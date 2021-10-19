Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Чаркин Евгений


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 3
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 4
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 4
28.09.2021 Дан старт работе клуба пользователей российских корпоративных мобильных технологий 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 3
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 3
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 3
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 4
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 4
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 3
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
04.06.2021 «Вымпелком» и РЖД подписали соглашение о развитии цифровых сервисов 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
02.06.2021 Центр исследований и разработок холдинга РЖД представил свои проекты вице-премьеру Дмитрию Чернышенко 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 2
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 2
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 3
19.03.2021 Дмитрий Чернышенко: более 60 инициатив вошли в пакет мер поддержки ИТ-отрасли 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
26.01.2021 РЖД задумала автоматизировать российскую логистику 1
13.01.2021 РЖД взломали по-крупному. Хакеры добрались до тысяч камер наблюдения, сетевых устройств и даже к табло на перронах 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 6
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2

Публикаций - 182, упоминаний - 339

Чаркин Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 55
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 27
Schneider Electric 408 23
IBM 3537 21
Microsoft Corporation 11060 21
Rimini Street 38 19
Schneider Electric Secure Power 44 19
Cinimex - Синимекс 160 19
VK - Mail.ru Group 2483 18
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 15
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Veeam Software 250 15
Naumen - Наумен 341 14
Dynatrace 46 14
3733 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Такском - Taxcom 119 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Ситилабс 25 13
SAP SE 3211 12
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
NtechLab - НтехЛаб 78 11
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 10
Сбербанк Технологии - СберТех 203 10
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Программный продукт ГК 92 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
Yandex - Яндекс 4101 6
Ланит ГК 1155 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
IBM Европа 7 4
Галактика - Корпорация 248 4
Google LLC 7144 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 160
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 53
X5 Group 599 44
Ингосстрах СПАО 210 41
Альфа-Банк 1123 35
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 34
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 33
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 33
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 32
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 30
Аэрофлот 493 28
X5 Group - Пятерочка 559 27
Procter&Gamble - P&G 94 27
Газпромбанк - ГПБ 692 26
Уралсиб Банк 389 26
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 24
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 22
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 21
Банк Зенит 131 20
Черкизово ГК 73 18
Segezha Group - Сегежа Групп 85 18
МКБ - Московский кредитный банк 268 18
UBS AG 118 18
Лента - Сеть розничной торговли 189 18
Мегаполис ТК 88 18
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
Coca-Cola Company 112 16
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 16
Интер РАО ПАО 158 16
Совкомбанк ПАО 147 14
OKS Group 31 14
PepsiCo - Пепсико 95 14
МТС банк 254 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 14
Норникель - Норильский никель 177 14
Открытие ФК 538 14
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 51
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 44
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 41
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 41
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 30
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 27
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 15
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
Счётная палата РФ 460 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
Правительство РФ 2201 6
Правительство Москвы 653 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 5
Президент Российской Федерации 1439 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Федеральное казначейство России 766 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 98 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Талант и успех - Общественный фонд 11 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 94
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 36
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 28
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 26
Big Data - Большие данные 1136 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 18
e-Commerce - Электронная коммерция 299 17
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 15
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 10
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 17
1С:ERP Управление предприятием 203 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 13
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Google Android 10750 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Linux OS 4253 4
НКТ - Р7-Офис 73 3
Apple macOS 922 3
Microsoft Windows 10 6629 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 3
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Apple iPad mini 375 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
Microsoft Office 365 769 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Java - Язык программирования 1175 2
Microsoft Windows 852 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
Apple iOS 5741 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Microsoft Office 1934 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
AWS - Amazon Web Services 568 1
Microsoft Azure 1171 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Rakuten Viber 429 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
Абакумов Евгений 103 47
Нестеров Алексей 79 47
Клепиков Алексей 77 41
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 38
Дьяченко Валерий 66 33
Сотин Денис 102 32
Ягнятинский Евгений 32 30
Урьяс Вадим 76 30
Натрусов Артем 121 30
Прохорова Алла 45 27
Богданов Кирилл 91 26
Поляков Сергей 60 26
Слышкин Василий 54 25
Антонов Александр 73 24
Емельченков Сергей 83 24
Путятинский Сергей 53 24
Валчев Стоян 44 24
Елистратов Николай 90 24
Хасин Михаил 26 24
Савцов Игорь 27 24
Халматов Максим 45 23
Егоров Владимир 52 23
Ямщиков Владимир 32 23
Шипов Савва 70 22
Аксаков Анатолий 98 22
Лигачев Глеб 60 21
Попов Андрей 72 21
Соловьев Алексей 60 20
Трофимова Людмила 31 20
Кучугин Илья 41 20
Рубин Адар 28 19
Вахнин Павел 51 19
Мискевич Евгений 29 19
Беляев Владислав 65 19
Нагаев Олег 30 18
Бокучава Тариэл 21 18
Семенихин Игорь 37 18
Воронин Петр 35 18
Кузьмич Всеволод 30 18
Потапкин Михаил 26 17
Россия - Российская федерация - РФ 57309 144
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 67
Восточная Европа 1676 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 31
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 30
Украина 3361 22
Беларусь - Белоруссия 2087 17
Казахстан - Республика 2627 17
Грузия 691 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 10
Европа 3745 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
Франция - Французская Республика 2120 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Италия - Итальянская Республика 1381 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Россия - Калужская область 571 2
Россия - Сочи 911 2
Латинская Америка 723 2
Узбекистан - Республика 822 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Ближний Восток 1471 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Мавритания 6 1
Черкизон - Черкизовский рынок 60 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Япония - Токио 287 1
Индия - Республика 2169 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 133
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 93
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 39
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 18
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Русский язык 978 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Великая Отечественная война 122 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Apps4All 25 8
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Парламентская газета 7 1
CNews Инновация года - награда 26 9
Gartner 2190 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
IDC - International Data Corporation 2713 2
CNews Analytics 1988 2
Fortune 100 48 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
Сириус - Образовательный центр 85 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 127
CNews AWARDS 291 86
CNews Баттл 34 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 10
CNews FORUM Кейсы 44 10
CNews Мисс ИТ России 12 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759918, в очереди разбора - 663608.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще