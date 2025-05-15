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Базальт СПО BaseALT Simply Linux Симпли Линукс
УПОМИНАНИЯ
Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Новодворский Алексей 109 9
|Трандин Сергей 93 9
|Корявов Денис 6 5
|Евдокимов Андрей 83 1
|Сизоненко Григорий 40 1
|Герасимов Влад 1 1
|Одинцов Дмитрий 114 1
|Шадеева Анна 2 1
|Власова Ася 9 1
|Лашин Ренат 73 1
|Родимова Елена 5 1
|Мыскин Роман 38 1
|Владимиров Кирилл 8 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Рудницкий Григорий 3 1
|Коровин Иван 7 1
|Губина Татьяна 13 1
|Чемышев Андрей 2 1
|Серебряникова Анна 75 1
|Ивченков Олег 18 1
|Бычков Роман 5 1
|Шигорин Михаил 3 1
|Шаддеева Анна 1 1
|Уймин Антон 6 1
|Путин Владимир 3237 1
|Мишустин Михаил 693 1
|Семавина Светлана 4 1
|Лапшин Дмитрий 1 1
|Raymond Eric - Рэймонд Эрик 11 1
|Баканов Валерий 1 1
|Изместьев Кирилл 1 1
|Быстров Артем 1 1
|Богатырев Станислав 2 1
|Непейвода Николай 1 1
|Чернигин Михаил 1 1
|Исакевич Даниил 1 1
|Фомченков Семен 2 1
|Осмоловская Анна 1 1
|CNews TV 747 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1008 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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