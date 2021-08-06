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Васильев Григорий


06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 2
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 4
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 3
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 3
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 3
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 3
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 3
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 3
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 3
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 3
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 5
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 3
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 3
14.09.2018 Infowatch и ЭОС подтвердили совместимость Taigaphone и СЭД «Дело» 1
06.11.2009 Россия стала менее вредоносной 1
05.11.2009 Названы лучшие антивирусы по защите от новых вредоносов 1
18.08.2009 Эксперты: IE8 не так безопасен, как о нем говорят 2
12.08.2009 «Касперский» обзавелся «песочницей» 1
28.07.2009 iPhone опасен для бизнеса — эксперты 1
21.07.2009 Выпущен первый бесплатный облачный антивирус 1
13.07.2009 Червь Conficker возглавил мировой вирусный рейтинг в июне 1
22.06.2009 Eset NOD32 полностью совместим с серверами Sun х64 1
11.06.2009 Червь Conficker возглавил российский вирусный рейтинг в мае 1
29.05.2009 Eset NOD32 полностью совместим с CAD-системой «Компас-3D» 1
14.04.2009 Март 2009: семейство червей Conficker возглавило вирусную двадцатку 1
26.03.2009 Ботнет атакует DSL-модемы 1
27.02.2009 Решения Acronis обеспечивают непрерывность бизнес-процессов Eset в России 1
27.11.2008 Eset анонсировала бета-версии решений Eset NOD32 1
19.11.2008 Заветный госзаказ: Eset бьется за пропуск 1
18.11.2008 Eset NOD32 сертифицирован ФСТЭК России 1
13.11.2008 Вышла бета-версия Eset Remote Administrator 3.0 1
08.09.2008 Названы лучшие и худшие антивирусы года 1
27.08.2008 Новый червь «охотится» на пользователей Windows Live Messenger и MySpace 1
02.07.2008 Eset выпустила Remote Administrator 2.0 1
26.06.2008 Eset SysInspector: диагностика проблем в корпоративных сетях 1

Публикаций - 35, упоминаний - 64

Васильев Григорий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2490 12
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 12
Dynatrace 46 11
Naumen - Наумен 344 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
NtechLab - НтехЛаб 78 11
Veeam Software 250 11
Microsoft Corporation 11226 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Ланит ГК 1164 3
Yandex - Яндекс 4106 3
Huawei 2736 2
Nvidia Corp 2047 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
InfoWatch - Инфовотч 616 2
Softline - Софтлайн 1481 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Google LLC 7198 1
Trend Micro 349 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 1
Pegasystems 29 1
РДТЕХ 159 1
IVA Technologies 33 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Biocad - Биокад 38 1
Онланта 75 1
Xilinx 31 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 212 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия 4 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Marvel - Марвел КТ 64 1
VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 11 1
Ingenix Group 2 1
АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн 8 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 15 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 13
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 13
Альфа-Банк 1128 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Уралсиб Банк 390 2
Интер РАО ПАО 159 2
Газпром нефть 382 2
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Lego 84 1
Траско - Trasko 27 1
Деловые Линии ГК 36 1
Capital One 15 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Pony Express 55 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
AliExpress 275 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Открытие ФК 538 1
Росгосстрах 182 1
Почта Банк 289 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2209 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Счётная палата РФ 462 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
Call back - Обратный звонок 15 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 47 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Microsoft Windows 864 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
Microsoft Office 1954 2
Java - Язык программирования 1185 2
Microsoft Office 365 769 2
Nvidia GeForce GTX 2090 2
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Apple iPhone 3 383 1
Ред ОС 239 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Microsoft Excel 440 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Xelent MultiCloud 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Совкомбанк Халва 9 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Epam Digital Workplace 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
MLPerf 5 1
ConTrace 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Google Android 10752 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Огуряев Дмитрий 53 11
Савцов Игорь 27 11
Прохоров Фёдор 78 11
Антонов Александр 73 11
Педоренко Андрей 41 11
Путятинский Сергей 53 11
Клявин Владимир 26 11
Кириченко Игорь 41 11
Хомков Игорь 40 11
Валчев Стоян 44 11
Абакумов Евгений 103 11
Поляков Сергей 60 11
Чаркин Евгений 182 11
Теленков Андрей 21 11
Шершнев Георгий 13 11
Агафонова Наталия 35 11
Мищенко Евгений 14 1
Христенко Павел 11 1
Гордиенко Ростислав 17 1
Злобин Виталий 12 1
Мадани Фарид 11 1
Перминов Леонид 7 1
Кравченко Денис 24 1
Савченко Виталий 7 1
Ежов Василий 14 1
Кузин Вадим 34 1
Борис Альберт 6 1
Мальков Алексей 7 1
Казарин Станислав 100 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Варнавский Андрей 9 1
Яковлев Роман 1 1
Зенкин Денис 106 1
Бахалов Алексей 1 1
Креховецкий Александр 1 1
Лекомцев Алексей 2 1
Ременникова Елена 8 1
Варнавский Дмитрий 1 1
Корнеева Анжелика 2 1
Каськов Валентин 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 15
Украина 3417 14
Беларусь - Белоруссия 2104 13
Казахстан - Республика 2661 13
Грузия 694 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Латинская Америка 727 2
Ближний Восток 1486 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Испания - Королевство 1262 1
Узбекистан - Республика 828 1
Новая Зеландия 294 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Калужская область 575 1
Таджикистан - Республика 441 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Молдавия - Республика Молдова 436 1
Аргентина - Аргентинская Республика 189 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Кувейт 51 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Мавритания 6 1
Россия - Республика Крым 626 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Европа 3798 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Австралия - Австралийский Союз 1133 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - Севастополь 420 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
США - Кремниевая долина 399 1
Африка 1506 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 85 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Gartner 2200 3
IDC - International Data Corporation 2738 2
CNews Analytics 1992 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 12
CNews AWARDS 292 12
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770956, в очереди разбора - 674638.
Создано именных указателей - 46354.
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