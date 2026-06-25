Индексная книга (каталог) CNews*
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Мантуров Денис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 126, упоминаний - 136
Мантуров Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 29
|Мишустин Михаил 787 18
|Чернышенко Дмитрий 581 13
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Шадаев Максут 1210 10
|Борисов Юрий 122 9
|Покровский Иван 136 8
|Белоусов Андрей 149 8
|Шпак Василий 279 7
|Никифоров Николай 1138 6
|Акимов Максим 192 5
|Собянин Сергей 538 5
|Чемезов Сергей 147 5
|Силуанов Антон 84 5
|Рогозин Дмитрий 104 4
|Алиханов Антон 41 4
|Дубин Михаил 50 4
|Белозеров Олег 29 4
|Носков Константин 241 4
|Песков Дмитрий 129 4
|Новак Александр 36 4
|Абрамченко Виктория 18 3
|Набиуллина Эльвира 123 3
|Турчак Андрей 27 3
|Фальков Валерий 24 3
|Григоренко Дмитрий 249 3
|Погосян Михаил 22 3
|Осеевский Михаил 350 3
|Греф Герман 485 3
|Чубайс Анатолий 222 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Володин Вячеслав 108 3
|Скворцова Вероника 69 3
|Васильева Ольга 25 2
|Петруца Роман 15 2
|Решетников Максим 46 2
|Шулика Виталий 10 2
|Фетисов Александр 33 2
|Никитин Андрей 64 2
|Лавров Сергей 30 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.