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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мантуров Денис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 61
Мантуров Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1434 8
|Путин Владимир 1828 6
|Мишустин Михаил 302 6
|Акимов Максим 167 5
|Шадаев Максут 384 5
|Песков Дмитрий 65 3
|Чемезов Сергей 121 3
|Турчак Андрей 14 3
|Белоусов Андрей 53 3
|Собянин Сергей 211 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Носков Константин 201 3
|Дубин Михаил 38 3
|Иванов Андрей 40 2
|Артемьев Игорь 66 2
|Набиуллина Эльвира 56 2
|Мальков Антон 26 2
|Абрамченко Виктория 15 2
|Орешкин Максим 17 2
|Борисов Юрий 91 2
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Фетисов Александр 12 2
|Федулов Владислав 58 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Силуанов Антон 52 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Коновалов Александр 8 2
|Комар Евгений 20 2
|Решетников Максим 15 2
|Уваров Алексей 11 2
|Греф Герман 205 2
|Нестеренко Татьяна 36 2
|Левин Леонид 83 2
|Сурков Владислав 59 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Васильева Ольга 15 2
|Котюков Михаил 7 2
|Ковнир Евгений 71 2
|Касперская Наталья 197 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|РИА Новости 654 1
|The Bell - Издание 34 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765916, в очереди разбора - 669602.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765916, в очереди разбора - 669602.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru