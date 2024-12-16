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Демидов Василий



16.12.2024 Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Демидов Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Veeam Software 318 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
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РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Альфа-Банк 1769 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Capital One 18 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
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Совкомбанк Халва 21 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Apple iPhone 6 4862 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Pega Platform 7 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Украина 7608 1
Грузия 1240 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
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Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3465 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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