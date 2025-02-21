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Дело ГК ДелоТех


ГК «Дело» – российский транспортно-логистический холдинг морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В 2022 году была создана компания ООО «ДелоТех» (входит в Группу компаний «Дело»), консолидирующая ИТ-активы Группы.


21.02.2025 «ДелоТех» в сотрудничестве с «ИнфоТеКС» усилит свои компетенции в сфере защиты информации 1
25.09.2024 ГК «Дело» проанализирует данные о движении 5 тыс. контейнеров для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ 2
28.08.2024 «Инфосистемы Джет» разработала стратегию ИБ для транспортно-логистического холдинга ГК «Дело» 2
05.03.2024 Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы 1
03.10.2023 «Трансконтейнер» ввел в эксплуатацию новую версию онлайн-сервиса iSales 1
07.02.2023 Группа «Дело» при поддержке «Гринатом простые решения» разработала программу перехода на отечественное ПО 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Дело ГК и организации, системы, технологии, персоны:

РЖД Технологии - RZD Digital 24 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 52 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 22 1
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
РЖД - ЦТЖД - Цифровые технологии железных дорог 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Oracle Corporation 6707 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Yandex - Яндекс 7420 1
Дело ГК - Дело УК - Delo 4 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
ТрансКонтейнер 38 3
Петролеспорт 5 1
Global Ports - Глобал Портс УК 6 1
Рускон - Ruscon 4 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Цифровая логистика 15 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 3
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