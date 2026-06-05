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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чаркин Евгений

СОБЫТИЯ


05.06.2026 ГК YADRO и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта 1
04.06.2026 ГК Yadro и НЦК ИСУ объединили усилия для развития отечественных ИТ-решений 1
29.05.2026 Лери Губкин назначен генеральным директором АО «Компания ТрансТелеКом» 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
30.10.2025 Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
30.09.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
19.08.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
13.08.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
28.04.2025 Эксперты обсудили будущее ИИ 1
24.04.2025 19 мая, в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day — ежегодная конференция о наблюдаемости, операционной устойчивости и эффективности бизнеса в России 1
07.03.2025 Платформа веб-коммуникаций IVA Technologies введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «РЖД» 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
25.09.2024 IVA Technologies и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
06.06.2024 Партнерство РЖД и холдинга «Т1» улучшит веб-сервисы перевозчика 1

Публикаций - 317, упоминаний - 338

Чаркин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

9594 147
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 131
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 118
Газинформсервис - ГИС 496 83
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 75
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 68
Schneider Electric 614 57
Rimini Street 77 56
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 55
Ланит Интеграция 219 55
Schneider Electric Secure Power 65 47
Центр2М - Center2М 67 47
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 46
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 46
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 42
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 42
Такском - Taxcom 256 41
R-Vision - Р-Вижн 267 41
Polymedia - Полимедиа 158 41
Ситилабс 44 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 41
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 41
Аусферр ИТЦ 44 41
МегаФон 10742 40
Ростелеком 10948 39
Microsoft Corporation 25775 35
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 31
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 31
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 28
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 27
UIPath 119 26
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
РЖД - Российские железные дороги 2096 305
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 157
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 119
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 113
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 105
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 105
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 102
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 94
Ингосстрах СПАО 478 89
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 87
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 83
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 79
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 76
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 70
Сургутнефтегаз - СНГ 288 66
МКБ - Московский кредитный банк 657 65
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 65
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 58
Альфа-Банк 1979 54
ГПБ - Газпромбанк 1273 53
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 52
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 51
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 50
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 50
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 49
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 49
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 47
Почта России ПАО 2370 46
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 45
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 43
OKS Group 51 42
ВТБ - Почта Банк 514 42
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 40
Абсолют Банк 249 39
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 36
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 35
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 183
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 163
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 129
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 91
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 70
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 68
Федеральное казначейство России 1949 63
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 58
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 57
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 56
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 46
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 46
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 45
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 43
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 43
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 38
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 32
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 28
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 22
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 6
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 10
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 10
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 263
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 240
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 217
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 176
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 173
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 158
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 157
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 154
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 152
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 113
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 104
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 101
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 88
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 87
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 81
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 69
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 68
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 67
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 66
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 66
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 61
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 58
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 58
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 57
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 55
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 48
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 48
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 48
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 46
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 44
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 44
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 44
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 43
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 42
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 42
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 42
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 42
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 41
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 41
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 40
НКТ - Р7-Офис 543 91
1С:ERP Управление предприятием 841 51
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 47
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 46
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 45
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 43
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 43
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 42
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 42
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 41
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
НКТ - Р7-графика 47 40
Новые облачные технологии - МойОфис 958 39
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 29
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 18
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 15
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 15
Айсорс - Isource Inspector 25 15
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 15
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 14
Microsoft Windows 16882 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Протек - Здравсити 32 12
Mozilla Firefox - браузер 1951 11
Google Chrome - браузер 1701 11
Linux OS 11533 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
РЖД Цифровая железная дорога 10 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Google Android 15244 8
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 6
Натрусов Артем 313 155
Абакумов Евгений 227 148
Шадаев Максут 1210 132
Нестеров Алексей 175 116
Сотин Денис 216 100
Клепиков Алексей 121 91
Шипов Савва 102 72
Дьяченко Валерий 96 70
Урусов Виктор 157 68
Врацкий Андрей 175 67
Гимранов Ринат 126 66
Ульянов Николай 176 66
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Волков Никита 80 64
Белоусов Максим 109 59
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Ермолаев Артем 379 58
Теплицкий Дмитрий 88 58
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Урьяс Вадим 98 57
Попов Андрей 116 57
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Аксенов Олег 62 54
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Семенихин Игорь 56 46
Никитин Сергей 96 46
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 145
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 99
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Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 30
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Азия - Азиатский регион 5920 21
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Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 16
Европа 24964 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 11
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 47
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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