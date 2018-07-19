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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Windows API

СОБЫТИЯ

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19.07.2018 Eset: на Россию, Украину и Турцию приходится 25% обнаружений Win32/Glupteba

Eset выполнила анализ вредоносной программы Win32/Glupteba, известной как компонент масштабной киберкампании «Операция Windigo». Эксперты установили, что угроза больше не связана с ботнетом Windigo, но ее операторы сохраняют высокую акти
18.09.2015 Новый троян-шпион атакует игроков в онлайн-покер

Специалисты международной антивирусной компании Eset обнаружили шпионское ПО, ориентированное на игроков в онлайн-покер — Win32/Spy.Odlanor. Как сообщили CNews в Eset, в статистике заражений преобладают пользователи из России и Украины, играющие на сайтах PokerStars и Full Tilt Poker. Программа Odlanor позволяет з
09.02.2015 Win32/Emotet крадет логины и пароли от онлайн-банкинга

Международная антивирусная компания Eset сообщила о росте активности новой модификации банковского трояна Win32/Emotet. Среди пострадавших преобладают пользователи из Германии, есть жертвы из стран Восточной Европы и других регионов, говорится в заявлении Eset, поступившем в редакцию CNews. Win3
16.01.2015 Эксперты Eset обнаружили саморазмножающийся троян-шифратор

Эксперты международной антивирусной компании Eset обнаружили новую разновидность трояна-шифратора с механизмом заражения файлов — Win32/Virlock. Как сообщили CNews в Eset, как и другие известные шифраторы, Win32/Virlock блокирует рабочий стол инфицированного компьютера, шифрует файлы и выводит на экран требование в
19.09.2014 Новый троян использует архиватор ARJ

Эксперты международной антивирусной компании Eset (Словакия) обнаружили новые образцы спам-рассылки, содержащей троян Win32/Injector.BLWX. Наибольшее число заражений приходится на Украину и Великобританию, сообщили CNews в Eset. Антивирусные продукты Eset NOD32 детектируют новую модификацию трояна как Win32
08.09.2014 Россия: банковский троян Win32/Corkow вернулся в топ-10 угроз

дготовленный с использованием облачной технологии Eset Live Grid, активность вредоносного ПО в августе значительно выросла. Как сообщили CNews в Eset, в последнем летнем месяце вновь «лидирует» троян Win32/Bundpil. Активизировалось вредоносное рекламное ПО Win32/Adware.Multiplug и приложение Win32/RiskWare.NetFilter, которое используется злоумышленниками для удаленного доступа
18.07.2014 Eset изучила новый банковский троян для любителей японского порно

Эксперты вирусной лаборатории Eset в Братиславе (Словакия) представили анализ банковского трояна Win32/Aibatook, ориентированного на посетителей популярных японских порно-сайтов. Как сообщили CNews в Eset, специалисты компании обнаружили более 90 скомпрометированных площадок, которые перен
21.05.2014 Win32.Sector заразил более миллиона компьютеров

Аналитики компании «Доктор Веб» исследовали вирус Win32.Sector, с использованием которого злоумышленники создали обширный ботнет, и оценили текущие масштабы заражения. Как говорится в заявлении «Доктор Веб», поступившем в редакцию CNews, вредо
16.04.2014 Win32/RBrute атакует пользователей Facebook и Google

Международная антивирусная компания Eset обнаружила новый компонент крупнейшего ботнета Win32/Sality — Win32/RBrute. В отличие от уже известных элементов ботнета, он модифицирует DNS-сервис роутеров таким образом, что скомпрометированный роутер перенаправляет пользователей

05.03.2014 Trojan.Rbrute взламывает Wi-Fi-роутеры

e force), а также подмены адресов DNS-серверов, указанных в настройках этих устройств. Злоумышленники используют данную вредоносную программу для распространения другого трояна, известного под именем Win32.Sector. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Запустившись на инфицированном трояном Win32.Sector компьютере, работающем под управлением Windows, Trojan.Rbrute устанавливает соеди
04.03.2014 Троян Win32/Corkow нацелен на кражу конфиденциальных данных бизнес-пользователей

Международная антивирусная компания Eset представила результаты анализа банковского трояна Win32/Corkow, ориентированного на российские и украинские системы дистанционного банковского обслуживания. Как говорится в заявлении Eset, поступившем в редакцию CNews, Win32/Corkow пред
17.02.2014 Троян Win32/Corkow атакует клиентов российских банков

Международная антивирусная компания Eset сообщила об активизации банковского трояна Win32/Corkow, поражающего системы дистанционного банковского обслуживания. Атаки вредоносной программы направлены на пользователей из России и Украины, на них приходится 86% заражений, говоритс
15.08.2013 Троян для «Одноклассников» и «ВКонтакте» распространялся через латиноамериканские сайты

Международная антивирусная компания Eset сообщила новые подробности о троянской программе Win32/Bicololo, нацеленной на пользователей российских социальных сетей. Как рассказали CNews в компании, Win32/Bicololo.A — троян, целью которого является кража персональных данных инте
10.07.2013 Троян Win32/Bicololo охотится на пользователей «Вконтакте» и «Одноклассников»

Компания Eset, международный разработчик антивирусного ПО и глобальный эксперт в сфере киберпреступности и защиты от компьютерных угроз, сообщила о растущей активности трояна Win32/Bicololo, нацеленного на русскоязычных интернет-пользователей. Win32/Bicololo представляет собой троянскую программу, целью которой является кража персональной информации пользоват
29.06.2012 Размер ботнета Win32.Rmnet.12 перешагнул порог в 3 млн инфицированных ПК

Компания «Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности — сообщила о том, что численность бот-сети Win32.Rmnet.12, за которой специалисты компании внимательно следят с сентября 2011 г., в нынешнем месяце превысила 3 млн инфицированных узлов. Файловый вирус Win32.Rmnet.12 может предста
18.04.2012 «Доктор Веб»: вирус Rmnet.12 создал бот-сеть из миллиона компьютеров на базе Windows

Компания «Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности — сообщила о широком распространении файлового вируса Win32.Rmnet.12, c помощью которого злоумышленники создали бот-сеть, насчитывающую более миллиона инфицированных компьютеров. Вирус Win32.Rmnet.12 заражает ПК на базе Microsoft Windows, р
11.08.2011 Новый троян атакует русскоязычных пользователей Facebook

Компания Eset, международный разработчик антивирусного ПО и решений в области информационной безопасности, сообщила о высоком распространении вредоносной программы Win32/Delf.QCZ, которая заражает компьютер через социальную сеть Facebook. По данным Eset, при проникновении на компьютер пользователя троянская программа Win32/Delf.QCZ устанавливает др
21.02.2011 Активность вредоносного ПО в Facebook растет

вирусные аналитики обнаружили большое количество злонамеренных программ, распространяющихся в рамках данного ресурса. Самыми распространенными угрозами в списке выявленного вредоносного ПО оказались Win32/Yimfoca.AA и Win32/Fbphotofake. Уже на протяжении нескольких недель эти черви возглавляют рейтинги угроз в Австрии, Италии, Чехии и Словакии. Программа Win32/Yimfoca.AA опас
21.07.2010 США и Иран атаковал новый червь для SCADA-систем

Антивирусная компании Eset сообщила о распространении необычного компьютерного червя Win32/Stuxnet, атакующего программные решения класса SCADA, системы управления и контроля, используемые в промышленности. Почти 90% инфицированных компьютеров находятся в США и Иране. Объяснить
15.04.2010 Март 2010: червь Conficker по-прежнему во главе мирового рейтинга угроз

з, выявленных специалистами вирусной лаборатории Eset с помощью технологии раннего обнаружения ThreatSense.Net в марте 2010 г. В прошедшем месяце мировой рейтинг угроз в очередной раз возглавил червь Win32/Conficker с показателем в 10,32%. По-прежнему высокий уровень распространения данной угрозы зафиксирован на Украине – 19,68%, в Германии – 10,09%, в ОАЭ – 9,93%, в Финляндии – 9,65%, в Ве
03.02.2009 «Доктор Веб»: обзор вирусной обстановки за январь 2009 г.

Компания «Доктор Веб» представила обзор вирусной активности за январь 2009 г. По оценкам специалистов «Доктор Веб», январь выдался относительно спокойным, если не считать эпидемию сетевого червя Win32.HLLW.Shadow.based. Заметных массовых рассылок почтовых сообщений, содержащих вредоносные вложения или ссылки на сайты с вредоносным ПО, замечено не было. Тем не менее, продолжают проявлят
01.08.2008 Массовые заражения пользователей на MySpace и Facebook

Компьютеры пользователей знаменитых социальных сервисов MySpace и Facebook атакованы сетевыми червями Net-Worm.Win32.Koobface.a и Net-Worm.Win32.Koobface.b, — сообщает «Лаборатория Касперского». Зараженные ими компьютеры рекрутируются в ботнеты. В составе этих ботнетов зомбированные компьютеры мо
01.08.2008 Новые черви «охотятся» на пользователей MySpace и Facebook

«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении сетевых червей Net-Worm.Win32.Koobface.a и Net-Worm.Win32.Koobface.b, которые атакуют пользователей социальных сетей MySpace и Facebook, создавая ботнеты из зараженных компьютеров. В настоящее время активность

12.05.2008 Руткит Rustock.C перестал быть мифом

Компания «Доктор Веб», российский производитель средств информационной защиты под маркой Dr.Web, объявила о выпуске новой версии сканера Dr.Web, которая не только детектирует Win32.Ntldrbot (известный также как Rustock.C), но и лечит зараженные им системные файлы. На текущий момент ни один антивирус, кроме Dr.Web, не детектирует Win32.Ntldrbot. В начале 2008

06.05.2008 "Доктор Веб" выпустил сканер против руткита Rustock.C

Компания «Доктор Веб», российский производитель средств информационной защиты под маркой "Dr.Web", выпустила новую версию сканера, которая не только детектирует Win32.Ntldrbot (aka Rustock.C), но и лечит зараженные им системные файлы. В начале 2008 г. аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили образцы Win32.Ntldrbot – руткита, который полтора го
03.09.2007 Август без эпидемий: пальма первенства вернулась к вирусам-«ветеранам»

ия вирусных эпидемий. В последний раз крупная эпидемия в августе была зафиксирована в 2003 г. — тогда это был червь Lovesan. Места в вирусной двадцатке распределились следующим образом: +1 Email-Worm.Win32.NetSky.q Trojan.generic 21,28% +1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt Trojan.generic 12,96% +3 Email-Worm.Win32.NetSky.aa Trojan.generic 9,26% +3 Net-Worm.Win32.Mytob.c Trojan.
16.08.2007 Новый «штормовой червь» заражает exe-файлы

Служба мониторинга вирусной активности компании «Доктор Веб» сообщает об обнаружении в интернете нескольких модификаций вирусов, получивших наименования по классификации Dr.Web Win32.Virut.5 и Win32.Scproj.7573. За последние три дня было зафиксировано распространение модификаций «штормового червя», инфицированных сложным полиморфным вирусом Win32.Virut.5
01.08.2007 «Лаборатория Касперского»: «новичок» Warezov.pk подвинул «ветеранов»

м защиты от вирусов, хакерских атак и спама, подготовила отчет о вирусной активности в июле 2007 г. По данным компании, места в июльской двадцатке вирусов распределились таким образом: New Email-Worm.Win32.Warezov.pk not detected 22,72% -1 Email-Worm.Win32.NetSky.q Trojan.generic 14,22% -1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt Trojan.generic 8,67% -1 Email-Worm.Win32.NetSky.t Troja
01.08.2007 «Доктор Веб»: июль стал месяцем «кибервымогателей»

ckDoor.Groan. Она устанавливает драйвер для сокрытия своих файлов на диске, содержит функцию работы с P2P-сетями и производит рассылку спама с поражённого компьютера. Почтовый червь массовой рассылки Win32.HLLM.Limar в этом месяце был не столь заметен, как ранее. Лишь однажды было зафиксировано повышение уровня его присутствия в почтовом трафике, при этом на его долю пришлось около 35% всег
02.07.2007 Хакеры пристрастились к онлайн-играм: кражи паролей учащаются

мониторинга компании «Доктор Веб» провела анализ вирусной ситуации в июне 2007 года. Краткая таблица результатов онлайн-проверки за месяц выглядит следующим образом: VBS.Psyme.239 564 VBS.PackFor 220 Win32.HLLM.Limar 213 Trojan.Virtumod 160 Trojan.SCKeyLog.20 158 Trojan.Spambot 149 Win32.HLLM.Wukill 105 Win32.HLLW.Autoruner 83 BackDoor.Bulknet 66 Trojan.Peflog.31 64 Обстановка
02.07.2007 «Лаборатория Касперского»: в вирусную двадцатку вернулись «ветераны»

