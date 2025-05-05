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Минтранс РФ ГосЛог НЦТЛП Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа



05.05.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2025 года 1
21.01.2025 Правительство назвало 10 главных ГИС России 1
02.12.2024 Цифровизация документооборота: как бизнесу адаптироваться к изменениям законодательства 1
30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 3
25.09.2024 ГК «Дело» проанализирует данные о движении 5 тыс. контейнеров для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ 2
22.08.2024 Дмитрий Горшков -

Развитие транспорта невозможно без больших данных

 1
22.03.2024 Fesco и «Калуга Астрал» протестируют передачу электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД 2
15.11.2023 Вице-премьер Чернышенко: у цифровых разработок транспортной отрасли высокий экспортный потенциал 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 101 1
SAP SE 5326 1
8436 1
Цифра ГК 2467 1
Беспилотные авиационные системы 56 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
КАМИ 28 1
Дело ГК - Дело УК - Delo 4 1
Дело ГК - ДелоТех 6 1
Ростелеком 9892 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 2
Петролеспорт 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 449 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 811 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 677 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3204 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2745 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3325 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 124 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2808 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 460 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1405 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 247 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 325 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 330 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3030 1
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Федеральное казначейство России 1810 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 733 1
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 215 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
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СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1204 1
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Оповещение и уведомление - Notification 4848 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5417 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 3
Минцифры РФ - Госключ 158 3
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 29 1
Космодром Байконур 1069 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 283 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 101 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 29 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 28 1
FreePik 1123 1
Минтранс РФ - Зеленый цифровой коридор пассажира 8 1
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Такси ФГИС 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 482 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 133 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 237 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 109 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 58 1
Давыдова Полина 13 2
Путин Владимир 3233 1
Суровец Дмитрий 79 1
Мишустин Михаил 692 1
Чернышенко Дмитрий 571 1
Белоусов Андрей 141 1
Савельев Виталий 52 1
Левитин Игорь 35 1
Хуснуллин Марат 11 1
Скачков Дмитрий 18 1
Терехин Степан 7 1
Горшков Дмитрий 10 1
Каушанский Александр 33 1
Мацкевич Антон 8 1
Шадаев Максут 1041 1
Чаркин Евгений 299 1
Алифанов Кирилл 69 1
Григоренко Дмитрий 132 1
Симонов Сергей 7 1
Сопельник Борис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1610 2
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Беларусь - Белоруссия 5812 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1294 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 913 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 535 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
Казахстан - Республика 5624 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 600 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 359 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7286 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1335 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 314 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1741 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4226 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5296 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8197 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3349 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2461 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 330 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2672 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 535 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 836 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2172 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10146 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3500 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 171 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3613 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 898 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5738 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2982 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 79 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 773 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 351 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 317 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2795 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 1
Образование в России 2289 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2166 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 118 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 708 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 1
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