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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мантуров Денис

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Инвестиции в центр фотошаблонов в Зеленограде превысили 31 млрд рублей. Большая часть — на иностранное оборудование 1
19.06.2026 В России реанимировано производство «железа» на «Эльбрусах». Поставки чипов возобновлены спустя четыре года простоя 1
04.06.2026 «Калашников» запустил производство промышленных роботов 1
22.04.2026 Власти разрешили эксперимент с мобильными аптеками 1
11.02.2026 Rodionoff Group предлагает распространить ИT-льготы на инженеров и других технических специалистов 1
26.01.2026 Х5 продемонстрировала автоматизированный даркстор 2
09.12.2025 Власти хотят из-за санкций продлить срок действия госсубсидий на разработку чипов 1
17.09.2025 Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре 1
10.09.2025 В России импортозаместили криостаты, необходимые для работы квантовых компьютеров 1
20.08.2025 В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн 1
02.07.2025 В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для БПЛА, это ключевое условие снятия запретов на полеты 1
27.06.2025 Некому работать. Для взлета российской микроэлектроники не хватает 21 тысячи инженеров 1
16.06.2025 Россия тестирует лазеры для борьбы с БПЛА. Они станут частью системы ПВО 2
29.05.2025 Тестирование ИИ-моделей — один из ключевых трендов в ритейле 1
24.04.2025 Российские ИТ-шники и депутаты обсуждают, как ограничить возвращение иностранных ИТ-компаний 1
07.04.2025 В России вводят полную предоплату на электронику по госзаказам 1
13.03.2025 Заморожен проект российского электромобиля «как у Илона Маска» 1
27.02.2025 Российская «дочка» Sony Pictures требует у отечественных киносетей миллиард 1
25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
24.02.2025 Условием возвращения иностранных компаний в Россию будет заход в новые регионы 2
15.01.2025 F.A.C.C.T. обнаружила новые атаки проукраинских кибершпионов Sticky Werewolf 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
13.12.2024 В России создан человекоподобный робот для работ на складах, умеющий выдавать заказы 1
02.11.2024 В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус» 1
09.10.2024 Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление 1
11.09.2024 Российские власти планируют софинансировать строительство заводов микроэлектроники 1
16.07.2024 Замминистра промышленности, ответственный за радиоэлектронику, покинет пост, «уйдя на повышение» 1
09.07.2024 В России создана система ПВО, стреляющая FPV-дронами вместо ракет 1
02.07.2024 Газпром запускает завод по производству космических аппаратов 1
27.06.2024 Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции 1
20.05.2024 В России создали установку для 3D-печати деталей гигантского авиадвигателя размером до двух метров и весом до полутонны 1
20.05.2024 Российские производители оптоволоконных кабелей сократили выпуск на 11%. Китайское дешевле 1
25.10.2023 На развитие робототехники выделят 300 млрд рублей 1
12.10.2023 Россия начнет выпускать суверенное оборудование для производства чипов. На все выделено три года и 100 миллиардов 1
26.09.2023 Параллельный импорт вычислительной техники может быть запрещен с нового года 1
05.09.2023 Электронная отрасль России просит отсрочку от армии для всех радиоэлектронщиков, участвующих в гособоронзаказе 1
05.09.2023 Правительство отказалось от создания информсистемы контроля над гособоронзаказом 1
29.08.2023 У властей просят признать отраслью промышленности добычу криптовалюты в России и присвоить ОКВЭД 1
04.07.2023 Производители просят власти запретить ввоз в Россию техники, но разрешить комплектующие 1
03.07.2023 Россия готовится начать полный цикл выпуска оптоволокна, устранив зависимость от США и Японии 1

Публикаций - 126, упоминаний - 136

Мантуров Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 18
Ростелеком 10948 15
Apple Inc 13156 11
Samsung Electronics 11065 10
Intel Corporation 12811 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
Yandex - Яндекс 9216 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 8
Microsoft Corporation 25775 6
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 5
Nvidia Corp 4002 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
SAP SE 5601 4
Cisco Systems 5372 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Oracle Corporation 7074 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 3
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Broadcom - VMware 2610 3
МегаФон 10742 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
ИКС 538 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 3
Zabbix SIA - Заббикс 175 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Ингаз 6 3
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 2
Газпром Тех - Aurus Russia - Аурус 16 2
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Coursera 65 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Транснефть 335 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Bayer AG - Байер 85 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 90
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 48
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 11
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
Электрокабель 13 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
СибАкадемИнновация 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
AIPM - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers - АМФП - Ассоциация международных фармацевтических производителей 3 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 23
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 11
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 7
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Стандартизация - Standardization 2339 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 4
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 701 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
FreePik 1841 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Apple iPhone 14 157 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 51 2
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 7 2
Apple iPad 4012 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
Microsoft Office 4170 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 2
Docker - Платформа распределённых приложений 543 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
Tesla Model 3 52 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 1
Крок ЦОД Компрессор- 28 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 1
VK - Mail.ru Товары - Товары@Mail.Ru 20 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Microsoft Windows Server 2016 56 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
Путин Владимир 3454 29
Мишустин Михаил 787 18
Чернышенко Дмитрий 581 13
Медведев Дмитрий 1665 12
Шадаев Максут 1210 10
Борисов Юрий 122 9
Покровский Иван 136 8
Белоусов Андрей 149 8
Шпак Василий 279 7
Никифоров Николай 1138 6
Акимов Максим 192 5
Собянин Сергей 538 5
Чемезов Сергей 147 5
Силуанов Антон 84 5
Рогозин Дмитрий 104 4
Алиханов Антон 41 4
Дубин Михаил 50 4
Белозеров Олег 29 4
Носков Константин 241 4
Песков Дмитрий 129 4
Новак Александр 36 4
Абрамченко Виктория 18 3
Набиуллина Эльвира 123 3
Турчак Андрей 27 3
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Петруца Роман 15 2
Решетников Максим 46 2
Шулика Виталий 10 2
Фетисов Александр 33 2
Никитин Андрей 64 2
Лавров Сергей 30 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 120
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Украина 7928 14
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Китай - Тайвань 4245 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 5
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 5
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Земля - планета Солнечной системы 10865 4
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Германия - Федеративная Республика 13221 4
Украина - Одесса 196 3
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Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Ведомости 1466 7
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РИА Новости 1033 4
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
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Pearson VUE 55 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
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ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 4 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
Минобороны РФ - Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники - Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 3 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
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