«Лаборатория Касперского» представляет вирусную двадцатку июня, составленную по результатам анализа почтового трафика: +1 Email-Worm.Win32.NetSky.q 16,06% +1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt 13,45% -2 Email-Worm.Win32.NetSky.t 9,61% +2 Email-Worm.Win32.NetSky.aa 8,26% New! Email-Worm.Win32.Warezov.oz 6,2
18.06.2007 «Лаборатория Касперского»: победная десятка майских вирусов

представила десятку вредоносных программ, оказавшихся в мае в числе лидеров. По результатам мая, лидером в категории «Самый жадный зловред по отношению к банкам» стала одна из модификаций Trojan-Spy.Win32.Banker — aqu, которая интересуется 87 банками одновременно. В категории «Самый жадный зловред по отношению к системам электронных денег» самым «жадным» оказался Trojan-PSW.Win32.VB
01.06.2007 «Доктор Веб»: вирусная топ-двадцатка за май

Служба вирусного мониторинга компании «Доктор Веб» провела анализ вирусной обстановки в мае 2007 года. В рейтинге топ-20 угроз вирусы расположились следующим образом: Win32.HLLM.Limar 23,68% Win32.HLLM.Netsky.35328 14,27% Win32.HLLM.Beagle 12,45% Win32.HLLM.Perf 6,88% Win32.HLLM.MyDoom.based 6,82% Win32.HLLM.Netsky.based 5,
04.04.2007 «Лаборатория Касперского»: вирусная двадцатка за март 2007 года

рия Касперского» опубликовала обзор вирусной активности за март 2007 года. В целом, мартовская двадцатка вирусов выглядит следующим образом: New! Trojan-Spy.HTML.Bankfraud.ra n/a 31,93% +2 Email-Worm.Win32.NetSky.q Trojan.generic 13,96% -1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt Trojan.generic 10,69% -4 Email-Worm.Win32.NetSky.t Trojan.generic 8,50% New! Email-Worm.Win32.Warezov.jx T
02.04.2007 «Доктор Веб»: статистика вирусов за март 2007 года

Служба вирусного мониторинга компании «Доктор Веб» провела анализ вирусной обстановки в марте 2007 года. Противоборство почтовых червей семейств Win32.Dref (известный также как Storm Worm) и Win32.HLLM.Limar (известный также как Email-Worm.Win32.Warezov и Win32/Stration), пик которого приходился на февраль 2007 года
09.01.2007 «Лаборатория Касперского»: Warezov остаются лидерами ТОП-20 вирусов

го» опубликовала топ-двадцатку самых вредоносных программ в декабре 2006 г. Топ-двадцадка вирусов за декабрь с показателями встречаемости по версии компании выглядит следующим образом: New Email-Worm.Win32.Warezov.fb 19,41% Return Email-Worm.Win32.Warezov.dn 9,88% New Email-Worm.Win32.Warezov.hb 9,57% Email-Worm.Win32.NetSky.t 8,02% +2 Email-Worm.Win32.NetSky.q 6
04.12.2006 "Лаборатория Касперского": Warezov были топ-вирусами в декабре

"Лаборатория Касперского" опубликовала ноябрьскую топ-десятку самых вредоносных программ. Рейтинг выглядит так: (позиция вируса, изменение позиции, название, частота). Email-Worm.Win32.Warezov.gj 18,27 +3 Email-Worm.Win32.Warezov.ev 14,88 Email-Worm.Win32.Nyxem.e 9,89 Email-Worm.Win32.NetSky.t 7,54 -1 Email-Worm.Win32.Scano.gen 6,57 +8 Net-Wo
20.10.2006 В Сети эпидемия червя Win32.HLLM.Limar

Распространение новой модификации почтового червя Win32.HLLM.Limar приняло эпидемический масштаб, сообщает служба вирусного мониторинга компании "Доктор Веб". Этот червь известен также как Email-Worm.Win32.Warezov, Win32/Stration
03.10.2006 "Доктор Веб": в сентябре вирусы активизировались

