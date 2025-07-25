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Linux Debian GNU Ubuntu Kubuntu Focus

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.07.2025 Фанаты СПО играют мускулами. Создана простая утилита для быстрого побега с Windows на Linux. Видео 1
06.12.2024 Выпущен Linux, внешне неотличимый от Windows. За него просят деньги, но можно получить и бесплатно 1
27.02.2023 В «клонах» Linux Ubuntu быстрый менеджер пакетов принудительно заменят на неповоротливого конкурента 1
05.08.2022 «Битрикс24» выпустил десктоп-клиент для Linux-систем 2
01.08.2022 «Битрикс24» выпустил десктоп-клиент для Linux-систем 1
20.01.2021 Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков 1
04.09.2020 Выпущен полноценный игровой ноутбук на Linux. Цена 2
05.08.2020 Компьютер под Linux можно захватить с помощью популярного архиватора 1
27.05.2020 Выпущен элитный компактный ноутбук на Linux с ультрасовременными процессорами Intel 3
28.01.2020 Выпущен элитный ноутбук на Linux по цене нового MacBook Pro. Видео 3
23.05.2014 Open Source в будущем станет стандартом всех программных разработок 1
02.07.2013 Между Ubuntu и официальными форками произошел раскол 1
19.10.2012 Выпущен новый спорный дистрибутив Ubuntu Linux. ВИДЕО 1
19.10.2012 Ubuntu собирает пожертвования от пользователей 1
02.03.2012 Ubuntu создает «убийцу» Android 1
11.10.2010 Вышел Ubuntu 10.10 1
29.04.2010 Вышел Prestigio Suite 2010 на Kubuntu 1
13.04.2010 Linux для настольных ПК: единство в многообразии 1
24.04.2009 Вышла Ubuntu 9.04: для десктопов, серверов и нетбуков 1
23.04.2008 В России начнут продавать ПК с Linux Ubuntu 1
07.03.2008 Анонсирована последняя «альфа» Ubuntu Hardy Heron 2
28.02.2008 Анонсирована первая альфа-версия Kubuntu-KDE4 Hardy 2
16.10.2007 Вышла новая версия ОС Ubuntu 7.10 1

Публикаций - 24, упоминаний - 32

Linux и организации, системы, технологии, персоны:

Canonical 221 12
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 5
Microsoft Corporation 25775 5
Google LLC 12690 4
Intel Corporation 12811 4
Red Hat 1378 3
Tuxedo Computers 16 3
Samsung Electronics 11065 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 2
Nvidia Corp 4002 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Oracle Corporation 7074 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Vodafone Group 1412 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
Valve Software 254 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
Snap Inc 110 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 30 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
Открытые технологии 732 1
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Broadcom - VMware 2610 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Visa International 1993 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 146 3
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 270 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 3
Google Android - приложения и разработчики 736 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 185 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Linux OS 11533 18
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 18
Linux KDE Plasma 265 16
Microsoft Windows 16882 11
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 7
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Xubuntu 13 6
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Lubuntu 9 5
Linux - Debian GNU 567 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Edubuntu 6 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
Apache OpenOffice 490 3
Samsung Evo Plus NVMe 10 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Apple macOS 2419 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 2
Tuxedo Computers Manjaro 10 2
Tuxedo Computers Polaris - ноутбук 2 2
Linux Mint 34 2
Microsoft Windows 11 827 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Netbook Remix 11 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu One 6 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Server Edition 7 2
Google Android 15244 2
Microsoft Office 4170 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Intel Core i - Cерия процессоров 534 2
Intel Core - Семейство процессоров 1251 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 45 1
Microsoft Office 365 1042 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 1
Google - Gmail 1021 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 3
Шмакотина Юлия 3 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Залманов Дмитрий 22 1
Новодворский Алексей 114 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Крюков Владимир 4 1
Шабанов Илья 60 1
Трошин Александр 16 1
Славин Борис 37 1
Рудницкий Григорий 3 1
Власова Ася 11 1
Kewisch Philipp - Кевиш Филипп 1 1
Шаддеева Анна 1 1
Атамановский Игорь 2 1
Семавина Светлана 4 1
George Steve - Джордж Стив 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Украина 7928 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Испания - Королевство 3840 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 120 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Австрия - Вена 261 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
The Register - The Register Hardware 1784 2
BleepingComputer - Издание 458 1
Neowin 217 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
The Verge - Издание 619 1
Reddit 398 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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