибутива Ubuntu и глава Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) анонсировал часть планов по воплощению озвученной ранее це
|09.09.2008
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Марк Шаттлворт анонсировал план по выпуску Ubuntu 9.04
Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth), основатель дистрибутива Ubuntu, анонсировал предварительные планы по выпу
|24.05.2007
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Linux и Microsoft: «патентной войны» не будет?
Основатель проекта Ubuntu Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) сказал, что Linux и Windows находятся по одну сторону барр
|06.10.2005
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Microsoft: Office для Linux не будет
то, что Microsoft придется учесть рост доли рынка Linux и, возможно, выпустить что-нибудь для него. Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) из Ubuntu Foundation предсказывал тяжелые времена для комм
|06.05.2002
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Второй космический турист вернулся на Землю
Согласно информации, полученной в российском центре управления полетом, космический турист Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) успешно вернулся на Землю после восьмидневного путешествия
|06.05.2002
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Второй космический турист вернулся на Землю
Согласно информации, полученной в российском центре управления полетом, космический турист Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) успешно вернулся на Землю после восьмидневного путешествия
|27.04.2002
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Второй космический турист добрался до МКС
ем исследований, связанных со СПИДом, болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Для экспериментов Марк Шаттлворт взял с собой живую крысу и стволовые клетки овцы. В отличие от первого космиче
|27.04.2002
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Второй космический турист и его крыса добрались до МКС
ем исследований, связанных со СПИДом, болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Для экспериментов Марк Шаттлворт взял с собой живую крысу и стволовые клетки овцы. В отличие от первого космиче
|27.04.2002
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Второй космический турист и его крыса добрались до МКС
ем исследований, связанных со СПИДом, болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Для экспериментов Марк Шаттлворт взял с собой живую крысу и стволовые клетки овцы. В отличие от первого космиче
|27.04.2002
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Второй космический турист добрался до МКС
ем исследований, связанных со СПИДом, болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Для экспериментов Марк Шаттлворт взял с собой живую крысу и стволовые клетки овцы. В отличие от первого космиче
Shuttleworth Mark и организации, системы, технологии, персоны:
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