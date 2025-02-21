Дело ГК ДелоТех
ГК «Дело» – российский транспортно-логистический холдинг морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В 2022 году была создана компания ООО «ДелоТех» (входит в Группу компаний «Дело»), консолидирующая ИТ-активы Группы.
Дело ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Борматова Светлана 10 1
|Шекянц Петрос 1 1
|Редько Андрей 1 1
|Подылов Александр 2 1
|Сопельник Борис 3 1
|Баканов Дмитрий 32 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Янкин Андрей 35 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145379 5
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 353 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342108, в очереди разбора - 766898.
Создано именных указателей - 169193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.