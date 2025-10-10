Получите все материалы CNews по ключевому слову
Петролеспорт
УПОМИНАНИЯ
Петролеспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 10 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2398 1
|Мишутин Дмитрий 3 1
|Шустерова Людмила 3 1
|Медведев Станислав 2 1
|Карелина Ирина 1 1
|Сопельник Борис 3 1
|Плетнева Елена 3 1
|Барвицкая Елена 2 1
|Думинская Ольга 3 1
|Егоров Даниил 23 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18360 3
|Россия - РФ - Российская федерация 154379 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392031, в очереди разбора - 733281.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.