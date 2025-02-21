ГК «Дело» – российский транспортно-логистический холдинг морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В 2022 году была создана компания ООО «ДелоТех» (входит в Группу компаний «Дело»), консолидирующая ИТ-активы Группы.