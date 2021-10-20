Мантуров Денис

Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 1

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Власти хотят отложить обязательную предустановку отечественного ПО 1

Российское правительство переходит на удаленную работу 1

Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 1

Эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды стартует в январе 2020 года 1

Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1

ФРП представит новую госпрограмму финансирования цифровизации производства 1

Ростех и Россети займутся развитием цифровых сетей в Ярославской области 1

За последние 5 лет доля инновационной продукции в ВВП России практически не изменилась 1