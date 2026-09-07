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ARM Holdings ARMv7 Архитектура процессора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.09.2026 Вышел PVS-Studio 8.00 с анализаторами Go, JavaScript и TypeScript 1
01.08.2024 Из Linux принудительно вырежут поддержку десятков процессоров 2
22.06.2023 Теперь шифровальщик LockBit может атаковать macOS 1
24.08.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция» 1
16.03.2022 ОС «Альт СП» прошла сертификационные испытания ФСТЭК России 1
28.02.2022 Как организовать контроль удаленной работы? 1
24.01.2022 В 2021 г. крупнейшие владельцы критической информационной инфраструктуры внедрили российскую защищенную ОС «Альт 8 СП» 1
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
26.05.2021 Потеснит ли ARM архитектуру Intel на рынке серверов? 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 1
27.04.2021 Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере 1
31.03.2021 У ARM готова новая процессорная архитектура с взрывным потенциалом роста производительности 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
16.10.2020 Концерн «Автоматика» разработал программу-профилировщик для Linux 1
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России 1
20.07.2020 Разработчики ОС «Аврора» исправили уязвимость в glibc 1
19.06.2020 Создан дистрибутив Linux, который загружается за треть секунды 1
21.08.2019 «Базальт СПО» выпустила Девятую платформу ALT репозитория «Сизиф» 1
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP» 1
09.04.2018 Ноутбуки на «смартфонных» процессорах: реальность завтрашнего дня? 1
26.01.2018 Московский транспорт остался без «умных» считывателей билетов за 120 миллионов 1
02.11.2016 Написана с нуля и опубликована новая открытая ОС. Не Linux 1
20.05.2016 СУБД «Линтер Бастион» протестирована на отечественном сервере Rikor EcoServer 1
06.04.2016 Технологии распознавания Smart Engines поддерживают архитектуру «Эльбрус» 1
29.03.2016 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания паспорта РФ Smart PassportReader 1
03.12.2015 Российская компания создала самый большой в мире смартфон на Windows 1
29.10.2015 Smart Engines представила технологию распознавания банковских карт в видеопотоке 1
14.10.2015 «Рикор» создал российскую распределенную СХД для облачных сервисов 1
14.10.2015 Smart Engines разработала технологию распознавания водительских удостоверений в видеопотоке 1
21.09.2015 «Рикор» намерен разрабатывать собственную модификацию серверного процессора OpenPower 1
09.09.2015 Smart Engines выпустила новую версию системы распознавания паспорта РФ Smart PassportReader 1
13.08.2015 «Рикор» облегчит переход российских ЦОДов на СУБД с открытым кодом 1
22.07.2015 Сервер «Рикор» превзошел зарубежные аналоги в тестах по работе с большими объемами информации 1
15.07.2015 Smart Engines разработала технологию распознавания пластиковых карт с индент-печатью 1
08.07.2015 «Рикор» и «Открытые Технологии» испытали российский сервер на готовность к комплексной обработке данных 1
23.06.2015 «Рикор.ИТ» и «Альт Линукс» представили российское комплексное решение для виртуальных рабочих мест 1
17.03.2015 Smart Engines выпустила решение для распознавания паспорта гражданина РФ на мобильных устройствах 1
15.01.2015 «Диасофт» протестировал свое банковское ПО на отечественном ARM-сервере 1
22.09.2014 Foxconn анонсировала платформу Banana Pi для встраиваемых систем 1
15.11.2013 Восемь раундов: букридер Onyx BOOX i63ML Maxwell против букридера PocketBook Touch2 1

Публикаций - 66, упоминаний - 67

ARM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12748 13
Apple Inc 13231 11
Samsung Electronics 11107 9
Intel Corporation 12851 9
Рикор Холдинг - Rikor 173 8
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 484 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 970 7
Nvidia Corp 4050 7
Microsoft Corporation 25825 6
Huawei 4690 6
Qualcomm Technologies 1985 5
LG Electronics 3743 5
9642 5
MediaTek - Ralink 599 5
HTC Corporation 1512 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 4
IBM - International Business Machines Corp 9711 4
AMD - Advanced Micro Devices 4683 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 4
Acer Group - Acer Inc 2811 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 3
X Corp - Twitter 2941 3
Yandex - Яндекс 9302 3
Meta Platforms - Facebook 4626 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 798 3
Microsoft Corporation - GitHub 1086 3
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 282 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 3
Fly 214 3
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 2
ONYX International 158 2
Открытые технологии 731 2
Prology 72 2
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor - Galileo Technology 66 2
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3468 2
Lenovo Group 2470 2
ZTE Corporation 801 2
Oracle Corporation 7092 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2442 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
uBank 21 1
Prada 58 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
Microsoft - LinkedIn 705 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1070 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
EPIC Telecom Invest 212 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3668 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3338 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 784 1
Мосгортранс ГУП 141 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 821 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 42
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22703 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 29
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10431 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13113 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26988 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13547 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10765 18
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6448 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8710 18
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13312 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10636 16
USB micro 975 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7969 13
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 610 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6281 13
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7556 12
Карты памяти - Запоминающее устройство 2322 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6490 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10103 11
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2350 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10786 10
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2328 10
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 499 10
ARM Holdings - ARMv8 - Архитектура процессора 119 10
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8561 10
Наушники - Headphones 4519 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12936 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15503 9
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2864 8
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Intel x86 - архитектура процессора 2181 22
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1223 14
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 997 14
Microsoft Windows 16953 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 12
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Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 11
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Mozilla Firefox - браузер 1957 6
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Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 4
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Samsung Galaxy S - серия смартфонов 375 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 737 4
Иванов Борис 64 6
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Кабанов Владимир 178 1
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Jobs Steve - Джобс Стив 1035 1
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