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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чаркин Евгений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 182, упоминаний - 339
Чаркин Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абакумов Евгений 103 47
|Нестеров Алексей 79 47
|Клепиков Алексей 77 41
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 38
|Дьяченко Валерий 66 33
|Сотин Денис 102 32
|Ягнятинский Евгений 32 30
|Урьяс Вадим 76 30
|Натрусов Артем 121 30
|Прохорова Алла 45 27
|Богданов Кирилл 91 26
|Поляков Сергей 60 26
|Слышкин Василий 54 25
|Антонов Александр 73 24
|Емельченков Сергей 83 24
|Путятинский Сергей 53 24
|Валчев Стоян 44 24
|Елистратов Николай 90 24
|Хасин Михаил 26 24
|Савцов Игорь 27 24
|Халматов Максим 45 23
|Егоров Владимир 52 23
|Ямщиков Владимир 32 23
|Шипов Савва 70 22
|Аксаков Анатолий 98 22
|Лигачев Глеб 60 21
|Попов Андрей 72 21
|Соловьев Алексей 60 20
|Трофимова Людмила 31 20
|Кучугин Илья 41 20
|Рубин Адар 28 19
|Вахнин Павел 51 19
|Мискевич Евгений 29 19
|Беляев Владислав 65 19
|Нагаев Олег 30 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Семенихин Игорь 37 18
|Воронин Петр 35 18
|Кузьмич Всеволод 30 18
|Потапкин Михаил 26 17
|Apps4All 25 8
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Парламентская газета 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759918, в очереди разбора - 663608.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759918, в очереди разбора - 663608.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru