«Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux

«Базальт СПО» выпустила обновленную версию российской операционной системы Simply Linux 9.1 для десктопов и ноутбуков. Она предназначена для массового пользователя и проста в освоении. Помимо ОС, в дистрибутив включен большой набор прикладных программ для работы и досуга – от офисного пакета и редакторов мультимедиа до компьютерных игр. Интерфейс интуитивно понятен даже тем, кто впервые в жизни видит ОС на основе Linux. Лицензия осталась неизменной — Simply Linux могут бесплатно скачивать и использовать для собственных нужд каждый человек и частные фирмы.

Благодаря внесенным усовершенствованиям новая версия ОС стала по-настоящему народной. Она обладает удобным и красивым интерфейсом, способна работать на компьютерах с процессорами разных архитектур, предоставляет пользователям самые свежие версии свободного ПО – от ядра Linux 5.10 до качественных новинок прикладного софта.

«Мы осознанно развиваем операционную систему, которая легко приживается на домашнем компьютере каждого пользователя, – сказал Алексей Новодворский, заместитель генерального директора «Базальт СПО». – Человек устанавливает Simply Linux и сразу получает готовую систему, не потратив ни минуты на поиск нужных программ и ни рубля на их приобретение. Поэтому Simply Linux 9.1 – это отличный старт в мир российских операционных систем семейства «Альт», которые обеспечивают современную комфортную защищенную цифровую среду любому пользователю, от внука и бабушки до программиста и системного администратора. Другое назначение Simply Linux – знакомство заинтересованных пользователей с системами на основе архитектур, отличных от x86, в том числе, отечественного производства. Среди них – системы на процессорах фирм «Байкал электроникс», «Элвис», популярных Raspberry Pi 4 и 3, а также на перспективных процессорах свободной архитектуры RISC-V».

ОС можно установить на компьютеры с процессорами разных архитектур. Она поддерживает платформу x86 — 32-разрядные и 64-разрядные процессоры Intel и AMD. Совместима с aarch64 — 64-разрядные ARMv8-совместимые процессоры (включая отечественные «Байкал-М» на моноблоке «Эдельвейс» и платы TF307-MB-S-D c прошивкой из SDK-M 4.4 от «Байкал электроникс», с поддержкой драйвера Panfrost). Специальная сборка Simply Linux предназначена для популярных одноплатников Raspberry Pi4 и Raspberry Pi 3. ОС работает на armv7a — 32-разрядные процессоры ARMv7a (отечественные MCom-02 [«Салют-ЭЛ24ПМ2» фирмы «Элвис»]), mipsel — 32-разрядные процессоры MIPS (Little Endian). Сборки ОС для архитектуры RISC-V переведены из статуса экспериментальных в обычные.

Для установки на любой компьютер потребитель использует универсальный загрузчик для всех архитектур в режиме UEFI. Это – подарок продвинутым пользователям, мечтавшим избавиться от ограничений BIOS и перейти на UEFI.

По умолчанию пользователю предлагается ядро Linux 5.10 (4.9 для Nvidia Jetson Nano, 4.4 для Elvees MCom-02 (Салют-ЭЛ24ПМ2)), что расширяет перечень используемого оборудования.

Совместимость ОС Simply Linux 9.1 может поспособствовать более широкому распространению компьютеров с отечественными процессорами «Байкал-М». Этот процессор предназначен для легких рабочих станций и тонких клиентов. Он включен в Реестр Минпромторга и официально относится к промышленной продукции, произведенной на территории России. Предполагаемый тираж микросхем в 2021 г. составит более 100 тыс. единиц, ожидается дальнейшее наращивание объема производимой продукции. Идет работа по созданию экосистемы прикладного программного обеспечения для «Байкал-М».

В дистрибутив Simply Linux 9.1 вошли новые версии прикладных программ, благодаря которым работать с текстами, таблицами, графикой, видео и звуком стало еще удобнее: офисный пакет LibreOffice-still 7.0; веб-браузер Chromium 89 для x86, Firefox ESR 78.10.0 для остальных архитектур; среда запуска приложений на Win32 API — WINE 5.20 (только для x86); редактор растровой графики GIMP 2.10; редактор векторной графики Inkscape 1.0; почтовый клиент Thunderbird 78.8; аудио-проигрыватель Audacious 3.10; программа обмена мгновенными сообщениями Pidgin 2.13; видеоплеер VLC 3.0.11.1 (celluloid 0.18 для aarch64 и mipsel).

Если необходимой программы в дистрибутиве не оказалось, ее можно быстро и бесплатно установить из репозитория. Пользователь входит в него по соответствующему пункту меню, выбирает нужный софт, скачивает на свой компьютер и пользуется без ограничений.

Интерфейс пользователя – графическая оболочка Xfce 4.14. Она лаконична, очень комфортна и нетребовательна к аппаратным мощностям.

Simply Linux 9.1 можно сразу установить на компьютер или использовать без установки на жесткий диск непосредственно со сменного носителя (CD, USB и т. п.). В загрузочных образах ОС предусмотрен режим восстановления системы.