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РЖД ПКТБ-ЦЦТ Проектно-конструкторско-технологическое бюро по системам информатизации – Центр цифровых технологий

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.10.2026 Студенты Российского университета транспорта будут изучать российское ПО в ИТ-лаборатории 1
05.03.2024 Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы 1
07.02.2014 Директор ДИТ РЖД Андрей Павловский: Об ИТ-бюджете, мейнфреймах и вычислениях в памяти 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

РЖД и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7111 2
SAP SE 5630 1
Yandex - Яндекс 9391 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3478 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
Hitachi - Хитачи 1503 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 723 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
РЖД Технологии - RZD Digital 38 1
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 17 1
РЖД - ЦТЖД - Цифровые технологии железных дорог 2 1
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 57 1
Дело ГК - ДелоТех 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2109 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 199 1
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 79 1
РЖД Технологии - Цифровая логистика 25 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2377 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54893 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13318 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26987 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36826 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14131 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7879 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13637 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14191 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10863 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1738 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7616 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1562 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6852 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13135 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3242 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28601 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3883 1
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 55 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8797 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26441 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 591 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2554 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3268 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33971 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2949 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 798 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2794 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24780 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1502 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3602 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 324 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2760 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 381 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13151 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3705 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1399 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13822 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2840 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2473 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6142 1
РЖД - Экспресс АСУ 5 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1071 1
IBM DB2 396 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1678 1
Intel x86 - архитектура процессора 2186 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 64 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 32 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 23 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Чаркин Евгений 318 1
Легезо Денис 40 1
Якунин Владимир 25 1
Павловский Андрей 2 1
Илларионов Алексей 14 1
Баканов Дмитрий 35 1
Шекянц Петрос 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168657 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4240 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48130 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19790 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4556 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14868 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1718 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 847 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 397 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22060 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2749 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7957 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6240 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3631 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 464 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8990 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7713 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2131 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 813 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1907 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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