Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы

РЖД переводит свои информационные системы на импортонезависимые платформы. Речь идет о системе продажи билетов АСУ «Экспресс», системе электронных транспортных накладных ЭТРАН, системах управления перевозками и инфраструктурой, системе прогнозирования пассажиропотока, а также системах управления и ремонта вагонов и локомотивов.

РЖД переводит АСУ «Экспресс» и АСУ ЭТРАН на импортонезависимую инфраструктуру

«Российские железные дороги» (РЖД) реализуют восемь проектов по импортозамещению ПО. Это следует из дорожной карты «Новое индустриальное ПО», подготовленной госкорпорациями «Ростех» и «Росатом» и утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Они объединены в ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Железнодорожный транспорт и логистика»

Первый из них – развитие автоматизированной системы продажи железнодорожных билетов и управления пассажирским комплексом (АСУ) «Экспресс» нового поколения (НП). РЖД реализует данный проект в сотрудничестве с ВНИИЖТ (Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной техники).

В АСУ «Экспресс» должны будут переведены все критические функции из аналитической базы знаний АСУ «Экспресс 3» (существующая реализация системы). Как объясняет заместиитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин, сейчас АСУ «Экспресс» обрабатывает более 1 млрд поездок ежегодно и около 2 тыс. событий в секунду. У системы 15 каналов обслуживания. В будущей версии системы должна быть интеграция с такими сервисами РЖД, как туристический портал и туристические поезда.

Фото: РЖД РЖД переводит свои информационные системы на импортонезависимые платформы

Другой проект – перевод автоматизированной системы централизованной подготовки и оформления перевозочных документов на импортонезависимую платформу РЖД (электронная транспортная накладная, АС ЭТРАН НП). Он реализуется вместе с компанией «Интеллекс». В том числе СУБД (система управления базами данных) Postgres Pro Enterprise должна быть модифицирована для перевода на нее всех электронных документов, реализованных на базе новой платформы АС ЭТРАН НП.

Замминистра транспорта Дмитрий Баканов считает, что АСУ «Экспресс» НП и АС ЭТРАН НП – наиболее важные проекты в контуре ИЦК «Железнодорожный транспорт и логистика». В том числе, потому что в конце 2023 г. начался по интеграцию АС ЭТРАН с Государственной информационной системы мультимодальных перевозок (ГИС ЭПД) с целью оформления мультимодальных перевозок в электронном виде. К эксперименту намерена подключиться логистическая компания Fesco с целью интеграции с дальневосточными морскими портами.

Система оперативного управления перевозками и система управления инфраструктурой РЖД

В высокой степени готовности находится еще один проект из портфеля ИЦК – создание импортонезависимой автоматизированной системы оперативного управления перевозками. Он осуществляется РЖД совместно с ПКТБ-ЦЦТ (Проектно-конструкторское техническое бюро по система информатизации – Центр цифровых технологий). В настоящее время данная система обрабатывает 2,5 млн событий в сутки.

Задачей является разработка системы из импортонезависимых компонентов при сохранении и развитии функционала действующей системы. Для этого необходимо разработать Единую модель данных перевозочного процесса (ЕМД ПП), которая обеспечит ведение единой динамической информационной модели объектов реального времени и связанных с ними событий перевозочного процесса.

Также необходимо разработать транзакционное ядром системы: управляющую систему контроля технологической дисциплины, логистический контроль по верификации и приоритизации событий сквозного процесса доставки грузов и пассажиров, информационно-управляющие сервисы и функциональный модуль формирования статистической и управленческой отчетности.

Следующий проект – разработка импортонезависимой системы управления инфраструктурой РЖД. Он реализуется совместно с «Инфраструктурной сервисной компанией». Ядро системы должно быть создано на микросервисной архитектуре, при работе системы должны использоваться алгоритмы предиктивной аналитики. Среди запланированных сервисов: сервисы формирования цифровой ресурсно-сервисной модели, сервис моделирования и планирования работ, сервис управления инцидентами, сервис управления проблемами и изменениями, сервис управленческой отчетности.

Другой проект – доработка и внедрение программного комлпекса для моделирования и прогнозирования пассажиропотоков, учитывающий различные факторы, влияющие на объемы пассажирских перевозок. Кроме того, запланирован пилотный проект по внедрению кибер-кафе с роботом-продавцом в целях повышения эффективности и автоматизации технических и бизнес-процессов. Поставщиком роботов станет пермская компания Promobot Cyber Café.

Системы управления и ремонта вагонов и локомотивов

Еще три проекта связаны с управлением и ремонтов локомотивов и вагонов, их реализует Отраслевой центр внедрения и разработок РЖД (ОРЦВ).

Так, предполагается создать импортонезависимую подсистему управления текущим отцепочным ремонтом на основе экономических критериев. РЖД. В том числе должен быть реализован функционал выполнения ремонта грузовых вагонов всех форм собственности и эксплуатационных и вагонных ремонтных депо, а также обеспечен электронный документооборот с контрагентами по договорам на ремонт вагонов.

Следующий проект – создание импортонезависимой единой системы полномерного учета ломотивов (ЕС ПУЛ). В первую очередь должен быть реализован функционал учета мотор-вагнного подвижного состава (МВПС) и высокоскоростного мотор-вагонного подвижного состава (ВСМВПС) парка РЖД. Во вторую очередь должен быть реализован функционал учета тягового подвижного состава (ТПС), самоходного специального подвижного состава (ССПС) и не самоходного специального подвижного состава (НСПС) парка РЖД.

Также предполагается создать импортонезависимую единую информационную систему управления вагонным хозяйством на основе экономических критериев в части управления плановыми видами ремонта грузовых вагонов РЖД. В том числе должен быть реализован функционал выполнения ремонта грузового вагона всех форм собственности и эксплуатационных и вагонных ремонтных депо, функционал проведения взаиморасчетов и электронный документооборот с контрагентами по договорам на ремонт вагонов.

Как «Трансконтейнер» уходит от Oracle

Еще один проект в ходе демодня ИЦК «Железнодорожный транспорт и логистика» представила компания «Дело-тех». Она создает независимую систему управления цепочками поставок ITTrans для перевозчика «Трансконтейнер». В течение 12 лет «Трансконтейнер» использовал систему Oracle Transportation Management (OTM), но в конце 2021 г. задумался о переходе на собственную систему в связи с высокой стоимостью лицензий от Oracle и проблемами с масштабируемостью систему.

События 2022 года и ухода Oracle из России подсказали правильность такого подхода, говорит руководитель проектов «Дело-тех» Петрос Шекянц. Система обеспечивает управление цепочками поставок, включая автоперевозки, железнодорожные и морские перевозки, а также управление ресурсами.

Проекты «РЖД-Технологии»

В РЖД есть собственное ИТ-подразделение – «РЖД технологии». Оно объединяет семь компаний: «Цифровая логистика», ОЦРК, «РЖД Техсервис», «Цифровые сервисы», Digital railways («Цифровые технологии железных дорог»), «РЖД Цифровые пассажирские решения» и АНО «Национальный центр компетенций информационной системы управления».

В 2022 г. «РЖД-Технологии» приобрели автоматизированную систему управления управления пригородной пассажирской компании (АСУ ППК). Через нее происходит оформление 170 млн билетов в годе, она работает с 18 пригородным пассажирскими компаниями в 56 регионах.

Система поддерживает различные каналы продаж: стационарные кассы, мобильные кассы, терминалы самообслуживания, мобильное приложения «РЖД Пассажирам» сайты», сайты пригородных пассажирских компаний и агентские продажи («Яндекс»).

Для грузоотправителей «РЖД-Технологии» создала две электронные торговые площадки: «Грузовые перевозки» и «Оператор товарных поставок»). Также компания создала облачную фабрика программных роботов (ОФР): из облака запускаются программные роботы, которые имитирую действия человека и выполняет стандартные, рутинные и повторяющиеся операции. Данная технология была разработана внутри РЖД и предлагается сторонним заказчикам.

Кроме того, «РЖД Технологии» создали корпоративную систему управления данными (КСУД), Единую имитационную модель развития инфраструктуры(по заказу департамент управления инвестиций РЖД) и адаптированную для РЖД платформу унифицированных коммуникаций «Ивар Р».