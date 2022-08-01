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«Битрикс24» выпустил десктоп-клиент для Linux-систем

«Битрикс24» выпустил десктоп-клиент для Linux-систем.

Уход крупных ИТ-вендоров из России, возможное отключение обновлений продуктов, отказ в поддержке – причина перехода представителей бизнеса на Linux-системы. Теперь пользователи «Битрикс24», чьи компьютеры или ноутбуки работают на Linux, могут использовать все возможности сервиса в новом десктопном приложении.

Новинка имеет те же функции, что и версии для Windows и macOS. Совместная работа, CRM, задачи и проекты, видеозвонки, складской учет, сайты и магазины – уже доступны в приложении.

«Битрикс24» работает на следующих Linux-дистрибутивах: Ubuntu 20, 21, 22 (Gnome); Kubuntu 20, 22 (KDE); Mint 20 (Mutter); Fedora 35 (Gnome); Fedora 36; BaseALT Simpy Linux 10.0.900 (Xfce); Rosa 21.1 (KDE); Astra Linux (Orel 2.12); OpenSuse Leap 15.4.

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Юлия Шмакотина, исполнительный директор «Битрикс24», сказала: «Разработчики и компании-пользователи «Битрикс24» преследуют одинаковые цели — максимальную надежность, доступность и отказоустойчивость онлайн-сервиса. Запуск десктоп-версии «Битрикс24» на Linux входит в общую стратегию. Не секрет, что запросы на эту конфигурацию становятся довольно регулярными. Адаптация «Битрикс24» под актуальные потребности пользователей, в том числе и инфраструктурные, всегда будет оставаться важным приоритетом для нашей компании».

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