огатым в плане вирусной активности по сравнению с предыдущими двумя месяцами, утверждают эксперты компании «Доктор Веб». Наиболее заметными событиями стало появление новой модификации почтового червя Win32.HLLM.Perf, распространяющегося в виде прикреплённого файла с расширением *.hta. Подобная технология позаимствована у представителей другого семейства почтовых червей – Win32.HLLM.G
01.09.2006 "Доктор Веб": на вирусном фронте без перемен

ирусной обстановки за август 2006 г, этот месяц практически не привнёс ничего нового по сравнению с предыдущим: лидерами вирус-парада остались всё те же «действующие лица» – почтовые черви семейств - Win32.HLLM.Beagle, Win32.HLLM.Netsky и Win32.HLLM.MyDoom. Службой вирусного мониторинга компании «Доктор Веб» в течение всего месяца наблюдались периодические всплески активности


Публикаций - 311, упоминаний - 322

Microsoft Windows API и организации, системы, технологии, персоны:

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ESET - ESET Software 1161 76
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Adobe Systems 1597 14
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Энстрим - Instream 19 7
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X Corp - Twitter 2938 6
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IBM - International Business Machines Corp 9699 6
HP Inc. 5883 6
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Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 5
Defender 159 5
Broadcom - VMware 2610 5
Qualcomm Technologies 1974 5
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Oracle Corporation 7074 5
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eBay Inc 1640 6
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Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Visa International 1993 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
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UPS 216 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
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X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
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РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Carlsberg Group 26 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
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RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
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ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
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Правительство Баварии - Bavarian State Office 2 1
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ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 19 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 213
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 164
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 163
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 150
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 120
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 107
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 86
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 81
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 67
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 66
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 63
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 57
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 51
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 46
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 43
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 30
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 215 30
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 27
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 27
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 27
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 25
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 24
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Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 21
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Microsoft Windows 16882 140
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Microsoft Windows 10 1938 39
Linux OS 11533 38
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 37
Google Android 15243 30
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 27
JavaScript - JS - язык программирования 1425 24
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 23
Intel x86 - архитектура процессора 2151 23
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 21
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 20
Google Chrome - браузер 1701 20
Apple macOS 2419 20
Microsoft Office 4170 19
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Mozilla Firefox - браузер 1951 16
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 16
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 14
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
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Microsoft Windows XP 2431 11
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Apple iOS 8583 11
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 10
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Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 9
Kaspersky Security Network - KSN 104 9
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 9
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 8
Microsoft Windows PowerShell 250 8
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 8
Матросов Александр 45 21
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
Иванов Антон 98 5
Гостев Александр 84 4
Новодворский Алексей 114 3
Куренев Алексей 6 3
Черепанов Антон 7 3
Васильев Григорий 44 3
Баранов Артем 18 3
Boutin Jean-Ian - Бутен Жан-Йен 6 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Касперский Евгений 337 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 2
Мамыкин Владимир 44 2
Ларин Борис 10 2
Каратов Марат 3 2
Gallo Kevin - Галло Кевин 3 2
Врублевский Павел 105 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Мылицын Роман 111 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Иванов Сергей 405 1
Сачков Илья 126 1
Дрюков Владимир 51 1
Осипов Александр 96 1
Степанюк Михаил 81 1
Куча Юзеф 1 1
Навальный Алексей 63 1
Иванов Владимир 68 1
Голованов Сергей 77 1
Круглов Кирилл 11 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Свириденко Андрей 99 1
Горный Александр 44 1
Богданов Андрей 47 1
Тероев Михаил 1 1
Юдин Дмитрий 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 121
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 53
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Украина 7928 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 27
Индия - Bharat 5869 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Европа 24964 20
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Бразилия - Федеративная Республика 2520 14
Испания - Королевство 3840 13
Польша - Республика 2031 13
Франция - Французская Республика 8177 11
Словакия - Словацкая Республика 482 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Япония 13807 11
Канада 5081 10
Турция - Турецкая республика 2620 10
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 10
Нидерланды 3746 10
Австрия - Австрийская Республика 1357 10
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Южная Корея - Республика 7052 8
Европа Восточная 3138 8
Израиль 2856 7
Румыния 753 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 7
Индонезия - Республика 1058 6
Иран - Исламская Республика Иран 1155 6
Казахстан - Республика 6048 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
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ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 5
Ближний Восток 3154 4
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