Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Shuttleworth Mark Шаттлворт Марк

СОБЫТИЯ


30.04.2020 Разработчики Ubuntu впервые за 16 лет вышли на самоокупаемость

работчик ОС Linux Ubuntu, вышла на самоокупаемость. Об этом 23 апреля 2020 г. сообщил ее основатель Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) в рамках видеообращения, посвященного релизу Ubuntu 20.04.
06.04.2017 Ubuntu возвращается к корням Linux

. Об этом сообщил в своем официальном заявлении основатель компании Canonical, разработчика Ubuntu, Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth).Первой после долгого перерыва версией системы, куда по умо
29.10.2013 Основатель Ubuntu Марк Шаттлворт получил антипремию за слежку за пользователями

Основатель Canonical и глава проекта Ubuntu Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) получил «Премию Большого брата» (Big Brother Awards). Этой
26.04.2012 Ubuntu поразит пользователей новым дизайном

блоге markshuttleworth.com глава проекта Linux Ubuntu и основатель компании-разработчика Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth). Рассказывая об Ubuntu 14.04, которая станет известна под

22.02.2012 Создан «Linux Ubuntu для Android»

Глава компании Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) объявил в своем блоге о намерении выпустить приложение для
26.01.2012 В новом Linux Ubuntu появится революционный элемент интерфейса. ВИДЕО

Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth), основатель и глава компании Canonical, разработчика Linux-дистрибутива Ub
14.06.2011 Шаттлворт: Ubuntu перейдет на Chrome

В интервью изданию NetworkWorld глава компании Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) поделился планами о замене браузера по умолчанию в операци
13.04.2011 Создатель Ubuntu рекомендует российскому правительству не изолироваться от мира

в Москве. Символично, что выступление состоялось в юбилейную годовщину полета Ю. Гагарина в космос: Марк Шаттлворт – второй в истории человечества космический турист, совершивший полет на Между
11.01.2011 Марк Шаттлворт хочет сделать Ubuntu национальной операционной системой КНР

Shuttleworth), главой компании Canonical, ведущей разработку популярного дистрибутива Ubuntu Linux. Марк Шаттлворт сообщил, что собирается посетить Китай в 2011 году, представить новые проекты

25.02.2009 Марк Шаттлворт обозначил цели следующего релиза Ubuntu

Основатель Ubuntu Марк Шаттлворт объявил о том, что готовящийся увидеть свет в октябре 2009 г. релиз свободной

12.09.2008 Марк Шаттлворт анонсировал планы по улучшению графического интерфейса Linux

Основатель дистрибутива Ubuntu и глава Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) анонсировал часть планов по воплощению озвученной ранее це
09.09.2008 Марк Шаттлворт анонсировал план по выпуску Ubuntu 9.04

Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth), основатель дистрибутива Ubuntu, анонсировал предварительные планы по выпу
24.05.2007 Linux и Microsoft: «патентной войны» не будет?

Основатель проекта Ubuntu Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) сказал, что Linux и Windows находятся по одну сторону барр
06.10.2005 Microsoft: Office для Linux не будет

то, что Microsoft придется учесть рост доли рынка Linux и, возможно, выпустить что-нибудь для него. Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) из Ubuntu Foundation предсказывал тяжелые времена для комм
06.05.2002 Второй космический турист вернулся на Землю

Согласно информации, полученной в российском центре управления полетом, космический турист Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) успешно вернулся на Землю после восьмидневного путешествия
06.05.2002 Второй космический турист вернулся на Землю

Согласно информации, полученной в российском центре управления полетом, космический турист Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) успешно вернулся на Землю после восьмидневного путешествия
27.04.2002 Второй космический турист добрался до МКС

ем исследований, связанных со СПИДом, болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Для экспериментов Марк Шаттлворт взял с собой живую крысу и стволовые клетки овцы. В отличие от первого космиче
27.04.2002 Второй космический турист и его крыса добрались до МКС

ем исследований, связанных со СПИДом, болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Для экспериментов Марк Шаттлворт взял с собой живую крысу и стволовые клетки овцы. В отличие от первого космиче
27.04.2002 Второй космический турист и его крыса добрались до МКС

ем исследований, связанных со СПИДом, болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Для экспериментов Марк Шаттлворт взял с собой живую крысу и стволовые клетки овцы. В отличие от первого космиче
27.04.2002 Второй космический турист добрался до МКС

ем исследований, связанных со СПИДом, болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Для экспериментов Марк Шаттлворт взял с собой живую крысу и стволовые клетки овцы. В отличие от первого космиче

Публикаций - 75, упоминаний - 172

Shuttleworth Mark и организации, системы, технологии, персоны:

