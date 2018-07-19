Microsoft Windows API

Eset: на Россию, Украину и Турцию приходится 25% обнаружений Win32/Glupteba Eset выполнила анализ вредоносной программы Win32/Glupteba, известной как компонент масштабной киберкампании «Операция Windigo». Эксперты установили, что угроза больше не связана с ботнетом Windigo, но ее операторы сохраняют высокую акти

Новый троян-шпион атакует игроков в онлайн-покер Специалисты международной антивирусной компании Eset обнаружили шпионское ПО, ориентированное на игроков в онлайн-покер — Win32/Spy.Odlanor. Как сообщили CNews в Eset, в статистике заражений преобладают пользователи из России и Украины, играющие на сайтах PokerStars и Full Tilt Poker. Программа Odlanor позволяет з

Win32/Emotet крадет логины и пароли от онлайн-банкинга Международная антивирусная компания Eset сообщила о росте активности новой модификации банковского трояна Win32/Emotet. Среди пострадавших преобладают пользователи из Германии, есть жертвы из стран Восточной Европы и других регионов, говорится в заявлении Eset, поступившем в редакцию CNews. Win3

Эксперты Eset обнаружили саморазмножающийся троян-шифратор Эксперты международной антивирусной компании Eset обнаружили новую разновидность трояна-шифратора с механизмом заражения файлов — Win32/Virlock. Как сообщили CNews в Eset, как и другие известные шифраторы, Win32/Virlock блокирует рабочий стол инфицированного компьютера, шифрует файлы и выводит на экран требование в

Новый троян использует архиватор ARJ Эксперты международной антивирусной компании Eset (Словакия) обнаружили новые образцы спам-рассылки, содержащей троян Win32/Injector.BLWX. Наибольшее число заражений приходится на Украину и Великобританию, сообщили CNews в Eset. Антивирусные продукты Eset NOD32 детектируют новую модификацию трояна как Win32

Россия: банковский троян Win32/Corkow вернулся в топ-10 угроз дготовленный с использованием облачной технологии Eset Live Grid, активность вредоносного ПО в августе значительно выросла. Как сообщили CNews в Eset, в последнем летнем месяце вновь «лидирует» троян Win32/Bundpil. Активизировалось вредоносное рекламное ПО Win32/Adware.Multiplug и приложение Win32/RiskWare.NetFilter, которое используется злоумышленниками для удаленного доступа

Eset изучила новый банковский троян для любителей японского порно Эксперты вирусной лаборатории Eset в Братиславе (Словакия) представили анализ банковского трояна Win32/Aibatook, ориентированного на посетителей популярных японских порно-сайтов. Как сообщили CNews в Eset, специалисты компании обнаружили более 90 скомпрометированных площадок, которые перен

Win32.Sector заразил более миллиона компьютеров Аналитики компании «Доктор Веб» исследовали вирус Win32.Sector, с использованием которого злоумышленники создали обширный ботнет, и оценили текущие масштабы заражения. Как говорится в заявлении «Доктор Веб», поступившем в редакцию CNews, вредо

Win32/RBrute атакует пользователей Facebook и Google Международная антивирусная компания Eset обнаружила новый компонент крупнейшего ботнета Win32/Sality — Win32/RBrute. В отличие от уже известных элементов ботнета, он модифицирует DNS-сервис роутеров таким образом, что скомпрометированный роутер перенаправляет пользователей

Trojan.Rbrute взламывает Wi-Fi-роутеры e force), а также подмены адресов DNS-серверов, указанных в настройках этих устройств. Злоумышленники используют данную вредоносную программу для распространения другого трояна, известного под именем Win32.Sector. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Запустившись на инфицированном трояном Win32.Sector компьютере, работающем под управлением Windows, Trojan.Rbrute устанавливает соеди

Троян Win32/Corkow нацелен на кражу конфиденциальных данных бизнес-пользователей Международная антивирусная компания Eset представила результаты анализа банковского трояна Win32/Corkow, ориентированного на российские и украинские системы дистанционного банковского обслуживания. Как говорится в заявлении Eset, поступившем в редакцию CNews, Win32/Corkow пред

