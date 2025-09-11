Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Хуснуллин Марат


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Создана ИИ-лабораторию для оценки качества российских дорог 1
04.12.2024 Более 24 млн экспресс-выписок из ЕГРН получили россияне на портале госуслуг 1
25.09.2024 Получение субсидий на ЖКХ можно будет оформить на «Госуслугах» 1
31.05.2024 Извещения о строительных работах бизнес сможет подавать через Госуслуги 2
15.11.2023 Вице-премьер Чернышенко: у цифровых разработок транспортной отрасли высокий экспортный потенциал 1
09.11.2023 Татарстанские разработчики отразили массированную атаку ботов с данными об имуществе «российских чиновников 1
25.07.2022 Российские ИТ поделили между вице-премьерами. Чернышенко будет курировать ИИ, Мантуров – электронику 1
16.02.2022 В России создадут ИТ-платформу, которая остановит катастрофический рост стоимости жилья 1
16.11.2021 Вице-премьер Чернышенко: суперсервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» запустят на «Госуслугах» в 2022 году 1
06.03.2020 За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства 1
20.12.2018 Нейросеть ФСБ отслеживает в соцсетях недовольных 1
28.06.2017 Как создавался «пояс безопасности» для «Лужников» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Хуснуллин Марат и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2391 2
X Corp - Twitter 2897 1
Meta Platforms - Facebook 4501 1
SAS Institute 1014 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 199 1
Digital Revolution - хакерская группировка 5 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4341 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 67 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 91 1
Метриум Групп - Metrium 2 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 274 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 475 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3297 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 336 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 202 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 690 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1013 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3265 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1883 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 43 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12521 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1255 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 249 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 62 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55156 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70613 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30397 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21946 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16439 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
Умные платформы 1812 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31284 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3712 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1986 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11674 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21554 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2617 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14356 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5612 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1104 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1408 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 509 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1343 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4388 1
Пропускная способность - Bandwidth 1806 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1779 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 847 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2299 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 602 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1381 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 356 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 128 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5655 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 854 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1870 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 7 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 1
Астерос Securix 11 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Face Pay 14 1
Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 324 1
Apple - App Store 2974 1
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 10 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 876 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1492 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 327 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 1
Мишустин Михаил 710 4
Путин Владимир 3297 3
Чернышенко Дмитрий 574 3
Белоусов Андрей 144 3
Лугов Андрей 32 1
Левин Леонид 131 1
Дуров Павел 300 1
Яровая Ирина 71 1
Навальный Алексей 61 1
Уваров Алексей 12 1
Андрющенко Светлана 7 1
Шевченко Игорь 10 1
Пендюхов Михаил 1 1
Сидоренко Валерий 10 1
Григоренко Дмитрий 165 1
Денисенко Олег 7 1
Шамсаил Саралиев 7 1
Савельев Виталий 53 1
Левитин Игорь 35 1
Мантуров Денис 118 1
Борисов Юрий 121 1
Коркка Надежда 1 1
Голикова Татьяна 56 1
Новак Александр 29 1
Абрамченко Виктория 18 1
Файзуллин Ирек 5 1
Зацаринная Елена 1 1
Скуфинский Олег 6 1
Развожаев Михаил 6 1
Володин Вячеслав 93 1
Россия - РФ - Российская федерация 152966 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44968 6
Беларусь - Белоруссия 5942 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52984 1
Казахстан - Республика 5729 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 869 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1660 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
Армения - Республика 2352 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
Европа 24508 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53879 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5903 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19819 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8403 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1614 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 2
Энергетика - Energy - Energetically 5393 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3540 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14640 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7779 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8159 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2963 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9712 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 657 1
Импортозамещение - параллельный импорт 544 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6520 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 671 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5289 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1657 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5179 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6789 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 162 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 425 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3243 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 337 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1683 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 510 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 528 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1550 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 342 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 188 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2545 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 247 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 298 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
Парламентская газета 28 1
Известия ИД 683 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1078 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 128 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
Транспортная неделя - форум 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383344, в очереди разбора - 733695.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще