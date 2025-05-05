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Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 101 1
|SAP SE 5326 1
|1С 8436 1
|Цифра ГК 2467 1
|Беспилотные авиационные системы 56 1
|Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
|КАМИ 28 1
|Дело ГК - Дело УК - Delo 4 1
|Дело ГК - ДелоТех 6 1
|Ростелеком 9892 1
|Давыдова Полина 13 2
|Путин Владимир 3233 1
|Суровец Дмитрий 79 1
|Мишустин Михаил 692 1
|Чернышенко Дмитрий 571 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Савельев Виталий 52 1
|Левитин Игорь 35 1
|Хуснуллин Марат 11 1
|Скачков Дмитрий 18 1
|Терехин Степан 7 1
|Горшков Дмитрий 10 1
|Каушанский Александр 33 1
|Мацкевич Антон 8 1
|Шадаев Максут 1041 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Григоренко Дмитрий 132 1
|Симонов Сергей 7 1
|Сопельник Борис 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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