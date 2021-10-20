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Мантуров Денис


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 1
07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 1
05.04.2021 «Швабе» примет участие в проекте первого «умного города» в Узбекистане 1
11.03.2021 Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео 1
28.01.2021 «Ситроникс» запускает производство собственных серверов 1
18.01.2021 Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО 1
17.08.2020 Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй 1
02.07.2020 Стартовало производство планшетов для Всероссийской переписи населения 2
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
30.03.2020 Власти хотят отложить обязательную предустановку отечественного ПО 1
26.03.2020 Российское правительство переходит на удаленную работу 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 1
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 1
18.12.2019 Эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды стартует в январе 2020 года 1
11.07.2019 «Галактика» представила президенту РФ свою платформу цифровизации 1
07.06.2019 Подписано первое в России государственно-частное партнерство в области ИТ-технологий 1
03.06.2019 Власти решили не вводить в России закон об интернет-торговле 1
19.11.2018 «Магнит» присоединился к созданию Национального каталога товаров 1
22.10.2018 Власти хотят ограничить иностранные компоненты в «отечественной» электронике. Возможно зря 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
18.09.2018 ФРП представит новую госпрограмму финансирования цифровизации производства 1
13.09.2018 Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется 2
11.09.2018 «Галактика» впервые представила сервисы цифровой индустриальной платформы 1
06.09.2018 В России началось кредитование под 1% на внедрение российского ПО, если его реализует участник рейтинга CNews 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
24.05.2018 Ростех и Россети займутся развитием цифровых сетей в Ярославской области 1
09.04.2018 «Большие данные» начнут собирать с автомобилей 1
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати 1
13.10.2017 Правительство объяснило, как в России будут выдавать электронные паспорта для авто 1
11.10.2017 «Росэлектроника» примет участие в развитии спутниковой навигации в Армении 1
15.08.2017 Александр Давыдов: Интеллект должен конвертироваться внутри страны 1
11.07.2017 «Лаборатория Касперского» примет участие в создании единого цифрового пространства промышленности России 2
06.03.2017 GS Group представила решения для «умного» города в рамках концепции «Безопасный город» 1
29.10.2015 За последние 5 лет доля инновационной продукции в ВВП России практически не изменилась 1
15.10.2015 Отвечать за создание ГИС промышленности будет выходец из «Ростеха», бывший военный 1
09.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». «Ростелеком», Башкортостан и Минкомсвязи создали коалицию 1
08.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». АСИ сражается против Минпромторга 1
08.06.2015 Kraftway запустит в серийное производство отечественный планшет повышенной защищенности 1

Публикаций - 56, упоминаний - 61

Мантуров Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
Yandex - Яндекс 4101 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
VK - Mail.ru Group 2485 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 4
Samsung Electronics 5702 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 3
Галактика - Корпорация 249 2
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Philips 733 2
LG Electronics 1865 2
БайтЭрг 24 1
Наука и инновации АО 6 1
Mirabilis 15 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
ТрекМарк 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
Парус 204 1
Ситроникс - Sitronics 563 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Cisco Systems 2049 1
Microsoft Corporation 11127 1
АФК Система ПАО 996 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Biocad - Биокад 38 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
Data Matrix 52 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
Huawei 2732 1
РТЛабс 145 1
HTC Corporation 1195 1
Xiaomi 904 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Микрон - Micron 365 1
3761 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Почта России ПАО 1574 3
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Уралтрансмаш - Уральский завод транспортного машиностроения 1 1
Туполев ПАО 17 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
Jaguar Land Rover 63 1
Bayer AG - Байер 37 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Транснефть 159 1
Газпром нефть 382 1
Роснефть НК 367 1
Россети ПАО 168 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
AliExpress 275 1
Takeda Pharmaceutical 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 10
Правительство РФ 2207 7
Президент Российской Федерации 1441 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
Счётная палата РФ 460 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Администрация Президента РФ 269 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
3D-печать 135 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 104 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Галактика MES 4 1
Nissan X-Trail 4 1
VK - Mail.ru Товары 10 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 1
Java - Язык программирования 1178 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Apple FaceTime 145 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ICQ 499 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Office 1946 1
Apple iOS 5742 1
Apple iPad 3263 1
Медведев Дмитрий 1434 8
Путин Владимир 1828 6
Мишустин Михаил 302 6
Акимов Максим 167 5
Шадаев Максут 384 5
Песков Дмитрий 65 3
Чемезов Сергей 121 3
Турчак Андрей 14 3
Белоусов Андрей 53 3
Собянин Сергей 211 3
Дворкович Аркадий 169 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Носков Константин 201 3
Дубин Михаил 38 3
Иванов Андрей 40 2
Артемьев Игорь 66 2
Набиуллина Эльвира 56 2
Мальков Антон 26 2
Абрамченко Виктория 15 2
Орешкин Максим 17 2
Борисов Юрий 91 2
Скоробогатова Ольга 33 2
Фетисов Александр 12 2
Федулов Владислав 58 2
Кудрин Алексей 63 2
Силуанов Антон 52 2
Скворцова Вероника 51 2
Коновалов Александр 8 2
Комар Евгений 20 2
Решетников Максим 15 2
Уваров Алексей 11 2
Греф Герман 205 2
Нестеренко Татьяна 36 2
Левин Леонид 83 2
Сурков Владислав 59 2
Осеевский Михаил 221 2
Васильева Ольга 15 2
Котюков Михаил 7 2
Ковнир Евгений 71 2
Касперская Наталья 197 2
Россия - Российская федерация - РФ 57544 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - Калининградская область 539 3
Россия - Свердловская область 807 3
Германия - Федеративная Республика 3657 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - Геленджик 58 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Косово - Республика 10 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Новоуральск 13 1
Казахстан - Республика 2641 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Тамбов 208 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Сыктывкар 132 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Тамбовская область 323 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Липецкая область 292 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 1
Россия - Самарская область 564 1
Россия - Республика Коми 417 1
Великобритания - Лондон 823 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 1
Япония 2802 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - Тульская область 753 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральное законодательство 254 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 654 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
РАН - Российская академия наук 317 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765916, в очереди разбора - 669602.
Создано именных указателей - 46354.
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