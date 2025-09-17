Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре

Как стало известно CNews, «ИКС Холдинг» договорился о переносе штаб-квартиры в Национальный космический центр, который строит госкорпорация «Роскосмос». Ранее «ИКС Холдинг» планировал переезд в технопарк ЗиЛ, но, по словам собеседника издания, от этой идеи отказался после получения предложения от «Роскосмоса».

«ИКС Холдинг» переезжает в офис «Роскосмоса»

Холдинг «Интеллектуальные Компьютерные Системы» («ИКС холдинг») договорился с госкорпорацией «Роскосмос» о переводе своей штаб-квартиры в Национальный космический центр (НКЦ), который строит госкорпорация. Об этом CNews сообщил источник на ИТ-рынке. Ранее планировалось, что «ИКС Холдинг» будет строить спутники в технопарке ЗиЛ. Компания собиралась арендовать 47 тыс. кв. м за 1,5 млрд руб. в год. Как сообщало РБК, в конце 2024 г. соответствующие переговоры «КНС Групп» (торговая марка Yadro, входит в «ИКС Холдинг») вела с ND Group, которая строит данный технопарк на территории бывшего завода ЗиЛ. По словам собеседника CNews, переговоры были прекращены после того, как «Роскосмос» возглавил Дмитрий Баканов. Новый гендиректор предложил «ИКС Холдингу» земельный участок на территории НКЦ для строительства своего офиса, а на время строительства предложил разместиться на существующих площадках «Роскосмоса». В пресс-службе «Роскосмоса» переадресовали вопрос об этом в «ИКС Холдинг». В «ИКС Холдинге» от комментариев отказались. Что представляет из себя Национальный космический центр

НКЦ начали строить в 2019 г. на территории Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева (ГКНПЦ, входит в «Роскосмос») в районе Филевского парка в Москве. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин. Ориентировочная стоимость строительства составляет 25 млрд руб.

Открытие НКЦ, площадью 276 тыс. кв. м, состоялось 13 сентября 2025 г. в ходе празднования Дня Города. На церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Денис Мантуров и Владимир Путин. Центральным элементом комплекса стала трехгранная 47-этажная башня высотой 288 м. напоминающая установленную на стартовом поле ракету. Планируется, что в НКЦ перейдут 35 предприятий ракетно-космической отрасли, в комплексе будет работать 20 тыс. инженеров.

Как рассказывал Баканов в ходе церемонии открытия, вокруг НКЦ будет развернут технопарк, где, в том числе, частные компании смогут локализовать свое производство. Также рассматривается возможность переезда на данную площадку ряда государственных профильных организаций.

Чем известен «ИКС Холдинг»

«ИКС Холдинг» был создан в 2019 г. Антоном Черепенниковым. В холдинг входят несколько субхолдингов и несколько десятков ИТ-компаний. Наиболее перспективный проект — «Бюро 1440», которое занимается глобальной системой мобильной спутниковой связи. Проект оценивается в 445 млрд руб., из которых из федерального бюджета планируется выделить 116 млрд руб., писало ранее РБК.

Также в состав «ИКС Холдинга» входят Yadro (производство вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования), «Гарда», «Цитадель» (объединяет решения для СОРМ, системы оперативно-розыскных мероприятий) и Музей криптографии.

После смерти Антона Черепенникова в холдинге была запущена корпоративная реструктуризация с целью передачи контроля над группой команде управляющих партнеров и сооснователей компаний, входящих в состав холдинга. Доверительным управляющим был назначен гендиректор «КНС Групп» и «Бюро 1440» Алексей Шелобков.