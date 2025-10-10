Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184214
ИКТ 14319
Организации 11116
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26292
Персоны 79154
География 2966
Статьи 1565
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

Петролеспорт


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Терминал «Петролеспорт» автоматизировал перевалку минеральных удобрений с помощью системы Solvo.TOS 1
25.09.2024 ГК «Дело» проанализирует данные о движении 5 тыс. контейнеров для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ 1
09.09.2013 В Санкт-Петербурге обсудят первые итоги работы с электронными документами 1
13.01.2010 Объем торгов в МТС «Фабрикант» превысил 63,74 млрд руб. 1
14.11.2008 «Петролеспорт» ведет учет грузов в системе CargoPrime 3
28.10.2004 "Петролеспорт" внедрил систему управления контейнерным терминалом 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Петролеспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 60 1
Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 17 1
Дело ГК - ДелоТех 6 1
Дело ГК - Дело УК - Delo 6 1
Zebra Technologies - Psion Teklogix 18 1
Такском - Taxcom 245 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13877 1
Unicon - Юникон 21 1
Палата налоговых консультантов 1 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Дальмостострой 2 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 624 1
РЖД - Российские железные дороги 1983 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 73 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2117 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 725 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 694 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3084 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13197 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25350 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2101 1
Управляемость - Manageability 1881 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2774 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1719 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55926 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 453 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3910 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 200 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33353 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71553 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31530 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16851 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12202 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3271 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2033 1
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 10 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2398 1
Мишутин Дмитрий 3 1
Шустерова Людмила 3 1
Медведев Станислав 2 1
Карелина Ирина 1 1
Сопельник Борис 3 1
Плетнева Елена 3 1
Барвицкая Елена 2 1
Думинская Ольга 3 1
Егоров Даниил 23 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18360 3
Россия - РФ - Российская федерация 154379 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54283 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20007 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2110 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8165 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2562 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6274 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7927 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3253 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6142 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 861 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5316 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2229 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6253 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 13 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8855 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25562 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392031, в очереди разбора - 733281.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще