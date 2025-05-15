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Базальт СПО BaseALT Simply Linux Симпли Линукс


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Simply Linux 11 выйдет в 2025 г., в нем будет резервное копирование и PortProton для запуска популярных игр 1
12.12.2024 Новая версия операционной системы для дома Simply Linux 10.4: больше совместимых компьютеров, облачные виртуальные машины, защита от потери файлов 2
14.10.2024 20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО 1
20.06.2024 Сергей Трандин: Высокий финансовый результат «Базальт СПО» — следствие наших профессиональных достижений 1
31.05.2024 «Базальт СПО» выпустила 11 программную платформу 1
27.03.2024 Путин поручил создать в России суверенную замену Xbox, PlayStation и Steam Deck 1
25.03.2024 Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры 1
30.01.2024 Выручка «Базальт СПО» в 2023 году увеличилась более чем на 50% 1
11.01.2024 Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков 2
28.11.2023 «Базальт СПО» гарантирует исполнение всех обязательств по поддержке ОС «Альт» девятых версий 1
17.11.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с платформой виртуализации Sharx Base 2
25.10.2023 Россияне выпустили новую версию «простого» Linux для безболезненного перехода с Windows 2
25.10.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС Simply Linux семейства «Альт» 2
05.10.2023 Как убедиться, что выбранная российская ОС санкционно безопасна? 1
03.07.2023 «Базальт СПО» стала партнером российского «Альянса Risc-V» 1
28.06.2023 ОС «Альт» на марийском языке: операционная система «говорит» на языках народов России 1
26.06.2023 ОС много — реестр один. 10 правил, как выбрать надежную российскую операционную систему 1
21.04.2023 «Базальт СПО» подвела итоги 2022 года: более 300 тысяч серверов и рабочих станций 83 регионов России переведены на операционные системы «Альт» 1
22.02.2023 «Базальт СПО» анонсировала экспериментальную сборку ОС Simply Linux для архитектуры RISC-V 1
21.12.2022 Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Хотим избавить страну от Microsoft-зависимости 1
20.12.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с линейкой ОС семейства «Альт» 1
24.10.2022 Флешки с российской ОС Simply Linux поступили в розничную продажу 1
05.07.2022 Новая версия бесплатной российской ОС Simply Linux 1
05.07.2022 Вышла новая версия бесплатной российской ОС Simply Linux 1
30.06.2022 «Базальт СПО» стал партнером международной олимпиады «Основы сетевых технологий» 1
05.05.2022 Спрос на российское ПО за месяц вырос в 10 раз 1
24.03.2022 «Базальт СПО» предложила бесплатную ОС Simply Linux пострадавшим от санкций Microsoft 1
17.12.2021 Вышли обновления трех российских ОС семейства «Альт» 1
16.12.2021 «Базальт СПО» выпустила новые версии ОС линейки «Альт» на базе десятой платформы 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 1
24.04.2020 Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M 1
13.04.2020 «Базальт СПО» и «Байкал электроникс» объявили о развитии сотрудничества 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 2
28.10.2019 Отечественная ОС доступна для семи аппаратных платформ 1
10.07.2017 Россияне выпустили простой домашний Linux 1
25.07.2013 ALT Linux включила ARM v7 в число основных платформ 1
03.06.2011 «Альт Линукс» анонсировала бета-версии дистрибутивных решений на базе «Шестой платформы» 1
28.12.2010 ALT Linux выпустил новую версию ОС Simply Linux 1
20.05.2010 Вышел в свет «Simply Linux. Выпуск 2» 1
13.04.2010 Linux для настольных ПК: единство в многообразии 1

Публикаций - 43, упоминаний - 49

Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 692 33
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 12
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 235 10
Intel Corporation 12300 8
Nvidia Corp 3561 7
AMD - Advanced Micro Devices 4302 6
Microsoft Corporation 24823 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 417 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 524 3
Huawei 4013 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 189 2
Red Hat 1324 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 881 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 416 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 645 2
TrueConf - ТруКонф 406 2
Fastwel - Фаствел 31 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 215 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Google LLC 11935 1
Edelweiss - Эдельвейс 59 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
Корус Консалтинг ГК 1250 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 933 1
Canonical 206 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 36 1
Merlion - Мерлион 838 1
SAP SE 5327 1
Oracle Corporation 6756 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Открытые технологии 706 1
Bacula Systems 11 1
HP Inc. 5715 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Ростелеком 9894 1
Норси-Транс - НТ 111 1
Softline - Софтлайн 2958 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 3
КонсультантПлюс 138 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Газпром ПАО 1363 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Unsplash 986 1
Visa International 1953 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1425 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2495 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5561 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2966 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 855 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 347 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 11 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3205 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 125 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 40
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7640 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 19
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9366 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 14
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 1
Базальт СПО - Альт академия 25 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1142 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 182 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 66 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 620 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 22 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 215 1
РАН - Российская академия наук 1924 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2479 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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