Canonical 221 41
Microsoft Corporation 25775 11
Red Hat 1378 9
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 7
OpenText - Micro Focus - Novell 880 6
Broadcom - VMware 2610 4
Dell EMC 5180 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Oracle Corporation 7074 4
Google LLC 12690 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Intel Corporation 12811 3
Indiegogo 57 2
Snap Inc 110 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 2
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 30 2
EA DICE 165 2
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 2
Apple Inc 13156 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
HP Inc. 5883 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Verisign 362 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Mozilla Foundation 208 1
Райс - Rise Company 24 1
SWsoft - Standard & Western Software 49 1
Pebble Technology 71 1
Hancom Group - Hancom Linux Inc 13 1
ARM Holdings 95 1
K-Systems - К-Системс 140 1
Linspire - Lindows 59 1
DreamHost 9 1
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 1
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Space Adventures 30 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 3
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 3
XCOR Aerospace - EZ-Rocket - ракетоплан 7 2
XCOR Aerospace 15 2
Строймонтаж 3 2
eBay Inc 1640 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Intellectual Ventures 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Russian Open Source Foundation 8 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 33
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 27
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 185 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
OpenStack 560 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 49
Linux OS 11533 29
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 25
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 11
Google Android 15244 8
Microsoft Windows 16882 8
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 7
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 6
Linux KDE Plasma 265 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Linux - Debian GNU 567 5
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 35 5
Apache OpenOffice 490 5
Mozilla Firefox OS 93 4
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 3
Linux Mint 34 3
Oracle - Sun OpenSolaris Desktop - Free Solaris - Java Desktop System - Mad Hatter 53 3
Canonical - Ubuntu Edge 7 3
Microsoft Office 4170 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Kubuntu Focus 24 3
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 3
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 3
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 2
Linux - Debian GNOME Shell 13 2
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 2
Samsung Galaxy Nexus 86 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Xubuntu 13 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Lubuntu 9 2
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 21 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 25
Olsen Gregory - Олсен Грегори 14 8
Гидзенко Юрий 9 6
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 6
Перминов Анатолий 131 3
Hawes Michael - Хоэс Майкл 3 3
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 3
Крюков Владимир 4 2
Крикалев Сергей 26 2
Полонский Сергей 5 2
Онуфриенко Юрий 5 2
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 2
Bursch Daniel - Bursch Dan - Берш Дениэл 13 2
Matthews Melissa - Мэтьюc Мелисса 2 2
Walz Carl - Вальц Карл 15 2
Melvill Mike - Мелвилл Майк 4 2
Rutan Burt - Рутан Барт 12 2
Oberg James - Оберг Джеймс 6 2
Фролов Павел 86 1
Давыдов Александр 54 1
Дерипаска Олег 41 1
Гагарин Юрий 98 1
Asay Matt - Эсей Мэтт - Эсэй Мэтт 10 1
Королев Игорь 65 1
Phillips Jon - Филлипс Джон 17 1
Алкснис Виктор 70 1
Поносов Александр 69 1
Гребнев Егор 41 1
Рамендик Михаил 19 1
Токарев Валерий 19 1
Краснов Алексей 6 1
Федосеев Виктор 2 1
Гавриков Николай 1 1
Машкин Илья 1 1
Бахнян Михаил 2 1
Klaba Octave - Клаба Октав 2 1
Сомс Леонид 9 1
Phillips John - Филипс Джон 5 1
Найденко Владимир 2 1
Levine Neil - Левин Нейл 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Европа 24964 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Япония 13807 6
США - Техас - Хьюстон 260 5
США - Калифорния 4829 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 3
Канада 5082 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
США - Висконсин 118 2
США - Нью-Йорк - Бруклин 31 2
Джерси - коронное владение Британской короны 41 2
США - Калифорния - Санта-Моника 42 2
США - Мохаве (пустыня) 53 2
США - Висконсин - Ошкош 5 2
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Нью-Джерси 307 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Северная Македония - Республика 101 1
США - Техас - Даллас 185 1
Китай - Цзянсу 71 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 120 1
Казахстан - Костанайская область - Аркалык 19 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Английский язык 7030 8
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Космический туризм - Space tourism 26 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 200 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 116 4
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 4
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 243 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Спорт - Гольф 101 2
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 93 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
New Scientist 1448 4
DistroWatch 13 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
ZDnet 663 3
Inquirer 463 2
AP - Associated Press 2007 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
FT - Financial Times 1296 2
Bloomberg 1627 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Phoronix 59 1
Slashdot 29 1
TNW - The Next Web 90 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Reddit 398 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
The Guardian - Британская газета 406 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Privacy International 16 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
LinuxWorld 52 1
Google Zeitgeist 12 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще