Демидов Василий
|16.12.2024
|Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная 1
|25.11.2020
|Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
Демидов Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
|Лобас Аркадий 33 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|Ермаченков Игорь 3 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Fxmsp 6 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Антонов Александр 77 1
|Пятигорский Александр 24 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Клявин Владимир 47 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Дощенко Сергей 12 1
|Васильев Григорий 40 1
|Борис Альберт 19 1
|Перминов Леонид 12 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Савцов Игорь 29 1
|Валчев Стоян 48 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Теленков Андрей 27 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Креховецкий Александр 1 1
|Губанов Юрий 5 1
|Бирюков Артем 10 1
|Шпак Василий 223 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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