Троян Win32/Corkow атакует клиентов российских банков Международная антивирусная компания Eset сообщила об активизации банковского трояна Win32/Corkow, поражающего системы дистанционного банковского обслуживания. Атаки вредоносной программы направлены на пользователей из России и Украины, на них приходится 86% заражений, говоритс

Троян для «Одноклассников» и «ВКонтакте» распространялся через латиноамериканские сайты Международная антивирусная компания Eset сообщила новые подробности о троянской программе Win32/Bicololo, нацеленной на пользователей российских социальных сетей. Как рассказали CNews в компании, Win32/Bicololo.A — троян, целью которого является кража персональных данных инте

Троян Win32/Bicololo охотится на пользователей «Вконтакте» и «Одноклассников» Компания Eset, международный разработчик антивирусного ПО и глобальный эксперт в сфере киберпреступности и защиты от компьютерных угроз, сообщила о растущей активности трояна Win32/Bicololo, нацеленного на русскоязычных интернет-пользователей. Win32/Bicololo представляет собой троянскую программу, целью которой является кража персональной информации пользоват

Размер ботнета Win32.Rmnet.12 перешагнул порог в 3 млн инфицированных ПК Компания «Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности — сообщила о том, что численность бот-сети Win32.Rmnet.12, за которой специалисты компании внимательно следят с сентября 2011 г., в нынешнем месяце превысила 3 млн инфицированных узлов. Файловый вирус Win32.Rmnet.12 может предста

«Доктор Веб»: вирус Rmnet.12 создал бот-сеть из миллиона компьютеров на базе Windows Компания «Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности — сообщила о широком распространении файлового вируса Win32.Rmnet.12, c помощью которого злоумышленники создали бот-сеть, насчитывающую более миллиона инфицированных компьютеров. Вирус Win32.Rmnet.12 заражает ПК на базе Microsoft Windows, р

Новый троян атакует русскоязычных пользователей Facebook Компания Eset, международный разработчик антивирусного ПО и решений в области информационной безопасности, сообщила о высоком распространении вредоносной программы Win32/Delf.QCZ, которая заражает компьютер через социальную сеть Facebook. По данным Eset, при проникновении на компьютер пользователя троянская программа Win32/Delf.QCZ устанавливает др

Активность вредоносного ПО в Facebook растет вирусные аналитики обнаружили большое количество злонамеренных программ, распространяющихся в рамках данного ресурса. Самыми распространенными угрозами в списке выявленного вредоносного ПО оказались Win32/Yimfoca.AA и Win32/Fbphotofake. Уже на протяжении нескольких недель эти черви возглавляют рейтинги угроз в Австрии, Италии, Чехии и Словакии. Программа Win32/Yimfoca.AA опас

США и Иран атаковал новый червь для SCADA-систем Антивирусная компании Eset сообщила о распространении необычного компьютерного червя Win32/Stuxnet, атакующего программные решения класса SCADA, системы управления и контроля, используемые в промышленности. Почти 90% инфицированных компьютеров находятся в США и Иране. Объяснить

Март 2010: червь Conficker по-прежнему во главе мирового рейтинга угроз з, выявленных специалистами вирусной лаборатории Eset с помощью технологии раннего обнаружения ThreatSense.Net в марте 2010 г. В прошедшем месяце мировой рейтинг угроз в очередной раз возглавил червь Win32/Conficker с показателем в 10,32%. По-прежнему высокий уровень распространения данной угрозы зафиксирован на Украине – 19,68%, в Германии – 10,09%, в ОАЭ – 9,93%, в Финляндии – 9,65%, в Ве

«Доктор Веб»: обзор вирусной обстановки за январь 2009 г. Компания «Доктор Веб» представила обзор вирусной активности за январь 2009 г. По оценкам специалистов «Доктор Веб», январь выдался относительно спокойным, если не считать эпидемию сетевого червя Win32.HLLW.Shadow.based. Заметных массовых рассылок почтовых сообщений, содержащих вредоносные вложения или ссылки на сайты с вредоносным ПО, замечено не было. Тем не менее, продолжают проявлят

Массовые заражения пользователей на MySpace и Facebook Компьютеры пользователей знаменитых социальных сервисов MySpace и Facebook атакованы сетевыми червями Net-Worm.Win32.Koobface.a и Net-Worm.Win32.Koobface.b, — сообщает «Лаборатория Касперского». Зараженные ими компьютеры рекрутируются в ботнеты. В составе этих ботнетов зомбированные компьютеры мо

Новые черви «охотятся» на пользователей MySpace и Facebook «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении сетевых червей Net-Worm.Win32.Koobface.a и Net-Worm.Win32.Koobface.b, которые атакуют пользователей социальных сетей MySpace и Facebook, создавая ботнеты из зараженных компьютеров. В настоящее время активность

Руткит Rustock.C перестал быть мифом Компания «Доктор Веб», российский производитель средств информационной защиты под маркой Dr.Web, объявила о выпуске новой версии сканера Dr.Web, которая не только детектирует Win32.Ntldrbot (известный также как Rustock.C), но и лечит зараженные им системные файлы. На текущий момент ни один антивирус, кроме Dr.Web, не детектирует Win32.Ntldrbot. В начале 2008

"Доктор Веб" выпустил сканер против руткита Rustock.C Компания «Доктор Веб», российский производитель средств информационной защиты под маркой "Dr.Web", выпустила новую версию сканера, которая не только детектирует Win32.Ntldrbot (aka Rustock.C), но и лечит зараженные им системные файлы. В начале 2008 г. аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили образцы Win32.Ntldrbot – руткита, который полтора го

Август без эпидемий: пальма первенства вернулась к вирусам-«ветеранам» ия вирусных эпидемий. В последний раз крупная эпидемия в августе была зафиксирована в 2003 г. — тогда это был червь Lovesan. Места в вирусной двадцатке распределились следующим образом: +1 Email-Worm.Win32.NetSky.q Trojan.generic 21,28% +1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt Trojan.generic 12,96% +3 Email-Worm.Win32.NetSky.aa Trojan.generic 9,26% +3 Net-Worm.Win32.Mytob.c Trojan.

Новый «штормовой червь» заражает exe-файлы Служба мониторинга вирусной активности компании «Доктор Веб» сообщает об обнаружении в интернете нескольких модификаций вирусов, получивших наименования по классификации Dr.Web Win32.Virut.5 и Win32.Scproj.7573. За последние три дня было зафиксировано распространение модификаций «штормового червя», инфицированных сложным полиморфным вирусом Win32.Virut.5

«Лаборатория Касперского»: «новичок» Warezov.pk подвинул «ветеранов» м защиты от вирусов, хакерских атак и спама, подготовила отчет о вирусной активности в июле 2007 г. По данным компании, места в июльской двадцатке вирусов распределились таким образом: New Email-Worm.Win32.Warezov.pk not detected 22,72% -1 Email-Worm.Win32.NetSky.q Trojan.generic 14,22% -1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt Trojan.generic 8,67% -1 Email-Worm.Win32.NetSky.t Troja

«Доктор Веб»: июль стал месяцем «кибервымогателей» ckDoor.Groan. Она устанавливает драйвер для сокрытия своих файлов на диске, содержит функцию работы с P2P-сетями и производит рассылку спама с поражённого компьютера. Почтовый червь массовой рассылки Win32.HLLM.Limar в этом месяце был не столь заметен, как ранее. Лишь однажды было зафиксировано повышение уровня его присутствия в почтовом трафике, при этом на его долю пришлось около 35% всег

Хакеры пристрастились к онлайн-играм: кражи паролей учащаются мониторинга компании «Доктор Веб» провела анализ вирусной ситуации в июне 2007 года. Краткая таблица результатов онлайн-проверки за месяц выглядит следующим образом: VBS.Psyme.239 564 VBS.PackFor 220 Win32.HLLM.Limar 213 Trojan.Virtumod 160 Trojan.SCKeyLog.20 158 Trojan.Spambot 149 Win32.HLLM.Wukill 105 Win32.HLLW.Autoruner 83 BackDoor.Bulknet 66 Trojan.Peflog.31 64 Обстановка

«Лаборатория Касперского»: в вирусную двадцатку вернулись «ветераны» «Лаборатория Касперского» представляет вирусную двадцатку июня, составленную по результатам анализа почтового трафика: +1 Email-Worm.Win32.NetSky.q 16,06% +1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt 13,45% -2 Email-Worm.Win32.NetSky.t 9,61% +2 Email-Worm.Win32.NetSky.aa 8,26% New! Email-Worm.Win32.Warezov.oz 6,2

«Лаборатория Касперского»: победная десятка майских вирусов представила десятку вредоносных программ, оказавшихся в мае в числе лидеров. По результатам мая, лидером в категории «Самый жадный зловред по отношению к банкам» стала одна из модификаций Trojan-Spy.Win32.Banker — aqu, которая интересуется 87 банками одновременно. В категории «Самый жадный зловред по отношению к системам электронных денег» самым «жадным» оказался Trojan-PSW.Win32.VB

«Доктор Веб»: вирусная топ-двадцатка за май Служба вирусного мониторинга компании «Доктор Веб» провела анализ вирусной обстановки в мае 2007 года. В рейтинге топ-20 угроз вирусы расположились следующим образом: Win32.HLLM.Limar 23,68% Win32.HLLM.Netsky.35328 14,27% Win32.HLLM.Beagle 12,45% Win32.HLLM.Perf 6,88% Win32.HLLM.MyDoom.based 6,82% Win32.HLLM.Netsky.based 5,

«Лаборатория Касперского»: вирусная двадцатка за март 2007 года рия Касперского» опубликовала обзор вирусной активности за март 2007 года. В целом, мартовская двадцатка вирусов выглядит следующим образом: New! Trojan-Spy.HTML.Bankfraud.ra n/a 31,93% +2 Email-Worm.Win32.NetSky.q Trojan.generic 13,96% -1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt Trojan.generic 10,69% -4 Email-Worm.Win32.NetSky.t Trojan.generic 8,50% New! Email-Worm.Win32.Warezov.jx T

«Доктор Веб»: статистика вирусов за март 2007 года Служба вирусного мониторинга компании «Доктор Веб» провела анализ вирусной обстановки в марте 2007 года. Противоборство почтовых червей семейств Win32.Dref (известный также как Storm Worm) и Win32.HLLM.Limar (известный также как Email-Worm.Win32.Warezov и Win32/Stration), пик которого приходился на февраль 2007 года

«Лаборатория Касперского»: Warezov остаются лидерами ТОП-20 вирусов го» опубликовала топ-двадцатку самых вредоносных программ в декабре 2006 г. Топ-двадцадка вирусов за декабрь с показателями встречаемости по версии компании выглядит следующим образом: New Email-Worm.Win32.Warezov.fb 19,41% Return Email-Worm.Win32.Warezov.dn 9,88% New Email-Worm.Win32.Warezov.hb 9,57% Email-Worm.Win32.NetSky.t 8,02% +2 Email-Worm.Win32.NetSky.q 6

"Лаборатория Касперского": Warezov были топ-вирусами в декабре "Лаборатория Касперского" опубликовала ноябрьскую топ-десятку самых вредоносных программ. Рейтинг выглядит так: (позиция вируса, изменение позиции, название, частота). Email-Worm.Win32.Warezov.gj 18,27 +3 Email-Worm.Win32.Warezov.ev 14,88 Email-Worm.Win32.Nyxem.e 9,89 Email-Worm.Win32.NetSky.t 7,54 -1 Email-Worm.Win32.Scano.gen 6,57 +8 Net-Wo

В Сети эпидемия червя Win32.HLLM.Limar Распространение новой модификации почтового червя Win32.HLLM.Limar приняло эпидемический масштаб, сообщает служба вирусного мониторинга компании "Доктор Веб". Этот червь известен также как Email-Worm.Win32.Warezov, Win32/Stration

"Доктор Веб": в сентябре вирусы активизировались огатым в плане вирусной активности по сравнению с предыдущими двумя месяцами, утверждают эксперты компании «Доктор Веб». Наиболее заметными событиями стало появление новой модификации почтового червя Win32.HLLM.Perf, распространяющегося в виде прикреплённого файла с расширением *.hta. Подобная технология позаимствована у представителей другого семейства почтовых червей – Win32.HLLM.G