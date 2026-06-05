Индексная книга (каталог) CNews*
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Чаркин Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 317, упоминаний - 338
Чаркин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 155
|Абакумов Евгений 227 148
|Шадаев Максут 1210 132
|Нестеров Алексей 175 116
|Сотин Денис 216 100
|Клепиков Алексей 121 91
|Шипов Савва 102 72
|Дьяченко Валерий 96 70
|Урусов Виктор 157 68
|Врацкий Андрей 175 67
|Гимранов Ринат 126 66
|Ульянов Николай 176 66
|Евраев Михаил 266 64
|Волков Никита 80 64
|Белоусов Максим 109 59
|Казарин Станислав 175 59
|Ермолаев Артем 379 58
|Теплицкий Дмитрий 88 58
|Аксаков Анатолий 163 58
|Урьяс Вадим 98 57
|Попов Андрей 116 57
|Шаев Виталий 59 56
|Прохорова Алла 66 55
|Аксенов Олег 62 54
|Слышкин Василий 129 52
|Халматов Максим 64 51
|Путятинский Сергей 112 50
|Ямщиков Владимир 51 50
|Козырев Алексей 328 50
|Козак Николай 209 50
|Валчев Стоян 48 48
|Трофимова Людмила 50 48
|Лигачев Глеб 120 47
|Соловьев Алексей 97 47
|Мискевич Евгений 50 47
|Лебедев Антон 53 47
|Рубин Адар 47 47
|Воронин Павел 196 47
|Семенихин Игорь 56 46
|Никитин Сергей 96 46
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.