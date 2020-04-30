Разработчики Ubuntu впервые за 16 лет вышли на самоокупаемость работчик ОС Linux Ubuntu, вышла на самоокупаемость. Об этом 23 апреля 2020 г. сообщил ее основатель Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) в рамках видеообращения, посвященного релизу Ubuntu 20.04.

Ubuntu возвращается к корням Linux . Об этом сообщил в своем официальном заявлении основатель компании Canonical, разработчика Ubuntu, Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth).Первой после долгого перерыва версией системы, куда по умо

Основатель Ubuntu Марк Шаттлворт получил антипремию за слежку за пользователями Основатель Canonical и глава проекта Ubuntu Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) получил «Премию Большого брата» (Big Brother Awards). Этой

Ubuntu поразит пользователей новым дизайном блоге markshuttleworth.com глава проекта Linux Ubuntu и основатель компании-разработчика Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth). Рассказывая об Ubuntu 14.04, которая станет известна под

Создан «Linux Ubuntu для Android» Глава компании Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) объявил в своем блоге о намерении выпустить приложение для

В новом Linux Ubuntu появится революционный элемент интерфейса. ВИДЕО Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth), основатель и глава компании Canonical, разработчика Linux-дистрибутива Ub

Шаттлворт: Ubuntu перейдет на Chrome В интервью изданию NetworkWorld глава компании Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) поделился планами о замене браузера по умолчанию в операци

Создатель Ubuntu рекомендует российскому правительству не изолироваться от мира в Москве. Символично, что выступление состоялось в юбилейную годовщину полета Ю. Гагарина в космос: Марк Шаттлворт – второй в истории человечества космический турист, совершивший полет на Между

Марк Шаттлворт хочет сделать Ubuntu национальной операционной системой КНР Shuttleworth), главой компании Canonical, ведущей разработку популярного дистрибутива Ubuntu Linux. Марк Шаттлворт сообщил, что собирается посетить Китай в 2011 году, представить новые проекты

Марк Шаттлворт обозначил цели следующего релиза Ubuntu Основатель Ubuntu Марк Шаттлворт объявил о том, что готовящийся увидеть свет в октябре 2009 г. релиз свободной

Марк Шаттлворт анонсировал планы по улучшению графического интерфейса Linux Основатель дистрибутива Ubuntu и глава Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) анонсировал часть планов по воплощению озвученной ранее це

Марк Шаттлворт анонсировал план по выпуску Ubuntu 9.04 Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth), основатель дистрибутива Ubuntu, анонсировал предварительные планы по выпу

Linux и Microsoft: «патентной войны» не будет? Основатель проекта Ubuntu Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) сказал, что Linux и Windows находятся по одну сторону барр

Microsoft: Office для Linux не будет то, что Microsoft придется учесть рост доли рынка Linux и, возможно, выпустить что-нибудь для него. Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) из Ubuntu Foundation предсказывал тяжелые времена для комм

Второй космический турист вернулся на Землю Согласно информации, полученной в российском центре управления полетом, космический турист Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) успешно вернулся на Землю после восьмидневного путешествия

Второй космический турист вернулся на Землю Согласно информации, полученной в российском центре управления полетом, космический турист Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth) успешно вернулся на Землю после восьмидневного путешествия

Второй космический турист добрался до МКС ем исследований, связанных со СПИДом, болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Для экспериментов Марк Шаттлворт взял с собой живую крысу и стволовые клетки овцы. В отличие от первого космиче

Второй космический турист и его крыса добрались до МКС ем исследований, связанных со СПИДом, болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Для экспериментов Марк Шаттлворт взял с собой живую крысу и стволовые клетки овцы. В отличие от первого космиче

Второй космический турист и его крыса добрались до МКС ем исследований, связанных со СПИДом, болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Для экспериментов Марк Шаттлворт взял с собой живую крысу и стволовые клетки овцы. В отличие от первого космиче